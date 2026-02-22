Testspiele am Sonntag: Ein 14:1 und 8:0, aber auch knappe Ergebnisse

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
---
1. FC Eislingen II – FV Ingersheim abg.
TSV Ottobeuren – SSG Ulm 99 1:3
Tore: 1:0 Lea Steller, 2:0 Celine Schüssler, 3:0 Julia Steinert
TSV Tettnang II – SV Deggenhausertal 5:0
Tore: 1:0 Jule Scheerer (2.), 2:0 Gina Rizzolo (42. Foulelfmeter), 3:0 Magdalena Dittmann (50.), 4:0 Sara Caesar (51.), 5:0 Sara Caesar (62.)
SV Germania Bietigheim – SGV Freiberg II 3:5
Tore: 0:1 (7.), 1:1 Fabio Zwigart (10.), 1:2 (22.), 2:2 Aras Setil (35.), 2:3 (40.), 2:4 (48.), 2:5 (50.), 3:5 Aras Setil (66.)
TSV Neu-Ulm – SpVgg Kaufbeuren abg.
TSG Öhringen – SG TSV Neuenst. / Waldenburg 2:2
Tore: 1:0 Hamza Alsharaa (10.), 2:0 Mohammad Mohammadi (20.)
SV Saar 05 II – Sportfreunde Schwäbisch Hall 0:4
Schiedsrichter: Anic, Dario - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Matti Rempp (21.), 0:2 Julius Stelzle (31.), 0:3 Jonas Drechsler (34.), 0:4 Julian Seybold (72.)
SG Köndringen / Teningen / Mundingen – SG Altheim abg.
SSV Aalen – VfR Aalen 0:7
Schiedsrichter: Florian Thomas (Lauchheim)
TSV Deizisau – TSV Nellmersbach 1:5
Tore: 0:1 Maike Niklas (14.), 0:2 Maike Niklas (28.), 0:3 Maike Niklas (30.), 1:3 Julia Knoblauch (38.), 1:4 Janina Jänel (85.), 1:5 Michelle Kern (90.)
SG Abtsgmünd / TV Neuler / Adelmannsf. II – VfL Mainhardt II 0:5
SV Croatia Reutlingen – MTV Stuttgart 5:2
Tore: 1:0 (31.), 1:1 Din Redzic (36.), 2:1 Vincenzo Giambrone (37. Foulelfmeter), 2:2 Tayfun Inal (57.), 3:2 (68.), 4:2 (82.), 5:2 (85.)
TSV Weilheim/Teck – 1. FC Eislingen 4:2
SGM Deißlingen / Lauffen – SC 04 Tuttlingen 1:0
TSV Schmiden – TSV Schornbach II 1:3
Tore: 1:0 (14.), 1:1 Claudio Isbaner (27.), 1:2 Marco Moreira (76.), 1:3 (90.)
SG Uttenweiler / Unlingen – SG Bad Waldsee / SV Reute abg.
VfL Nagold – SV Schönbronn 3:2
TSG Ailingen II – VfB Friedrichshafen 3:3
FC Esslingen – SGM Oppenweiler/Sulzbach II 2:1
SG FC Wacker B. / Mettenberg / Rissegg – FV Bad Saulgau 04 U19 2:2
SGV Freiberg – VfB Eppingen 2:2
SG Abtsgmünd / TV Neuler / Adelmannsf. – VfL Mainhardt 3:7
TSV Neuenstein – TSV Theuern 4:0
Schiedsrichter: Denis Sauerwald
FSV Waldebene Stuttgart Ost – FV 09 Nürtingen 6:0
SV Unterweissach II – TSG Backnang 3:2
Tore: 1:0 (16.), 2:0 (37.), 3:0 (45.+1), 3:1 (57.), 3:2 (90.+1)
GSV Hemmingen – SKV Rutesheim 3:1
SG Weinstadt – SV Breuningsweiler 3:0
TSV Bernhausen – SV Kaisersbach 1:1
Tore: 0:1 Christos Akritidis (18.), 1:1 Manuel Kranz (59.)
TuS Ergenzingen – TV Echterdingen 1:1
FC Wangen – FV Bad Waldsee 4:0
Tore: 1:0 David Wessle (2.), 2:0 David Wessle (29.), 3:0 Nikica Vojnovic (50.), 4:0 Elias Willhalm (85.)
TSV Musberg – MTV Stuttgart 5:2
Schiedsrichter: Stipe Brnic - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Florian Müller (29.), 2:0 Emre Bektas (33.), 3:1 (63. Eigentor), 4:2 Marc Wiederoder (84.), 5:2 Franc Cagalj (88.)
SSC Tübingen – SGM Dettingen/Glems 4:5
Young Boys Reutlingen – TSV Gomaringen 14:1
Tore: 1:0 (8.), 2:0 (13.), 3:0 (15.), 4:0 (22.), 5:0 (25.), 6:0 (26.), 7:0 (42.), 8:0 (45.), 9:0 (60.), 10:0 (68.), 11:0 (70.), 11:1 (78.), 12:1 (81.), 13:1 (87.), 14:1 (90.+1)
1. FC Heiningen – 1. FC Eislingen 3:1
VfL Kirchheim/Teck – FV Spfr Neuhausen abg.
SV 67 Weinberg – SV Alberweiler 8:0
Schiedsrichter: Anna Frühwald - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Anne Wagner (3.), 2:0 Nadine Hilkert (25.), 3:0 Anna Hofrichter (28.), 4:0 Anna Hofrichter (33.), 5:0 Anna Hofrichter (35.), 6:0 Lea Würth (36.), 7:0 Nadine Hilkert (42.), 8:0 Anna Hofrichter (52.)
SV Beuren/Isny – TSV Buchenberg abg.
FC Mengen – TSV Riedlingen 2:1
VfL Pfullingen – SW Donau abg.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________