Testspiele am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern: Ein 10:0 und 0:13

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele der Region, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net
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Es ist kein Spiel geplant.
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FC Rot-Weiß Wolgast – HSG Universität Greifswald 1:2
ESV Lok Rostock 1948 – SV Hafen Rostock 1961 2:7
SV Barth 1950 – SV Prohner Wiek 9:4
SG 03 Ludwigslust/Grabow – FC Mecklenburg Schwerin U19 1:6
FSV Malchin – 1. FC Neubrandenburg 04 1:5
Doberaner FC – Doberaner FC II 3:0
FSV Bentwisch II – SG Warnow Papendorf 2:5
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Rostocker FC – FC Anker Wismar II abg.
Demminer SV 91 – Kickers JuS 2003 abg.
SG Warnemünde – SV Warnemünde 1:3
Rostocker FC – Malchower SV 90 3:3
FSV Bentwisch – FC Mecklenburg Schwerin II 10:0
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Sievershäger SV – FSV Kühlungsborn 1:2
SV Burg Stargard 09 – 1. FC Neubrandenburg 04 II 3:1
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Penkuner SV Rot-Weiß – VfB Gramzow 3:4
Schiedsrichter: Lukas Brandt - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 (26.), 1:1 Matthias Kowalski (28.), 2:1 (35.), 2:2 Julius Stephan (44.), 3:2 (47.), 3:3 Pascal Lange (59. Foulelfmeter), 3:4 Maik Zürner (90.+6)
BSV Gelenau – SG Aufbau Boizenburg 0:3
TSV Graal-Müritz 1926 – SV Rot-Weiß Trinwillershagen abg.
VfL Blau-Weiß Neukloster – SG Einheit Crivitz 0:3
Klein Lukower SV – MSV Priepert 6:0
SV Traktor Pentz – SV Traktor Dargun 1:9
SG Empor Richtenberg – BSG ScanHaus Marlow 8:3
FC Seenland Warin – SG Groß Stieten 8:1
Schwaaner Eintracht – FSV Bentwisch II 1:1
FSV Dummerstorf 47 – FC Förderkader Rene Schneider 0:5
SV Kröslin 1950 – VFC Anklam 2:7
SV Gützkow 1895 – TSV 1814 Friedland 2:1
FC Rot-Weiß Wolgast – Angermünder FC 3:2
Pankower SV Rot-Weiß 1921 – SV Rogeez 2:2
Schiedsrichter: Esther Christin Seemann (Heiligengrabe)
Tore: 1:0 Ludwig Krüger (45.), 2:0 Luca Julius Wolf (51.), 2:1 Florian Ponto (67.), 2:2 (71.)
SG Blau-Weiß Parum-Dümmer – SV Sülte 0:4
Schiedsrichter: Matthias Hacker
SC Parchim – MSV Pampow 1:2
PSV Wismar – Poeler SV 1923 1:1
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FC Förderkader Rene Schneider II – FC-KSG Lalendorf abg.
PSV Rostock – Hagenower SV abg.
1. FC Neubrandenburg 04 II – SC Victoria 1914 Templin abg.
SV Pastow – SV Viktoria Potsdam 2:1
SV Burg Stargard 09 – SV Burg Stargard 09 II 3:0
SV Gelbensander Grashopper – SV Sukow abg.
FSV 90 Altentreptow – TSG Neustrelitz II 0:5
Einheit Grevesmühlen – SV Blau-Weiß Polz abg.
FSV Testorf Upahl – SV Klütz abg.
SV Murchin/Rubkow – SV Sturmvogel Völschow 2:0
SV Burg Stargard 09 – SV Union Wesenberg 1:1
Tore: keine Tore
FC Rostock United – FSV Nordost Rostock 1:10
SV Prohner Wiek – TSV 1860 Stralsund 1:7
SFV Nossentiner-Hütte – SV Waren 09 4:5
Penkuner SV Rot-Weiß – VfL Vierraden 1960 6:4
TSV 1814 Friedland – FSV Rot-Weiß Prenzlau 3:3
Schiedsrichter: Jan Erik Brandt - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Manuel Reichelt (10.), 1:1 Johannes Turner (35.), 1:2 Johannes Turner (39.), 2:2 Roman Weimer (45.+2), 2:3 Johannes Turner (70.), 3:3 Thore Anterhaus (90.+2)
FC Anker Wismar II – SC Oberhavel Velten 0:3
SC Staaken – 1. FC Neubrandenburg 04 4:0
SV Blau-Weiß 90 Gartz – SpVgg Torgelow Ueckermünde 3:5
FC Schönberg 95 – SpVgg Cambs-Leezen Traktor abg.
TSV Empor Zarrentin – SG Roggendorf 96 abg.
SV Kröslin 1950 – Angermünder FC 2:6
SV Teterow 90 – SV Pastow II 3:1
SV Fortschritt Neustadt-Glewe – SV Plate 3:3
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SG Insel Rügen – TSV 1862 Sagard 3:3
F.C. Hansa Rostock – Hannover 96 0:2
Tore: 0:1 Julia Catharina Dose (36.), 0:2 Nele Obara (90.+2)
SG Einheit Crivitz – SV Stralendorf 4:5
Schiedsrichter: Eric Christopher Wirth - Zuschauer: 35
Tore: 0:1 Chris Stoffer (1.), 0:2 Tom Cartarius (7.), 2:3 Patrick Boy-Preußner (45.), 2:4 (45.), 4:5 Joshua Kalupa (71.)
VfB Fortuna Chemnitz – SG Aufbau Boizenburg 3:1
Ganzliner SV – SV Rogeez 0:13
FC Schönberg 95 II – SKV Bobitz 1950 7:0
SV Sülte – Eintracht Ludwigslust 6:0
Poeler SV 1923 – SV Schifffahrt Hafen Wismar 61 10:0
Schiedsrichter: Steffen Maibaum - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Hannes Gilles (4.), 2:0 Moritz Zehr (6.), 3:0 Hannes Gilles (7.), 4:0 Eric Gelhaar (17.), 5:0 Hannes Gilles (21.), 6:0 Hannes Gilles (39.), 7:0 Oliver Tramm (48.), 8:0 Philipp Schubert (54.), 9:0 Philipp Schubert (74.), 10:0 Nick Krüger (76.)
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