Testspiele am Sonntag: Wildes 4:4 und wieder Überraschungen

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.
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Sportfreunde Gechingen – VfL Herrenberg 1:2
Tore: 0:1 David Weinhardt (4.), 0:2 Can Abalioglu (24.), 1:2 Jannik Reyle (54.)
FC Gundelfingen – VfR Aalen 2:4
Schiedsrichter: Florian Kempter (Neumünster) - Zuschauer: 35
Tore: 1:0 Vincent Spyrka (30.), 1:1 Fabian Bauch (34. Eigentor), 1:2 Arda Can (39.), 1:3 Silas Schultka (78.), 1:4 Maximilian Humpf (85.), 2:4 Noah Wiedmann (90.)
VfB Friedrichshafen – VfL Mühlheim 9:0
Schiedsrichter: Michael Hilebrand (Kressbronn)
Tore: 1:0 Kai Kramer (28.), 2:0 Marcin Musso (33.), 3:0 Samuel Lindinger (48.), 4:0 Samuel Lindinger (49.), 5:0 Omar Bun Ceesay (73.), 6:0 Patrick Berlet (80.), 7:0 Patrick Berlet (82.), 8:0 Romeo Lindinger (84.), 9:0 Nicolai Weissenbacher (88.)
Besondere Vorkommnisse: Kai Kramer (VfB Friedrichshafen) scheitert mit Foulelfmeter (44.).
SV Ochsenhausen – SG FC Wacker B. / Mettenberg / Rissegg 0:8
SV Nehren – TSG Balingen II 1:2
MTV Stuttgart – Calcio Leinfelden-Echterdingen 3:5
Tore: 1:2 Antonio Di Matteo (65.), 2:2 Abdallah Trabelsi (70.), 3:3 Daniel Henschke (84.)
SG Schorndorf – TSV Köngen 3:0
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Nico Klasik (8.), 2:0 Nico Klasik (29.), 3:0 Anas Hammouda (75.)
VfL Nagold – SKV Rutesheim abg.
Sportfreunde Dorfmerkingen – TSV Neu-Ulm abg.
VfB Stuttgart Frauen – TSG 1899 Hoffenheim 1:2
TSV Heimsheim – SKV Rutesheim 2:4
Tore: 0:1 (25. Eigentor), 1:1 Tim Widmaier (35.), 2:1 Lino Widmaier (45.), 2:2 Tobias Gebbert (46.), 2:3 (52. Eigentor), 2:4 Patrick Scheele (71.)
VfL Pfullingen – TSV Oberensingen 4:2
TSV 1889 Buch – Türkspor Neu-Ulm 5:4
Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Johann Ndjongang (15.), 0:2 Atahan Tekyildirim (29.), 0:3 Eduart Osmani (33.), 1:3 Manuel Schrapp (35.), 1:4 Atahan Tekyildirim (38.), 2:4 Timo Leitner (43.), 3:4 Tim Voß (53.), 4:4 Jan Freybott (55.), 5:4 Manuel Schrapp (65.)
BSV 07 Schwenningen – FV Möhringen abg.
TSV Weilheim/Teck – 1. FC Eislingen abg.
VfB Stuttgart – FC Everton 3:1
Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)
Tore: 1:0 Nikolas Nartey (16.), 2:0 Atakan Karazor (67.), 2:1 Thierno Barry (72. Foulelfmeter), 3:1 Bilal El Khannous (90.+1)
FC Wangen – SC Markdorf abg.
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FC Blautal 2001 – SG Öpfingen/Altheim II II 2:7
Tore: 0:1 Tatjana Bitterle (34.), 0:2 (42.), 1:2 Judith Lehmann (57.), 1:3 (62.), 1:4 Franziska Hemmler (72.), 1:5 Morena Schwitalla (83.), 1:6 (85.), 2:6 Moana Hösch (88.), 2:7 (89.)
SV Burgrieden – TSV Holzheim 0:2
Tore: 0:1 Jacqueline Pretsch (44.), 0:2 Judith Löbert (48.)
FC Scheidegg – SV Reinstetten abg.
SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang II – SV Sülzbach 5:2
SG Bad Waldsee / SV Reute – SGM Uttenweiler/Unlingen 0:1
Schiedsrichter: Bernd Klein (SV Oberzell)
Tore: 0:1 Maria Rueß (34.)
SG TSV Eschach / Brochenzell – FC Blau-Weiß Bellamont 0:3
Tore: 0:1 Pauline Knupfer (20.), 0:2 Cèlin Stross (70.), 0:3 Kim Dangel (88.)
Sportvg Feuerbach – SG Ottmarsheim / SC Ilsfeld / Neckarwesth. 3:1
Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Felicitas Völker (2.), 1:1 Katharina Gursch (49.), 2:1 Katharina Gursch (59.), 3:1 Ella Jovanka Maubach (86.)
1. FC Normannia Gmünd – SpVgg Satteldorf abg.
TSV Hüttlingen – TSV Crailsheim 2:1
Schiedsrichter: Lea Fuchs (Hüttlingen) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 (51.), 1:1 Desi Passon (60.), 2:1 Desi Passon (75.)
SV Wurmlingen – SV Croatia Reutlingen 0:4
TSV Sondelfingen – SG Aach-Linz / Denkingen 1:2
Sportfreunde Schwäbisch Hall – Würzburger FV 4:4
Schiedsrichter: Mayer Domenic - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Lian Brenneis (16.), 1:2 Amin Karimi (45.), 2:2 Maxim Sergeev (60.), 2:3 Amin Karimi (77.), 2:4 Fynn Scheuring (78.), 3:4 Nils Greißner (85.), 4:4 Eray Sökmen (88.), 1:1 Maxim Sergeev (90.)
TSV Grafenau – SGM Alfdorf/Mögglingen 0:3
VfB Stuttgart II – Würzburger Kickers 3:0
FV 09 Nürtingen – Karlsruher SC II 0:3
SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang – 1. FC Mühlhausen 4:3
Schiedsrichter: Yusuf Ramazan Celiktürk
Tore: keine Tore
SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Heidenheim 8:1
SV 67 Weinberg – SV Stuttgarter Kickers 5:1
VfR Sulz – SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch 3:3
TSV Münchingen – TSV Neuenstein 1:2
FSV 08 Bietigheim-Bissingen – VfR Gommersdorf 3:2
Schiedsrichter: Jonas Rosenberger - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Roman Timoshenko (2.), 1:1 Julian Schiffmann (5.), 1:2 Julian Schiffmann (76.), 2:2 Erind Zogu (77.), 3:2 Mohamed Baroudi (81.)
FC Uhldingen 1927 – Hegauer FV II abg.
SV Hohentengen – SV Denkingen 1969 1:1
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
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