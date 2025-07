Testspiele am Sonntag in Niederbayern

Michael Maierbeck (sportlicher Leiter DJK-SV Adlkofen): "In der ersten Halbzeit sind wir sehr stark aufgetreten und konnten somit verdient mit 2:0 in die Pause gehen! In der zweiten Hälfte merkte man der Mannschaft die Belastung des Trainingslagers etwas an und die Kräfte ließen deutlich nach. Walkertshofen versuchte nun zwar viel, fand jedoch über 90 Minuten nie richtig in die Partie. Somit ein verdienter Sieg aus unserer Sicht!