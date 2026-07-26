Testspiele am Sonntag: Klare Siege und auch Absagen

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele der Region, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net
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Kein Spiel geplant.
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Güstrower SC 09 – FC Anker Wismar 1:4
Schiedsrichter: Michael Eulitz - Zuschauer: 95
Tore: 1:0 Marc Gehrt (34.), 1:1 John Lukas Sauer (53.), 1:2 Jonas Hurtig (67.), 1:3 (81.), 1:4 (90.)
Demminer SV 91 – SV Blau-Weiß Tutow 5:1
Schiedsrichter: Tobias Schoknecht (Dargun) - Zuschauer: 68
Tore: 1:0 (5.), 2:0 (11.), 3:0 (56.), 4:0 (82.), 5:0 (88.), 5:1 (90. Foulelfmeter)
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Kein Spiel geplant.
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SV Fortschritt Neustadt-Glewe – Eintracht Ludwigslust 11:0
TSG Neustrelitz – Penzliner SV 4:2
Schiedsrichter: Sirko Müke (Neustrelitz) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Jean Carlo Yáñez (14.), 2:0 Manuel Härtel (16.), 3:0 Marius Schreiber (23.), 3:1 Robin Kuchenbecker (25.), 3:2 Christoph Lukesch (32. Foulelfmeter), 4:2 Jean-Luca Beck (40.)
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – SV Siedenbollentin 2:4
Zuschauer: 101
Tore: 1:0 (7.), 2:0 (37.), 2:1 Daniel Eidtner (55.), 2:2 Lukas Möller (63.), 2:3 Ande-Finjas Müller (79.), 2:4 Lukas Möller (90.)
SG Groß Stieten – Brüsewitzer SV 9:3
LSG Elmenhorst – SV 47 Rövershagen 3:2
TSV Travemünde – TSG Gadebusch 2:0
SC Parchim – Güstrower SC 09 2:4
Rostocker FC – SV Barth 1950 3:1
Malchower SV 90 – FSV Optik Rathenow 2:2
Schiedsrichter: Rico Zander (Greifswald) - Zuschauer: 213
Tore: 1:0 Bryan Wilken (8.), 2:0 Ben Grotian (33.), 2:1 Ousmane Sannoh (40.), 2:2 Ousmane Sannoh (76.)
TSV Vietlübbe 1990 – VfB Goldenstädt 1992 3:2
SG Breitenfelde/Mölln – SG Aufbau Boizenburg 1:1
FSV Kritzmow 1973 – FSV Kühlungsborn 1:3
SG Dynamo Schwerin – SV Wittenbeck 1953 3:1
SV Sturmvogel Lubmin – HSG Universität Greifswald 1:5
SV Pastow – VfB Lübeck II 0:0
LSV Schwarz-Weiß Eldena – SV Sülte 0:3
Pankower SV Rot-Weiß 1921 – SG 03 Ludwigslust/Grabow 10:3
FSV Malchin – Lübzer SV 4:2
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FC Förderkader Rene Schneider II – FSV Bentwisch II 1:3
F.C. Hansa Rostock Frauen – Holstein Kiel 1:2
1. FC Neubrandenburg 04 – FC Schwedt 02 4:1
VfL Blau-Weiß Neukloster – Rostocker FC II 0:5
TSV Empor Zarrentin – SG Aufbau Boizenburg II 2:1
FK Hansa Wittstock 1919 – SV Sukow 9:1
SV Klütz – Einheit Grevesmühlen abg.
FSV Testorf Upahl – Ratzeburger SV II abg.
SV 1926 Lübbenow – SV Burg Stargard 09 1:4
SG Empor Richtenberg – SV Loitzer Eintracht 1:5
FSV Nordost Rostock – Sievershäger SV abg.
SV Rot-Weiß Trinwillershagen – TSV 1860 Stralsund 1:7
SFV Holthusen – Rehnaer SV 3:1
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Lukas Qualmann (9.), 2:0 Lukas Qualmann (30.), 3:0 Christoph Hasselmann (36. Foulelfmeter), 3:1 Leon Bohlmann (70.)
SV Dalberg 1924 – SG Blau-Weiß Parum-Dümmer abg.
SpVgg Torgelow Ueckermünde – FSV Schorfheide Joachimsthal 5:1
Eutin 08 – FC Schönberg 95 2:0
F.C. Hansa Rostock II – SV Todesfelde 0:3
Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Noel Ifeanyichukwu Denis (11.), 0:2 (18. Foulelfmeter), 0:3 Marco Drawz (65.)
FC Watford – F.C. Hansa Rostock 3:0
Tore: 1:0 Othmane Maamma (8.), 2:0 Amin Nabizada (19.), 3:0 (90.+1)
SC Rapid Lübeck – FC Mecklenburg Schwerin 4:3
TSV 1814 Friedland – SC Victoria 1914 Templin 5:4
SV 90 Görmin – SV Rogeez 4:5
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TSV Zarpen – FC Schönberg 95 II abg.
Barsbütteler SV – MSV Pampow abg.
FC Kilia Kiel – FC Anker Wismar 1:4
Tore: 0:1 Janis Meyer, 0:2 Lares Kodanek, 0:3 John Lukas Sauer, 0:4 Lukas Schmitt, 1:4
Güstrower SC 09 II – SSV Einheit Perleberg 2:0
SV Fortschritt Neustadt-Glewe – FC Seenland Warin 0:2
TSV Vietlübbe 1990 – Lübzer SV 1:5
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