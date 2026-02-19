 2026-02-17T13:18:05.561Z

Testspiele am Wochenende: Finale Phase beginnt

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Testspiele am Samstag

10:00 Uhr: VfL Herrenberg - FV Ingersheim
10:30 Uhr: SG TV Neuler / Abtsgmünd / Adelmannsf. - FSV Zöbingen
11:00 Uhr: FC Holzhausen - FC 08 Villingen II
11:00 Uhr: 1. Göppinger SV - TSV Neu-Ulm
11:00 Uhr: Kirchheimer SC - SSV Ulm 1846 Fußball II
11:00 Uhr: 1. FC Heidenheim II - 1. FC Normannia Gmünd
11:00 Uhr: SG Maierh./Grün / Kleinhaslach - SG Aichstetten / Unterzeil-R. / SV Seibranz
12:00 Uhr: TV Echterdingen - SV Leonberg/Eltingen
12:30 Uhr: FV Löchgau - VfB Eppingen
13:00 Uhr: Bahlinger SC - FC Emmendingen
13:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - SV Westerheim
13:00 Uhr: Hegauer FV - BSV 07 Schwenningen
13:00 Uhr: SGM Krumme Ebene am Neckar - FC Zuzenhausen
13:00 Uhr: VfL Sindelfingen - SV Nehren
13:00 Uhr: TSV Jahn Büsnau - TSV Heimerdingen 1910
13:00 Uhr: TSV Weilimdorf - FV Spfr Neuhausen
13:15 Uhr: SV Böblingen - TSV Oberensingen
14:00 Uhr: FSV Waiblingen - SV Waldhof Mannheim II
14:00 Uhr: GSV Maichingen - SKV Rutesheim
14:00 Uhr: TSV Crailsheim - TSV Michelfeld 1954
14:00 Uhr: TSV Bernhausen - Calcio Leinfelden-Echterdingen
14:00 Uhr: SV Oberwolfach - VfB Bösingen
14:00 Uhr: VfR Heilbronn - TSG Öhringen
14:00 Uhr: Sportfreunde Dorfmerkingen - SV Waldhausen
14:00 Uhr: 1. FC Heidenheim - SC Biberbach
14:00 Uhr: TSV 1889 Buch - FV Sontheim/Brenz
14:00 Uhr: GSV Pleidelsheim - TSV Mühlhausen/Stuttgart
14:00 Uhr: SSV Ehingen-Süd - SV Offenhausen
14:00 Uhr: SSG Ulm 99 - TSV Köngen
14:00 Uhr: FC Hard (Austria) - VfB Friedrichshafen
14:00 Uhr: FC 1932 Pfaffenweiler - SV Zimmern
14:00 Uhr: TSV Berg - Türkspor Neu-Ulm
14:00 Uhr: FC Rottenburg - TSG Balingen II
14:00 Uhr: SV Fellbach - SG Schorndorf
14:00 Uhr: SpVgg Neckarelz - Sport-Union Neckarsulm
14:00 Uhr: SpVgg Satteldorf - SC Geislingen
14:00 Uhr: TSV Ilshofen - FV Lauda
14:00 Uhr: TV Oeffingen - TSV Nellmersbach
14:30 Uhr: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - FV Olympia Laupheim
14:30 Uhr: FC Ellwangen - SG Waldebene / Stuttgart FC
14:30 Uhr: TSV Heimenkirch - SG HAN
14:30 Uhr: 1. FC Donzdorf - SGM JF Langenau
15:00 Uhr: VfR Aalen II - FC Gundelfingen II
15:00 Uhr: SV Mietingen - SGM Aufheim Holzschwang
15:00 Uhr: GU-Türk. SV Pforzheim - VfL Nagold
15:00 Uhr: TSV Bad Boll - TSV Weilheim/Teck
15:00 Uhr: SC Böckingen - SGM TSV Michelfeld/Juniorteam MMB
15:00 Uhr: SSC Tübingen - TSG Tübingen
16:00 Uhr: VfL Munderkingen - SV Wilting
16:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - Sportfreunde Schwäbisch Hall
16:00 Uhr: FC Heitersheim - FC Freiburg-St. Georgen
16:30 Uhr: FC Ellwangen - TSV Crailsheim
16:30 Uhr: FC 07 Albstadt - TSV Benzingen
16:30 Uhr: TSV Crailsheim - TSV Hüttlingen
17:00 Uhr: SV Allmersbach - SV Germania Bietigheim
17:00 Uhr: FV Biberach/Riß - SGM Ummendorf/Fischbach
17:00 Uhr: SG Ilshofen / TSV Dünsbach - SGM Blaufelden
17:00 Uhr: SG Frickenhofen / Sulzbach-La. / Gschwend - SG TSV Eutendo. / FC Ottendorf

Testspiele am Sonntag

10:00 Uhr: 1. FC Eislingen II - FV Ingersheim
10:20 Uhr: TSV Ottobeuren - SSG Ulm 99
10:30 Uhr: SV Germania Bietigheim - SGV Freiberg II
11:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - SpVgg Kaufbeuren
11:00 Uhr: TSG Öhringen - SG TSV Neuenst. / Waldenburg
11:00 Uhr: SV Saar 05 II - Sportfreunde Schwäbisch Hall
11:00 Uhr: SG Köndringen / Teningen / Mundingen - SG Altheim
11:00 Uhr: SG Bad Waldsee / SV Reute - SG Uttenweiler / Unlingen
12:00 Uhr: SG Abtsgmünd / TV Neuler / Adelmannsf. II - VfL Mainhardt II
12:00 Uhr: TSV Deizisau - TSV Nellmersbach
12:00 Uhr: SV Croatia Reutlingen - MTV Stuttgart
12:00 Uhr: TSV Weilheim/Teck - 1. FC Eislingen
12:30 Uhr: SGM Deißlingen / Lauffen - SC 04 Tuttlingen
13:00 Uhr: TSV Schmiden - TSV Schornbach II
13:00 Uhr: SG Gschwend / Sulzbach-La. / Spraitbach / Frickenhofen / Ruppertsh. - SG Herlikofen / Hussenhofen / Iggingen
13:30 Uhr: VfL Nagold - SV Schönbronn
13:30 Uhr: TSG Ailingen II - VfB Friedrichshafen
13:30 Uhr: FC Esslingen - SGM Oppenweiler/Sulzbach II
14:00 Uhr: VfB Eppingen - SV Fellbach
14:00 Uhr: SGV Freiberg - VfB Eppingen
14:00 Uhr: SG Abtsgmünd / TV Neuler / Adelmannsf. - VfL Mainhardt
14:00 Uhr: SSV Aalen - VfR Aalen
14:00 Uhr: SV Unterweissach II - TSG Backnang
14:00 Uhr: TSV Neuenstein - TSV Theuern
14:00 Uhr: FSV Waldebene Stuttgart Ost - FV 09 Nürtingen
14:00 Uhr: Karlsruher SC II - VfB Stuttgart II
14:30 Uhr: GSV Hemmingen - SKV Rutesheim
14:30 Uhr: SG Weinstadt - SV Breuningsweiler
14:30 Uhr: TSV Bernhausen - SV Kaisersbach
14:30 Uhr: TuS Ergenzingen - TV Echterdingen
15:00 Uhr: TSV Musberg - MTV Stuttgart
15:00 Uhr: SGM Birkmannsweiler/Steinach - TGV Dürrenzimmern II
15:00 Uhr: SSC Tübingen - SGM Dettingen/Glems
15:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - TSV Gomaringen
15:30 Uhr: 1. FC Heiningen - 1. FC Eislingen
15:30 Uhr: VfL Kirchheim/Teck - FV Spfr Neuhausen
15:30 Uhr: SV 67 Weinberg - SV Alberweiler
15:30 Uhr: SV Beuren/Isny - TSV Buchenberg
16:00 Uhr: FC Mengen - TSV Riedlingen
16:00 Uhr: VfL Pfullingen - SW Donau
16:00 Uhr: FV Olympia Laupheim - FC Gundelfingen
16:30 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
17:00 Uhr: FC Ellwangen - TSV Essingen
17:30 Uhr: SG TSV Eschach / Brochenzell - SC Blönried

