Allgemeines
– Foto: Alexander Grimm

Testspiele: Babelsberg, RSV Eintracht, Klosterfelde, Krieschow siegen

Auf FuPa Brandenburg gibt es die Übersicht.

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum morgigen Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.

Freitag

Es sind keine Spiele geplant.

---

Samstag

FC Energie Cottbus U19 – VfB 1921 Krieschow 1:2
Schiedsrichter: Jonas Kühn - Zuschauer: 51
Tore: 1:0 Jannis Zaydan (37.), 1:1 Colin Raak (70.), 1:2 Vincent Grobstich (81.)

SC Oberhavel Velten – SV Eintracht Bötzow 4:0
Schiedsrichter: Dirk Hannemann
Tore: 1:0 Salim Abderrahmane (10.), 2:0 Emile Borchert (29.), 3:0 Tom Siegert (42.), 4:0 Philipp Golembus (68.)

Hertha BSC II – SV Lichtenberg 47 5:1
Tore: 0:1 Luis Millgramm (14.), 1:1 Selim Telib (26.), 2:1 Luis Trus (67.), 3:1 Oliver Rölke (79.), 4:1 Oliver Rölke (82.), 5:1 Soufian Gouram (90.)

SV Babelsberg 03 – VfL Halle 1896 6:0
Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt) - Zuschauer: 85
Tore: 1:0 Maurice Covic (6.), 2:0 Maurice Covic (29.), 3:0 George Didoss (34.), 4:0 (59.), 5:0 Ardahan Yilmaz (84.), 6:0 Tino Schmidt (90.+9 Handelfmeter)

Frohnauer SC 1946 – TSG Einheit Bernau abgesagt

Fortuna Babelsberg – RSV Eintracht 1949 U19 2:4

Hallescher FC – BSG Stahl Brandenburg 8:1
Schiedsrichter: Johannes Schipke (Landsberg-Queis) - Zuschauer: 127

SG Union 1919 Klosterfelde – FC Hertha 03 Zehlendorf 4:2
Tore: 0:1 Patrick-Emmanuel Abe (39.), 0:2 (42.), 1:2 Leon Walter (52.), 2:2 Ethan James Mullen Elmore (80.), 3:2 Leon Walter (83.), 4:2 Richard Dannat (85.)

SV Grün-Weiß Brieselang – Delay Sports Berlin II 3:2
Schiedsrichter: Matthias Schmidt (Potsdam)
Tore: 1:0 (30.), 2:0 (42.), 3:0 (71.), 3:1 (90.), 3:2 (90.+5)

SC Charlottenburg – TuS Makkabi Berlin abgesagt

VSG Altglienicke II – SG Union 1919 Klosterfelde abgesagt

RSV Eintracht 1949 – SC Staaken 5:2
Schiedsrichter: Sebastian Rother - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Till Plumpe (7.), 2:0 Muratcan Mert Yatkiner (14.), 3:0 Till Plumpe (18.), 4:0 Tim Göth (33.), 5:0 Lukas Dirk-Andre Sommer (50.), 5:1 Benjamin Stein (66.), 5:2 Benjamin Stein (81.)

SV Tasmania Berlin – BFC Dynamo 1:0
Schiedsrichter: Johann Schwarz
Tor: 1:0 Pedro Vitor Cruz Magalhaes (3. Foulelfmeter)

FSV Optik Rathenow – Berlin Türkspor abgesagt

Tennis Borussia Berlin – Füchse Berlin 3:0

BSV Eintracht Mahlsdorf – Ludwigsfelder FC 3:0
Schiedsrichter: Rene Wolfger
Tore: 1:0 Willi Noack (5.), 2:0 Nils Wilko Stettin (7.), 3:0 Devis Meißner (81.)

Berliner AK – FC Hertha 03 Zehlendorf abgesagt

Berliner SC II – BSV Rot-Weiß Schönow abgesagt

---

Sonntag

Abgesagt: BSV Eintracht Mahlsdorf II – SV Germania 90 Schöneiche
Abgesagt: FC Neuenhagen 1913 – MTV 1860 Altlandsberg

11:00 Uhr: SV BW Hohen Neuendorf – SV Grün-Weiß Brieselang

Abgesagt: S.D. Croatia Berlin – SV Empor Berlin II
Abgesagt: Berliner SV 92 II – BSC Fortuna Glienicke

13:00 Uhr: SV Tasmania Berlin – MKS Polonia Slubice
13:00 Uhr: SV Blau-Gelb Falkensee – SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren

13:00 Uhr: Fortuna Babelsberg II – BSV Grün-Weiß Neukölln

13:30 Uhr: SV Babelsberg 03 – FSV Schöningen

14:00 Uhr: RW Oberhausen – FSV 63 Luckenwalde
14:00 Uhr: SV Sparta Lichtenberg – VSG Altglienicke
14:00 Uhr: Teltower FV 1913 – VfB Trebbin
14:00 Uhr: SV Babelsberg 03 II – SV Grün-Weiß Großbeeren

15:00 Uhr: SG Bornim – FC Mecklenburg Schwerin II
15:00 Uhr: SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – Weißenseer FC



Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

