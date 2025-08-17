Testspiele am Sonntag: Viele Tore - 1:9, 8:0

Die nächsten Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum heutigen Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
SG Sielow – SV Döbern 2:4
SpVgg Raddusch 1924 – SpG Krieschow/Kunersdorf/Kolkwitz 5:1
Schiedsrichter: Tom Schulze (Vetschau)
SV Großräschen – FC Lauchhammer 3:1
FC Sängerstadt Finsterwalde – VfB Herzberg 68 1:4
---
SV Empor Berlin U19 – FSV Union Fürstenwalde 18:0
Tore: 1:0 (3.), 2:0 (5.), 3:0 (8.), 4:0 (12.), 5:0 (22.), 6:0 (23.), 7:0 (27.), 8:0 (33.), 9:0 (34.), 10:0 (38.), 11:0 (47.), 12:0 (53.), 13:0 (63.), 14:0 (64.), 15:0 (66.), 16:0 (90.), 17:0 (90.), 18:0 (90.)
F.C. Hansa Rostock Frauen – FC Energie Cottbus 8:1
SG Union 1919 Klosterfelde II – SV Germania 90 Schöneiche II 2:1
Kreveser SV – SV Eiche 05 Weisen 1:1
Tore: 0:1 Florian Schmidt (51.), 1:1 Yannik Hannemann (76. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Christian Rosenkranz (88./Kreveser SV/)
SG Dynamo Dresden II – VfB Empor Glauchau 0:0
1. FC Magdeburg II Frauen – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1:1
SG Michendorf – Fortuna Babelsberg 0:1
Tor: 0:1 Cedric Cawi (67. Foulelfmeter)
---
SV BW Berolina Mitte 49 – BSG Stahl Brandenburg 8:0
FV Erkner 1920 – FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen 1:2
Tore: 1:0 Stanley Schulz (14.), 1:1 (29.), 1:2 (47.)
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – FSV Union Fürstenwalde II 3:4
Schiedsrichter: Nico Läufer (Am Mellensee)
Hertha BSC – 1. FFC Turbine Potsdam 2:1
Schiedsrichter: Sabrina Frischmuth
SV BW Hohen Neuendorf – 1. FFC Turbine Potsdam II 0:4
Schiedsrichter: Lilly-Sophie Ziemann (Bernau) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Pia Pantel (34. Foulelfmeter), 0:2 Helene Duwe (45.+5), 0:3 (72.), 0:4 Helene Duwe (75.)
SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – SG Eintracht Peitz 2:5
FC Sängerstadt Finsterwalde – FSV Rot-Weiß Luckau 2:3
Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Sascha Gutsche (8.), 2:0 Ivo Michligk (30. Eigentor), 2:1 Kilian-Joel Schmidt (57.), 2:2 Oscar Liebe (68.), 2:3 Anton-Gabriel Westenhöfer (81.)
SV Grün-Weiß Annahütte – Spremberger SV 1862 1:9
Schiedsrichter: Daniel Graichen
Tore: 0:1 Niklas Dorbritz (4.), 0:2 Niklas Kantor (24.), 0:3 Niklas Dorbritz (41.), 0:4 (48.), 0:5 (52.), 0:6 Niklas Dorbritz (62.), 0:7 Niklas Dorbritz (69.), 1:8 (75.), 1:8 Niklas Neumann (80.), 1:9 (82.)
SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – Glückauf Brieske/Senftenberg 2:4
Tore: 0:1 Django Keita (10.), 1:1 (20.), 1:2 Wahid Quraishi (61.), 1:3 Claus Brösel (62.), 2:3 (81.), 2:4 Jonas Schrötel (90.)
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________