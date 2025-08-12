Testspiele: Bezirksligist geht beim Landesligisten unter

+ 90 weitere

In dieser Woche sind weitere Testspiele in Württemberg geplant. FuPa gibt euch eine Übersicht der geplanten Duelle auf überregionaler Ebene.

Die Testspiele der Region am Montag

-

Die Testspiele der Region am Dienstag

TSV Ehningen – SG Oberreichenbach/Würzbach 8:0

Die Testspiele der Region am Mittwoch

18:30 Uhr: FV Herbolzheim – Offenburger FV

19:00 Uhr: SG FC Maihingen/Deiningen – SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim

19:00 Uhr: SV Immenried – TSV Buchenberg

19:00 Uhr: SV Jungingen – SSG Ulm 99

19:30 Uhr: FC Emmendingen – Bahlinger SC

Die Testspiele der Region am Donnerstag

-

Die Testspiele der Region am Freitag

-

