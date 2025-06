Testspiele am Sonntag: Sechzig trifft 15x, auch Regensburg ballert

Viele heiße Testspiele standen am Sonntag in Bayern auf dem Programm. Im Rampenlicht positionierte sich heute mit Sicherheit der TSV Weyarn, der bei sommerlicher Hitze vor heimischer Kulisse keinen geringeren als den Drittligisten 1860 München empfing. Der am nördlichen Alpenrand gelegene Amateurverein musste gegen das Starensemble um Volland, Niederlechner und Co. zwar ganze 15 Gegentreffer schlucken, jedoch dürfte das Erlebnis vor 2060 Zuschauern gegen die „Sechzger“ spielen zu können für immer in bester Erinnerung bleiben.

Für eine kleine Überraschung sorgen konnte der TV Parsberg. Im Testspiel gegen den Landesligisten SpVgg Mögelsdorf 2000 siegten die Oberpfälzer knapp mit 3:2. Ordentlich ausgetobt hat sich der SV Fortuna Regensburg im Gastspiel beim A-Klassisten SV Sanding. Beim deutlichen 18:1 ließ der Bayernligist über 90 Minuten keine Zweifel am deutlichen Ligenunterschied aufkommen.