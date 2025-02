Testspiele am Sonntag: Oberligisten jubeln in Württemberg

Testspiele am Samstag, 8. Februar



FV Ravensburg – SV Bergatreute 5:3

Tore: 1:0 Celal Firat Akgün (3.), 2:0 Matteo Grabherr (17.), 2:1 Noah Hecht (21.), 3:1 (28.), 3:2 Alexander Wackler (52.), 4:2 Matteo Grabherr (80.), 5:2 Matteo Grabherr (87.), 5:3 Tobias Peter (90.)



SpVgg Neckarelz – FSV 08 Bietigheim-Bissingen 5:1



TSV Weilimdorf – TSV Köngen 2:4

Tore: 1:0 Bastian Joas (41.), 1:1 Max Schlotterbeck (43.), 1:2 Nikita Jason Hindennach (48.), 1:3 Toni Panne (52.), 1:4 Nick Widmann (74.), 2:4 Rinis Krasniqi (90.)



TSV Neu-Ulm II – FC Gundelfingen II 0:0

Schiedsrichter: Marko Jurjevic - Zuschauer: 30



Sport-Union Neckarsulm – TSV Pfedelbach 7:4

Schiedsrichter: Tobias Grauf - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Tolga Kilic (8.), 2:0 Ugur Tuncbilek (12.), 3:0 Mattia Trianni (13.), 3:1 Philipp Ehrle (18.), 4:1 Mattia Trianni (33.), 4:2 Jann Baust (35.), 5:2 (41.), 5:3 Jann Baust (65.), 6:3 (72.), 7:3 (76.), 7:4 Jann Baust (83.)



SGM Lautern-Essingen – TSGV Waldstetten 0:5



SV Kaisersbach – TSV Schornbach 1:3

Tore: 1:0 Selim Yücel (35.), 1:1 Anas Hammouda (51.), 1:2 Anas Hammouda (56.), 1:3 Nikola Specht (86.)



FC-Astoria Walldorf – SV Oberachern 1:1



SGM Krumme Ebene am Neckar – SG Sindringen/Ernsbach 1:1



TSV Ehningen – SV Deckenpfronn 6:0



SV Fellbach – FC Nöttingen 0:1

Schiedsrichter: Jonas Rosenberger

Tore: 0:1 Jannis Rabold (56.)



Sportfreunde Schwäbisch Hall – 1. FC Normannia Gmünd 1:0



FC Laiz – SV Hohentengen 0:1

Schiedsrichter: Lenard Idt - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Lukas Stützle (35.)



SV Stuttgarter Kickers – TSV Aubstadt 4:1

Schiedsrichter: Tobias Huthmacher (Sigmaringen) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Timo Pitter (9.), 1:1 Flamur Berisha (35.), 2:1 David Tomic (59. Foulelfmeter), 3:1 Konrad Riehle (79.), 4:1 (88. Eigentor)

Besondere Vorkommnisse: Meris Skenderovic (SV Stuttgarter Kickers) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Vladyslav Vertey (24.). David Braig (SV Stuttgarter Kickers) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Max Böhnke (56.).



VfL Pfullingen – FC Rottenburg 5:1



SV Wattenweiler – SGM AHP I (Pfaffenhofen) abg.



TSV Sondelfingen – FV Olympia Laupheim 0:6

Schiedsrichter: Tim Junghanns (Reutlingen )



TV Pflugfelden – FV Spfr Neuhausen 0:1



TSV Crailsheim – VfR Gommersdorf 2:1



SV Oberzell – TSV Heimenkirch 3:2



Sportfreunde Dorfmerkingen – SC Geislingen 1:0

Schiedsrichter: Silke Fritz (Abtsgmünd)

Tore: 1:0 Simon Schneider (84.)



VfL Sindelfingen – TSG Tübingen 4:1



SSV Ehingen-Süd – SSG Ulm 99 8:1



TSG Ehingen – FV Sontheim/Brenz 5:3

Tore: 1:0 Mario Carriero (9.), 2:0 Luka Puskaric (28.), 2:1 Jorgo Kentiridis (47.), 2:2 Ruben Ertle (50.), 3:2 Dominik Pikneev (56.), 4:2 Deven Jovanovic (82.), 4:3 Tobias Hörger (84.), 5:3 Florjan Shala (90.)



SGV Freiberg II – FVgg 08 Mühlacker 7:4

Schiedsrichter: Alperen Sis - Zuschauer: 20

Tore: 1:0 (13.), 2:0 (24.), 3:0 (25.), 4:0 (35.), 5:0 (38.), 6:0 (40.), 6:1 Florijan Kraljevic (42.), 6:2 Sascha Andreas Burger (55.), 6:3 Florijan Kraljevic (65.), 7:3 (68. Foulelfmeter), 7:4 Fabijan Kraljević (80.)



TSG Balingen – FC 08 Villingen 4:2



FV Biberach/Riß – TV Erkheim abg.



FC Wangen – SV Kressbronn 2:2

Tore: 2:2 Elias Willhalm, 0:1 Reinhard Bergmann (19.), 0:2 Romeo Lindinger (26. Foulelfmeter), 1:2 Elias Willhalm (57.)



TSV Bad Boll – SV Weidenstetten 4:2



SV Weingarten – FC Mengen 1:2



SV Stuttgarter Kickers – FC Augsburg II abg.



TSV Essingen – FC Eintracht Bamberg 2010 5:2

Schiedsrichter: Karoline Wacker

Tore: 1:0 Dean Melo (20.), 2:0 Patrick Funk (22.), 2:1 Christopher Kettler (34.), 3:1 Tim Seifert (60.), 4:1 Manuel Abele (64.), 5:1 Lukas Rösch (79.), 5:2 Radzivon Hushcha (87.)



SC Pfullendorf – TSG Balingen II 1:1



FV Illertissen – 1. Göppinger SV 2:3

Tore: 0:1 Yannik Wolff (12.), 1:1 Yannick Glessing (22.), 2:1 Eliot Muteba (42.), 2:2 Filip Milisic (56.), 2:3 Maximilian Ziesche (66.)



SKV Rutesheim – TSVgg Plattenhardt 2:2

Tore: 1:1 Pascal Maier (26.), 2:2 Markus Wellert (79.)



FSV Waiblingen – TSV Oberensingen 3:5



FC-Astoria Walldorf II – VfR Heilbronn 0:0



TSV Bernhausen – TSV Oberboihingen abg.



VfL Kirchheim/Teck – FC Esslingen 0:3



VfB Eppingen – 1. CfR Pforzheim 2:3

Schiedsrichter: Jannik Ganji (Bad Schönborn)

Tore: 0:1 Niklas Hofmeister (4.), 1:1 Dejan Tomic (14.), 1:2 Salvatore Catanzano (18.), 1:3 Salvatore Catanzano (33.), 2:3 Dejan Tomic (67.)

Besondere Vorkommnisse: Marc Zengerle (VfB Eppingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (52.).



TSV Neu-Ulm – Donzdorfer JC abg.



FV Ravensburg – 1. FC Sonthofen 3:1

Schiedsrichter: Mario Doser (Scheer)

Tore: 1:0 Daniele Gabriele (6.), 2:0 Levin Kundruweit (12.), 2:1 Fabian Lutz (49.), 3:1 Moritz Jeggle (53.)

Besondere Vorkommnisse: Daniele Gabriele (FV Ravensburg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (22.).



SV Vaihingen – VfB Stuttgart 2:3



1. FC Donzdorf – TSGV Rechberg 4:1

Tore: 1:0 Tim Bayer (11.), 2:0 Elias Laurin Sührck (28.), 3:0 Tim Bayer (31.), 4:0 Maximilian Gäbler (48.), 4:1 (84.)



TSV Schwaikheim – TV Oeffingen 2:6



TSV Straßberg 1903 – TSV Riedlingen 1:1



FC 07 Albstadt – SV Baindt 0:3

Testspiele am Sonntag, 9. Februar



TSG Balingen – VfL Sindelfingen 3:0



1. Göppinger SV – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang abg.



TSG Ehingen – VfL Kirchheim/Teck II abg.



FV 09 Nürtingen – TSV Sondelfingen 1:7 (Frauen)



TSV Heumaden – SGM Aufhausen/Nellingen abg.



SpVgg Neckarelz II – VfR Heilbronn II 2:7



FC Scheidegg – TSV Tettnang 0:4



TSV Heimerdingen 1910 – Aramäer Heilbronn 6:2

Tore: 1:0 Ivanilson Guerra Matias (13.), 2:0 Marius Riedmiller (27.), 2:1 Nebojsa Simikic (31.), 3:1 Casian Ulici (40. Foulelfmeter), 3:2 George Yalman (45.+4), 4:2 Sebastian Bortel (60.), 5:2 Alper Arslan (86.), 6:2 Sebastian Bortel (90.+1)



TSG Söflingen – TSV Neu-Ulm II 2:2

Schiedsrichter: Bernd Haßar - Zuschauer: 35

Tore: 1:0 (26.), 2:0 (37.), 2:1 Samet Kizilgöz (40.), 2:2 Kjell Wietelmann (80.)



FC Union Heilbronn – SpVgg Neckarelz abg.



FSV 08 Bietigheim-Bissingen – 1. CfR Pforzheim 4:1

Schiedsrichter: Hasan Peynir



TSG Balingen II – SpVgg Mössingen 2:0



SpVgg Neckarelz – FSV Waiblingen 2:3

Schiedsrichter: Murtaza Hassani

Tore: 0:1 (10.), 1:1 Mirsad Muqolli (13.), 2:1 Leon Alin Metzger (31.), 2:2 (33.), 2:3 (44.)



SV Böblingen – TSV Köngen 7:0



TSV Münchingen – 1.FC Mühlhausen 3:0 (Frauen)



VfL Kirchheim/Teck – TSuGV Großbettlingen 8:1



TSV Neckarau – SV Hegnach 1:5 (Frauen)



FKV Neu-Ulm – FC Srbija Ulm 7:0

Tore: 1:0 Adel Ajkunic (10. Foulelfmeter), 2:0 Miralem Selak (14.), 3:0 Adel Ajkunic (20.), 4:0 Adel Ajkunic (50.), 5:0 Ivica Basic (60.), 6:0 Adel Ajkunic (70.), 7:0 Ivica Basic (82.)



FC Augsburg – VfL Ulm/Neu-Ulm 2:2

Tore: 1:1 Katharina Wachsmann (45. Handelfmeter), 2:2 Neslihen Cigdem (83.)

Besondere Vorkommnisse: Iris Schmitt (VfL Ulm/Neu-Ulm) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).



FSV Waldebene Stuttgart Ost – FV Bellenberg 2:0 (Frauen)



TSV Neuenstein – VfB Stuttgart 0:4 (Frauen)

Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Maximiliane Rall (12.), 0:2 Gillian Castor (35.), 0:3 Emma Babic (79.), 0:4 Farah Jusufovic (81.)



FV Olympia Laupheim – TSV Kirchberg/Iller 1:1

Tore: 1:0 Dominik Ludwig (9.), 1:1 Dominik Breher (44.)



TSV Frommern – Spvgg Berneck-Zwerenberg abg.



TSV Schmiden – SV Breuningsweiler 3:2

Schiedsrichter: Dominik Engelmann

Tore: 1:0 Tommaso Siena (7.), 2:0 Oliver Bach (56.), 2:1 Linus Sohmer (67.), 2:2 Louis Kaspar (75.), 3:2 Pasquale Siena (90. Foulelfmeter)

Besondere Vorkommnisse: Mario Mutic (SV Breuningsweiler) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Goncalo Cabral Fernandes (22.). Mandip-Pal Singh (SV Breuningsweiler) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Goncalo Cabral Fernandes (70.).



TSV Alemannia Freiburg-Zähringen – Karlsruher SC 1:2 (Frauen)



SG Weinstadt – TSV Rudersberg 3:0



VfR Heilbronn – FSV Hollenbach 1:1



SG Bettringen – TSV Oberensingen abg.



SG Bettringen – SV Kaisersbach 1:3



NK Croatia Bietigheim – Spvgg Besigheim 0:2



SV Bonlanden – TSV Bernhausen 0:3



1. FC Heidenheim – FFC Wacker München 2:4

Tore: 0:1 Andrea Joy Mosher (4.), 0:2 Lisa Flötzner (5.), 0:3 Sophie Marten (32.), 1:3 Maria Seemann (39.), 1:4 Anna Vlachou (50.), 2:4 Maria Seemann (53.)



FC Memmingen – VfR Aalen 1:2



SSC Tübingen – SV Croatia Reutlingen 3:3



SKV Rutesheim – MTV Stuttgart 2:1

Tore: 1:0 (35. Eigentor), 1:1 Mertcan Özocak (51. Foulelfmeter), 2:1 Flavio Heiler (69.)



Spvgg Weil im Schönbuch – Sportfreunde Gechingen III 0:2

Sollten Spiele fehlen, dann gib deinem Vereinsverwalter Bescheid, damit dieser die fehlenden Partien nachtragen kann.

