Testspiele am Wochenende: Viele Teams sind im Einsatz

Testspiele am Samstag, 24. Januar

10:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - FV Ravensburg

10:00 Uhr: FV Illertissen - SC Staig

11:00 Uhr: VfR Heilbronn - Sportfreunde Untergriesheim

11:00 Uhr: SV Stuttgarter Kickers II - TSV Neu-Ulm

11:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - FC Radolfzell

11:00 Uhr: FC Gundelfingen - FV Olympia Laupheim

12:00 Uhr: FV Ravensburg - FC Radolfzell

13:00 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - FC Nöttingen

13:00 Uhr: Türkspor Neckarsulm - GU-Türk. SV Pforzheim

13:00 Uhr: FC Kempten - SV Reinstetten

13:00 Uhr: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Böbingen

13:00 Uhr: FV Illertissen - TSV Berg

13:00 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV Hollenbach

13:30 Uhr: Ludwigshafener SC - SGV Freiberg

14:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - SV Vogt

14:00 Uhr: SSV Reutlingen - TSV Oberensingen

14:00 Uhr: 1. FC Sonthofen - FV Rot-Weiß Weiler

14:00 Uhr: SV Seedorf - SV Aasen

14:00 Uhr: TSV Weilimdorf - Türkspor Stuttgart

14:00 Uhr: 1. Göppinger SV - Calcio Leinfelden-Echterdingen

14:00 Uhr: VfR Aalen - SGV Freiberg

14:00 Uhr: SV Stuttgarter Kickers - 1. CfR Pforzheim

14:00 Uhr: FV Löchgau - TSG Backnang

14:00 Uhr: SC Urbach - SG Schorndorf

14:00 Uhr: FFC Wacker München - FSV Waldebene Stuttgart Ost

14:00 Uhr: SV Hegnach - SC Sand II

14:30 Uhr: TSV Bernhausen - SV Fellbach

14:30 Uhr: TSV Heimenkirch - SV Maierhöfen/Grünenbach

15:00 Uhr: SGM Deißlingen / Lauffen - TSG Balingen II

15:00 Uhr: SV Germania Bietigheim - SGV Freiberg

15:00 Uhr: Türkspor Neu-Ulm - SC Geislingen

15:30 Uhr: VfL Kirchheim/Teck - FC Esslingen

17:00 Uhr: SV Allmersbach - SpVgg Satteldorf

---

Testspiele am Sonntag, 25. Januar

11:00 Uhr: VfL Kirchheim/Teck - Sportfreunde Schwäbisch Hall

11:00 Uhr: TSG Öhringen - VfR Heilbronn II

13:00 Uhr: VfL Pfullingen - FV Spfr Neuhausen

13:00 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - FC Esslingen II

14:00 Uhr: SSV Ulm 1846 Fußball - SV Reinstetten

14:00 Uhr: Türkischer SV Singen - BSV 07 Schwenningen

14:00 Uhr: Aramäer Heilbronn - SSV Schwäbisch Hall

14:00 Uhr: 1. FC Heidenheim - TSV Essingen

14:00 Uhr: SV Germania Bietigheim - TSV Heimerdingen 1910

14:00 Uhr: VfR Heilbronn - SG Sonnenhof Großaspach

14:15 Uhr: FV Olympia Laupheim - FV Illertissen

14:30 Uhr: VfB Stuttgart - Karlsruher SC

15:00 Uhr: FV Biberach/Riß - SV Aichstetten

16:00 Uhr: Spvgg Greuther Fürth - TSV Neuenstein

17:00 Uhr: SSV Ulm 1846 Fußball - SGV Freiberg

18:00 Uhr: 1. CfR Pforzheim II - SV Germania Bietigheim