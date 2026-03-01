Testspiele am Sonntag: Viele Tore, darunter zweimal ein 9:1

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
TV Merklingen – TSV Neu-Ulm 0:5
Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Jon Mardaras-Peters (21.), 0:2 (34. Eigentor), 0:3 David Laufer (56.), 0:4 David Laufer (61.), 0:5 David Laufer (69.)
FC Scheidegg – SG Kressbronn / FV Langenarg 5:0
Tore: 1:0 Anja Hatt (12.), 2:0 Simone Stadelmann (29.), 3:0 Simone Stadelmann (37.), 4:0 Simone Stadelmann (41.), 5:0 Johanna Marija Nußbaumer (73.)
TSV Mühlhausen/Stuttgart – FSV Waldebene Stuttgart Ost II 1:2
Tore: 1:0 Lily Biebl (29.), 1:1 (53.), 1:2 (55.)
FSV 08 Bietigheim-Bissingen – SB Asperg 1:9
SG Oppenweiler-Strümpfelbach III – SG Sulzbach/Mu. / Oppenweiler abg.
FC Gundelfingen II – VfR Aalen II 6:1
Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Miran Osmani (15.), 2:0 Elias Waliser (25.), 2:1 (30.), 3:1 Erjon Islami (53.), 4:1 Elias Waliser (60.), 5:1 Maxim Ferber (72.), 6:1 Leevin Feistle (77.)
SG Dettenhausen/Pfrondorf II – SpVgg Holzgerlingen 1:9
SC Unterzeil-Reichenhofen – SV Bergatreute 3:1
Tore: 3:1 Franziska Brauchle (60.)
TSV Heimsheim – FC Esslingen 4:1
Tore: 1:0 Rieke Bulla (3.), 2:0 Sophie Horn (10.), 2:1 (19.), 3:1 Rieke Bulla (30.), 4:1 Rieke Bulla (50.)
TV Derendingen – TSV Nellmersbach abg.
FV 09 Nürtingen – SGM Aufhausen/Nellingen 4:1
1. FC Eislingen – SG Schorndorf 3:3
Tore: 0:1 Altin Gashi (18.), 1:1 Aykut Durna (54.), 2:1 Aykut Durna (60.), 3:1 Aykut Durna (64. Foulelfmeter), 2:3 Lukas Hanle (77.), 3:3 Moritz Zutz (83.)
Sportfreunde Schwäbisch Hall – TSV Nördlingen III 6:0
Schiedsrichter: Useinov, Taner
Tore: keine Tore
TSG Söflingen II – TSG Söflingen 3:1
SGM Oppenweiler/Sulzbach – TSV Ottmarsheim abg.
GSV Maichingen – SV Leonberg/Eltingen 3:0
TSV Köngen – SV Althengstett 3:1
Tore: 0:1 Dino Telalovic (20.), 1:1 Toni Panne (28.), 2:1 Toni Panne (45.), 3:1 Simon Prinz (86.)
