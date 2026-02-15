 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Testspiele am Sonntag: Knappe Ergebnisse, aber auch ein 9:0 und 8:1

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 17:28 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Sättele

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Testspiele am Samstag

FV Illertissen II – SC Staig 2:1
Tore: 0:1 Silvan Laib (56.), 1:1 Luka Petrovic (67.), 2:1 Luka Petrovic (85.)

Sportfreunde Schwäbisch Hall II – SpVgg Satteldorf abg.

SpVgg Satteldorf – SC Aufkirchen 3:2
Tore: 1:0 Benjamin Utz (12.), 2:0 Arminas Tekorius (16.), 2:1 (46.), 2:2 (77.), 3:2 Domenik Wischke (82.)

TSV Essingen – SV Waldhausen 0:1
Schiedsrichter: Matthias Wituschek (Erbach)
Tor: 0:1 Mustafa Sungur (35.)

VfL Sindelfingen – SG Empfingen 3:3
Tore: 1:0 Tobias Kubitzsch (14.), 1:1 Sergen Erdem (16.), 2:1 Tobias Kubitzsch (56.), 2:2 Pascal Schoch (67.), 2:3 Moritz Zug (83.), 3:3 Tobias Kubitzsch (85.)

FC-Astoria Walldorf II – Sportfreunde Schwäbisch Hall 4:1
Schiedsrichter: Karanovic, Alis - Zuschauer: 20
Tore: 1:0 Timur Roman Klein (25. Eigentor), 2:0 (48.), 3:0 Timur Roman Klein (52. Eigentor), 4:0 (62.), 4:1 Jonas Drechsler (70.)

Spvgg 06 Trossingen – SV Zimmern 1:5
Tore: 1:0 Vladimir Biller (10.), 1:1 Gabriel Pavic (25.), 1:2 Rico Reisert (45.), 1:3 Leo Benz (75.), 1:4 Rico Reisert (80.), 1:5 Tade Sias Campos (88.)

TSV Frommern – FC 07 Albstadt 2:2

TSV Heimsheim – ATSV Mutschelbach II 4:1
Tore: 1:0 Sophia Füeß (20.), 2:0 Jasmin Winkler (28. Foulelfmeter), 3:1 Annika Weber (55.), 4:1 Annika Weber (81.)

SG Oberdischingen/Ersingen – SV Mietingen 2:5
Tore: 0:1 Robin Ertle (9.), 0:2 Robin Ertle (22.), 1:2 Miguel Paez-Zamora (44.), 2:2 Nico Koch (50.), 2:3 Dominik Gertler (73.), 2:4 Philipp Auer (80.), 2:5 Felix Scheffold (83.)

TSV 1889 Buch – TSV Kirchberg/Iller 3:2
Tore: 1:0 Tim Voß (30.), 2:0 Tim Voß (35.), 2:1 Alexander Luppold (73.), 2:2 Alexander Luppold (74.), 3:2 (90.+2 Eigentor)

Calcio Leinfelden-Echterdingen – TSVgg Plattenhardt 2:1

FC Bad Bellingen – FC Denzlingen 0:8
Tore: 0:1 Nikita Ebel (21.), 0:2 Christian Cernenchi (30.), 0:3 Neven Ivancic (32.), 0:4 Neven Ivancic (34.), 0:5 Nikita Ebel (37. Foulelfmeter), 0:6 Kerim Vanci (48.), 0:7 Kerim Vanci (60.), 0:8 Sandro Rautenberg (68.)

SV Beuren/Isny – FC Scheidegg abg.

SC Korb – SV Germania Bietigheim abg.

TSG Balingen – FV Illertissen 0:4
Schiedsrichter: Maurice Rummel (Balingen)
Tore: 0:1 Yannick Glessing (15.), 0:2 Max Zeller (30.), 0:3 Denis Milic (60.), 0:4 Robin Muth (70.)

Sportfreunde Schwäbisch Hall – 1. FC Normannia Gmünd 3:2
Schiedsrichter: Valentino Parys - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Günter Schmidt (24.), 1:1 Alexander Aschauer (45.+3 Foulelfmeter), 2:1 Azad Toptik (61.), 2:2 Niklas Hofmeister (73.), 3:2 Jonas Dambacher (79.)
Besondere Vorkommnisse: Alexander Aschauer (1. FC Normannia Gmünd) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marc Göltenboth (64.).

Young Boys Reutlingen – SV Nehren 3:1

Türkspor Neckarsulm – TSV Weilimdorf 7:2
Schiedsrichter: Jonas Rosenberger
Tore: 4:0 Fabio Lettieri (5.), 1:0 Jonas Eichinger (11. Foulelfmeter), 2:0 Nick Hellmann (38.), 3:0 Pascal Sohm (52.), 5:0 Fabio Lettieri (67.), 5:1 Terry Offei (72.), 6:1 André-Dennis Croitoru (74.), 7:1 Pascal Sohm (82.), 7:2 Chrysowalandis Kugiumtzidis (88.)

FC Ellwangen – SV 67 Weinberg 1:4
Tore: 0:1 (16.), 0:2 (36.), 0:4 (45.), 1:4 Lauressa Osmani (60.)

SW Donau – SV Reinstetten abg.

TSV 1899 Benningen U15 – FV Ingersheim abg.

SGM Oppenweiler/Sulzbach – TSV Hüttlingen abg.

TSG 62/09 Weinheim – VfB Bretten abg.

FV Dudenhofen – FC Nöttingen 2:2
Schiedsrichter: Carsten Gassmann

SGM JF Langenau – Holzschwanger SV abg.

Hegauer FV – VfL Mühlheim 2:3
Tore: 0:1 Daniel Jakupak (21.), 1:1 Korab Vokshi (35.), 1:2 Leonard Hößrich (53.), 2:2 Luke Braeuer (60.), 2:3 Nino Rebholz (61.)

TSV Bad Boll – TSG Salach 1:1

FV Löchgau – TSV Ehningen 4:1
Tore: 1:0 Fabian Gurth (41.), 2:0 Peter Wiens (58.), 2:1 Marcel Sigloch (71.), 3:1 Lukas Mann (76.), 4:1 Lukas Aras (86.)

TSV Köngen – FC Esslingen 1:0
Tor: 1:0 Yannik Kögler (23.)

SC Pfullendorf – FV Ravensburg 2:5
Schiedsrichter: Valentin Roeck (Öhningen)
Tore: 0:1 Daniele Gabriele (6. Foulelfmeter), 0:2 Kevin Wistuba (21.), 1:2 Tim Konrad (22.), 2:2 David Fritz (52. Foulelfmeter), 2:3 Matteo Grabherr (57.), 2:4 Yannik Wolff (80.), 2:5 Matteo Grabherr (84.)

FSV Hollenbach – VfR Heilbronn 1:1
Schiedsrichter: Janik Wieland
Tore: 1:0 Hannes Scherer (26.), 1:1 Anthony Syhre (57.)

TSV Neu-Ulm – SV Offenhausen 6:1
Tore: 1:0 Felix Hörger (3.), 2:0 Alan Broll (32.), 2:1 Magnus Radlmayr (48.), 3:1 Alexander Nikiforov (58.), 4:1 Stefan Mladenovic (64.), 5:1 Stefan Mladenovic (76.), 6:1 Stefan Mladenovic (90.)

BSV 07 Schwenningen – SV Bubsheim abg.

TSV Heimerdingen 1910 – SV Allmersbach abg.

TSV Eschach – SV Kressbronn 3:1
Schiedsrichter: Michael Spieß - Zuschauer: 9
Tore: 1:0 Marius Sauter (21.), 1:1 Patrick Hübler (24.), 2:1 Simon Schmid (53.), 3:1 Pascal Ungemach (62.)

SV Maierhöfen/Grünenbach – FV Rot-Weiß Weiler 0:2
Schiedsrichter: Simone Hoffmann
Tore: 0:1 Pirmin Fink, 0:2 Michael Schmid

SSV Reutlingen – FC 08 Villingen 1:1
Schiedsrichter: Daniel Leyhr (Reutlingen)
Tore: 1:0 Riccardo Gorgoglione (30.), 1:1 Fabio Pfeifhofer (69.)

GSV Maichingen – TuS Ergenzingen abg.

FC Augsburg II – SG Sonnenhof Großaspach 2:4
Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Loris Maier (13.), 1:1 Thomas Kastanaras (16.), 1:2 Fabian Eisele (24.), 1:3 Volkan Celiktas (48.), 2:3 (74.), 2:4 (81. Eigentor)

TSV Weilheim/Teck – SG Hattenhofen / Zell u. A. / TSV Holzmad. 4:4

TSV Berg – FC Wangen 1:3
Tore: 1:0 (34.), 1:1 David Wessle (39.), 1:2 Nikica Vojnovic (68.), 1:3 Nikica Vojnovic (82.)

FC Holzhausen – Türkischer SV Singen 4:2

FSV 08 Bietigheim-Bissingen – VfB Eppingen 2:1
Tore: 1:0 Bleart Dautaj (5.), 1:1 Dino Corajevic (58.), 2:1 Emre Yalcin (65. Foulelfmeter)

1. Göppinger SV – TSV Oberensingen 3:2
Schiedsrichter: Koray Aydin (Ballendorf) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Antonio Babic (5.), 2:0 Antonio Babic (7.), 3:0 Gentian Lekaj (49.), 3:1 Luca Soloperto (54.), 3:2 Lennart Zaglauer (56.)

VfR Mannheim – SGV Freiberg 6:4
Schiedsrichter: Marc Heiker
Tore: 1:0 Pasqual Pander (1.), 1:1 Meghôn Valpoort (16.), 1:2 Marius Köhl (18.), 2:2 Alexander Esswein (23.), 3:2 Alexandru Paraschiv (29.), 4:1 Shaban Veselaj (41.), 5:2 Pasqual Pander (45.+2), 5:3 Benedikt Grawe (52. Foulelfmeter), 5:4 Julian Kudala (62.), 6:4 Erich Berko (90.+2)

TSG Backnang – FSV Waiblingen 4:0
Schiedsrichter: Stephan Nerlich
Tore: 1:0 Vincent Sadler (35.), 2:0 Ayman Mouhssine (78.), 3:0 Ayman Mouhssine (88.), 4:0 Arda Gürsel (90.)

GSV Pleidelsheim – TSV Schwieberdingen 3:0
Tore: 1:0 Nils Weindl (34.), 2:0 Jan Schlipf (46.), 3:0 Patrick Sirch (76.)

SV Fellbach – 1. CfR Pforzheim 3:2
Schiedsrichter: David Modro

1. FC Nürnberg II – SV Stuttgarter Kickers 4:4
Schiedsrichter: Peter Dotzel (Heidenfeld) - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Abdoulie Mboob (8.), 0:2 Melkamu Frauendorf (16.), 1:2 Eliyah Rau (18.), 2:2 Marko Soldic (22.), 2:3 David Tomic (44.), 2:4 Melkamu Frauendorf (50.), 3:4 Joel Skowronek (53.), 4:4 Uche Obiogumu (73.)

SV Bonlanden – TV Echterdingen abg.

Sport-Union Neckarsulm – Aramäer Heilbronn 3:2

VfL Herrenberg – TV Nebringen 2:1

SV Ebersbach/Fils – SV Allmersbach 0:1

VfB Stuttgart II – 1.FC Mühlhausen 5:2
Tore: 1:0 Emma Babic (43.), 2:0 Lavinia Haas (48.), 3:0 Anja Selensky (50.), 3:1 (55.), 4:1 Anja Selensky (62.), 5:1 (71. Eigentor), 5:2 (83.)

FC Blaubeuren – SC Geislingen 1:1

SKV Rutesheim – VfL Nagold abgebrochen
Schiedsrichter: Hannah Rapp (Ditzingen)

SV St. Stephan Griesheim – SG HD-Kirchheim 5:3
Tore: 0:1 Ole Richter (14.), 1:1 Lasse Büttner (17.), 1:2 Ole Richter (19.), 1:3 Savior Daniel (35. Foulelfmeter), 2:3 Lasse Büttner (37.), 3:3 Lasse Büttner (59.), 4:3 Ilias El Yaznasni (64.), 5:3 Ilias El Yaznasni (70.)

TSG Balingen II – TSG Tübingen 1:3
Tore: 1:0 Samuel Schneider (1.), 1:1 Henoch Grauer (41.), 1:2 Manuel Kramm (56.), 1:3 Manuel Kramm (73.)

SG Maierh./Grün / Kleinhaslach – FC Isny 2:0
Tore: 1:0 Marius Zimmerle (10.), 2:0 Felix-Leon Spieler (28. Foulelfmeter)

Testspiele am Sonntag

FC Gundelfingen II – SSV Ulm 1846 Fußball 2:3
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 (10.), 1:1 Kareem Abo Alnaser (30.), 1:2 (45.), 2:2 Leevin Feistle (62.), 2:3 (73.)

1. FC Heidenheim II – SGM Alfdorf/Mögglingen abg.

FV 09 Nürtingen – SSV Reutlingen 8:1

FC Gundelfingen – SGM JF Langenau 3:2

FSV 08 Bietigheim-Bissingen – SV Leingarten abg.

TSV Nellmersbach – SV Heilbronn am Leinbach abg.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – SB Asperg 1:5
Tore: 0:1 (40.), 0:2 (43.), 0:3 (54.), 0:4 (69.), 1:4 Franca Lehnert (74.), 1:5 (80.)

SGM Oppenweiler/Sulzbach II – TGV Dürrenzimmern II 5:0

SSG Ulm 99 – SG Öpfingen/Altheim II II 2:2
Tore: 1:0 Mery Novak (54.), 2:0 Julia Steinert (61.), 2:1 (69.), 2:2 (70.)

TSV Albeck – TSV Schwaben Augsburg abg.

SV Germania Bietigheim – SV Fellbach II 2:3
Tore: 1:0 Mevlan Quni (20.), 1:1 (22.), 1:2 (40.), 2:2 Azim Güllüdag (78.), 2:3 (84.)

TSV Königsbrunn – TSV Neu-Ulm 1:3

1. FC Eislingen – SV Croatia 2012 Geislingen 5:1

TSV Crailsheim – TuS Feuchtwangen 9:0

Sport-Union Neckarsulm – FC Union Heilbronn 0:2
Zuschauer: 32
Tore: 0:1 Luciano Gruosso (68.), 0:2 Muhammed Mert Gürbüz (82.)

SV Sulmetingen – SSG Ulm 99 1:4

VfR Jettingen – FV Sontheim/Brenz 2:1
Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg)
Tore: 0:1 (5.), 1:1 Pascal Prünstner (37.), 2:1 Benedikt Ost (61.)

FC Union Heilbronn – SV Germania Bietigheim 5:0

Sportfreunde Schwäbisch Hall – TSG Backnang 2:1
Schiedsrichter: Mayer, Domenic - Zuschauer: 30
Tore: keine Tore

TV Echterdingen II – TSVgg Plattenhardt 0:3

SV Alberweiler – VfL Herrenberg 1:5
Schiedsrichter: Jürgen Hinderhofer - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Annika Schmidt (34.), 0:2 Melanie Wirth (39.), 1:2 Tamara Würstle (51.), 1:3 Annika Schmidt (59.), 1:4 Tiffany Schiewe (66.), 1:5 Nelly Buchholz (85.)

VfR Heilbronn – TSV Bernhausen abg.

SG Weinstadt – MTV Stuttgart abg.

TV Oeffingen – Spvgg 1897 Cannstatt 1:2

TuS Ergenzingen – SV 03 Tübingen 2:2
Tore: 1:0 (50.), 1:1 Leo Kemmer (53.), 1:2 Mika Hänsel (84.), 2:2 (90.+1)
Besondere Vorkommnisse: Moubinou Saliou (SV 03 Tübingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Felix Bader (44.).

VfB Friedrichshafen – FC Wangen 1:3

Karlsruher SC – 1. FC Heidenheim 4:0

SV Böblingen – Calcio Leinfelden-Echterdingen 2:4

TSV Schmiden – SV Kaisersbach 4:2

SV Leonberg/Eltingen – SpVgg Holzgerlingen 1:2

FV Löchgau II – TSG Öhringen 1:2

Türkspor Neu-Ulm – TSV Langenau 4:0

SV Croatia Reutlingen – Sportfreunde Gechingen 5:4

TSV Weilheim/Teck – SV Böblingen II abg.

