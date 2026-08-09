Testspiele am Sonntag in Brandenburg: Ein 8:5 und ein 7:2

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an brandenburg@fupa.net
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Es sind keine Spiele geplant.
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SG Großziethen – VfB Concordia Britz 1916 0:2
Tore: 0:1 (22.), 0:2 (55.)
SV Kloster Lehnin – FSV Optik Rathenow 0:11
Schiedsrichter: Sebastian Rother - Zuschauer: 55
Tore: 0:1 Luka Zdep (10.), 0:2 Maxime Langner (19.), 0:3 Maxime Langner (30.), 0:4 Dzenis Hot (42.), 0:5 Ousmane Sannoh (53.), 0:6 Maxime Langner (60.), 0:7 Ousmane Sannoh (65.), 0:8 (73.), 0:9 Ousmane Sannoh (75.), 0:10 Ousmane Sannoh (79.), 0:11 Arda Isik (85.)
Birkenwerder BC 1908 – SV BW Hohen Neuendorf II 2:2
Schiedsrichter: Lennert Meintzen (Leegebruch)
Tore: 0:1 Sidney Czwikla (11.), 0:2 Felix Klawieter (22.), 1:2 Marlon Mörcke (34.), 2:2 Nico Horvat (64.)
SV 1920 Zehdenick – Oranienburger FC Eintracht 1901 II 2:2
SSV Einheit Perleberg – MSV 1919 Neuruppin 0:9
Schiedsrichter: Eric Lemke
Tore: 0:1 David Waclawczyk (13.), 0:2 Alec Kögler (42.), 0:3 Jannik Niklas Schröder (57.), 0:4 Jannik Niklas Schröder (65.), 0:5 Kostiantyn Hramatik (67.), 0:6 Jannik Niklas Schröder (80.), 0:7 Jonas Techie-Menson (83.), 0:8 Jonas Techie-Menson (85.), 0:9 Ginel Roland Alfred Ronde (86.)
SV Blau-Weiß Dahlewitz – SV Rangsdorf 28 2:1
SV Grün-Weiß Brieselang – FSV Spandauer Kickers 2:1
Zuschauer: 39
Tore: 1:0 Yannick Hurtig (29.), 1:1 Finn Walter (34.), 2:1 Justin Stahr (55.)
TuS 1896 Sachsenhausen – BFC Meteor 06 3:3
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SV Blau-Weiß Lindenau – TSV 1878 Schlieben 5:1
SV Germania 90 Schöneiche – BFC Dynamo 1:1
Tore: 1:0 Moritz Borchardt (32.), 1:1 (37.)
FSV Union Fürstenwalde – FV Blau-Weiß 90 Briesen 8:1
Tore: 0:1 (3. Foulelfmeter), 1:1 (9.), 2:1 (31.), 3:1 (38. Foulelfmeter), 4:1 (42. Foulelfmeter), 5:1 (49.), 6:1 (72.), 7:1 (85.), 8:1 Anwar Mohamad (88.)
SV Empor Schenkenberg 1928 – BSG Stahl Brandenburg U19 3:0
SG Phönix Wildau 95 – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 4:1
SV Frankonia Wernsdorf 1919 – Köpenicker FC 3:0
BSG Pneumant Fürstenwalde – FV Blau-Weiß 90 Briesen abg.
SpG Lunow/Oderberg – FSV Lok Eberswalde 3:2
1. FC Finowfurt – FSV Rot-Weiß Prenzlau 3:1
Schiedsrichter: Sebastian Jahn - Zuschauer: 91
Tore: 1:0 Felix Schönknecht (13.), 2:0 Maximilian Mätzkow (27.), 3:0 Felix Schönknecht (53.), 3:1 Nils Neuendorf (57. Eigentor)
FSV Bernau – TSG Einheit Bernau 1:2
Angermünder FC – SG Crussow 2:0
Schiedsrichter: Matti Hoppe
Tore: 1:0 (5.), 2:0 (18.)
FSV Admira 2016 – MSV Zossen 07 2:0
Friedrichshagener SV 1912 – 1. FFC Turbine Potsdam II 1:8
FSV Babelsberg 74 – SV BW Hohen Neuendorf abg.
Berlin Türkspor – FSV Union Fürstenwalde 5:1
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SV Eiche Branitz – SV Wacker 09 Ströbitz 1:8
Schiedsrichter: Steve Hübschmann
Tore: 0:1 Oleksii Karbovskyi (40.), 0:2 Richard Lampel (48.), 0:3 Hesam Hamidavi (52.), 1:4 Richard Lampel (62.), 1:5 Tim Renno (69.), 1:6 Richard Lampel (74.), 1:7 Hesam Hamidavi (79.), 1:8 Tim Renno (84.)
SV Blau-Gelb Falkensee – SV Falkensee-Finkenkrug II 3:1
Breesener SV Guben Nord – SV Preilack 6:2
SV 1920 Zehdenick – SV BW Hohen Neuendorf 1:2
Schiedsrichter: Jens Polzenhagen - Zuschauer: 47
Tore: 1:0 Kingsley Eyam Ogar (65.), 1:1 Leon Draski (74.), 1:2 Mika Strobel (85.)
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – BSC Fortuna Glienicke 6:0
SV Waßmannsdorf 1956 – SV Grün-Weiß Großbeeren 2:2
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Penkuner SV Rot-Weiß – VfB Gramzow 3:4
Schiedsrichter: Lukas Brandt - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 (26.), 1:1 Matthias Kowalski (28.), 2:1 (35.), 2:2 Julius Stephan (44.), 3:2 (47.), 3:3 Pascal Lange (59. Foulelfmeter), 3:4 Maik Zürner (90.+6)
SpG Kurstadtkicker II – SV Titania Kruge 6:4
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 61
Tore: 1:0 Nenad Radmanovac (20.), 1:1 Oliver Rau (25.), 2:1 Nenad Radmanovac (30.), 3:1 Karim Abo Hassan (43.), 3:2 Brian Reinicke-Böttcher (51.), 3:3 Oliver Rau (59.), 3:4 Oliver Rau (71.), 4:4 Nenad Radmanovac (85.), 5:4 Karim Abo Hassan (90.), 6:4 Nenad Radmanovac (90.+2)
SV Siethen 1977 – MTV Wünsdorf 1910 4:2
FC Bad Liebenwerda – FSV Beilrode 09 0:5
TSV Brettin-Rossdorf – BSG Stahl Brandenburg 0:2
FK Hansa Wittstock 1919 – SV Rot-Weiß Gülitz 20:0
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – TSV Mariendorf 1897 1:5
SV Askania Coepenick 1913 – SV Grün-Weiß Brieselang abg.
SV Blau-Weiss Markendorf – SV Rot-Weiß Reitwein 3:4
Schiedsrichter: Philipp Moller (Frankfurt)
FC Eisenhüttenstadt – 1. FC Frankfurt II 2:3
Schiedsrichter: Jannis Hillburger
FC Rot-Weiß Wolgast – Angermünder FC 3:2
BSV Heinersdorf – SG Union 1919 Klosterfelde II 1:6
SG Sielow – FSV 63 Luckenwalde II 2:1
FC Strausberg – Köpenicker FC 2:4
SV Falkensee-Finkenkrug – Oranienburger FC Eintracht 1901 2:1
Schiedsrichter: Louis Ferdinand Maaß (Potsdam)
1. FC Finowfurt – FSV Schorfheide Joachimsthal 5:5
Schiedsrichter: Jan Marks
Tore: 1:0 Aidan Wrana (6.), 2:0 Felix Schönknecht (21.), 2:1 Johann Wolf (23.), 2:2 Moritz Fedder (40.), 2:3 (45.), 3:3 Felix Schönknecht (47.), 4:3 Jan-Leon Kurzhals (52.), 4:4 Moritz Fedder (54.), 5:4 Willi Berg (57.), 5:5 Moritz Fedder (77.)
Pankower SV Rot-Weiß 1921 – SV Rogeez 2:2
Schiedsrichter: Esther Christin Seemann (Heiligengrabe)
Tore: 1:0 Ludwig Krüger (45.), 2:0 Luca Julius Wolf (51.), 2:1 Florian Ponto (67.), 2:2 (71.)
SV Victoria Seelow – Breesener SV Guben Nord 11:2
Schiedsrichter: Uwe Weitzmann
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FV Blau-Weiß 90 Briesen – SG Rauen 1951 8:0
Schiedsrichter: Maximilian Perko - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Toni Moritz (5.), 2:0 Toni Moritz (15.), 3:0 Lasse Böhme (49.), 4:0 Jonas Noske (51.), 5:0 Justin Gruel (57.), 6:0 Luca Finn Homann (74.), 7:0 Justin Gruel (84.), 8:0 Christoph Hanke (89.)
SV Grün-Weiß Bergfelde – TuS 1896 Sachsenhausen II 4:2
TuS Siegfried 09 Wahrburg – VfL Nauen 5:2
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – BSG Stahl Riesa 2:0
Schiedsrichter: Nico Hoffmann - Zuschauer: 33
Tore: 1:0 Tim Kalus (34.), 2:0 Tim Kalus (51.)
BFC Dynamo – TSG Einheit Bernau 4:1
TSV Rudow Berlin – Ludwigsfelder FC 1:1
FC Insel Usedom – SpG Lunow/Oderberg 1:8
SV Pastow – SV Viktoria Potsdam 2:1
Oranienburger FC Eintracht 1901 – FC 98 Hennigsdorf 3:1
SV Zernsdorf – FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen 1:6
SV Blau-Gelb Falkensee – SV Glienicke/Nordbahn 4:2
1. FC Neubrandenburg 04 II – SC Victoria 1914 Templin abg.
SV Blau-Weiß Dahlewitz – SG Großziethen 1:8
SV Germania 90 Schöneiche II – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 3:4
FC Neuenhagen 1913 – FV Erkner 1920 2:3
Schiedsrichter: Martin Henneck
Tore: 1:0 (22.), 1:1 Felix Reichelt (67.), 1:2 (75.), 1:3 Felix Reichelt (87.), 2:3 (90.+2)
SV Falkensee-Finkenkrug – Delay Sports Berlin 1:5
Tore: 0:1 Pascal Brossmann (8.), 0:2 Alper Aksoy (32.), 0:3 Alper Aksoy (42.), 0:4 Alper Aksoy (45.+3), 0:5 Egzon Ismaili (63.), 1:5 (88.)
FC 98 Hennigsdorf II – SV Germania 90 Berge abg.
VfB Cottbus 97 – FSV Viktoria 1897 Cottbus 3:1
SpG Dissenchen/Haasow – SV Wacker 09 Ströbitz 0:7
Schiedsrichter: Berndt Lindner
Tore: 0:1 Gustave Djene Nseke (29.), 0:2 Gustave Djene Nseke (33.), 0:3 Azzo Almezal (44.), 0:4 Tim Renno (47.), 0:5 Tim Renno (49.), 0:6 Tim Renno (52.), 0:7 Tim Renno (82.)
BSV Chemie Tschernitz – Spremberger SV 1862 0:5
SV Eintracht Ortrand – FC Lauchhammer 0:3
BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 – SV Germania 90 Berge abg.
SV Empor Schenkenberg 1928 – FSV Admira 2016 abg.
TSV 1814 Friedland – FSV Rot-Weiß Prenzlau 3:3
Schiedsrichter: Jan Erik Brandt - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Manuel Reichelt (10.), 1:1 Johannes Turner (35.), 1:2 Johannes Turner (39.), 2:2 Roman Weimer (45.+2), 2:3 Johannes Turner (70.), 3:3 Thore Anterhaus (90.+2)
FC Anker Wismar II – SC Oberhavel Velten 0:3
Fortuna Babelsberg – Teltower FV 1913 3:4
SG Bornim – SG Michendorf 3:1
Tore: 0:1 Moritz Kahl (4.), 1:1 Fabian Cichos (12.), 2:1 Fabian Lenz (39.), 3:1 Fabian Cichos (57.)
SG Einheit Zepernick 1925 – FSV Union Fürstenwalde 2:0
Schiedsrichter: Stefan Kotte (Berlin) - Zuschauer: 99
Tore: 1:0 Shawn Thieme (56. Eigentor), 2:0 Theo Heinke (90.+2)
BSG Stahl Brandenburg – SC Charlottenburg 0:2
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – Frohnauer SC 1946 4:1
SV Blau-Weiß 90 Gartz – SpVgg Torgelow Ueckermünde 3:5
FSV Rot-Weiß Luckau – TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau 4:1
Tore: 1:0 (1.), 1:1 (7.), 2:1 (32.), 3:1 (37.), 4:1 (82.)
Brandenburger SC Süd 05 – SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse 3:1
VfB Trebbin – SV Babelsberg 03 II abg.
SG Friedersdorf – SV Eiche Branitz 6:4
Schiedsrichter: Tom Richter
SG Eintracht Peitz – SV Döbern abg.
SV Eintracht Drehnow – SG Burg 0:3
VfB 1921 Krieschow II – TSG Lübbenau 63 4:0
Tore: 1:0 (78.), 2:0 (90.+5), 3:0 (90.+15), 4:0 (90.+15)
Werderaner FC Viktoria 1920 – SG Grün-Weiß Golm 0:1
Tor: 0:1 Alfons Mensing (65.)
SV Dallgow 47 – TSV Wustrau 8:3
Schiedsrichter: Lukas Maximilian Mikosek (Falkensee) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Erik Gürtel (4.), 1:1 Simon Hagenah (7.), 2:1 Tim Hamann (20.), 3:1 Jannis Stenzel (39.), 4:1 Tim Hamann (53.), 5:1 Simon Hagenah (60.), 6:1 Luis Schalow (63.), 7:1 Lysander Galla (68.), 7:2 Bastian Uckrow (72.), 8:1 Theo Judith (80.), 8:3 Erik Gürtel (81.)
Birkenwerder BC 1908 – SG Grün-Weiß Bärenklau 3:0
Zuschauer: 63
SG Schulzendorf 1931 – Sportfreunde Johannisthal 3:2
SV Kröslin 1950 – Angermünder FC 2:6
FSV Bernau – BSV Dersim 1993 II abg.
SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – SV Großräschen 2:2
Tore: 1:0 Markus Müller (7.), 1:1 Marcio Stroech (23.), 2:1 Cornel Fritzsch (45.), 2:2 (67.)
TuS 1896 Sachsenhausen – TSV Mariendorf 1897 abg.
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 1:5
FC Sängerstadt Finsterwalde – VfB Herzberg 68 4:3
FC Strausberg – SV Germania 90 Schöneiche 1:10
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FC Hertha 03 Zehlendorf II – SG Bornim 3:2
FC Viktoria 1889 Berlin II – 1. FFC Turbine Potsdam II 2:5
FV Erkner 1920 – VfB Fortuna Biesdorf 1:4
Tore: 1:0 Felix Reichelt (5.), 1:1 Darvin Schramm (51.), 1:2 (54.), 1:3 (57.), 1:4 (85.)
SV Fortuna Magdeburg – BSG Stahl Brandenburg 5:2
Schiedsrichter: Eric Galuhn - Zuschauer: 20
Tore: 1:0 Bennet Heise (13.), 2:0 Anton-Lasse Meister (19.), 3:0 Jerome Marques English (48.), 4:0 Eric Bakari Thiele (58.), 4:1 Armando Benavente Lima Sampa (60. Eigentor), 4:2 Felix Lorek (70.), 5:2 Luca Bujack (81.)
Glückauf Brieske/Senftenberg – Dresdner SC 1898 abg.
SV Rangsdorf 28 – SV Grün-Weiß Großbeeren 1:0
TSV Chemie Premnitz – SV Ziesar 31 abg.
Bredower SV 47 – SV Grün-Weiß Brieselang 0:2
Schiedsrichter: Jan Theuner - Zuschauer: 150
Friedrichshagener SV 1912 – SV Grün-Weiß Brieselang 8:5
FC Borussia Brandenburg – SV Medizin Uchtspringe 7:2
Tore: 1:0 (13.), 2:0 (17.), 3:0 (18.), 3:1 Mohammad Amin Mohammad (26.), 4:2 Mohammad Amin Mohammad (42.), (46.), 5:2 (49.), 6:2 (58.), 7:2 (69.)
SV Frankonia Wernsdorf 1919 – RSV Eintracht 1949 1:2
SG Blau-Weiß Pessin – TSV Chemie Premnitz 3:2
FC Internationale Berlin II – SG Saarmund 1:2
FSV Blau-Weiß Wriezen – FC Neuenhagen 1913 2:2
Bredower SV 47 – VfL Nauen 1:2
Schiedsrichter: Jan Theuner - Zuschauer: 150
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