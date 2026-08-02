Testspiele am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern: Ein 0:8 und Absagen

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele der Region, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net
Es ist kein Spiel geplant.
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FC Schönberg 95 II – FC Selmsdorf 3:3
Osterburger FC – SG 03 Ludwigslust/Grabow 6:0
Tore: 1:0 Moritz Noack (7.), 2:0 Chris Köhn (22.), 3:0 Moritz Noack (39.), 4:0 Lennart Müller (47.), 5:0 Konrad Sperling (74.), 6:0 Marius Melms (83.)
TSV Empor Zarrentin – SG Breitenfelde/Mölln 3:4
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FC Schönberg 95 – VfB Lübeck II 6:0
SpVgg Torgelow Ueckermünde – 1. FC Neubrandenburg 04 0:2
Güstrower SC 09 – FC Mecklenburg Schwerin 0:4
SG Dynamo Schwerin – SpVgg Cambs-Leezen Traktor 8:1
Tore: 1:0 (3.), 2:0 (27.), 3:0 Jannis Wienke (32.), 4:0 Randy Dei (41.), 4:1 (42.), 5:1 (54.), 6:1 Randy Dei (61.), 7:1 (74.), 8:1 Randy Dei (78.)
Besondere Vorkommnisse: Maksym Beshlyaga (SG Dynamo Schwerin) scheitert mit Foulelfmeter (88.).
Malchower SV 90 – FC Anker Wismar 2:2
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SV Motor Eggesin – FC Vorpommern 3:2
Sievershäger SV – Rostocker FC II 7:4
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FSV Blau-Weiß Greifswald – FC Rot-Weiß Wolgast 1:2
SG Empor Richtenberg – ESV Lok Stralsund 1911 13:2
Klein Lukower SV – SV Waren 09 1:3
Güstrower SC 09 II – FSV Nordost Rostock 5:2
Schwaaner Eintracht – SV 90 Lohmen 2:1
Doberaner FC II – LSG Elmenhorst abg.
SV Teterow 90 – FC Mecklenburg Schwerin II 3:5
SFV Nossentiner-Hütte – Kickers JuS 2003 3:3
SV Hafen Rostock 1961 – FC Dornbreite Lübeck 1:1
SV Pastow – FSV Kritzmow 1973 5:0
SV 90 Görmin – Demminer SV 91 2:2
SV Gützkow 1895 – Greifswalder SV Puls 1970 2:0
FSV Malchin – Greifswalder FC II 3:3
FC Anker Wismar II – FSV Kühlungsborn 1:1
SV Wittenbeck 1953 – SV Warnemünde 3:5
FSV Bentwisch II – Doberaner FC 0:2
SV Sturmvogel Lubmin – HFC Greifswald 92 1:5
SC Parchim – VfB Goldenstädt 1992 13:0
Malchower SV 90 – SG Warnow Papendorf 1:1
SC Victoria 1914 Templin – TSG Neustrelitz II 1:3
FC Anker Wismar II – SG Groß Stieten 3:1
FSV Testorf Upahl – FC Seenland Warin 3:3
SG Wöpkendorf – TSV 1862 Sagard 6:0
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SV Henstedt-Ulzburg – F.C. Hansa Rostock 0:1
Tor: 0:1 Jula Bergner (36. Handelfmeter)
FC Förderkader Rene Schneider II – PSV Wismar 1:2
1. FC Neubrandenburg 04 – MSV 1919 Neuruppin 4:2
FSV Rot-Weiß Prenzlau – Penzliner SV 2:1
Schiedsrichter: Chris Wein - Zuschauer: 99
Tore: 0:1 Fiete Walter (31. Foulelfmeter), 1:1 Marcel Blume (34.), 2:1 Bruno Turner (85.)
SSV Einheit Perleberg – SpVgg Cambs-Leezen Traktor 2:4
Schiedsrichter: Guido Rauchstein
Tore: 1:0 Martin Behrend (5.), 1:1 (14.), 1:2 Felix Michalski (23. Foulelfmeter), 2:2 (53.), 2:3 John Nebel (60.), 2:4 Felix Michalski (75.)
SG Dynamo Schwerin – FSV Geesthacht 4:1
Tore: 1:0 (9.), 2:0 (40.), 3:0 (58.), 3:1 Musa Sahin (71.), 4:1 (75.)
VFC Anklam – FSV Bentwisch 1:4
SV Blau-Weiß Polz – SG Aufbau Boizenburg 5:1
SV Klütz – Schweriner SC abg.
SV Rot-Weiß Trinwillershagen – PSV Ribnitz-Damgarten 2:2
SG Insel Rügen – SV Barth 1950 1:5
Pasewalker FV – 1. FC Neubrandenburg 04 II 4:2
Rostocker FC – TSV 1860 Stralsund 3:1
FSV 90 Altentreptow – TSV 1814 Friedland 1:5
SV Kröslin 1950 – FC Insel Usedom 7:0
FC Förderkader Rene Schneider – SG Einheit Crivitz 8:3
FC Schönberg 95 – SV Siedenbollentin 0:1
F.C. Hansa Rostock – Borussia Mönchengladbach 1:3
Tore: 0:1 Lukas Ullrich (49.), 0:2 Kevin Stöger (58.), 0:3 Isac Lidberg (71.), 1:3 Niklas Kölle (90.)
Penkuner SV Rot-Weiß – SpG Biesenthal/Melchow-Grüntal 5:1
SV Pastow – FC Mecklenburg Schwerin 0:3
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