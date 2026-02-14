 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Testspiele am Valentinstag-Wochenende

Überblick der Bezirksliga Braunschweig 3 Teams

von NB · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

Mit wenigen Ausnahmen testen die Teams der Bezirksliga Braunschweig 3 am Wochenende. Für einige ist es das erste Spiel des neuen Jahres während andere schon zuvor getestet haben.

Ein Überblick:

Morgen, 13:00 Uhr
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb. II
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
13:00
Spieltext MTV Wolfenb. II - SSV Kästorf

Der Spitzenreiter aus Wolfenbüttel beginnt seine Testspiele mit einem Duell gegen den Landesligisten SSV Kästorf.

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben
FC Viktoria Thiede
FC Viktoria ThiedeVikt. Thiede
15:00

Viktoria Thiede und der VfB Fallersleben testen am Sonntag gegeneinander, für Thiede ist es der erste Test.

Morgen, 13:00 Uhr
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
FG Vienenburg-Wiedelah
FG Vienenburg-WiedelahVienenburg
13:00

Der Aufsteiger aus Vienenburg startet zum Auftakt mit einem Härtest bei dem Vorjahresmeister Germania Wolfenbüttel.

Morgen, 14:00 Uhr
MTV Salzdahlum
MTV SalzdahlumSalzdahlum
SV Lengede
SV LengedeSV Lengede
14:00

Das erste Testspiel des Jahres veror der MTV Salzdahlum mit 0:2 gegen SV Lauingen Bornum. Der zweite Test soll gegen den SV Lengede stattfinden.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Fortuna Lebenstedt
SV Fortuna LebenstedtFort. Lebens
FC Schwülper
FC SchwülperFC Schwülper
15:00

Nach dem ersten Test gegen TSV RW Schwicheldt (1:2 Niederlage) steht als nächstes das Spiel gegen den FC Schwülper aus Staffel 1 vor der Tür.

Morgen, 14:00 Uhr
SC Gitter
SC GitterSC Gitter
SV Ambergau Bockenem
SV Ambergau BockenemSV Ambergau Bockenem
14:00

Für den SC Gitter ist der Test gegen SV Ambergau Bockenem der erste Test des Jahres.

Heute, 14:00 Uhr
Goslarer SC 08
Goslarer SC 08Goslar
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
1
0

Der Goslarer SC 08 konnte in diesem Jahr sogar schon zweimal testen. Während man gegen SV Stahl Thale mit 2:0 gewann, musste man sich gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg mit 1:4 geschlagen geben. Gegen den SV Eintracht Osterwieck hat man nun die Chance weiter Spielpraxis zu sammeln.

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Rot-Weiß Braunschweig
VfB Rot-Weiß BraunschweigVfB Rot-Weiß
KSV Vahdet Salzgitter
KSV Vahdet SalzgitterKSV Vahdet S
14:00

Auch KSV Vahdet Salzgitter hat schon ein Testspiel hinter sich. Am Donnerstagabend verlor man mit 1:3 gegen den VfB Peine. Gegen VfB RW Braunschweig steht nun ein weiterer Test an.

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Salder
VfL SalderVfL Salder
TSV Sonnenberg
TSV SonnenbergSonnenberg
14:00

Nach dem 5:3 Testspielerfolg gegen FC Pfeil Broistedt geht es für den VfL Salder gegen den Kreisligisten TSV Sonnenberg ran.

Morgen, 14:00 Uhr
VfL/TSKV Oker
VfL/TSKV OkerVfL Oker
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
14:00

Nach einigen Absagen ist nun TuSpo Lampsringe ist der erste Testspielgegner des VfL Oker.

Heute, 13:00 Uhr
SV Halchter
SV HalchterHalchter
SV Kissenbrück
SV KissenbrückKissenbrück
13:00

Das erste Testpsiel des Jahres für den Tabellenletzten SV Kissenbrück ist auswärts beim SV Halchter.

Auch der TSV Üfingen testet, am Sonntag um 11.00 Uhr zuhause gegen BSC Acosta II.

FC Ilsetal spielt auswärts beim FC Rautheim um 14.00 Uhr am Sonntag.