Allgemeines

Testspiele am Sonntag: Viele Tore, darunter zweimal ein 9:1

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSV NU

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Testspiele am Samstag

TSV Neu-Ulm – FV Illertissen II 2:2
Zuschauer: 25
Tore: 1:0 Moritz Zeller (14.), 1:1 Umut Colak (41.), 2:1 Nick Fleischmann (49.), 2:2 Nick Dempfle (52.)

SG SV Ebnat / SV Waldhsn. – SV Segringen 0:3

TSG Öhringen – TSV Schmiden 2:4
Tore: 1:0 Louis Patrzek (26.), 2:4 Enes Makolli (80.)

FC Ellwangen II – SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim abg.

TSG Söflingen – FC Gundelfingen 0:5

SV Leingarten – FC Odenheim 4:3
Zuschauer: 15
Tore: 0:1 Stephanie Schleweis (2.), 0:2 Milena Würtz (33.), 1:2 Selma Mahmutović (42.), 2:2 Annalena May (60. Eigentor), 3:2 Selma Mahmutović (63.), 4:2 Emma Link (81.), 4:3 Milena Würtz (86.)

VfR Aalen – FC Memmingen 6:1

TSG Schnaitheim – SG Herbrechting / SV Bolheim 6:3
Tore: 0:1 Noah Widmaier (19.), 1:1 Nico Riek (26.), 1:2 Luis Widmaier (35.), 1:3 Louis Remmele (45.), 2:3 Nico Riek (76.), 3:3 Lias Sanwald (78.), 4:3 Nazmi Stolla (80.), 5:3 Jonatan Kißner (85. Eigentor), 6:3 Nazmi Stolla (89.)

VfB Bretten – FSV Waiblingen 1:2
Tore: 1:0 Rico Reichenbacher (44.), 1:1 Nabil Mouhssine (60.), 1:2 Nabil Mouhssine (64.)

FC Zuzenhausen – TSG Öhringen 5:1
Tore: 1:0 Marc Schneckenberger (3.), 2:0 Norman Refior (24.), 3:0 Dominik Zuleger (26.), 4:0 Laurence Paling (32.), 4:1 Luca Provvido (55.), 5:1 Norman Refior (67.)

FV Löchgau – VfL Sindelfingen abg.

SG TSV Eschach / Brochenzell – SV Baindt 6:0
Tore: 1:0 Anna Patschke (6.), 2:0 Priska Krug (20.), 3:0 Melanija Marks (30.), 4:0 Melanija Marks (38.), 5:0 Eva Bottlinger (65.), 6:0 Carina Jäger-Gragnato (86.)

SG Maierh./Grün / Kleinhaslach – FC Wiggensbach 1:5
Tore: 0:1 (4.), 0:2 Nando Brugger (16.), 0:3 Nando Brugger (35.), 0:4 Fabrizio Seelos (62. Foulelfmeter), 0:5 Nando Brugger (83.), 1:5 Noel Duffrin (88.)

GSV Pleidelsheim – FV Spfr Neuhausen 5:1

FC Wangen – SC Markdorf 0:1

SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental – 1. FC Normannia Gmünd 2:3
Tore: 0:1 (37.), 0:2 (40.), 1:2 (49.), 1:3 (64.), 2:3 (88.)

SKV Rutesheim – GU-Türk. SV Pforzheim 3:2
Tore: 1:0 Marcel Held (19.), 2:0 Laurin Stütz (44.), 2:1 Enes Koc (61.), 2:2 Erdem Altuntas (84.), 3:2 Marc Geist (87.)

SC Wyhl – Bahlinger SC 1:2

FV 08 Unterkochen – FV Sontheim/Brenz 3:2
Tore: 0:1 Bernhard Rembold (9.), 1:1 Luca Baumann (51.), 2:1 Paul Knaus (59.), 3:1 Janik Mittelbach (82.), 3:2 Daniel Gentner (85.)

TSV Bad Boll – VfB Bösingen 5:1
Tore: 1:0 Yannick Ruther (22.), 2:0 Baran Ates (33.), 1:2 (39.), 3:1 Yannick Ruther (52.), 4:1 Baran Ates (68.), 5:1 Noah Ascherl (80.)

FC Ellwangen – FSV Zöbingen 0:4

TSV Crailsheim – SSV Aalen 3:0


TSV Ilshofen – SC Aufkirchen 7:3


SpVgg Satteldorf – VfR Gommersdorf 2:1
Tore: 1:0 Toni Weihbrecht (27.), 2:0 Michael Eberlein (51.), 2:1 Jakob Hespelt (66.)

TSVgg Plattenhardt – SV 03 Tübingen 3:2
Tore: 1:0 Tobias Hornung (13.), 1:1 Moubinou Saliou (20.), 1:2 Moubinou Saliou (64.), 2:2 Aristidis Perhanidis (68.), 3:2 Aristidis Perhanidis (88. Foulelfmeter)

SG Aepfingen / Baltringen – SG FC Wacker B. / Mettenberg / Rissegg 3:2


SG Dietmannsr. / Untrasried / Probstried – SV Beuren/Isny 3:0


VfL Ulm/Neu-Ulm – SGM Hohenmemmingen/Sontheim 5:0
Tore: 1:0 Amelie von Münch (3.), 2:0 Amelie von Münch (33.), 3:0 Amelie von Münch (52.), 4:0 Tyra Öztekin (53.), 5:0 Katharina Wachsmann (59.)

SG TV Neuler / Abtsgmünd / Adelmannsf. – 1. FC Stern Mögglingen abg.

SG Ilshofen / TSV Dünsbach – TSV Hüttlingen 1:8
Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Leni Schierle (10.), 1:1 Jamie Wild (15.), 1:2 Nadine Frank (30.), 1:3 Desi Passon (35.), 1:4 Medea Weiß (39.), 1:5 Medea Weiß (50.), 1:6 Desi Passon (58.), 1:7 Nadine Frank (68.), 1:8 Medea Weiß (90.)

1. FC Heidenheim – SSG Ulm 99 7:2


TSV Genkingen – TSV Riedlingen 0:6


SG Ellenberg / Röhlingen / Pfahlheim / SV Eigenzell – SV Jagstzell abg.

Testspiele am Sonntag

TV Merklingen – TSV Neu-Ulm 0:5
Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Jon Mardaras-Peters (21.), 0:2 (34. Eigentor), 0:3 David Laufer (56.), 0:4 David Laufer (61.), 0:5 David Laufer (69.)

FC Scheidegg – SG Kressbronn / FV Langenarg 5:0
Tore: 1:0 Anja Hatt (12.), 2:0 Simone Stadelmann (29.), 3:0 Simone Stadelmann (37.), 4:0 Simone Stadelmann (41.), 5:0 Johanna Marija Nußbaumer (73.)

TSV Mühlhausen/Stuttgart – FSV Waldebene Stuttgart Ost II 1:2
Tore: 1:0 Lily Biebl (29.), 1:1 (53.), 1:2 (55.)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen – SB Asperg 1:9

SG Oppenweiler-Strümpfelbach III – SG Sulzbach/Mu. / Oppenweiler abg.

FC Gundelfingen II – VfR Aalen II 6:1
Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Miran Osmani (15.), 2:0 Elias Waliser (25.), 2:1 (30.), 3:1 Erjon Islami (53.), 4:1 Elias Waliser (60.), 5:1 Maxim Ferber (72.), 6:1 Leevin Feistle (77.)

SG Dettenhausen/Pfrondorf II – SpVgg Holzgerlingen 1:9

SC Unterzeil-Reichenhofen – SV Bergatreute 3:1
Tore: 3:1 Franziska Brauchle (60.)

TSV Heimsheim – FC Esslingen 4:1
Tore: 1:0 Rieke Bulla (3.), 2:0 Sophie Horn (10.), 2:1 (19.), 3:1 Rieke Bulla (30.), 4:1 Rieke Bulla (50.)

TV Derendingen – TSV Nellmersbach abg.

FV 09 Nürtingen – SGM Aufhausen/Nellingen 4:1

1. FC Eislingen – SG Schorndorf 3:3
Tore: 0:1 Altin Gashi (18.), 1:1 Aykut Durna (54.), 2:1 Aykut Durna (60.), 3:1 Aykut Durna (64. Foulelfmeter), 2:3 Lukas Hanle (77.), 3:3 Moritz Zutz (83.)

Sportfreunde Schwäbisch Hall – TSV Nördlingen III 6:0
Schiedsrichter: Useinov, Taner
Tore: keine Tore

TSG Söflingen II – TSG Söflingen 3:1

SGM Oppenweiler/Sulzbach – TSV Ottmarsheim abg.

GSV Maichingen – SV Leonberg/Eltingen 3:0

TSV Köngen – SV Althengstett 3:1
Tore: 0:1 Dino Telalovic (20.), 1:1 Toni Panne (28.), 2:1 Toni Panne (45.), 3:1 Simon Prinz (86.)

