Testspiele am Wochenende: Alle Partien im Überblick

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
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10.00 Uhr - SC Steinbach-Comburg - TSV Ilshofen
11.00 Uhr - TSG Öhringen - SG TSV Neuenst. / Waldenburg
11.00 Uhr - SV Germania Bietigheim - SV Pattonville
11.00 Uhr - 1.FC Mühlhausen - SV Unter-Flockenbach
11.00 Uhr - 1. Göppinger SV - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
11.00 Uhr - FV Löchgau - FC Zuzenhausen
11.30 Uhr - 1. FC Heiningen - FC Kirchheim/Teck
12.00 Uhr - SC Hofstetten - SV Oberachern
12.20 Uhr - SV Baustetten - FV Olympia Laupheim
13.00 Uhr - SKV Rutesheim - TSV Heimsheim
13.00 Uhr - FC Esslingen - TSG Balingen II
13.30 Uhr - VfL Nagold - SSV Reutlingen
14.00 Uhr - SGV Freiberg - TSG 1899 Hoffenheim II
14.00 Uhr - Kickers Offenbach - Karlsruher SC II
14.00 Uhr - FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 - VfB Stuttgart
14.00 Uhr - SC Wyhl - FC Teningen
14.00 Uhr - 1. FC Sonthofen - TSV 1889 Buch
14.00 Uhr - SV Böblingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen
14.00 Uhr - FV Sontheim/Brenz - TSV Neu-Ulm
14.00 Uhr - TSV Oberensingen - TSG Backnang
14.00 Uhr - FV Ravensburg - SC Freiburg II
14.30 Uhr - 1. FC Normannia Gmünd - VfR Aalen
14.30 Uhr - SGM Langenau - 1. FC Heidenheim
15.00 Uhr - TSV Riedlingen - TSV Harthausen/Scher
15.00 Uhr - SSV Schwäbisch Hall - Türkspor Neckarsulm
16.00 Uhr - SV Germania Bietigheim - SV Ebersbach/Fils
16.00 Uhr - TV Pflugfelden - TV Nellingen
16.00 Uhr - TSV Gaildorf - SG Bettringen
16.00 Uhr - SV Hoffeld - Stuttgarter Kickers
16.30 Uhr - TSV Bad Boll - Türkspor Heidenheim
17.00 Uhr - Türkiyemspor Krumbach - SC Türkgücü Ulm
17.00 Uhr - FV Rot-Weiß Weiler - FC Kempten
17.00 Uhr - FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SG Sonnenhof Großaspach
17.00 Uhr - TV Weitnau - TSV Heimenkirch
19.00 Uhr - TV Nellingen - FV Illertissen II
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11.00 Uhr - SV Fellbach - ASV Botnang
12.00 Uhr - SSV Steinach-Reichenbach - TSG Backnang
12.30 Uhr - TSV Bernhausen - TSV Ehningen
13.00 Uhr - GSV Maichingen - GSV Pleidelsheim
14.00 Uhr - TSV Crailsheim - VfR Gommersdorf
14.00 Uhr - TSGV Waldstetten - DJK Schwabsberg-Buch
14.00 Uhr - FV Illertissen - Young Boys Reutlingen
14.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - FC Bayern München II
14.00 Uhr - SC Staig - Türkspor Neu-Ulm
15.00 Uhr - TSV Essingen - SpVgg Ansbach
17.00 Uhr - TuS Ergenzingen - SV 03 Tübingen
17.00 Uhr - BSV 07 Schwenningen - Türkischer SV Singen
17.00 Uhr - TSV Mudau - Sport-Union Neckarsulm
17.00 Uhr - SC Pfullendorf - FC Blaubeuren
17.20 Uhr - VfR Hausen - Bahlinger SC
18.00 Uhr - FC Schechingen - TSV Essingen
18.00 Uhr - TV Sottrum - SV Stuttgarter Kickers
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