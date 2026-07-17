Testspiele: BFC schlägt BAK, Rehberge schießt 17 Tore

FC Concordia Wilhelmsruh 1895 – SG Blankenburg 2:2Tore:
0:1 Mick Schulz (33.), 1:1 Timur Kulataev (46. Eigentor), 1:2 Kim-Marius Nowak (66.), 2:2 Pierre Weber (90.)BSC Rehberge 1945 – SV Stern Britz 1889 17:0Tore:
1:0 (3.), 2:0 Jeremy-Dean Kroschewski (4.), 3:0 Quentin Rohde (8.), 4:0 Slawomir Grzegorz Jaworski (12.), 5:0 Ahmet Cetin (22.), 6:0 (24.), 7:0 Madjou Barry (26.), 8:0 (30.), 9:0 (47.), 10:0 Manuel Schernthaner (49.), 11:0 Manuel Schernthaner (52.), 12:0 Quentin Rohde (55.), 13:0 (60.), 14:0 (68.), 15:0 Bilal El-Ahmad (75.), 16:0 Ahmet Cetin (78.), 17:0 (89.)Adlershofer BC 08 II – TSV Lichtenberg II 0:1Tore:
0:1 Ivan Filippov (13.)1. Eintracht Spandau – SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 III 2:2Tore:
1:0 (9.), 1:1 Patrick Schmidt (20.), 1:2 Leon Damis (23.), 2:2 (70.)SC Minerva 1893 Berlin III – FC Brandenburg 03 II 4:1Tore:
1:0 Civan Günel (1.), 2:0 Civan Günel (26.), 2:1 Elmir Dupljak (41.), 3:1 (67.), 4:1 Nathan Donald Antony (89.)
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________