Testspiele am Valentinstag-Wochenende

Mit wenigen Ausnahmen testen die Teams der Bezirksliga Braunschweig 3 am Wochenende. Für einige ist es das erste Spiel des neuen Jahres während andere schon zuvor getestet haben.
Ein Überblick:
Der Spitzenreiter aus Wolfenbüttel beginnt seine Testspiele mit einem Duell gegen den Landesligisten SSV Kästorf.
Viktoria Thiede und der VfB Fallersleben testen am Sonntag gegeneinander, für Thiede ist es der erste Test.
Der Aufsteiger aus Vienenburg startet zum Auftakt mit einem Härtest bei dem Vorjahresmeister Germania Wolfenbüttel.
Das erste Testspiel des Jahres veror der MTV Salzdahlum mit 0:2 gegen SV Lauingen Bornum. Der zweite Test soll gegen den SV Lengede stattfinden.
Nach dem ersten Test gegen TSV RW Schwicheldt (1:2 Niederlage) steht als nächstes das Spiel gegen den FC Schwülper aus Staffel 1 vor der Tür.
Für den SC Gitter ist der Test gegen SV Ambergau Bockenem der erste Test des Jahres.
Der Goslarer SC 08 konnte in diesem Jahr sogar schon zweimal testen. Während man gegen SV Stahl Thale mit 2:0 gewann, musste man sich gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg mit 1:4 geschlagen geben. Gegen den SV Eintracht Osterwieck hat man nun die Chance weiter Spielpraxis zu sammeln.
Auch KSV Vahdet Salzgitter hat schon ein Testspiel hinter sich. Am Donnerstagabend verlor man mit 1:3 gegen den VfB Peine. Gegen VfB RW Braunschweig steht nun ein weiterer Test an.
Nach dem 5:3 Testspielerfolg gegen FC Pfeil Broistedt geht es für den VfL Salder gegen den Kreisligisten TSV Sonnenberg ran.
Nach einigen Absagen ist nun TuSpo Lampsringe ist der erste Testspielgegner des VfL Oker.
Das erste Testpsiel des Jahres für den Tabellenletzten SV Kissenbrück ist auswärts beim SV Halchter.
Auch der TSV Üfingen testet, am Sonntag um 11.00 Uhr zuhause gegen BSC Acosta II.
FC Ilsetal spielt auswärts beim FC Rautheim um 14.00 Uhr am Sonntag.