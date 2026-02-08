Testspiele am Sonntag: Wieder zahlreiche Überraschungen

SGM Hohenmemmingen/Sontheim – SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim abg.TSG Öhringen – FC Union Heilbronn 3:2Schiedsrichter:
Tobias GraufTore:
0:1 Muhammed Mert Gürbüz (20.), 1:1 Luca Provvido (28.), 2:1 Alex Cosentino (41.), 2:2 Jon Ahmeti (51.), 3:2 Dionysios Pantelis (55.)TSV Heimenkirch – SV Bergatreute 3:0Schiedsrichter:
Roman Braukmann (Leutkirch)Tore:
1:0 Alexander Hartl (25.), 2:0 Maximilian Härtl (78.), 3:0 Alexander Söllöschi (84.)FC Memmingen II – SGM JF Langenau 6:1Schiedsrichter:
Markus AbröllTore:
1:0 (34. Foulelfmeter), 2:0 (45.+2), 3:0 (49.), 4:0 (52. Foulelfmeter), 5:0 (56.), 6:0 (66.), 6:1 Emre Aydin (70.)TV Derendingen – SV Nehren 2:4Schiedsrichter:
Paul StorekTSV Neu-Ulm – TSV Schwaben Augsburg 1:1TSV Hirschau – FC Rottenburg abg.SV Fellbach – MTV Stuttgart 0:1Schiedsrichter:
Marco Michele SpataroTor:
0:1 Daniel Rudolph (75.)TSV Essingen – TSGV Waldstetten 2:1Schiedsrichter:
Elias Deiss (Lauchheim)Tore:
0:1 Melih Furkan Zenen (47.), 1:1 Daniel Dambacher (80.), 2:1 Lirim Hoxha (86.)Sportvg Feuerbach – FV Ingersheim 1:4VfR Heilbronn – SpVgg Neckarelz 3:3Tore:
1:0 (2.), 2:0 (15.), 3:0 (16.), 3:1 Emirhan Kocak (27.), 3:2 Emirhan Kocak (38.), 3:3 Bastian Bopp (54.)1. Göppinger SV – FC Nöttingen 4:2Schiedsrichter:
Jonathan Woldai (Filderstadt)Tore:
1:0 Luca Piljek (17.), 1:1 Salvatore Catanzano (20.), 2:1 Antonio Babic (30.), 3:1 Antonio Babic (39.), 3:2 Egemen Sarikaya (78.), 4:2 Filip Milisic (83. Foulelfmeter)SV Waldhausen – TSV Nördlingen 3:2Schiedsrichter:
Max AngenendtTore:
1:0 Niklas Schwarzer (37.), 2:0 Luca Mack (71.), 3:0 Dennis Wolf (79.), 3:1 Patrick Högg (84.), 3:2 Simon Gruber (86.)FV Illertissen II – FV Olympia Laupheim II 4:4TSV Bad Boll – TSV Musberg 5:0Schiedsrichter:
Timo Paukner - Zuschauer:
30Tore:
1:0 Fabian Falzone (31.), 2:0 Baran Ates (54.), 3:0 Baran Ates (58.), 4:0 Francisco Römpfer (67.), 5:0 Fabian Falzone (89.)FV Löchgau – 1. CfR Pforzheim 1:5VfR Aalen – FC Würzburger Kickers 0:3Schiedsrichter:
Erik Hartmann (Aalen) - Zuschauer:
35Tore:
0:1 (37.), 0:2 (40.), 0:3 (47.)SV Mietingen – FV Illertissen II 1:3Schiedsrichter:
Muhammed Öztürk (Schemmerhofen)Tore:
1:0 Philipp Auer (12.), 1:1 Aaron Martin (43.), 1:2 Endrit Shala (55.), 1:3 Orges Brahaj (88.)Calcio Leinfelden-Echterdingen – FSV 08 Bietigheim-Bissingen 4:4Schiedsrichter:
Maximilian JägerTore:
0:1 Emre Yalcin (18.), 1:1 Dan Constantinescu (47.), 2:1 Gustavo Borges da Silva (65.), 3:1 Gustavo Borges da Silva (67.), 3:2 Patrick Scheele (74.), 4:2 Gustavo Borges da Silva (83.), 4:3 Justin Keklik (88.), 4:4 Max Stumm (90.)TSV Neu-Ulm – SSV Ehingen-Süd 4:1Schiedsrichter:
Nihat VarliogluTore:
1:0 Christopher Renz (3.), 1:1 Stefan Haiß (9.), 2:1 Benjamin Klingen (10.), 3:1 Benjamin Klingen (20.), 4:1 Benjamin Klingen (50.)TSV Köngen – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 2:2Schiedsrichter:
Maxi Jung (Ostfildern)Tore:
1:0 Yannik Kögler (44.), 1:1 Luca Lamparter (51.), 1:2 Fabian Weber (55.), 2:2 Max Schlotterbeck (80.)TSV Bad Boll – TSV Ehningen abg.SC Pfullendorf – FC Wangen 3:1Schiedsrichter:
Philipp Gaßner (Hattingen)Tore:
1:0 Leandro Stehle (26.), 2:0 Tobi Koller (34.), 2:1 Tim Bucher (62.), 3:1 David Fritz (87.)TSG Ehingen – FC Blaubeuren 2:3Schiedsrichter:
Kevin Maier (Emerkingen)Tore:
1:1 Kyrylo Yermoshenko (20.), 1:2 Franjo Crnov (22.), 1:3 Eduart Osmani (37.)Sport-Union Neckarsulm – VfR Gommersdorf 3:1Schiedsrichter:
David Schmid (Neuenstadt)Tore:
1:0 Bahadir Özkan (17.), 2:0 Niklas Obertautsch (45.+4), 2:1 Tim Siegfried (73.), 3:1 Ermal Elshanaj (85. Foulelfmeter)SG Maierh./Grün / Kleinhaslach – FC Wangen 1:1Tore:
1:0 (5.), 1:1 (15.)TSV Obersontheim – SSV Schwäbisch Hall 2:2Schiedsrichter:
Cemal KayaTore:
1:0 Oliver Wengert (37.), 1:1 Yannik Winker (67.), 1:2 Dennis Koch (87.), 2:2 Tom Schlosser (89.)Besondere Vorkommnisse:
Dennis Koch (SSV Schwäbisch Hall) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Daniel Hornung (87.). 1. FC Rielasingen-Arlen – Türkischer SV Singen 0:2Schiedsrichter:
Enis Morat - Zuschauer:
250Tore:
0:1 Dominik Emminger (47.), 0:2 Cheick Oumar Coulibaly (69.)TSG Tübingen – TuS Ergenzingen 3:3Schiedsrichter:
Felix RauchTore:
0:1 Nils Beurenmeister (15.), 0:2 Johannes Bastians (53.), 0:3 Nico Gulde (70.), 1:3 Mark Shevchyk (86.), 2:3 Constantin Zeyer (87.), 3:3 Noah Müller (90.)1. FC Sonthofen – FV Sontheim/Brenz 4:0Schiedsrichter:
Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer:
50TSV 1889 Buch – TSV Ziemetshausen 3:1Schiedsrichter:
Artur König (Dietenheim) - Zuschauer:
70Tore:
0:1 Julian Riederle (68.), 1:1 Michael Ruf (80.), 2:1 Moritz Spann (81.), 3:1 Timo Leitner (83.)FC Teningen – SV Oberachern 5:4Schiedsrichter:
Josef Mourad (Freiburg)Tore:
0:1 Nico Huber (13.), 0:2 Nico Huber (16.), 0:3 Yves Borie (20.), 1:3 Stephan Stübbe (23.), 2:3 Tom Hodel (25.), 3:3 Maximilian Resch (33.), 4:3 Michael Hoelle (36.), 4:4 Marin Stefotic (67.), 5:4 Deniz Bilgic (90.)FV Olympia Laupheim – SW Donau 2:2Schiedsrichter:
Dennis Maier (Baustetten)Tore:
0:1 Kevin Wehle (14.), 1:1 Philip Jelica (26.), 2:1 Hugo Höfner (43.), 2:2 Jakub Wojciechowski (76. Foulelfmeter)SV Reinstetten – SG Warthausen / Birkenhard 4:3Schiedsrichter:
Felix MaucherSV Oberwolfach – Spvgg Freudenstadt 4:3Schiedsrichter:
Dominik Schmidt (Haslach)Tore:
0:1 Yasin Kara (1.), 0:2 Ümit-Kaan Celikkol (31.), 1:2 (39.), 1:3 Mert Karaaslan (40.), 2:3 (60.), 3:3 (62.), 4:3 (86.)TSV Bernhausen – TSV Oberensingen 4:3Tore:
1:0 Lukas Walz (9.), 1:1 Patrick Werner (17.), 2:1 Jamie-Noah Demir (28.), 3:1 Lukas Walz (38.), 4:1 Oli Lujic (69.), 4:2 Conrad-Immanuel Hennig (80.), 4:3 Marlon Lander (90.)TSV Jahn Büsnau – TV Echterdingen 3:3Schiedsrichter:
Ciara KämpfTore:
0:1 Flon Ajvazi (12.), 1:1 Sebastian Lenhardt (23.), 2:1 Marco Bischoff (29.), 2:2 Flon Ajvazi (66.), 3:2 Japhet Manuschewski (68.), 3:3 Steffen Schmidt (70.)FSV Waiblingen – SKV Rutesheim 3:3Schiedsrichter:
Jochen FreyTore:
0:1 Marc Geist (3.), 1:1 Nabil Mouhssine (14.), 2:1 Dominik Beisswenger (27.), 2:2 Gianluca Crepaldi (57.), 2:3 Hannes Obert (68.), 3:3 Daniele Cardinale (83.)TSV Weilimdorf – SV Böblingen 5:1Schiedsrichter:
Marvin MonningerTore:
0:1 Eray Cilhüseyin (32.), 1:1 Roman Kasiar (36.), 2:1 Daniel Baierle (55.), 3:1 Daniel Baierle (58.), 4:1 Daniel Baierle (72.), 5:1 Riccardo Scarcelli (83.)Young Boys Reutlingen – FV Spfr Neuhausen abg.FC Bayern München II – SV Stuttgarter Kickers 1:3Schiedsrichter:
Fridolin Hiefner (Finning)Tore:
0:1 Mario Borac (15.), 0:2 David Tomic (35. Foulelfmeter), 0:3 David Tomic (63.), 1:3 Guido della Rovere (67.)TSG Backnang – ASV Neumarkt 4:2Schiedsrichter:
Benjamin SchmidtTore:
1:0 Ali Ferati (32.), 2:0 Flavio Santoro (38.), 3:0 Lukas Glaser (42.), 3:1 Tim Brandl (46.), 3:2 Tim Brandl (58.), 4:2 Fabijan Domic (63.)SG Schorndorf – 1. FC Normannia Gmünd 1:3Schiedsrichter:
Julian KieferTore:
1:0 Marcello Vulcano (21.), 1:1 Daniel Rapp (40.), 1:2 Alexander Aschauer (43.), 1:3 Calvin Körner (66.)TSV Neuenstein – SV 67 Weinberg 1:3Schiedsrichter:
Nico-Leon SchulikTore:
1:0 Rahel Goes (17. Foulelfmeter), 1:1 Lea Würth (32.), 1:2 Meike Bohn (44.), 1:3 Anna Wachal (86.)GSV Pleidelsheim – TG Böckingen 4:4Schiedsrichter:
Tobias LochmüllerTore:
0:1 Luke Luft (12.), 0:2 Kevin Haas (29.), 1:2 Constance Igwe (30.), 2:2 Patrick Sirch (31.), 3:2 Kevin Sirch (47.), 3:3 Leandro Held (77.), 4:3 Aaron Hachmann (82.), 4:4 Dramane Traore (85.)GSV Maichingen – VfL Nagold 0:2Schiedsrichter:
Michael JörgTore:
0:1 Nico Gaiser (2.), 0:2 Perparim Halimi (42.)FV Möhringen – VfL Mühlheim 0:4Schiedsrichter:
Franz BrunnerTore:
0:1 Nino Rebholz (34.), 0:2 Max Anders (76.), 0:3 Nino Rebholz (79.), 0:4 Max Anders (90.)SGM DJK SG Wasseralfingen/Neuler – TSV Hüttlingen 2:4Schiedsrichter:
Mustafa KavakTore:
1:0 Rebecca Eisele (6.), 1:1 Johanna Manz (23.), 1:2 Jamie Wild (36.), 1:3 Nathalie Karolewski (42.), 1:4 Madleen Hauber (52.), 2:4 Rebecca Eisele (73.)FC Radolfzell – TSG Balingen II 4:8Schiedsrichter:
Damjan VranjkovicTore:
0:1 Bastian Berger (5.), 0:2 Colin Draskovic (7.), 1:2 Yves Graf (15.), 2:2 Moritz Hlavacek (28.), 3:2 Paulo da Silva Harabi (36.), 3:3 Colin Draskovic (42.), 3:4 Mirhan Inan (44.), 3:5 Silas Bader (64.), 3:6 Noah Neff (66.), 3:7 Christos Thomaidis (74.), 3:8 Silas Bader (80.), 4:8 Alireza Yaghoobi (90.)SV Germania Bietigheim – VfL Sindelfingen 3:1Schiedsrichter:
Dejan Jovanovic (Stuttgart )Tore:
1:0 Matay Üzel (49.), 2:0 Giulian Behrami (61.), 2:1 (85.), 3:1 Fabio Zwigart (89.)TSV Essingen – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 5:4Schiedsrichter:
Benjamin Maier1. FC Eislingen – FC Esslingen 2:1Schiedsrichter:
Marcel Lalka (Schönaich)TSV Crailsheim – SC Aufkirchen 6:1Schiedsrichter:
Phillip GessweinFV Biberach/Riß – SG Alberweiler / Aßmannshardt 3:0Schiedsrichter:
Marco Komander (Biberach)Tore:
1:0 Elias Schmid (13.), 2:0 Emanuel Conde (17.), 3:0 Mateo Marić (29.)SGM Oppenweiler/Sulzbach II – SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental abg.TGV Dürrenzimmern – TSG 1899 Hoffenheim III 6:4Schiedsrichter:
Maximilian Kirchherr
---
Testspiele am Sonntag TSG Öhringen – VfL Mainhardt 3:3
Tore: 1:1 Louis Heinrich (62.), 2:2 Leandros Stefanidis (75.), 3:2 Hamza Alsharaa (77.)
SSG Ulm 99 – TSV Albeck 2:3
Tore: 1:0 Julia Steinert (28.), 2:0 Janine Wilke (56.), 2:1 Hannah Miller (75. Foulelfmeter), 2:2 Lorena Häußler (78.), 2:3 Lorena Häußler (90.)
SG TSV Eschach / Brochenzell – SV Deggenhausertal II 2:4
SV Germania Bietigheim – Sport-Union Neckarsulm 10:2
Tore: 1:0 Azim Güllüdag (3.), 2:0 Marcel Schmidt (21.), 2:1 (23.), 3:1 Mevlan Quni (43.), 4:1 Giulian Behrami (45. Foulelfmeter), 4:2 (50. Foulelfmeter), 5:2 Aras Setil (58.), 6:2 Giulian Behrami (59.), 7:2 Alexander Mir (62. Foulelfmeter), 8:2 Aras Setil (76.), 9:2 Lukas Fuchs (85.), 10:2 Merlin Schubert (86.)
TSV Nellmersbach – TSV Albeck abg.
SSG Ulm 99 – SC Geislingen 0:4
VfB Stuttgart II – SV Alberweiler 0:2
Schiedsrichter: Michael Pauls - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Evelyn Grundl (24.), 0:2 Maren Jerg (34.)
SpVgg Neckarelz – FSV 08 Bietigheim-Bissingen 2:1
Tore: 0:1 (8.), 1:1 David Gimber (35.), 2:1 Mario Bogdan Gerea (45.)
SGM Oppenweiler/Sulzbach – VfL Herrenberg 0:1
Tore: 0:1 Melanie Wirth (60.)
TSV RSK Esslingen – TSV Bernhausen 5:3
Sportfreunde Lorch – SC Geislingen 3:1
Karlsruher SC – SV Hegnach 5:0
VfB Friedrichshafen – SC Pfullendorf 2:2
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – SGM JF Langenau 3:3
Schiedsrichter: Stanislaw Strelkow
Tore: 0:1 Emre Aydin (36.), 1:1 (53.), 2:1 (73.), 3:1 (74.), 3:2 Felix Mannes (85.), 3:3 Felix Mannes (90.+1)
SSV Reutlingen – TSG Balingen 0:3
Tore: 0:1 Denis Latifovic (24.), 0:2 Amney Moutassime (49.), 0:3 Ivo Colic (84. Foulelfmeter)
FC Dostluk Friedrichshafen – SV Kressbronn 2:2
FC Esslingen – FV Spfr Neuhausen 2:2
TV Oeffingen – TSV Rudersberg abg.
ASV Aichwald – SG Weinstadt 2:6
SG Sonnenhof Großaspach – 1. CfR Pforzheim 2:3
Schiedsrichter: Lauritz-Philipe Hafner
Tore: 1:2 Arbnor Nuraj, 2:2 , 0:1 Denis Gudzevic (26.), 0:2 Marcel Bahm (45.+4), 2:3 Dominik Salz (80.)
TSV Weilheim/Teck – 1. FC Rechberghausen II 9:1
1. FC Heidenheim – SpVgg Greuther Fürth abg.
SV Allmersbach – 1. FC Stern Mögglingen 6:2
SV Croatia Reutlingen – SGM Dettingen/Glems 2:2
FV Biberach/Riß – SGM Senden-Ay abg.
FC Freiburg-St. Georgen – SC Hofstetten 3:4
SV Ochsenhausen – SG SV Tannheim / TSV Aitrach abg.