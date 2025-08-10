Testspiele am Sonntag: Tore satt und auch hauchdünne Entscheidungen

Die anstehende Saison 2025/2026 wirft ihre Schatten bereits voraus. In dieser Woche sind weitere Testspiele geplant. FuPa gibt euch eine Übersicht der geplanten Duelle auf überregionaler Ebene.
FC Scheidegg – SV Beuren/Isny 1:0
VfB Stuttgart Frauen – TSG 1899 Hoffenheim 4:4
Schiedsrichter: Kerstin Holzmayer
Tore: 1:0 Jana Beuschlein (38.), 2:0 Nicole Billa (40.), 3:0 Nicole Billa (48.), 3:1 Selina Cerci (55. Handelfmeter), 3:2 Féli Delacauw (58.), 4:2 Jana Spengler (81.), 4:3 Lisa Doorn (88.), 4:4 Dominika Grabowska (90.+2)
SV Waldhausen – TSV Gaildorf 2:0
Schiedsrichter: Sebastian Eder (Holzkirchen)
Tore: 1:0 Dennis Wolf (34.), 2:0 Tair Avdiovski (54.)
TSV Hüttlingen – SGM Oppenweiler/Sulzbach 2:2
Schiedsrichter: Norbert Müller - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Michelle Birkle (12.), 1:1 Malou Raynoschek (36.), 2:1 Nadine Frank (72.), 2:2 (90.)
TSV Michelfeld 1954 – TSG Öhringen 0:4
Tore: 0:1 Yannick Jankowski (15.), 0:2 Sebahattin Öztürk (36.), 0:3 Maximilian Egner (43.), 0:4 Jonas Stegmeier (56.)
SKV Rutesheim – TSVgg Plattenhardt 0:2
Tore: 0:1 Ekrem Servi (61.), 0:2 Aristidis Perhanidis (64.)
SpVgg Satteldorf – VfR Gommersdorf 0:1
Tor: 0:1 Rouven Schmidt (8.)
SG Schorndorf – TSV Schornbach 0:5
VfL Sindelfingen – TSV Heimerdingen 1910 1:2
1. FC Heidenheim – FC Parma 4:0
Schiedsrichter: Marc-Philipp Eckermann
Tore: 4:0 Niklas Dorsch (57.)
TSV Bad Boll – TSG Salach 3:1
Tore: 1:0 Noah Ascherl (31.), 2:1 Yannick Ruther (58.), 3:1 Noah Ascherl (75.)
SV Wattenweiler II – SGM AHP I (Pfaffenhofen) 3:0
VfB Stuttgart – FC Bologna 0:1
Tor: 0:1 Martin Vitik (32.)
SG Bellenberg / Ludwigsfeld II – SSG Ulm 99 0:5
Tore: 0:1 (14.), 0:2 (34.), 0:3 (66.), 0:4 (77.), 0:5 (81. Foulelfmeter)
---
TSV Ottmarsheim II – SGM Güglingen/Dürrenzimmern II 0:1
TSG Balingen (U19) – SV Nufringen 0:3
Tore: 0:1 Timo Tropsch (30.), 0:2 Calvin Ludolph (38.), 0:3 Calvin Ludolph (46.)
SpG St. Leon/Mingolsheim – SV Leingarten 5:1
Schiedsrichter: Adham El-Dorr (Heidelberg)
Tore: 0:1 Fenja Lemke (8.), 1:1 Lara Grandt (12.), 2:1 Lara Grandt (24.), 3:1 Tabea Zeh (36.), 4:1 Kimberly Heger (63.), 5:1 Tabea Zeh (89.)
FV Sontheim/Brenz – TSV Langenau 3:4
Tore: 1:1 Timo Bemsel (24. Foulelfmeter), 1:2 Timo Bemsel (34.), 2:2 Raphael Fanselow (45.), 2:3 Florian Ufschlag (76.), 2:4 Fatih Soyyigit (87.), 3:4 Matthias Schnürch (90.)
TV Jebenhausen – FV Bellenberg 4:4
Tore: 1:0 , 2:3 , 3:3 , 4:3 , 1:1 Lisa Hügler, 1:2 Tanja Tricca, 1:3 Tanja Tricca, 4:4 Kimberly Kesekamp
SV Salamander Kornwestheim – TSV Heumaden 6:1
SV Böblingen – FV Löchgau 4:1
SGM Kreßberg – SSV Schwäbisch Hall 0:1
Tor: 0:1 Firat Doganay (62.)
TSV Ottmarsheim – TSV Heimsheim 3:0
SGM Oppenweiler/Sulzbach II – TSV Michelfeld 1954 1:2
TSV Buchenberg – TSV Tettnang II 2:1
Tore: 0:1 Antonella Hampel (20.), 1:1 Johanna Bühler (34.), 2:1 Johanna Bühler (88.)
SV Rot 1945 II – ABV Stuttgart II 2:5
Tore: 2:1 Lukas Plappert (30.), 2:2 Jean Daniel Mekompomb Engamba (48.), 2:3 Edin Karamovic (65.), 2:4 Niklas Fischer (75.), 2:5 Francisco Stefanoff (85.)
TSV Münchingen – TSV Wendlingen 0:2
FSV Waldebene Stuttgart Ost – FFC Wacker München 0:1
SV 67 Weinberg – 1. FC Heidenheim 4:0
TSV Bernhausen – 1. FC Heiningen 4:1
GSV Maichingen – SpVgg Holzgerlingen 4:1
