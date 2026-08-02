Testspiele am Sonntag in Brandenburg: 9:2 und 4:5 - Tore satt

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an brandenburg@fupa.net
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1. FC Wacker 1921 Lankwitz – MSV Zossen 07 5:0
SC Oberhavel Velten – 1.FC PV Nord 5:2
Tore: 0:1 Jan-Niclas Stier (5.), 0:2 Jan-Niclas Stier (12.), 1:2 (15.), 2:2 (23.), (54.), 4:2 (75.), 5:2 (82.)
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – Friedrichshagener SV 1912 0:4
Tore: 0:1 Sandra Weihmann (8.), 0:2 Sarah Weihmann (32.), 0:3 Sandra Weihmann (60.), 0:4 Isabella Christina Hammer (77.)
SV Falkensee-Finkenkrug – FSV Spandauer Kickers 9:5
1. FC Magdeburg II – FSV Babelsberg 74 3:2
Tore: 1:0 Marie Krümmel (14.), 2:0 Marie Krümmel (28.), 2:1 (32.), 3:1 Ella Pfister (38.), 3:2 (84.)
VfB Hermsdorf Berlin II – SG Union 1919 Klosterfelde II 4:5
Tore: 0:1 Justin-Gill Reisner (13.), 0:2 Justin-Gill Reisner (37.), 1:2 (45.), 1:3 Jompe Lischewski (54.), 1:4 Jompe Lischewski (60.), 2:4 Fynn Skyschus (63.), 3:4 Malte Popp (67.), 3:5 Lucas Karhan (71.), 4:5 Noah Feuer (90.+5)
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen – Heideseer SV 3:3
SV Blau-Weiß Dahlewitz – SV Babelsberg 03 II abg.
SG Bornim – Tennis Borussia U16 abg.
SV Sparta Lichtenberg – VfB 1921 Krieschow 1:2
Schiedsrichter: Rasmus Jessen (Berlin)
Tore: 1:0 Robin Thomala (36.), 1:1 Miguel Pereira Rodrigues (45.), 1:2 Martin Zurawsky (87.)
Sportfreunde Johannisthal – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 2:1
FV Preussen Eberswalde – Berliner AK 1:3
Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin)
Tore: 0:1 Chare-Yakoub Amine (20.), 1:1 Maximilian Knorr (76.), 1:2 Justin Reichstein (78.), 1:3 Kenan Söyler (90.)
FC Energie Cottbus – SV Allemannia Jessen 5:2
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – TSV 1878 Schlieben abg.
FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SV Blau-Gelb Falkensee 4:2
Ludwigsfelder FC – SV Grün-Weiß Union Bestensee 2:1
TSV 1878 Schlieben – VfB 1921 Krieschow II 1:4
FSV Admira 2016 – Grünauer BC 1917 1:3
SpG Tauche/Ahrensdorf – FSV Union Fürstenwalde 5:1
Schiedsrichter: Willi Paul Rosslau (Beeskow)
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