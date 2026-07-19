Testspiele am Sonntag: Regionalligist siegt und auch klare Ergebnisse

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.
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FC Hüttisheim – SSV Ehingen-Süd 2:2
Schiedsrichter: Özgür Tan (Neu-Ulm)
Tore: 1:0 Marco Hahn (5. Handelfmeter), 2:0 Robin Bosilj (22.), 2:1 Max Bachner (61.), 2:2 Simon Dilger (66.)
SSG Ulm 99 – SV Sulmetingen 1:3
Tore: 0:1 Kilian Rapp (16.), 0:2 Fabian Gapp (30.), 0:3 Fabian Gapp (41.)
VfB Friedrichshafen – 1. FC Rielasingen-Arlen 0:3
TSV Essingen – VfR Aalen 4:2
Schiedsrichter: Jochen Frey
Tore: 0:1 Sean Seitz (30.), 0:2 Dean Melo (36.), 1:2 Niklas Groiß (44.), 2:2 David Braig (45.+1), 3:2 Yusuf Coban (46.), 4:2 Yusuf Coban (52.)
SpVgg Neckarelz – FV Löchgau II 1:5
SV Waldhausen – TSV Essingen abg.
SV Vogt – FC Wangen 0:1
Schiedsrichter: Stefan Fuchs
Tore: 0:1 Yannick Huber (45.)
VfB Eppingen – FSV 08 Bietigheim-Bissingen 2:6
Tore: 0:1 Justin Keklik (13.), 0:2 Komninos Delkos (15.), 1:2 Dejan Tomic (34.), 2:2 Mattia Trianni (45.), 2:3 Fabio Carneiro de Carvalho (53.), 2:4 Mohamed Baroudi (56.), 2:5 Mustafa Uslu (68.), 2:6 Roman Timoshenko (81.)
TV Erkheim – SV Reinstetten 0:1
Tore: 0:1 Philipp Kolb (70.)
Sportfreunde Dorfmerkingen – TSV Crailsheim 3:0
Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen ) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Steffen Kienle (42.), 2:0 Baris Acikgöz (63. Foulelfmeter), 3:0 Baris Acikgöz (64.)
TuS Ergenzingen – 1. CfR Pforzheim 1:0
Türkspor Neckarsulm – FC Union Heilbronn 3:1
Tore: 1:0 Mamadou Cellou Bah (26.), 1:1 Luciano Gruosso (37.), 2:1 Emirhan Bilgin (82.), 3:1 (89.)
FV Illertissen II – SG Sonnenhof Großaspach 1:2
Zuschauer: 50
TSV Schwaben Augsburg – 1. FC Normannia Gmünd 6:5
Schiedsrichter: Leon Messerschmidt (Höchstädt)
Tore: 1:0 Philipp Schnell (5.), 2:0 Gregor Aumiller (18.), 2:1 Levin Steinle (20.), 2:2 Fabio Da Cruz Martins (33.), 2:3 Noah Frank (39.), 3:3 Christian Trocino (48.), 4:3 Philipp Schnell (55.), 5:3 Felix Wildegger (67.), 5:4 Noah Frank (68.), 5:5 Noah Frank (83.), 6:5 Paul Rott (87.)
VfB Friedrichshafen – SGV Heilbronn-Freiberg 1:0 n.V.
Tore: 1:0 Samuel Lindinger (60.)
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – TSG Backnang 1:2
Schiedsrichter: Steve Henriß
Tore: 0:1 Charalambos Parharidis (25.), 0:2 Fabijan Domic (50. Foulelfmeter), 1:2 Kevin Scherer (84.)
VfB Stuttgart – FSV Mainz 05 2:1
Tore: 0:1 Emma Junold (19.), 1:1 Nicole Billa (26.), 2:1 Katana Norman (56.)
SV Zimmern – FC 1932 Pfaffenweiler 0:4
VfL Sindelfingen Ladies – SV Stuttgarter Kickers 1:1
Tore: 1:0 Laura Seifert (54.), 1:1 Lilly Jansen (65.)
SG Sindringen/Ernsbach – SSV Schwäbisch Hall 2:3
Ludwigshafener SC – SGV Heilbronn-Freiberg 2:0
FSV Hollenbach – SV Darmstadt 98 (U21) II 1:1
Tore: 0:1 (6.), 1:1 Hannes Scherer (25. Foulelfmeter)
FV Spfr Neuhausen – FSV Waiblingen 0:3
TSG Öhringen – SV Stuttgarter Kickers 4:6
Tore: 1:0 Gbenga Daniel Adekoya (9.), 1:1 Luka Petkovic (31.), 1:2 Luka Petkovic (40.), 1:3 (45.+1 Eigentor), 2:3 Timur Herter (55.), 2:4 (57.), 3:4 Jann Baust (63.), 4:4 Gbenga Daniel Adekoya (78.), 4:5 (79.), 4:6 (81.)
TSGV Waldstetten – FV 08 Unterkochen 3:0
Schiedsrichter: Faek Mohamed (Schwäbisch Gmünd)
Tore: 1:0 Jannik Kurfess (16.), 2:0 Nick Hafenrichter (37.), 3:0 Can-Luca Groiss (54.)
SKV Rutesheim – VfB Stuttgart 1:4
Schiedsrichter: Hannes Richter (Leonberg) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Robin Slawig (17.), 1:1 Jona Reichardt (30.), 1:2 Massimo Di Benedetto (67.), 1:3 Brayann Kenmoe (73.), 1:4 William Recupero (90.)
TSV Neu-Ulm – SGV Heilbronn-Freiberg II 2:0
FC Holzhausen – TSG Tübingen 1:3
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tom Patrick Schiffel (6.), 1:1 Henry Seeger (29.), 1:2 Manuel Kramm (49.), 1:3 Noah Dörre (61.)
SSV Reutlingen – TSV Oberensingen 4:0
Tore: 1:0 Denis Gudzevic (20.), 2:0 Denis Gudzevic (29.), 3:0 Jonas Vogler (45.), 4:0 Marcel Sökler (45.)
SC Durbachtal – FC Teningen 2:2
TSG 1899 Hoffenheim II – SG Sonnenhof Großaspach 0:2
Schiedsrichter: Dominik Wegert (Tauberbischofsheim)
Tore: 0:1 Marlon Faß (10.), 0:2 Lukas Stoppel (35.)
SV Vaihingen – SV Böblingen 1:1
SGM Schmeien/Sigmaringen – FV Germania Degerloch 6:4
FC Härtsfeld – Sportfreunde Dorfmerkingen II 0:1
Schiedsrichter: Erjon Hyseni
FC Radolfzell – SGM Deißlingen/Lauffen 3:1
1. FC Normannia Gmünd – VfB Stuttgart II 0:3
Schiedsrichter: Gregor Wiederrecht (Erbstetten) - Zuschauer: 462
Tore: 0:1 Oliver Rölke (23.), 0:2 Jordan Majchrzak (39.), 0:3 Enis Redzepi (75.)
FC Wangen – SC Admira Dornbirn 3:1
Tore: 1:1 Simon Wetzel, 1:2 , 1:3 Daniel Wellmann
SGV Heilbronn-Freiberg – TSG 1899 Hoffenheim 0:3
Schiedsrichter: Marc-Philipp Eckermann - Zuschauer: 1200
Tore: 0:1 Tim Lemperle (30.), 0:2 Mats Rots (48.), 0:3 Deniz Zeitler (76.)
TSV Riedlingen – TSG Upfingen 2:0
TSV Babenhausen – SC Türkgücü Ulm 4:2
BSV 07 Schwenningen – Spvgg 06 Trossingen 2:1
SV Mietingen – Türkspor Neu-Ulm 0:3
Stuttgarter Kickers – FC 08 Villingen 3:0
Schiedsrichter: Maurice Rummel (Balingen) - Zuschauer: 400
Tore: 1:0 David Stojak (2.), 2:0 Christian Mauersberger (41.), 3:0 Dejan Bozic (73.)
SSV Schwäbisch Hall II – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 0:1
Schiedsrichter: Domenic Mayer
TV Pflugfelden – SG Hirschlanden / Heimerdingen abg.
FC Königsfeld – Türkischer SV Singen 3:2
FV Rot-Weiß Weiler – SV Maierhöfen/Grünenbach 8:0
Schiedsrichter: Roman Braukmann (Leutkirch)
Tore: 1:0 Niklas Wunsch, 2:0 Eric Schönherr, 3:0 Elias Günther, 4:0 Pirmin Fink, 5:0 Elias Günther, 6:0 Niklas Wunsch, 7:0 Michael Schmid, 8:0 Wassim Ghrab
ASV Botnang – Calcio Leinfelden-Echterdingen 1:3
Tore: 0:1 Luka Bozic (24.), 0:2 Alessandro Pagano (50.), 0:3 Dan Constantinescu (55.), 1:3 Mirlind Kamberi (84.)
SV Tüngental – VfR Heilbronn 0:9
SV Ochsenhausen – FV Olympia Laupheim 1:3
Tore: 0:1 Hugo Höfner (21. Foulelfmeter), 1:1 Eryk Müller (23.), 1:2 Christoph Bek (27. Eigentor), 1:3 Brikeldo Dashi (66.)
Sport-Union Neckarsulm – FSV 08 Bietigheim-Bissingen II 7:3
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SG Baustetten / Mietingen – FV Illertissen II 1:6
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 (30.), 1:1 Melih Yilmazer (58.), 1:2 Tino Singer (63.), 1:3 Luis Neher (69.), 1:4 Tino Leger (72.), 1:5 Tino Singer (74.), 1:6 Luis Neher (80.)
FC Unterbechingen – TSG Schnaitheim 6:0
Schiedsrichter: Nico Klinge (Binswangen)
Tore: 1:0 Michael Tausend (1.), 2:0 Simon Weber (9.), 3:0 Alexander Ruf (21.), 4:0 Peter Lennartz (38.), 5:0 Simon Weber (65.), 6:0 Louis Fronmüller (90.)
TSG Öhringen – Young Boys Reutlingen U19 2:2
Schiedsrichter: Bernd Müller
FC Grosselfingen – VfR Sulz 4:2
TSV Bernhausen – SGM Dettingen/Glems 4:0
Tore: 1:0 Mertcan Özocak (9.), 2:0 Markus Fickeisen (25.), 3:0 Markus Fickeisen (61.), 4:0 Flon Ajvazi (89.)
TSV Nördlingen – Sportfreunde Schwäbisch Hall 4:1
Schiedsrichter: Efe Temizel
FC Rot – SG HD-Kirchheim 2:3
Schiedsrichter: Sascha Zielinski - Zuschauer: 50
SG VfR Murrh. / SC Fornsbach / Kirchenkirn. – TSG Öhringen 1:3
Tore: 0:1 Eduard-Andrei Carabulea (47.), 0:2 Finn Hammer (53.), 0:3 Eduard-Andrei Carabulea (55.)
TSV Eschach – SV Denkingen 1969 1:4
Schiedsrichter: Gökhan Koz (Mittelbuch)
FC Stätzling – 1. FC Normannia Gmünd 3:7
Schiedsrichter: Roland Pankratz (Königsbrunn) - Zuschauer: 35
Tore: 0:1 Noah Frank (4.), 1:1 Luis Miller (10.), 1:2 Noah Frank (15.), 1:3 Dejan Joel Urbanschik (18.), 1:4 Noah Frank (21.), 1:5 Fabio Da Cruz Martins (54.), 1:6 Vinzenz Barth (77.), 2:6 Luis Miller (80.), 3:6 Luis Miller (83. Foulelfmeter), 1:7 Fabio Da Cruz Martins (90.)
Gelb-Rot: Csongor Peter Kuves (82./1. FC Normannia Gmünd/Zeitstrafe)
SV Eintracht Stuttgart – SV Sillenbuch 3:2
Tore: 1:0 (3. Eigentor), 2:0 Jonathan Schulze (25.), 3:0 Ibrahim Sanou (26.)
VfL Sindelfingen – SV Croatia Reutlingen 8:0
TSV Berg – SGV Heilbronn-Freiberg 9:1
SV Germania Bietigheim – TSV Schmiden 4:3
Tore: 1:0 Edoardo Friscia (5.), 2:0 Edoardo Friscia (16.), 3:0 Giuliano Tripoli (58.), 3:1 (59.), 3:2 (63.), 4:2 Reza Hosseini (66.), 4:3 (70.)
VfL Pfullingen – SV Böblingen 4:0
SV Deckenpfronn – Sportfreunde Gechingen 4:1
SV Althengstett – TSV Heimerdingen 1910 0:5
TSG Balingen – VfB Stuttgart 0:7
Schiedsrichter: John Bender (Gomaringen) - Zuschauer: 5000
Tore: 0:1 Jovan Milosevic (5.), 0:2 Jovan Milosevic (28.), 0:3 Chris Führich (42.), 0:4 Tiago Tomás (45.+4), 0:5 Lazar Jovanovic (59.), 0:6 Lazar Jovanovic (79.), 0:7 Jarzinho Malanga (89.)
FSV Schwaigern – SV Germania Bietigheim 3:1
Schiedsrichter: Tobias Grauf - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Nico Leihenseder (4.), 2:0 Christian Wacker (9.), 3:0 Paul Maier (70.), 3:1 Fisnik Rama (90.+1)
SSV Aalen – TSV Gaildorf 2:5
Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)
TSV Hildrizhausen – SpVgg Holzgerlingen 2:2
Tore: 1:1 Tom Wohlbold (54.), 2:1 Tom Wohlbold (58.)
SSV Ulm 1846 Fußball – FC Bayern München II 3:1
Zuschauer: 4816
Tore: 1:0 Marcel Seegert (36.), 2:0 Oliver Wähling (43.), 3:0 Oliver Wähling (55.), 3:1 Yll Gashi (75.)
Rot: Roko Mijatovic (34./FC Bayern München II/)
TuS Ergenzingen – FC Rottenburg 1:5
TSV Nellmersbach – TV Oeffingen 3:3
Schiedsrichter: Nico John (Pforzheim)
Tore: 0:1 Brahim Santino Renz (42.), 0:2 Eridon Hashani (42.), 1:2 Janis Widmaier (55.), 1:3 Fabio Sipos (67.), 2:3 Nikita Siebert (68.), 3:3 Robin Binder (80.)
FC 07 Furtwangen – SV Seedorf abg.
SG Empfingen – Young Boys Reutlingen abg.
FV Löchgau – FSV Friedrichshaller SV 8:2
FC Esslingen – SV Ebersbach/Fils 5:0
FC Wuchzenhofen 06 – TSV Eschach 4:2
VfR Gommersdorf – FSV Hollenbach 1:4
SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – VfR Heilbronn 0:2
TSV Essingen – SGM Lautern-Essingen 5:3
Schiedsrichter: Daniel Eßwein (Dewangen)
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