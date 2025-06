Testspiele am Sonntag: SVS, Pfarrkirchen und „Spiele“ mit Kantersiegen

Zum 120-jährigen Vereinsjubiläum traf der TSV Bodenmais am heutigen Testspiel-Sonntag auf den SV Schalding-Heining. Der Bayernligist zeigte sich über 90 Minuten konzentriert und torhungrig und siegte am Ende deutlich mit 14:0 gegen die tapfer kämpfenden „Bergknappen“. Mit fünf Treffern wurde SVS-Angreifer Markus Gallmaier dabei zum „Man of the Match“. Für den TSV war es trotzdem tolles Erlebnis, zum Jubiläum den SV Schalding begrüßt haben zu dürfen. Ebenfalls in Ballerlaune zeigten sich die Akteure der SpVgg Landshut, die im Aufeinandertreffen gegen die SpVgg Niederalteich mit 6:0 von Dannen zogen. Eine Abreibung kassierte auch der Kreisliga-Aufsteiger FC Egglham, welcher gegen den favorisierten TuS Pfarrkirchen mit 7:1 den Kürzeren zog.