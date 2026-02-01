 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Testspiele am Sonntag: Klare Siege, aber auch knappe Ergebnisse

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.

Testspiele am Samstag, 31. Januar

Sportfreunde Schwäbisch Hall – SG MMB Michelfeld abgesagt

TSV Neu-Ulm – SC Geislingen abgesagt

VfL Nagold – FC Holzhausen 1:1

SpVgg Holzgerlingen – GSV Maichingen 2:2
Schiedsrichter: Maximilian Jäger - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Anil Sarak (11.), 0:2 Michael Klauß (21.), 1:2 Timo Paetzold (62.), 2:2 Nevio Rizzo (77.)

SV Waldhausen – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 1:4
Schiedsrichter: Sebastian Eder (Holzkirchen)
Tore: 0:1 Nico Freitag (13.), 0:2 Nico Freitag (29.), 0:3 Tim Seidler (29.), 0:4 Nermin Sehic (74. Eigentor), 1:4 Luca Mack (87.)

TV Oeffingen – FC Reka Stuttgart 16:0

TV Echterdingen – 1. FC Frickenhausen 4:3

SV Zimmern – FV Möhringen 2:2

FC-Astoria Walldorf – FC Nöttingen 4:1
Schiedsrichter: Dominik Genthner (Heidelberg)

VfR Aalen – Sportfreunde Schwäbisch Hall abgesagt

SV Stuttgarter Kickers – Calcio Leinfelden-Echterdingen abgesagt

FC-Astoria Walldorf – SGV Freiberg 4:1

TSG Tübingen – TSV Neu-Ulm 4:1

TSV Kirchberg/Iller – SC Staig 2:4
Tore: 1:0 Alexander Luppold (22.), 1:1 Oliver Bischof (51.), 1:2 (58.), 1:3 (69.), 2:3 Dominik Breher (70.), 2:4 (79.)

TSV Harthausen/Scher – SF Hundersingen 3:3

TSV Ehningen – TV Darmsheim 8:1

TSV Affalterbach – SV Kaisersbach 1:2

TSVgg Plattenhardt – SKV Rutesheim 2:1
Tore: 0:1 Flavio Heiler (3.), 1:1 Aristidis Perhanidis (65.), 2:1 Pierre Eiberger (83.)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen – TSV Weilimdorf 5:0
Schiedsrichter: Antonio Agazio

Young Boys Reutlingen – Türkspor Neckarsulm 3:0
Schiedsrichter: Justin Volz (Schömberg)
Tore: 1:0 Marko Drljo (4.), 2:0 Amir Brockman (5. Eigentor), 3:0 Adil Iggoute (90.)

FV Illertissen – FV Ravensburg 3:1
Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried)
Tore: 0:1 Daniele Gabriele (8.), 1:1 Marco Gölz (15.), 2:1 Daniel Gerstmayer (57.), 3:1 Nico Helbock (68.)

TSV Bad Boll – 1. Göppinger SV 1:9
Schiedsrichter: Fabio Grillo (Ulm)
Tore: 0:1 Gentian Lekaj (7. Foulelfmeter), 0:2 Maximilian Ziesche (19.), 0:3 Antonio Babic (20.), 0:4 Denis Lübke (23.), 0:5 Gentian Lekaj (25.), 1:5 Baran Ates (27.), 1:6 Kevin Dicklhuber (42. Foulelfmeter), 1:7 Antonio Babic (57.), 1:8 Stevan Anicic (65.), 1:9 Oguzhan Kececi (85.)

SG Heldenfingen/Heuchlingen – TSV 1889 Buch 3:4
Schiedsrichter: Pirmin Fronmüller (Gerstetten)
Tore: 0:1 Trisztan Nyari (6.), 0:2 Timo Leitner (46.), 0:3 Niklas Riedel (46.), 0:4 Manuel Schrapp (46.), 1:4 Baris Acikgöz (59.), 2:4 (63.), 3:4 Baris Acikgöz (77.)

SSV Ehingen-Süd – Türkspor Neu-Ulm 3:1
Tore: 1:1 Simon Dilger (61.), 2:1 Maurice Strobel (73.), 3:1 Kevin Ruiz Castellanos (83.)

Freiburger FC – FC 08 Villingen 1:1

FV Olympia Laupheim – TSV Blaustein 4:0

FC 1932 Pfaffenweiler – SV Seedorf abgesagt

TSV Oberboihingen – FV Spfr Neuhausen 4:6

VfL Sindelfingen – TuS Ergenzingen 3:1

TSV Bernhausen – VfL Pfullingen 3:0
Tore: 1:0 Lukas Walz (57.), 2:0 Mihael Tomic (60.), 3:0 (82.)


TSV Berg – SSV Ulm 1846 Fußball 4:6

FSV Waiblingen – 1. FC Normannia Gmünd 2:3
Schiedsrichter: Jonathan Woldai (Filderstadt)

SV Stuttgarter Kickers – SpVgg Unterhaching 3:2
Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Abdoulie Mboob (28.), 1:1 Alexander Winkler (32.), 2:1 David Tomic (39. Foulelfmeter), 2:2 Tim Hannemann (45.+1), 3:2 Mario Borac (72.)

TSV Oberensingen – TSG Backnang 5:1
Schiedsrichter: Steve Henriß - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Simon Brandstetter (3.), 1:1 Fabijan Domic (17.), 2:1 Simon Brandstetter (22.), 3:1 Patrick Werner (60.), 4:1 Patrick Werner (73.), 5:1 Nico Schmid (79.)
Gelb-Rot: Patrick Tichy (75./TSG Backnang/Diskussion mit dem Schiri)

VfR Mannheim – VfR Heilbronn 5:2

GSV Pleidelsheim – TSV Schornbach 2:2
Tore: 1:0 Mats Tutsch (34.), 1:1 Dominik Parham (68.), 1:2 Jakob Biedermann (76.), 2:2 (90.)

SV Germania Bietigheim – TSV RSK Esslingen 1:2
Tore: 0:1 (3.), 1:1 Mevlan Quni (55.), 1:2 (60.)

TSV Crailsheim – VfR Gommersdorf abgesagt

FC-Astoria Walldorf II – SV Fellbach 1:0

SpVgg Lindau – SV Reinstetten 4:0
Tore: 1:0 Omar Bun Ceesay, 2:0 Michael Riedesser, 3:0 Omar Bun Ceesay, 4:0 Tarik Hadzic

TSV Essingen – Sportfreunde Dorfmerkingen abgesagt

TSV Ehningen – FV Ingersheim abgesagt

FC Esslingen – TSG Balingen II 0:0

FV Biberach/Riß – VfB Gutenzell 4:4

DJK Schwabsberg-Buch – TSGV Waldstetten 2:6
Schiedsrichter: Marcus Fröhlich (Wasseralfingen)

SG Niedersont./Martinsz. – FV Rot-Weiß Weiler 0:3

SV Allmersbach U19 – SV Vaihingen 5:0

---

Testspiele am Sonntag, 1. Februar

TSV Weilheim/Teck – SG Eintracht Sirnau II 2:1
Tore: 1:0 Joel Rodrigo Abrantes (17.), 2:0 Joel Rodrigo Abrantes (57.)

SV Walddorf – SV Nehren 0:1
Tor: 0:1 Philipp Frank (88.)

SC 04 Tuttlingen – SV Bubsheim 3:0

TSV Heimenkirch – SV Aichstetten 2:3
Schiedsrichter: Alexander Rösch (Bad Wurzach)
Tore: 1:0 Maximilian Härtl (23.), 1:1 Timo Stölzle (27.), 1:2 Sebastian Zeh (27.), 2:2 Sebastian Kloos (36.), 2:3 Timo Stölzle (42.)

TSG Öhringen – TSG Backnang 1:7

TSG Tübingen – SKV Rutesheim 0:1
Schiedsrichter: Jonas Keller

TSV Münchingen – VfL Herrenberg 1:6

SV Germania Bietigheim – Sportfreunde Schwäbisch Hall 2:3
Schiedsrichter: Sis, Alperen - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Lukas Flemmer (42.), 1:1 Aras Setil (65.), 1:2 Lukas Paul Schmelzle (75.), 1:3 Maxim Sergeev (83.), 2:3 Merlin Schubert (86.)

SGM Alfdorf/Mögglingen – SSG Ulm 99 1:5
Schiedsrichter: Martin Daul
Tore: 0:1 Celine Schüssler (11.), 0:2 Julia Steinert (29.), 0:3 Julia Funck (46.), 0:4 Janine Wilke (53.), 0:5 Julia Funck (79.), 1:5 Alida Fuchs (90.+1)

Sportfreunde Schwäbisch Hall – TSV Ilshofen 4:1
Schiedsrichter: Cihan Aksoy - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Lorenz Minder (26.), 2:0 Jonas Dambacher (28.), 3:0 Benjamin Kurz (29.), 4:0 Luis Pfeiffer (46.), 4:1 Lars Fischer (52. Foulelfmeter)

1. FC Donzdorf – 1. FC Eislingen abgesagt

TSV Köngen – TSV Oberensingen 0:4
Tore: 0:1 Luca Soloperto (38.), 0:2 Luca Soloperto (52.), 0:3 Maximilian Gjini (78.), 0:4 Lennart Zaglauer (90.)

VfR Heilbronn – SGV Freiberg 2:1

VfL Sindelfingen – SSV Reutlingen 2:4
Schiedsrichter: Nils Temme
Tore: 1:0 Metehan Kizilagil (2.), 2:0 Artan Ademi (3.), 2:1 Noah-Elias Maurer (21.), 2:2 Marlon Gangloff (24.), 2:3 Leander Vochatzer (62.), 2:4 Sladan Puseljic (78.)

Sportfreunde Schwäbisch Hall – TSV Nördlingen U16 abgesagt

SV Leonberg/Eltingen – SV Vaihingen 4:3

FSV Waldebene Stuttgart Ost – SpVgg Greuther Fürth 1:3
Schiedsrichter: Markus Schenker-Ludwig
Tore: 0:1 Lena Franke (23.), 0:2 Olivia Mend (61.), 1:2 Ema Kerqota (67.), 1:3 Judith Gruber (77.)

TSG Tübingen – SSV Reutlingen II abgesagt

TSV Pfedelbach – SpVgg Satteldorf 1:0
Schiedsrichter: Oliver Swoboda (Bretzfeld ) - Zuschauer: 80
Tor: 1:0 Tobias Lösch (87.)

SG FC Wacker B. / Mettenberg / Rissegg – Holzschwanger SV 5:2

SGM Unterzeil/Seibranz – FV Bad Schussenried 5:1
Tore: 1:0 Florian Buffler (16.), 2:0 Louis Hierlemann (20.), 3:0 Noah Roggors (27.), 4:0 Felix Geser (76.), 5:0 Felix Geser (78.), 5:1 Stephen Liebhardt (81. Foulelfmeter)

FC Wangen – TSV Eschach 3:0
Tore: 1:0 Simon Wetzel (76.), 2:0 Simon Zirn (78.), 3:0 Elias Willhalm (80.)

VfR Heilbronn – SpVgg Neckarelz abgesagt

TSV Hirschau – TuS Ergenzingen 1:6

FSV Waiblingen – FV Spfr Neuhausen 7:1

Sport-Union Neckarsulm – VfB Eppingen 1:3

SG Schorndorf – SV Breuningsweiler 1:0
Tor: 1:0 Marcello Vulcano (19.)

1. FC Heidenheim – SV 67 Weinberg abgesagt

VfR Stockach – BSV 07 Schwenningen 1:3

SV Bonlanden – TSV Bernhausen 3:5

1. FC Heiningen – SC Geislingen 2:1

1. FC Bruchsal 1899 e.V. – FSV Hollenbach 0:1
Schiedsrichter: Jonathan Ziegler
Tor: 0:1 Niklas Breuninger (8.)

SSC Tübingen – SV Böblingen 4:2

GU-Türk. SV Pforzheim – SV Oberachern 2:3
Schiedsrichter: Marvin Tieker (Pforzheim)
Tore: 1:0 Bogdan Alexandru Cristescu (18.), 1:1 Anes Vrazalica (72.), 2:1 Ernesto De Santis (84.), 2:2 Marin Stefotic (89.), 2:3 Marin Stefotic (90.)

TSV Alemannia Freiburg-Zähringen – FC Freiburg-St. Georgen 1:3

SV Croatia Reutlingen – TSV Genkingen 7:1

TSG Balingen – 1. CfR Pforzheim 3:1
Schiedsrichter: Vincent Schöller
Tore: 1:0 Pedro Almeida Morais (27.), 1:1 Denis Gudzevic (41.), 2:1 Jonas Fritschi (65.), 3:1 Jonas Brändle (84.)
Besondere Vorkommnisse: Tim Schwaiger (1. CfR Pforzheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Elvin Kovac (37.).

FV Ravensburg – 1. FC Sonthofen 4:0

TSG Nattheim – FV Sontheim/Brenz 2:3
Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen )
Tore: 2:1 Daniel Gentner (58. Foulelfmeter), 2:2 Mohammad Mahmoud (77.), 2:3 Daniel Gentner (80.)

TSV Essingen – TV Herlikofen 6:1
Schiedsrichter: Sven Wagner

