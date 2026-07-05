Testspiele am Sonntag: U19 siegt 8:5, 10:0 der Stuttgarter Kickers

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
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TuS Ergenzingen – SGV Heilbronn-Freiberg II 2:0
Sportfreunde Schwäbisch Hall – FC Union Heilbronn 2:0
Schiedsrichter: Gregor Wiederrecht (Erbstetten) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Azad Toptik (39.), 2:0 Lukas Paul Schmelzle (88.)
Gelb-Rot: Taylan Nogaybel (62./FC Union Heilbronn/Unsportlichkeit)
SpVgg Neckarelz – SGV Heilbronn-Freiberg 1:4
Tore: 1:0 David Gimber (3.), 1:1 (18.), 1:2 (20.), 1:3 (53.), 1:4 (74.)
VfR Aalen II – SC Eltersdorf 9:1
Zuschauer: 80
FC Rot-Weiß Salem – FC Blaubeuren 1:2
Tore: 1:1 Kyrylo Yermoshenko (67. Foulelfmeter), 1:2 Kyrylo Yermoshenko (69.)
SV Aasen – SG Empfingen 1:10
Tore: 0:1 Pascal Schoch (20.), 0:2 Nico Gulde (28.), 0:3 Sandro Mihic (35.), 0:4 Pascal Schoch (36.), 0:5 Pascal Schoch (40.), 0:6 Nico Rebmann (48.), 0:7 Linus Hellstern (54.), 0:8 Marius Tittjung (55.), 0:9 Egor Mattegit (62. Eigentor), 0:10 Moritz Zug (68.), 1:10 Paul Hall (79.)
SSV Ehingen-Süd – FV Ravensburg 1:3
Schiedsrichter: David Rommel (Schelkingen)
Tore: 0:1 Daniele Gabriele (31.), 1:1 Maximilian Eiselt (43.), 1:2 Yilmaz Daler (62.), 1:3 Matteo Grabherr (90.)
FK Pirmasens – FC Nöttingen 2:2
Schiedsrichter: Florian Stahl
Tore: 1:0 Luca Campanile (17. Eigentor), 1:1 Julian Bürkle (45.), 1:2 Rafail Savvidis (75. Foulelfmeter), 2:2 Kevin Büchler (90.+1)
SGV Freiberg – SG Sonnenhof Großaspach 2:2
Tore: 0:1 Marlon Faß (12.), 1:1 Marius Köhl (28.), 1:2 Marlon Faß (45.+1), 2:2 Minos Gouras (85.)
FSV Hollenbach – SpVgg Ansbach 0:4
Tore: 0:1 Mirko Puscher (17.), 0:2 Nico Hayer (44.), 0:3 Dino Nuhanovic (61.), 0:4 Ken Mata (63.)
Stuttgarter Kickers – Young Boys Reutlingen 3:2
Schiedsrichter: Lauritz-Philipe Hafner - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Marko Drljo (17.), 1:1 Nico Fundel (20.), 2:1 Nico Molinari (45.), 2:2 Alija Enilson (88.), 3:2 Nevio Schembri (90.)
1. FC Eislingen – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 0:1
TSV Weilheim/Teck – 1. Göppinger SV 1:5
1. FC Sonthofen – FV Rot-Weiß Weiler 3:0
Schiedsrichter: Paulo Kennerknecht (Obergünzburg)
SCR Altach – 1. FC Heidenheim 1:2
VfR Gommersdorf – Bahlinger SC 0:2
1. FC Normannia Gmünd – SV Fellbach 0:1
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TSV Hüttlingen – TSV Essingen 5:8
Schiedsrichter: Philipp Alexander Winter (Abtsgmünd) - Zuschauer: 30
Tore: 5:8 Johannes Hahn, 0:1 Finn Hägele (22.), 1:1 Martin Buse (26.), 2:1 Luca Maile (30.), 2:2 Tim Bort (32.), 2:3 Simon Schumacher (43.), 2:4 Lenni Sing (52.), 2:5 Lenni Sing (54.), 3:5 Helge Rohmund (55.), 4:5 Helge Rohmund (63.)
VfL Mainhardt – TSG Öhringen 4:6
Tore: 1:1 Eduard-Andrei Carabulea (17.), 1:2 Matteo Accurso (21.), 2:3 Eduard-Andrei Carabulea (36.), 2:4 Eduard-Andrei Carabulea (56.), 2:5 Nehemia Möbius (57.), 3:6 Sebastian Haiduc (70.)
Gelb-Rot: Azad Yamac (71./TSG Öhringen/)
Sportfreunde Schwäbisch Hall – SSV Reutlingen II 4:2
Schiedsrichter: Kaya, Cemal - Zuschauer: 50
GSV Maichingen – SGV Heilbronn-Freiberg II 2:1
1. FC Ersingen – 1. CfR Pforzheim 1:1
Schiedsrichter: Yannick Preuß
Tore: 0:1 Josua Fränkle (36. Eigentor), 1:1 Rico Podiebrad (87.)
FV Spfr Neuhausen – TSV Ehningen 1:1
FSV 08 Bietigheim-Bissingen – SGV Heilbronn-Freiberg 2:1
Tore: 1:0 Roman Timoshenko (11.), 1:1 Feliz Paulino Valdez (54.), 2:1 Mohamed Baroudi (76.)
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen – TSG Balingen 0:8
Schiedsrichter: Alexander Wintermantel (Seitingen-Oberflacht)
Tore: 0:1 Maxim Schmalz (7.), 0:2 Ferdinand Schmidt (45.+1), 0:3 Simun Birkic (46.), 0:4 Jonas Brändle (60.), 0:5 Simon Klostermann (69.), 0:6 Mika Stauss (75.), 0:7 Simon Klostermann (82.), 0:8 Henoch Grauer (90.)
TSV Bernhausen – VfL Pfullingen 0:1
TSG 62/09 Weinheim – 1. CfR Pforzheim 3:0
Schiedsrichter: Abdi Demirci
TSV Jahn Büsnau – Stuttgarter Kickers 0:10
Schiedsrichter: Christian Buschmann - Zuschauer: 500
Tore: 0:1 David Stojak (4.), 0:2 David Stojak (12.), 0:3 David Stojak (15.), 0:4 David Stojak (25.), 0:5 Yannick Glessing (43.), 0:6 Melkamu Frauendorf (54.), 0:7 Lukas Kiefer (61.), 0:8 Leandro Mendes (82.), 0:9 Melkamu Frauendorf (89.), 0:10 Leandro Mendes (90.)
TSV Berg – SSV Ulm 1846 1:4
Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach) - Zuschauer: 750
Tore: 0:1 Lucas Röser (11.), 0:2 Lucas Röser (40.), 0:3 (54.), 1:3 Benjamin Rabic (56.), 1:4 Tibet-Erkan Sevik (62.)
Besondere Vorkommnisse: Linus Held (TSV Berg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Radomir Novakovic (22.).
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
_________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
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