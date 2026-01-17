Testspiele: Babelsberg, RSV Eintracht, Klosterfelde, Krieschow siegen

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum morgigen Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Es sind keine Spiele geplant.
---
FC Energie Cottbus U19 – VfB 1921 Krieschow 1:2
Schiedsrichter: Jonas Kühn - Zuschauer: 51
Tore: 1:0 Jannis Zaydan (37.), 1:1 Colin Raak (70.), 1:2 Vincent Grobstich (81.)
SC Oberhavel Velten – SV Eintracht Bötzow 4:0
Schiedsrichter: Dirk Hannemann
Tore: 1:0 Salim Abderrahmane (10.), 2:0 Emile Borchert (29.), 3:0 Tom Siegert (42.), 4:0 Philipp Golembus (68.)
---
Abgesagt: BSV Eintracht Mahlsdorf II – SV Germania 90 Schöneiche
Abgesagt: FC Neuenhagen 1913 – MTV 1860 Altlandsberg
11:00 Uhr: SV BW Hohen Neuendorf – SV Grün-Weiß Brieselang
Abgesagt: S.D. Croatia Berlin – SV Empor Berlin II
Abgesagt: Berliner SV 92 II – BSC Fortuna Glienicke
13:00 Uhr: SV Tasmania Berlin – MKS Polonia Slubice
13:00 Uhr: SV Blau-Gelb Falkensee – SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren
13:00 Uhr: Fortuna Babelsberg II – BSV Grün-Weiß Neukölln
13:30 Uhr: SV Babelsberg 03 – FSV Schöningen
14:00 Uhr: RW Oberhausen – FSV 63 Luckenwalde
14:00 Uhr: SV Sparta Lichtenberg – VSG Altglienicke
14:00 Uhr: Teltower FV 1913 – VfB Trebbin
14:00 Uhr: SV Babelsberg 03 II – SV Grün-Weiß Großbeeren
15:00 Uhr: SG Bornim – FC Mecklenburg Schwerin II
15:00 Uhr: SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – Weißenseer FC
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________