Testspiele am Sonntag: Landesligist schlägt Verbandsligist

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.
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TSV Ummendorf – SG Äpfingen/Baltringen 4:0
Schiedsrichter: Kevin Popp
Tore: 1:0 Matthias Hatzing, 2:0 Dario Ehe, 3:0 Mats Engelhart, 4:0 Justin Ehe
TSV Bad Boll – TSV Neu-Ulm 1:1
1. FC Mühlhausen – DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal 4:0
Tore: 1:0 Nik Schmid, 2:0 Philipp Neuberger, 3:0 Stefano Savarese, 4:0 Felix Jung
TSG Ehingen – FV Illertissen II 0:12
SV Oberachern – FC Auggen 4:0
Schiedsrichter: Lukas Lindenmeier (Offenburg) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Nico Huber (36.), 2:0 Noah Hampp (58.), 3:0 Mus Gjuraj (80.), 4:0 Jan Burkart (90.)
SC Geislingen – Calcio Leinfelden-Echterdingen 2:1
Tore: 1:0 Damiano de Lucia (12.), 2:0 Damiano de Lucia (20.)
TSVgg Plattenhardt – Türkspor Nürtingen 73 9:1
Tore: 1:0 Sangar Aziz, 2:0 Eimen Zalloumi, 3:0 Eimen Zalloumi, 4:0 Fabijan Krpan, 5:0 Luca Vochazer, 6:0 Mark Hörz, 7:0 Fabijan Krpan, 8:0 Eimen Zalloumi, 9:0 Tom Eichhorn
SC Sand II – Karlsruher SC II 4:1
SV Allmersbach – TURA Untermünkheim 1:3
Schiedsrichter: Levent Akin
Tore: 0:1 Jonas Dietscher (11.), 0:2 Jonas Dietscher (37.), 1:2 Yusuf Dik (48.), 1:3 Jonas Dietscher (80.)
TSV Schwieberdingen – TV Oeffingen 0:5
Tore: 0:1 (36.), 0:2 (41.), 0:3 (44.), 0:4 (45.+1), 0:5 (48.)
FC Nöttingen II – SGV Heilbronn-Freiberg 3:1
VfB Stuttgart II – FC-Astoria Walldorf 0:1
TSV Gaildorf – TSG Nattheim 4:1
Schiedsrichter: Thorsten Genthner
Tore: 0:1 (50.), 1:1 Tom Berger (55.), 2:1 Serkan Uygun (60.), 3:1 Leon Max Koppenhöfer (65.), 4:1 Elvan Beyer (85.)
FC Singen 04 – Türkischer SV Singen 1:5
SSV Jahn Regensburg – SSV Ulm 1846 Fußball 1:0
Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt)
Tor: 1:0 Marco Wörner (23.)
VfB Stuttgart – Paris FC 2:2
Tore: 1:0 Lazar Jovanovic (15.), 2:0 (54.), 2:1 Luca Koleosho (71.), 2:2 Luca Koleosho (90.+17)
Besondere Vorkommnisse: Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Kevin Trapp (32.).
Bahlinger SC – FC Wolfenweiler-Schallstadt 5:0
Tore: 1:0 Julde Riggenmann (48.), 2:0 Marin Stefotic (67.), 3:0 Alex Echner (80.), 4:0 Nikita Ebel (82. Foulelfmeter), 5:0 Rico Wehrle (88.)
SV Zimmern – Spvgg 06 Trossingen 4:3
1. FC Heidenheim – FC Ingolstadt 04 4:1
Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Oberweikertshofen) - Zuschauer: 230
Tore: 1:0 Adrian Beck (13.), 2:0 Budu Zivzivadze (39.), 2:1 Obed Ugondu (67.), 3:1 Patrick Mainka (85.), 4:1 Christian Conteh (89. Foulelfmeter)
FC Teningen – SC Lahr 3:0
Schiedsrichter: Christian Eiletz (Rheinfelden)
Tore: 1:0 Maximilian Resch (13.), 2:0 Jonas Schmieder (56.), 3:0 Joel Thoma (70.)
TSV Münchingen II – SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang 1:3
FC 08 Villingen – SV 08 Laufenburg 3:0
Schiedsrichter: Valentin Roeck (Öhningen)
Tore: 1:0 Nico Tadic (18. Handelfmeter), 2:0 Yannick Spät (87.), 3:0 Yannick Spät (90.)
TSG Backnang – FV Illertissen 3:4
SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental – TSV Crailsheim 3:2
Tore: 1:0 Ida Pröllochs (8.), 2:0 Luna Cudok (15.), 2:1 (18.), 3:1 Jasmin Pilz (44.), 3:2 (90.+3)
TSV Berg – SC Pfullendorf 0:7
TSV Sondelfingen – TSV Münchingen 4:2
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TSV Heimsheim – TSV Münchingen II 0:5
Schiedsrichter: Sven Reinert
SV Reinstetten – VfL Ulm/Neu-Ulm 3:3
Tore: 1:1 Mira Bendel (18.), 2:2 Tyra Öztekin (75.), 3:3 Katharina Wachsmann (90.)
SGM Dettingen/Glems – 1. FC Frickenhausen abg.
Sportfreunde Schwäbisch Hall – VfB Eppingen 3:1
Schiedsrichter: Rössle, Maxime - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Luke Apostolidis (10. Eigentor), 1:1 Mahdi Doosti (33.), 2:1 Mahdi Doosti (37.), 3:1 Luca Maier (64.)
FV Bellenberg – SG TSV Eschach / Brochenzell 2:2
Tore: 0:1 Julia König (9.), 1:1 Isa Hofmann (25.), 1:2 Lisa Wagner (33.), 2:2 Vera Erben (75.)
SV 03 Tübingen – TSG Balingen II 1:6
Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Marko Blazevic (13.), 0:2 Marko Blazevic (34.), 0:3 Dave Nzally (46.), 1:3 Valentyn Pavlishchev (47.), 1:4 Ellis Mustafic (73.), 1:5 Tim Riehle (76.), 1:6 Ellis Mustafic (82.)
SV Salamander Kornwestheim – ASV Botnang abg.
SGM Aufhausen/Nellingen – FV 09 Nürtingen 3:9
FC Wangen – FC Gundelfingen II 2:2
SGM Oppenweiler/Sulzbach II – SV Salamander Kornwestheim 8:2
Tore: 1:0 Katharina Bechthold (5.), 2:0 Anne Riehle (16.), 3:0 Katharina Bechthold (21. Foulelfmeter), 4:0 Anne Riehle (24.), 5:0 Monja Auracher (27.), 6:0 Monja Auracher (33.), 7:1 Janina Streule (66.), 8:1 Lara Wieland (71.)
Karlsruher SC II – FCSR Haguenau (Frankreich) 1:0
Tore: 1:0 Mathias Fetsch (44.)
SV Croatia Reutlingen – FC Esslingen abg.
SG Öpfingen/Altheim II II – SSG Ulm 99 0:5
Tore: 0:1 Mery Novak (15.), 0:2 Theresa Rottler (22. Foulelfmeter), 0:3 Celine Schüssler (44. Foulelfmeter), 0:4 Julia Steinert (48.), 0:5 Natalie Brechtenbreiter (85.)
FC Scheidegg – FC Augsburg 0:5
VfB Stuttgart II – Eintracht Frankfurt III 3:0
TSV Ehningen – FC Esslingen 0:1
SV Germania Bietigheim – ASV Botnang 3:0
Schiedsrichter: Tobias Lauber - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Nelson Okoye (43.), 2:0 Riccardo Garofano (67.), 3:0 Fisnik Rama (87.)
VfB Stuttgart – SpVgg Greuther Fürth 6:0
FSV Waiblingen – SV Kaisersbach 1:3
Schiedsrichter: Nico John (Pforzheim)
Tore: 0:1 Tobias Wiese (21.), 0:2 Berkant Salman (32.), 0:3 Berkant Salman (63.)
TSV Neuenstein – SV 67 Weinberg 0:3
FV Spfr Neuhausen – SV Fellbach abg.
SGM SV Gruol / SV Erlaheim – VfR Sulz 6:1
Tore: 1:0 Finn Eger (14.), 2:0 Kevin Bosch (25.), 3:0 Pascal Eith (32.), 4:0 Finn Eger (50.), 5:0 Jannik Sauter (83.), 6:0 Kevin Bosch (89.), 6:1 Lukas Plocher (90.+1)
SV Dotternhausen – VfL Mühlheim 2:4
TSG Salach – 1. FC Eislingen 0:2
TSV Hüttlingen – VfR Aalen 3:2
Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)
TSV Pfedelbach – Sport-Union Neckarsulm 1:1
VfR Aalen II – FSV Erlangen-Bruck 13:0
Zuschauer: 70
SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen – FSV Zöbingen 2:2
Schiedsrichter: Anton Nagler
Tore: 1:0 Justin Pöltl (20.), 1:1 (87.), 2:1 Nico Mangold (90.), 2:2 (90.+4 Handelfmeter)
TSV Eschach – SC Markdorf 5:0
Tore: 1:0 Simon Schmid (20.), 2:0 Max Bröhm (30.), 3:0 Julian Frommherz (60.), 4:0 Christoph Vossler (80.), 5:0 Max Bröhm (89.)
TSV Heimenkirch – SV Kressbronn 6:0
Tore: 1:0 Nebojsa Arbutina (13.), 2:0 Valentin Kirchmann (24.), 3:0 Valentin Kirchmann (45.+2), 4:0 Maximilian Härtl (49.), 5:0 Jens Berger (84.), 6:0 Valentin Kirchmann (90.+2)
TSV 1889 Buch – SG Amberg-Wiedergeltingen 4:1
Schiedsrichter: Tobias Brugger (Illerrieden) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Timo Leitner (25.), 1:1 (42.), 2:1 Manuel Schrapp (55.), (58.), 3:1 Tim Voß (65.), 4:1 Tim Voß (74.)
SSV Ulm 1846 Fußball – 1. FC Sonthofen 2:0
TSG Öhringen – VfL Eberstadt 1904 3:1
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