Testspiele am Wochenende

Am Tag der Liebe kommt es zum Testspiel zwischen dem SC Hainberg und dem SC Rosdorf

Das Team von Sparta Göttingen testet auswärts beim VFL Olympia 08 Duderstadt.

Morgen, 16:30 Uhr SG Lenglern SG Lenglern TSV Holtensen TSVHoltensen 16:30 PUSH

Auch die SG Lenglern startet an diesem Wochenende mit ihrem ersten Testspiel, es geht gegen den TSV Holtensen ran.

Im ersten Test des Jahres ist der SSV Nörten-Hardenberg beim bei der Zweitvertretung vom Bovender SV II zu Gast.

Am Freitagabend musste Bergdörfer eine 0:7 Packung gegen den SVG Göttingen hinnehmen.

Am Valentinstag kam es zu reichlich Toren zwischen dem FC Gleichen und der SG Niedernjesa. Der Test endet in einem 4:4 Unentschieden.

Morgen, 15:00 Uhr VfR Dostluk Osterode VfR Dostluk SV 07 Moringen Moringen 15:00 PUSH

Schlusslicht Dostluk hat das zweite Testspiel vor der Brust, nach dem 3:2 Sieg gegen den VfB Südharz, steht nun der SV 07 Moringen vor der Brust.

Zum Testpsielauftakt vom RSV Göttingen ist SC HarzTor zu Gast

SV Groß Ellershausen-Hetjershausen rundet das Wochenende mit einem Test beim FSV Dörnberg ab.

Außerdem testet SCW Göttingen beim SVG Göttingen (Sonntag, 12.00 Uhr), SG Werratal gegen SG SC Leinefelde (Sonntag, 11.00 Uhr) und der 1. SC Göttingen 05 II gegen SV Germania Wüstheuterode (Sonntag, 14.00 Uhr)