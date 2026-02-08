 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

Testspiele am Sonntag: Wieder zahlreiche Überraschungen

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Hornauer

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Testspiele am Samstag

SC Staig – SGM Aufheim Holzschwang 4:1
Tore: 1:0 Silvan Laib (28.), 1:1 Tim Hartmann (32.), 2:1 Julian Rauner (37.), 3:1 Sebastian Beer (46.), 4:1 Manuel Kohn (46.)

SGV Freiberg – FC Qizilqum 1:1
Tore: 0:1 (30.), 1:1 Meghôn Valpoort (70.)

SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts – FC Scheidegg 1:4
Schiedsrichter: Hermann Hengge - Zuschauer: 10
Tore: 1:0 Lena Rädler (4.), 2:0 Johanna Marija Nußbaumer (48.), 3:0 Johanna Marija Nußbaumer (53.), 4:0 Johanna Marija Nußbaumer (58.), 1:4 Carola Walser (75.)

Sportfreunde Schwäbisch Hall II – 1. FC Normannia Gmünd II 8:2
Schiedsrichter: Said Johannes

SGM Hohenmemmingen/Sontheim – SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim abg.

TSG Öhringen – FC Union Heilbronn 3:2
Schiedsrichter: Tobias Grauf
Tore: 0:1 Muhammed Mert Gürbüz (20.), 1:1 Luca Provvido (28.), 2:1 Alex Cosentino (41.), 2:2 Jon Ahmeti (51.), 3:2 Dionysios Pantelis (55.)

TSV Heimenkirch – SV Bergatreute 3:0
Schiedsrichter: Roman Braukmann (Leutkirch)
Tore: 1:0 Alexander Hartl (25.), 2:0 Maximilian Härtl (78.), 3:0 Alexander Söllöschi (84.)

FC Memmingen II – SGM JF Langenau 6:1
Schiedsrichter: Markus Abröll
Tore: 1:0 (34. Foulelfmeter), 2:0 (45.+2), 3:0 (49.), 4:0 (52. Foulelfmeter), 5:0 (56.), 6:0 (66.), 6:1 Emre Aydin (70.)

TV Derendingen – SV Nehren 2:4
Schiedsrichter: Paul Storek

TSV Neu-Ulm – TSV Schwaben Augsburg 1:1

TSV Hirschau – FC Rottenburg abg.

SV Fellbach – MTV Stuttgart 0:1
Schiedsrichter: Marco Michele Spataro
Tor: 0:1 Daniel Rudolph (75.)

TSV Essingen – TSGV Waldstetten 2:1
Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)
Tore: 0:1 Melih Furkan Zenen (47.), 1:1 Daniel Dambacher (80.), 2:1 Lirim Hoxha (86.)

Sportvg Feuerbach – FV Ingersheim 1:4

VfR Heilbronn – SpVgg Neckarelz 3:3
Tore: 1:0 (2.), 2:0 (15.), 3:0 (16.), 3:1 Emirhan Kocak (27.), 3:2 Emirhan Kocak (38.), 3:3 Bastian Bopp (54.)

1. Göppinger SV – FC Nöttingen 4:2
Schiedsrichter: Jonathan Woldai (Filderstadt)
Tore: 1:0 Luca Piljek (17.), 1:1 Salvatore Catanzano (20.), 2:1 Antonio Babic (30.), 3:1 Antonio Babic (39.), 3:2 Egemen Sarikaya (78.), 4:2 Filip Milisic (83. Foulelfmeter)

SV Waldhausen – TSV Nördlingen 3:2
Schiedsrichter: Max Angenendt
Tore: 1:0 Niklas Schwarzer (37.), 2:0 Luca Mack (71.), 3:0 Dennis Wolf (79.), 3:1 Patrick Högg (84.), 3:2 Simon Gruber (86.)

FV Illertissen II – FV Olympia Laupheim II 4:4

TSV Bad Boll – TSV Musberg 5:0
Schiedsrichter: Timo Paukner - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Fabian Falzone (31.), 2:0 Baran Ates (54.), 3:0 Baran Ates (58.), 4:0 Francisco Römpfer (67.), 5:0 Fabian Falzone (89.)

FV Löchgau – 1. CfR Pforzheim 1:5

VfR Aalen – FC Würzburger Kickers 0:3
Schiedsrichter: Erik Hartmann (Aalen) - Zuschauer: 35
Tore: 0:1 (37.), 0:2 (40.), 0:3 (47.)

SV Mietingen – FV Illertissen II 1:3
Schiedsrichter: Muhammed Öztürk (Schemmerhofen)
Tore: 1:0 Philipp Auer (12.), 1:1 Aaron Martin (43.), 1:2 Endrit Shala (55.), 1:3 Orges Brahaj (88.)

Calcio Leinfelden-Echterdingen – FSV 08 Bietigheim-Bissingen 4:4
Schiedsrichter: Maximilian Jäger
Tore: 0:1 Emre Yalcin (18.), 1:1 Dan Constantinescu (47.), 2:1 Gustavo Borges da Silva (65.), 3:1 Gustavo Borges da Silva (67.), 3:2 Patrick Scheele (74.), 4:2 Gustavo Borges da Silva (83.), 4:3 Justin Keklik (88.), 4:4 Max Stumm (90.)

TSV Neu-Ulm – SSV Ehingen-Süd 4:1
Schiedsrichter: Nihat Varlioglu
Tore: 1:0 Christopher Renz (3.), 1:1 Stefan Haiß (9.), 2:1 Benjamin Klingen (10.), 3:1 Benjamin Klingen (20.), 4:1 Benjamin Klingen (50.)

TSV Köngen – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 2:2
Schiedsrichter: Maxi Jung (Ostfildern)
Tore: 1:0 Yannik Kögler (44.), 1:1 Luca Lamparter (51.), 1:2 Fabian Weber (55.), 2:2 Max Schlotterbeck (80.)

TSV Bad Boll – TSV Ehningen abg.

SC Pfullendorf – FC Wangen 3:1
Schiedsrichter: Philipp Gaßner (Hattingen)
Tore: 1:0 Leandro Stehle (26.), 2:0 Tobi Koller (34.), 2:1 Tim Bucher (62.), 3:1 David Fritz (87.)

TSG Ehingen – FC Blaubeuren 2:3
Schiedsrichter: Kevin Maier (Emerkingen)
Tore: 1:1 Kyrylo Yermoshenko (20.), 1:2 Franjo Crnov (22.), 1:3 Eduart Osmani (37.)

Sport-Union Neckarsulm – VfR Gommersdorf 3:1
Schiedsrichter: David Schmid (Neuenstadt)
Tore: 1:0 Bahadir Özkan (17.), 2:0 Niklas Obertautsch (45.+4), 2:1 Tim Siegfried (73.), 3:1 Ermal Elshanaj (85. Foulelfmeter)

SG Maierh./Grün / Kleinhaslach – FC Wangen 1:1
Tore: 1:0 (5.), 1:1 (15.)

TSV Obersontheim – SSV Schwäbisch Hall 2:2
Schiedsrichter: Cemal Kaya
Tore: 1:0 Oliver Wengert (37.), 1:1 Yannik Winker (67.), 1:2 Dennis Koch (87.), 2:2 Tom Schlosser (89.)
Besondere Vorkommnisse: Dennis Koch (SSV Schwäbisch Hall) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Daniel Hornung (87.).

1. FC Rielasingen-Arlen – Türkischer SV Singen 0:2
Schiedsrichter: Enis Morat - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Dominik Emminger (47.), 0:2 Cheick Oumar Coulibaly (69.)

TSG Tübingen – TuS Ergenzingen 3:3
Schiedsrichter: Felix Rauch
Tore: 0:1 Nils Beurenmeister (15.), 0:2 Johannes Bastians (53.), 0:3 Nico Gulde (70.), 1:3 Mark Shevchyk (86.), 2:3 Constantin Zeyer (87.), 3:3 Noah Müller (90.)

1. FC Sonthofen – FV Sontheim/Brenz 4:0
Schiedsrichter: Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer: 50

TSV 1889 Buch – TSV Ziemetshausen 3:1
Schiedsrichter: Artur König (Dietenheim) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Julian Riederle (68.), 1:1 Michael Ruf (80.), 2:1 Moritz Spann (81.), 3:1 Timo Leitner (83.)

FC Teningen – SV Oberachern 5:4
Schiedsrichter: Josef Mourad (Freiburg)
Tore: 0:1 Nico Huber (13.), 0:2 Nico Huber (16.), 0:3 Yves Borie (20.), 1:3 Stephan Stübbe (23.), 2:3 Tom Hodel (25.), 3:3 Maximilian Resch (33.), 4:3 Michael Hoelle (36.), 4:4 Marin Stefotic (67.), 5:4 Deniz Bilgic (90.)

FV Olympia Laupheim – SW Donau 2:2
Schiedsrichter: Dennis Maier (Baustetten)
Tore: 0:1 Kevin Wehle (14.), 1:1 Philip Jelica (26.), 2:1 Hugo Höfner (43.), 2:2 Jakub Wojciechowski (76. Foulelfmeter)

SV Reinstetten – SG Warthausen / Birkenhard 4:3
Schiedsrichter: Felix Maucher

SV Oberwolfach – Spvgg Freudenstadt 4:3
Schiedsrichter: Dominik Schmidt (Haslach)
Tore: 0:1 Yasin Kara (1.), 0:2 Ümit-Kaan Celikkol (31.), 1:2 (39.), 1:3 Mert Karaaslan (40.), 2:3 (60.), 3:3 (62.), 4:3 (86.)

TSV Bernhausen – TSV Oberensingen 4:3
Tore: 1:0 Lukas Walz (9.), 1:1 Patrick Werner (17.), 2:1 Jamie-Noah Demir (28.), 3:1 Lukas Walz (38.), 4:1 Oli Lujic (69.), 4:2 Conrad-Immanuel Hennig (80.), 4:3 Marlon Lander (90.)

TSV Jahn Büsnau – TV Echterdingen 3:3
Schiedsrichter: Ciara Kämpf
Tore: 0:1 Flon Ajvazi (12.), 1:1 Sebastian Lenhardt (23.), 2:1 Marco Bischoff (29.), 2:2 Flon Ajvazi (66.), 3:2 Japhet Manuschewski (68.), 3:3 Steffen Schmidt (70.)

FSV Waiblingen – SKV Rutesheim 3:3
Schiedsrichter: Jochen Frey
Tore: 0:1 Marc Geist (3.), 1:1 Nabil Mouhssine (14.), 2:1 Dominik Beisswenger (27.), 2:2 Gianluca Crepaldi (57.), 2:3 Hannes Obert (68.), 3:3 Daniele Cardinale (83.)

TSV Weilimdorf – SV Böblingen 5:1
Schiedsrichter: Marvin Monninger
Tore: 0:1 Eray Cilhüseyin (32.), 1:1 Roman Kasiar (36.), 2:1 Daniel Baierle (55.), 3:1 Daniel Baierle (58.), 4:1 Daniel Baierle (72.), 5:1 Riccardo Scarcelli (83.)

Young Boys Reutlingen – FV Spfr Neuhausen abg.

FC Bayern München II – SV Stuttgarter Kickers 1:3
Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning)
Tore: 0:1 Mario Borac (15.), 0:2 David Tomic (35. Foulelfmeter), 0:3 David Tomic (63.), 1:3 Guido della Rovere (67.)

TSG Backnang – ASV Neumarkt 4:2
Schiedsrichter: Benjamin Schmidt
Tore: 1:0 Ali Ferati (32.), 2:0 Flavio Santoro (38.), 3:0 Lukas Glaser (42.), 3:1 Tim Brandl (46.), 3:2 Tim Brandl (58.), 4:2 Fabijan Domic (63.)

SG Schorndorf – 1. FC Normannia Gmünd 1:3
Schiedsrichter: Julian Kiefer
Tore: 1:0 Marcello Vulcano (21.), 1:1 Daniel Rapp (40.), 1:2 Alexander Aschauer (43.), 1:3 Calvin Körner (66.)

TSV Neuenstein – SV 67 Weinberg 1:3
Schiedsrichter: Nico-Leon Schulik
Tore: 1:0 Rahel Goes (17. Foulelfmeter), 1:1 Lea Würth (32.), 1:2 Meike Bohn (44.), 1:3 Anna Wachal (86.)

GSV Pleidelsheim – TG Böckingen 4:4
Schiedsrichter: Tobias Lochmüller
Tore: 0:1 Luke Luft (12.), 0:2 Kevin Haas (29.), 1:2 Constance Igwe (30.), 2:2 Patrick Sirch (31.), 3:2 Kevin Sirch (47.), 3:3 Leandro Held (77.), 4:3 Aaron Hachmann (82.), 4:4 Dramane Traore (85.)

GSV Maichingen – VfL Nagold 0:2
Schiedsrichter: Michael Jörg
Tore: 0:1 Nico Gaiser (2.), 0:2 Perparim Halimi (42.)

FV Möhringen – VfL Mühlheim 0:4
Schiedsrichter: Franz Brunner
Tore: 0:1 Nino Rebholz (34.), 0:2 Max Anders (76.), 0:3 Nino Rebholz (79.), 0:4 Max Anders (90.)

SGM DJK SG Wasseralfingen/Neuler – TSV Hüttlingen 2:4
Schiedsrichter: Mustafa Kavak
Tore: 1:0 Rebecca Eisele (6.), 1:1 Johanna Manz (23.), 1:2 Jamie Wild (36.), 1:3 Nathalie Karolewski (42.), 1:4 Madleen Hauber (52.), 2:4 Rebecca Eisele (73.)

FC Radolfzell – TSG Balingen II 4:8
Schiedsrichter: Damjan Vranjkovic
Tore: 0:1 Bastian Berger (5.), 0:2 Colin Draskovic (7.), 1:2 Yves Graf (15.), 2:2 Moritz Hlavacek (28.), 3:2 Paulo da Silva Harabi (36.), 3:3 Colin Draskovic (42.), 3:4 Mirhan Inan (44.), 3:5 Silas Bader (64.), 3:6 Noah Neff (66.), 3:7 Christos Thomaidis (74.), 3:8 Silas Bader (80.), 4:8 Alireza Yaghoobi (90.)

SV Germania Bietigheim – VfL Sindelfingen 3:1
Schiedsrichter: Dejan Jovanovic (Stuttgart )
Tore: 1:0 Matay Üzel (49.), 2:0 Giulian Behrami (61.), 2:1 (85.), 3:1 Fabio Zwigart (89.)

TSV Essingen – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 5:4
Schiedsrichter: Benjamin Maier

1. FC Eislingen – FC Esslingen 2:1
Schiedsrichter: Marcel Lalka (Schönaich)

TSV Crailsheim – SC Aufkirchen 6:1
Schiedsrichter: Phillip Gesswein

FV Biberach/Riß – SG Alberweiler / Aßmannshardt 3:0
Schiedsrichter: Marco Komander (Biberach)
Tore: 1:0 Elias Schmid (13.), 2:0 Emanuel Conde (17.), 3:0 Mateo Marić (29.)

SGM Oppenweiler/Sulzbach II – SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental abg.

TGV Dürrenzimmern – TSG 1899 Hoffenheim III 6:4
Schiedsrichter: Maximilian Kirchherr

Testspiele am Sonntag

TSG Öhringen – VfL Mainhardt 3:3
Tore: 1:1 Louis Heinrich (62.), 2:2 Leandros Stefanidis (75.), 3:2 Hamza Alsharaa (77.)

SSG Ulm 99 – TSV Albeck 2:3
Tore: 1:0 Julia Steinert (28.), 2:0 Janine Wilke (56.), 2:1 Hannah Miller (75. Foulelfmeter), 2:2 Lorena Häußler (78.), 2:3 Lorena Häußler (90.)

SG TSV Eschach / Brochenzell – SV Deggenhausertal II 2:4

SV Germania Bietigheim – Sport-Union Neckarsulm 10:2
Tore: 1:0 Azim Güllüdag (3.), 2:0 Marcel Schmidt (21.), 2:1 (23.), 3:1 Mevlan Quni (43.), 4:1 Giulian Behrami (45. Foulelfmeter), 4:2 (50. Foulelfmeter), 5:2 Aras Setil (58.), 6:2 Giulian Behrami (59.), 7:2 Alexander Mir (62. Foulelfmeter), 8:2 Aras Setil (76.), 9:2 Lukas Fuchs (85.), 10:2 Merlin Schubert (86.)

TSV Nellmersbach – TSV Albeck abg.

SSG Ulm 99 – SC Geislingen 0:4

VfB Stuttgart II – SV Alberweiler 0:2
Schiedsrichter: Michael Pauls - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Evelyn Grundl (24.), 0:2 Maren Jerg (34.)

SpVgg Neckarelz – FSV 08 Bietigheim-Bissingen 2:1
Tore: 0:1 (8.), 1:1 David Gimber (35.), 2:1 Mario Bogdan Gerea (45.)

SGM Oppenweiler/Sulzbach – VfL Herrenberg 0:1
Tore: 0:1 Melanie Wirth (60.)

TSV RSK Esslingen – TSV Bernhausen 5:3

Sportfreunde Lorch – SC Geislingen 3:1

Karlsruher SC – SV Hegnach 5:0

VfB Friedrichshafen – SC Pfullendorf 2:2

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – SGM JF Langenau 3:3
Schiedsrichter: Stanislaw Strelkow
Tore: 0:1 Emre Aydin (36.), 1:1 (53.), 2:1 (73.), 3:1 (74.), 3:2 Felix Mannes (85.), 3:3 Felix Mannes (90.+1)

SSV Reutlingen – TSG Balingen 0:3
Tore: 0:1 Denis Latifovic (24.), 0:2 Amney Moutassime (49.), 0:3 Ivo Colic (84. Foulelfmeter)

FC Dostluk Friedrichshafen – SV Kressbronn 2:2

FC Esslingen – FV Spfr Neuhausen 2:2

TV Oeffingen – TSV Rudersberg abg.

ASV Aichwald – SG Weinstadt 2:6

SG Sonnenhof Großaspach – 1. CfR Pforzheim 2:3
Schiedsrichter: Lauritz-Philipe Hafner
Tore: 1:2 Arbnor Nuraj, 2:2 , 0:1 Denis Gudzevic (26.), 0:2 Marcel Bahm (45.+4), 2:3 Dominik Salz (80.)

TSV Weilheim/Teck – 1. FC Rechberghausen II 9:1

1. FC Heidenheim – SpVgg Greuther Fürth abg.

SV Allmersbach – 1. FC Stern Mögglingen 6:2

SV Croatia Reutlingen – SGM Dettingen/Glems 2:2

FV Biberach/Riß – SGM Senden-Ay abg.

FC Freiburg-St. Georgen – SC Hofstetten 3:4

SV Ochsenhausen – SG SV Tannheim / TSV Aitrach abg.