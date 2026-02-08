2026-02-06T13:16:52.650Z
Testspiele am Sonntag: Nichts geht - durchweg Spielabsagen Auf FuPa Brandenburg gibt es die Übersicht. von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser – Foto: André Nückel
Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum heutigen Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Freitag
Abgesagt: TSV Rudow Berlin – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen Abgesagt: Ludwigsfelder FC – VfB Trebbin Abgesagt: FV Preussen Eberswalde – FSV Union Fürstenwalde
---
Samstag
1. FC Frankfurt II – SV Rot-Weiß Reitwein abg. RSV Eintracht 1949 – Ludwigsfelder FC abg. ESV Lok Falkenberg – SG Friedersdorf abg. FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen abg. FC Eilenburg – SV Babelsberg 03 1:0 Schiedsrichter: Johannes Schipke (Landsberg-Queis) Tor: 1:0 Marcus Niemitz (22.) TuS 1896 Sachsenhausen – FC 98 Hennigsdorf abg. SV Blau-Weiß Dahlewitz – SV Adler Berlin 1950 abg. FC Internationale Berlin II – SG Saarmund abg. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II – SG Müncheberg abg. SV Grün-Weiß Brieselang – BSC Fortuna Glienicke abg. Fortuna Babelsberg – FSV Admira 2016 abg. Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – Tennis Borussia Berlin abg. FSV Blau-Weiß Wriezen – SpG Lichterfelde/Finow abg. FSV Babelsberg 74 – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow abg. SpG Tauche/Ahrensdorf – FV Blau-Weiß 90 Briesen abg. FSV Optik Rathenow – TSV Chemie Premnitz abg. BSV Eintracht Mahlsdorf – VfB 1921 Krieschow abg. FSV 63 Luckenwalde II – FC Grün-Weiß Piesteritz abg. SG Phönix Wildau 95 – FC Union Frankfurt abg. Lichtenrader BC 1925 – SG Großziethen abg. SC Oberhavel Velten – SV Empor Schenkenberg 1928 abg. FC Borussia Brandenburg – SSV Havelwinkel Warnau abg. SV Babelsberg 03 II – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde abg. FC Mecklenburg Schwerin II – SSV Einheit Perleberg abg. Breesener SV Guben Nord – MKP Carina Gubin II abg. MSV 1919 Neuruppin – Frohnauer SC 1946 abg. Berliner AK – Bischofswerdaer FV 08 abg. Pritzwalker FHV 03 – SV 1920 Zehdenick abg. SV Falkensee-Finkenkrug – SC Borsigwalde 1910 Berlin abg. FSV Rot-Weiß Prenzlau – Schönower SV 1928 abg. SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf – Angermünder FC abg. SC Charlottenburg – Werderaner FC Viktoria 1920 abg. FSV Veritas Wittenberge/Breese – Osterburger FC abg. 1. FC Frankfurt – TSV Mariendorf 1897 abg. FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – VfB Annaberg 09 abg. FC Lauchhammer – FSV Rot-Weiß Luckau abg. Penkuner SV Rot-Weiß – SpG Lunow/Oderberg abg. SG Union 1919 Klosterfelde – BSG Stahl Brandenburg abg.
---
Sonntag
Glückauf Brieske/Senftenberg – SV Grün-Weiß Annahütte abg. 1. FC Lübars 1962 – BSV Rot-Weiß Schönow abg. BSG Stahl Brandenburg – TSV Chemie Premnitz abg. RSV Eintracht 1949 – SG Schulzendorf 1931 abg. RSV Eintracht 1949 II – SV Grün-Weiß Großbeeren abg. FSV Basdorf – FV Erkner 1920 abg. VfB Steinhöfel – FSV Union Fürstenwalde II abg. MTV Wünsdorf 1910 – SV Siethen 1977 abg. Birkenwerder BC 1908 – Wittenauer SC Concordia abg. BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – Teltower FV 1913 abg. FSV Blau-Weiß Wriezen – FC Strausberg abg. SV Dallgow 47 – 1. SV Oberkrämer 11 abg.
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an
brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________