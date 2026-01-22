Testspiele am Wochenende: Viele Teams sind im Einsatz

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
10:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - FV Ravensburg
10:00 Uhr: FV Illertissen - SC Staig
11:00 Uhr: VfR Heilbronn - Sportfreunde Untergriesheim
11:00 Uhr: SV Stuttgarter Kickers II - TSV Neu-Ulm
11:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - FC Radolfzell
11:00 Uhr: FC Gundelfingen - FV Olympia Laupheim
12:00 Uhr: FV Ravensburg - FC Radolfzell
13:00 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - FC Nöttingen
13:00 Uhr: Türkspor Neckarsulm - GU-Türk. SV Pforzheim
13:00 Uhr: FC Kempten - SV Reinstetten
13:00 Uhr: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Böbingen
13:00 Uhr: FV Illertissen - TSV Berg
13:00 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV Hollenbach
13:30 Uhr: Ludwigshafener SC - SGV Freiberg
14:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - SV Vogt
14:00 Uhr: SSV Reutlingen - TSV Oberensingen
14:00 Uhr: 1. FC Sonthofen - FV Rot-Weiß Weiler
14:00 Uhr: SV Seedorf - SV Aasen
14:00 Uhr: TSV Weilimdorf - Türkspor Stuttgart
14:00 Uhr: 1. Göppinger SV - Calcio Leinfelden-Echterdingen
14:00 Uhr: VfR Aalen - SGV Freiberg
14:00 Uhr: SV Stuttgarter Kickers - 1. CfR Pforzheim
14:00 Uhr: FV Löchgau - TSG Backnang
14:00 Uhr: SC Urbach - SG Schorndorf
14:00 Uhr: FFC Wacker München - FSV Waldebene Stuttgart Ost
14:00 Uhr: SV Hegnach - SC Sand II
14:30 Uhr: TSV Bernhausen - SV Fellbach
14:30 Uhr: TSV Heimenkirch - SV Maierhöfen/Grünenbach
15:00 Uhr: SGM Deißlingen / Lauffen - TSG Balingen II
15:00 Uhr: SV Germania Bietigheim - SGV Freiberg
15:00 Uhr: Türkspor Neu-Ulm - SC Geislingen
15:30 Uhr: VfL Kirchheim/Teck - FC Esslingen
17:00 Uhr: SV Allmersbach - SpVgg Satteldorf
11:00 Uhr: VfL Kirchheim/Teck - Sportfreunde Schwäbisch Hall
11:00 Uhr: TSG Öhringen - VfR Heilbronn II
13:00 Uhr: VfL Pfullingen - FV Spfr Neuhausen
13:00 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - FC Esslingen II
14:00 Uhr: SSV Ulm 1846 Fußball - SV Reinstetten
14:00 Uhr: Türkischer SV Singen - BSV 07 Schwenningen
14:00 Uhr: Aramäer Heilbronn - SSV Schwäbisch Hall
14:00 Uhr: 1. FC Heidenheim - TSV Essingen
14:00 Uhr: SV Germania Bietigheim - TSV Heimerdingen 1910
14:00 Uhr: VfR Heilbronn - SG Sonnenhof Großaspach
14:15 Uhr: FV Olympia Laupheim - FV Illertissen
14:30 Uhr: VfB Stuttgart - Karlsruher SC
15:00 Uhr: FV Biberach/Riß - SV Aichstetten
16:00 Uhr: Spvgg Greuther Fürth - TSV Neuenstein
17:00 Uhr: SSV Ulm 1846 Fußball - SGV Freiberg
18:00 Uhr: 1. CfR Pforzheim II - SV Germania Bietigheim
