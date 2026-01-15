Testspiele am Wochenende: Oberligisten testen fleißig

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
13.00 Uhr - VfB Stuttgart Frauen - FC St. Gallen Frauen
13.00 Uhr - SSV Reutlingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
14.00 Uhr - TSG Backnang - TSG Balingen
14.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - Young Boys Reutlingen
14.00 Uhr - FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SGV Freiberg
14.00 Uhr - 1. Göppinger SV - FC Esslingen
14.00 Uhr - VfR Hornberg - TSV Harthausen/Scher
14.00 Uhr - FSV Hollenbach - FC Würzburger Kickers
14.30 Uhr - VfR Aalen - FV Spfr. Neuhausen
14.30 Uhr - FC Radolfzell - SV Zimmern
12.00 Uhr - SV Germania Bietigheim - SV Fellbach
12.30 Uhr - Spfr. Schwäbisch Hall - SV Ebersbach/Fils
13.00 Uhr - Spvgg Greuther Fürth U15 - VfR Aalen U15
13.30 Uhr - TSG 1899 Hoffenheim II - SV Hegnach (Frauen)
14.00 Uhr - FSV Friedrichshaller SV - SSV Schwäbisch Hall
14.00 Uhr - 1. CfR Pforzheim - VfR Heilbronn
14.30 Uhr - SKV Rutesheim - TSV Münchingen
