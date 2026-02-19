2026-02-17T13:18:05.561Z
FuPa benötigt JavaScript, um richtig zu funktionieren.
Browser nicht unterstützt
Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser. Du wirst automatisch weitergeleitet... Testspiele am Wochenende: Finale Phase beginnt Auf FuPa gibt es die Übersicht. von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser – Foto: Carsten Trebuth
Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
__________________________________________________________________________________________________ Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login _________________________________________________________________________________________________
Testspiele am Samstag
10:00 Uhr: VfL Herrenberg - FV Ingersheim
10:30 Uhr: SG TV Neuler / Abtsgmünd / Adelmannsf. - FSV Zöbingen 11:00 Uhr: FC Holzhausen - FC 08 Villingen II 11:00 Uhr: 1. Göppinger SV - TSV Neu-Ulm 11:00 Uhr: Kirchheimer SC - SSV Ulm 1846 Fußball II 11:00 Uhr: 1. FC Heidenheim II - 1. FC Normannia Gmünd 11:00 Uhr: SG Maierh./Grün / Kleinhaslach - SG Aichstetten / Unterzeil-R. / SV Seibranz 12:00 Uhr: TV Echterdingen - SV Leonberg/Eltingen 12:30 Uhr: FV Löchgau - VfB Eppingen 13:00 Uhr: Bahlinger SC - FC Emmendingen 13:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - SV Westerheim 13:00 Uhr: Hegauer FV - BSV 07 Schwenningen 13:00 Uhr: SGM Krumme Ebene am Neckar - FC Zuzenhausen 13:00 Uhr: VfL Sindelfingen - SV Nehren 13:00 Uhr: TSV Jahn Büsnau - TSV Heimerdingen 1910 13:00 Uhr: TSV Weilimdorf - FV Spfr Neuhausen 13:15 Uhr: SV Böblingen - TSV Oberensingen 14:00 Uhr: FSV Waiblingen - SV Waldhof Mannheim II 14:00 Uhr: GSV Maichingen - SKV Rutesheim 14:00 Uhr: TSV Crailsheim - TSV Michelfeld 1954 14:00 Uhr: TSV Bernhausen - Calcio Leinfelden-Echterdingen 14:00 Uhr: SV Oberwolfach - VfB Bösingen 14:00 Uhr: VfR Heilbronn - TSG Öhringen 14:00 Uhr: Sportfreunde Dorfmerkingen - SV Waldhausen 14:00 Uhr: 1. FC Heidenheim - SC Biberbach 14:00 Uhr: TSV 1889 Buch - FV Sontheim/Brenz 14:00 Uhr: GSV Pleidelsheim - TSV Mühlhausen/Stuttgart 14:00 Uhr: SSV Ehingen-Süd - SV Offenhausen 14:00 Uhr: SSG Ulm 99 - TSV Köngen 14:00 Uhr: FC Hard (Austria) - VfB Friedrichshafen 14:00 Uhr: FC 1932 Pfaffenweiler - SV Zimmern 14:00 Uhr: TSV Berg - Türkspor Neu-Ulm 14:00 Uhr: FC Rottenburg - TSG Balingen II 14:00 Uhr: SV Fellbach - SG Schorndorf 14:00 Uhr: SpVgg Neckarelz - Sport-Union Neckarsulm 14:00 Uhr: SpVgg Satteldorf - SC Geislingen 14:00 Uhr: TSV Ilshofen - FV Lauda 14:00 Uhr: TV Oeffingen - TSV Nellmersbach 14:30 Uhr: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - FV Olympia Laupheim 14:30 Uhr: FC Ellwangen - SG Waldebene / Stuttgart FC 14:30 Uhr: TSV Heimenkirch - SG HAN 14:30 Uhr: 1. FC Donzdorf - SGM JF Langenau 15:00 Uhr: VfR Aalen II - FC Gundelfingen II 15:00 Uhr: SV Mietingen - SGM Aufheim Holzschwang 15:00 Uhr: GU-Türk. SV Pforzheim - VfL Nagold 15:00 Uhr: TSV Bad Boll - TSV Weilheim/Teck 15:00 Uhr: SC Böckingen - SGM TSV Michelfeld/Juniorteam MMB 15:00 Uhr: SSC Tübingen - TSG Tübingen 16:00 Uhr: VfL Munderkingen - SV Wilting 16:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - Sportfreunde Schwäbisch Hall 16:00 Uhr: FC Heitersheim - FC Freiburg-St. Georgen 16:30 Uhr: FC Ellwangen - TSV Crailsheim 16:30 Uhr: FC 07 Albstadt - TSV Benzingen 16:30 Uhr: TSV Crailsheim - TSV Hüttlingen 17:00 Uhr: SV Allmersbach - SV Germania Bietigheim 17:00 Uhr: FV Biberach/Riß - SGM Ummendorf/Fischbach 17:00 Uhr: SG Ilshofen / TSV Dünsbach - SGM Blaufelden 17:00 Uhr: SG Frickenhofen / Sulzbach-La. / Gschwend - SG TSV Eutendo. / FC Ottendorf
---
Testspiele am Sonntag
10:00 Uhr: 1. FC Eislingen II - FV Ingersheim
10:20 Uhr: TSV Ottobeuren - SSG Ulm 99 10:30 Uhr: SV Germania Bietigheim - SGV Freiberg II 11:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - SpVgg Kaufbeuren 11:00 Uhr: TSG Öhringen - SG TSV Neuenst. / Waldenburg 11:00 Uhr: SV Saar 05 II - Sportfreunde Schwäbisch Hall 11:00 Uhr: SG Köndringen / Teningen / Mundingen - SG Altheim 11:00 Uhr: SG Bad Waldsee / SV Reute - SG Uttenweiler / Unlingen 12:00 Uhr: SG Abtsgmünd / TV Neuler / Adelmannsf. II - VfL Mainhardt II 12:00 Uhr: TSV Deizisau - TSV Nellmersbach 12:00 Uhr: SV Croatia Reutlingen - MTV Stuttgart 12:00 Uhr: TSV Weilheim/Teck - 1. FC Eislingen 12:30 Uhr: SGM Deißlingen / Lauffen - SC 04 Tuttlingen 13:00 Uhr: TSV Schmiden - TSV Schornbach II 13:00 Uhr: SG Gschwend / Sulzbach-La. / Spraitbach / Frickenhofen / Ruppertsh. - SG Herlikofen / Hussenhofen / Iggingen 13:30 Uhr: VfL Nagold - SV Schönbronn 13:30 Uhr: TSG Ailingen II - VfB Friedrichshafen 13:30 Uhr: FC Esslingen - SGM Oppenweiler/Sulzbach II 14:00 Uhr: VfB Eppingen - SV Fellbach 14:00 Uhr: SGV Freiberg - VfB Eppingen 14:00 Uhr: SG Abtsgmünd / TV Neuler / Adelmannsf. - VfL Mainhardt 14:00 Uhr: SSV Aalen - VfR Aalen 14:00 Uhr: SV Unterweissach II - TSG Backnang 14:00 Uhr: TSV Neuenstein - TSV Theuern 14:00 Uhr: FSV Waldebene Stuttgart Ost - FV 09 Nürtingen 14:00 Uhr: Karlsruher SC II - VfB Stuttgart II 14:30 Uhr: GSV Hemmingen - SKV Rutesheim 14:30 Uhr: SG Weinstadt - SV Breuningsweiler 14:30 Uhr: TSV Bernhausen - SV Kaisersbach 14:30 Uhr: TuS Ergenzingen - TV Echterdingen 15:00 Uhr: TSV Musberg - MTV Stuttgart 15:00 Uhr: SGM Birkmannsweiler/Steinach - TGV Dürrenzimmern II 15:00 Uhr: SSC Tübingen - SGM Dettingen/Glems 15:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - TSV Gomaringen 15:30 Uhr: 1. FC Heiningen - 1. FC Eislingen 15:30 Uhr: VfL Kirchheim/Teck - FV Spfr Neuhausen 15:30 Uhr: SV 67 Weinberg - SV Alberweiler 15:30 Uhr: SV Beuren/Isny - TSV Buchenberg 16:00 Uhr: FC Mengen - TSV Riedlingen 16:00 Uhr: VfL Pfullingen - SW Donau 16:00 Uhr: FV Olympia Laupheim - FC Gundelfingen 16:30 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV 08 Bietigheim-Bissingen 17:00 Uhr: FC Ellwangen - TSV Essingen 17:30 Uhr: SG TSV Eschach / Brochenzell - SC Blönried
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________