Testspiele am Valentinstag-Wochenende

– Foto: Timo Babic

Mit wenigen Ausnahmen testen die Teams der Bezirksliga Braunschweig 3 am Wochenende. Für einige ist es das erste Spiel des neuen Jahres während andere schon zuvor getestet haben.

Spieltext MTV Wolfenb. II - SSV Kästorf Der Spitzenreiter aus Wolfenbüttel beginnt seine Testspiele mit einem Duell gegen den Landesligisten SSV Kästorf.

Viktoria Thiede und der VfB Fallersleben testen am Sonntag gegeneinander, für Thiede ist es der erste Test.

Der Aufsteiger aus Vienenburg startet zum Auftakt mit einem Härtest bei dem Vorjahresmeister Germania Wolfenbüttel.

Morgen, 14:00 Uhr MTV Salzdahlum Salzdahlum SV Lengede SV Lengede 14:00 PUSH

Das erste Testspiel des Jahres veror der MTV Salzdahlum mit 0:2 gegen SV Lauingen Bornum. Der zweite Test soll gegen den SV Lengede stattfinden.

Nach dem ersten Test gegen TSV RW Schwicheldt (1:2 Niederlage) steht als nächstes das Spiel gegen den FC Schwülper aus Staffel 1 vor der Tür.

Morgen, 14:00 Uhr SC Gitter SC Gitter SV Ambergau Bockenem SV Ambergau Bockenem 14:00 PUSH

Für den SC Gitter ist der Test gegen SV Ambergau Bockenem der erste Test des Jahres.

Heute, 14:00 Uhr Goslarer SC 08 Goslar SV Eintracht Osterwieck Osterwieck 1 0 PUSH

Der Goslarer SC 08 konnte in diesem Jahr sogar schon zweimal testen. Während man gegen SV Stahl Thale mit 2:0 gewann, musste man sich gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg mit 1:4 geschlagen geben. Gegen den SV Eintracht Osterwieck hat man nun die Chance weiter Spielpraxis zu sammeln.

Auch KSV Vahdet Salzgitter hat schon ein Testspiel hinter sich. Am Donnerstagabend verlor man mit 1:3 gegen den VfB Peine. Gegen VfB RW Braunschweig steht nun ein weiterer Test an.

Morgen, 14:00 Uhr VfL Salder VfL Salder TSV Sonnenberg Sonnenberg 14:00 PUSH

Nach dem 5:3 Testspielerfolg gegen FC Pfeil Broistedt geht es für den VfL Salder gegen den Kreisligisten TSV Sonnenberg ran.

Nach einigen Absagen ist nun TuSpo Lampsringe ist der erste Testspielgegner des VfL Oker.

Heute, 13:00 Uhr SV Halchter Halchter SV Kissenbrück Kissenbrück 13:00 PUSH