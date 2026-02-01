 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Testspiele am Sonntag: Schöneiche verliert und viele Spielabsagen

Auf FuPa Brandenburg gibt es die Übersicht.

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum heutigen Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.

Freitag

MSV 1919 Neuruppin – BFC Dynamo 1:3
Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Rufat Dadashov (10.), 0:2 Rufat Dadashov (30. Foulelfmeter), 0:3 Kevin Lebersorger (33.), 1:3 Anton Bryzhchuk (54.)

FC Union Frankfurt – BSC Biendorf abgesagt

RSV Eintracht 1949 – Berliner SC abgesagt

SV Ziesar 31 – TSV Chemie Premnitz abgesagt

SV Viktoria Potsdam – Tennis Borussia Berlin abgesagt

SC Staaken – SV Falkensee-Finkenkrug abgesagt

Pritzwalker FHV 03 – SG 03 Ludwigslust/Grabow abgesagt

FSV 63 Luckenwalde – SV Lichtenberg 47 4:2
Tore: 1:0 Sofiene Rachid Jannene (16.), 1:1 Sebastian Reiniger (40.), 2:1 Lucas Will (45.), 2:2 Hannes Graf (85.), 3:2 Lucas Will (86.), 4:2 Lucas Will (88.)

Samstag

Oranienburger FC Eintracht 1901 II – Birkenwerder BC 1908 abgesagt

SV Eintracht Alt Ruppin – Füchse Berlin 3:5
Tore: 0:1 Enes Gök (8.), 1:1 Max Hellwig (16.), 1:2 Enes Gök (19.), 2:2 Benjamin Brandt (32.), 2:3 Victor Sunday (36.), 3:3 Max Hellwig (53.), 3:4 Tim Kleeßen (89. Eigentor), 3:5 Thomas Brechler (90.)

SV Blau-Weiß 90 Gartz – Schönower SV 1928 abgesagt

BSG Pneumant Fürstenwalde – FV Blau-Weiß 90 Briesen abgesagt

SFC Stern 1900 – SV Altlüdersdorf abgesagt

SC Oberhavel Velten – FC Kremmen 1920 abgesagt

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II – SV Germania 90 Schöneiche II abgesagt

SV Babelsberg 03 – Hallescher FC abgesagt

FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – SV Askania Schipkau abgesagt

MSV 1919 Neuruppin – SG Union 1919 Klosterfelde 2:6
Schiedsrichter: André Stolzenburg (Neuruppin) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Irfan Brando (8.), 0:2 Irfan Brando (37.), 0:3 Maximilian Boritzki (44.), 1:3 Jannis Neumann (53.), 1:4 Philip Einsiedel (58.), 2:4 Ginel Roland Alfred Ronde (73.), 2:5 Ethan James Mullen Elmore (76. Foulelfmeter), 2:6 Ethan James Mullen Elmore (80.)

TSG Einheit Bernau – SV Karow 96 abgesagt

FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen – SV 1919 Woltersdorf abgesagt

1. FC Frankfurt (Oder) II – Zieloni Lubiechnia Wielka abgesagt

FC 98 Hennigsdorf – TuS 1896 Sachsenhausen II abgesagt

SV Grün-Weiß Brieselang – SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse abgesagt

1. FC Neubrandenburg 04 – FC Schwedt 02 abgesagt

VSG Altglienicke II – Ludwigsfelder FC abgesagt

SV Lichtenberg 47 – TSV Mariendorf 1897 abgesagt

SC Charlottenburg – SG Union 1919 Klosterfelde abgesagt

VfB Hohenleipisch 1912 – FSV Rot-Weiß Luckau abgesagt

Oranienburger FC Eintracht 1901 – FV Preussen Eberswalde 4:6

FSV Optik Rathenow – Brandenburger SC Süd 05 abgesagt

FC Hertha 03 Zehlendorf II – SG Bornim abgesagt

FSV Bernau – BSV Eintracht Mahlsdorf abgesagt

Teltower FV 1913 – FV Wannsee abgesagt

SG Dynamo Dresden II – SV Babelsberg 03 0:3

VfB Fortuna Biesdorf – SV Sparta Lichtenberg abgesagt

Lichtenrader BC 1925 – MSV Zossen 07 abgesagt

Breesener SV Guben Nord – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II abgesagt

SC Staaken II – SV Blau-Gelb Falkensee abgesagt

SG Großziethen – BSG Stahl Riesa abgesagt

SG Saarmund – SG Bornim abgesagt

SV 1920 Zehdenick – Löwenberger SV abgesagt

SG Michendorf – Fortuna Babelsberg abgesagt

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – TSV Rudow Berlin abgesagt

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – FC Strausberg abgesagt

SG Dynamo Schwerin – SV Preußen Reinfeld abgesagt

Adlershofer BC 08 – SV Frankonia Wernsdorf 1919 abgesagt

SV Eintracht Elster – FSV 63 Luckenwalde II abgesagt

SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II – Breesener SV Guben Nord abgesagt

Tennis Borussia Berlin – Berlin Türkspor abgesagt

SV Babelsberg 03 II – Fortuna Babelsberg II abgesagt

Sonntag

BSG Stahl Brandenburg – S.D. Croatia Berlin abgesagt

RSV Eintracht 1949 II – VfB Trebbin abgesagt

SG Phönix Wildau 95 – SV Grün-Weiß Großbeeren abgesagt

SV Germania 90 Schöneiche – TSV Mariendorf 1897 2:5
Schiedsrichter: Fabian Lubomierski
Tore: 1:0 Richard Bergmann (25.), 1:1 Yusuf Yorguner (37. Foulelfmeter), 1:2 Leon Strana (41.), 1:3 Tugay Ulusoy (42.), 1:4 Leon Strana (48.), 2:4 Lion Dobra (52.), 2:5 Rui Marcel Peixoto Cordeiro (54.)

SC Staaken – BSC Fortuna Glienicke abgesagt

MTV Wünsdorf 1910 – SV Rangsdorf 28 abgesagt

1. Eintracht Spandau – SV Dallgow 47 abgesagt

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

