Allgemeines

Testspiele am Wochenende

Überblick der Bezirksliga Braunschweig 4

von NB · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

Am Valentinstag-Wochenende testen einige der Teams aus der Bezirksliga Braunschweig 4. Während es für manche der Start der Testspiele ist, haben manche schon Testpsiele zu verbuchen.

Ein Überblick:

Heute, 14:00 Uhr
SC Hainberg
SC Hainberg
SC Rosdorf
SC Rosdorf
14:00

Am Tag der Liebe kommt es zum Testspiel zwischen dem SC Hainberg und dem SC Rosdorf

Morgen, 12:00 Uhr
VFL Olympia Duderstadt 08
VFL Olympia Duderstadt 08
Sparta Göttingen
Sparta Göttingen
12:00

Das Team von Sparta Göttingen testet auswärts beim VFL Olympia 08 Duderstadt.

Morgen, 16:30 Uhr
SG Lenglern
SG Lenglern
TSV Holtensen
TSV Holtensen
16:30

Auch die SG Lenglern startet an diesem Wochenende mit ihrem ersten Testspiel, es geht gegen den TSV Holtensen ran.

Morgen, 14:00 Uhr
Bovender SV
Bovender SV
SSV Nörten-Hardenberg
SSV Nörten-Hardenberg
14:00

Im ersten Test des Jahres ist der SSV Nörten-Hardenberg beim bei der Zweitvertretung vom Bovender SV II zu Gast.

Gestern, 20:00 Uhr
SVG Göttingen 07
SVG Göttingen 07
SG Bergdörfer
SG Bergdörfer
Abpfiff

Am Freitagabend musste Bergdörfer eine 0:7 Packung gegen den SVG Göttingen hinnehmen.

Heute, 11:00 Uhr
FC Gleichen
FC Gleichen
SG Niedernjesa v.1925
SG Niedernjesa v.1925
11:00

Am Valentinstag kam es zu reichlich Toren zwischen dem FC Gleichen und der SG Niedernjesa. Der Test endet in einem 4:4 Unentschieden.

Morgen, 15:00 Uhr
VfR Dostluk Osterode
VfR Dostluk Osterode
SV 07 Moringen
SV 07 Moringen
15:00

Schlusslicht Dostluk hat das zweite Testspiel vor der Brust, nach dem 3:2 Sieg gegen den VfB Südharz, steht nun der SV 07 Moringen vor der Brust.

Morgen, 14:00 Uhr
RSV Göttingen
RSV Göttingen
SC Harz Tor 2016
SC Harz Tor 2016
14:00

Zum Testpsielauftakt vom RSV Göttingen ist SC HarzTor zu Gast

Morgen, 17:00 Uhr
FSV Dörnberg
FSV Dörnberg
SV Groß Ellershausen-Hetjershausen
SV Groß Ellershausen-Hetjershausen
17:00

SV Groß Ellershausen-Hetjershausen rundet das Wochenende mit einem Test beim FSV Dörnberg ab.

Außerdem testet SCW Göttingen beim SVG Göttingen (Sonntag, 12.00 Uhr), SG Werratal gegen SG SC Leinefelde (Sonntag, 11.00 Uhr) und der 1. SC Göttingen 05 II gegen SV Germania Wüstheuterode (Sonntag, 14.00 Uhr)