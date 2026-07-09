 2026-07-09T07:06:32.265Z

Allgemeines

Testspiele am Wochenende: Alle Partien im Überblick

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

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Testspiele am Samstag, 11. Juli

10.00 Uhr - SC Steinbach-Comburg - TSV Ilshofen

11.00 Uhr - TSG Öhringen - SG TSV Neuenst. / Waldenburg

11.00 Uhr - SV Germania Bietigheim - SV Pattonville

11.00 Uhr - 1.FC Mühlhausen - SV Unter-Flockenbach

11.00 Uhr - 1. Göppinger SV - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

11.00 Uhr - FV Löchgau - FC Zuzenhausen

11.30 Uhr - 1. FC Heiningen - FC Kirchheim/Teck

12.00 Uhr - SC Hofstetten - SV Oberachern

12.20 Uhr - SV Baustetten - FV Olympia Laupheim

13.00 Uhr - SKV Rutesheim - TSV Heimsheim

13.00 Uhr - FC Esslingen - TSG Balingen II

13.30 Uhr - VfL Nagold - SSV Reutlingen

14.00 Uhr - SGV Freiberg - TSG 1899 Hoffenheim II

14.00 Uhr - Kickers Offenbach - Karlsruher SC II

14.00 Uhr - FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 - VfB Stuttgart

14.00 Uhr - SC Wyhl - FC Teningen

14.00 Uhr - 1. FC Sonthofen - TSV 1889 Buch

14.00 Uhr - SV Böblingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen

14.00 Uhr - FV Sontheim/Brenz - TSV Neu-Ulm

14.00 Uhr - TSV Oberensingen - TSG Backnang

14.00 Uhr - FV Ravensburg - SC Freiburg II

14.30 Uhr - 1. FC Normannia Gmünd - VfR Aalen

14.30 Uhr - SGM Langenau - 1. FC Heidenheim

15.00 Uhr - TSV Riedlingen - TSV Harthausen/Scher

15.00 Uhr - SSV Schwäbisch Hall - Türkspor Neckarsulm

16.00 Uhr - SV Germania Bietigheim - SV Ebersbach/Fils

16.00 Uhr - TV Pflugfelden - TV Nellingen

16.00 Uhr - TSV Gaildorf - SG Bettringen

16.00 Uhr - SV Hoffeld - Stuttgarter Kickers

16.30 Uhr - TSV Bad Boll - Türkspor Heidenheim

17.00 Uhr - Türkiyemspor Krumbach - SC Türkgücü Ulm

17.00 Uhr - FV Rot-Weiß Weiler - FC Kempten

17.00 Uhr - FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SG Sonnenhof Großaspach

17.00 Uhr - TV Weitnau - TSV Heimenkirch

19.00 Uhr - TV Nellingen - FV Illertissen II

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Testspiele am Sonntag, 12. Juli

11.00 Uhr - SV Fellbach - ASV Botnang

12.00 Uhr - SSV Steinach-Reichenbach - TSG Backnang

12.30 Uhr - TSV Bernhausen - TSV Ehningen

13.00 Uhr - GSV Maichingen - GSV Pleidelsheim

14.00 Uhr - TSV Crailsheim - VfR Gommersdorf

14.00 Uhr - TSGV Waldstetten - DJK Schwabsberg-Buch

14.00 Uhr - FV Illertissen - Young Boys Reutlingen

14.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - FC Bayern München II

14.00 Uhr - SC Staig - Türkspor Neu-Ulm

15.00 Uhr - TSV Essingen - SpVgg Ansbach

17.00 Uhr - TuS Ergenzingen - SV 03 Tübingen

17.00 Uhr - BSV 07 Schwenningen - Türkischer SV Singen

17.00 Uhr - TSV Mudau - Sport-Union Neckarsulm

17.00 Uhr - SC Pfullendorf - FC Blaubeuren

17.20 Uhr - VfR Hausen - Bahlinger SC

18.00 Uhr - FC Schechingen - TSV Essingen

18.00 Uhr - TV Sottrum - SV Stuttgarter Kickers

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