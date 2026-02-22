 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Testspiele am Sonntag: Ein 14:1 und 8:0, aber auch knappe Ergebnisse

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Liveticker NEDI

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Testspiele am Samstag

VfL Herrenberg – FV Ingersheim 3:1

SG TV Neuler / Abtsgmünd / Adelmannsf. – FSV Zöbingen 3:3

1. FC Germania Bargau – SG Steinheim / Gerstetten / Böhmenkirch 1:0

FC Holzhausen – FC 08 Villingen II 2:3

1. Göppinger SV – TSV Neu-Ulm 2:2

1. FC Heidenheim II – 1. FC Normannia Gmünd abg.

SG Maierh./Grün / Kleinhaslach – SG Aichstetten / Unterzeil-R. / SV Seibranz abg.

SSV Schwäbisch Hall – SGM Kreßberg 6:2
Schiedsrichter: Cihan Aksoy
Tore: 0:1 Elia Krieger (6.), 1:1 Selcuk Vural (21.), 2:1 Ali Gökdemir (31.), 3:1 Umut Demir (33.), 4:1 Dennis Koch (68.), 4:2 Marco Däschner (72.), 5:2 Dennis Koch (79.), 6:2 Dennis Koch (86.)

TV Echterdingen – SV Leonberg/Eltingen 3:1
Schiedsrichter: Stephan Nerlich
Tore: 1:0 Marc Mägerle (10.), 1:1 Patrik Hofmann (13.), 2:1 Fabian Kern (40. Eigentor), 3:1 Caglar Celiktas (57.)

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – FV Olympia Laupheim 4:1
Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)
Tore: 1:0 Julian Köhnlein (8.), 1:1 Hugo Höfner (43.), 2:1 Julian Köhnlein (46.), 3:1 Philipp Tabatabai (77.), 4:1 Kilian Kuntz (87.)

FV Löchgau – VfB Eppingen 2:2

1. FC Donzdorf – SGM JF Langenau 2:1
Tore: 1:0 Sergen Cetin (45.+3), 1:1 Felix Mannes (48.), 2:1 (54.)

Bahlinger SC – FC Emmendingen 3:0

FC Heimertingen – TSV 1889 Buch 2:7

FV Ravensburg – FC Rot-Weiß Salem 3:1
Schiedsrichter: Michael Hilebrand (Kressbronn)
Tore: 1:0 Nicolas Jann (23.), 2:0 Daniele Gabriele (52.), 2:1 Kian Fetic (70.), 3:1 Yilmaz Daler (87.)

TSV Weilheim/Teck – SV Sillenbuch 7:3

TSV Neu-Ulm – SV Westerheim 3:0
Tore: 1:0 Maximilian Gross (34.), 2:0 Christopher Renz (55.), 3:0 Alan Broll (88.)

Hegauer FV – BSV 07 Schwenningen 1:0

VfL Sindelfingen – SV Nehren 4:3

TSV Jahn Büsnau – TSV Heimerdingen 1910 1:2

TSV Weilimdorf – FV Spfr Neuhausen 2:1
Tore: 1:0 Roman Kasiar (5.), 1:1 (26.), 2:1 Erdinc Bozoglu (60.)

SV Böblingen – TSV Oberensingen 2:4

FC 1932 Pfaffenweiler – SV Zimmern 1:3

GSV Maichingen – SKV Rutesheim 2:1
Tore: 0:1 Gianluca Crepaldi (8.), 1:1 Dzan Komarica (66.), 2:1 Dzan Komarica (75.)

SV Oberwolfach – VfB Bösingen 0:1

VfR Heilbronn – TSG Öhringen 1:0

Sportfreunde Dorfmerkingen – SV Waldhausen 2:2
Schiedsrichter: Miriam Dreher (Rohrau) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Nico Rodewald (15. Foulelfmeter), 1:1 Dennis Wolf (25.), 1:2 Tair Avdiovski (35.), 2:2 Lucas Schwarzer (42.)

TSV 1889 Buch – FV Sontheim/Brenz abg.

GSV Pleidelsheim – TSV Mühlhausen/Stuttgart 2:2
Tore: 1:0 Marcel Fidler (22.), 2:0 Arber Bylykbashi (34. Foulelfmeter)

SSV Ehingen-Süd – SV Offenhausen abg.

SSG Ulm 99 – TSV Köngen 4:2
Tore: 0:1 Simon Prinz (4.), 1:1 Finn Kürner (6.), 1:2 (39. Eigentor), 2:2 Philipp Strobel (75.), 3:2 Tobias Häußler (78.), 4:2 Nikolas Lutz (82.)

FC Hard (Austria) – VfB Friedrichshafen 1:3
Tore: 0:1 Dennis Blaser (20.), 0:2 Massimo Caltabiano (70.), 1:2 (76.), 1:3 Eugen Strom (85.)

SSV Ehingen-Süd – SV Mietingen 1:3
Schiedsrichter: Tobias Burger
Tore: 1:0 Maurice Strobel (18.), 1:1 Robin Ertle (24.), 1:2 Robin Ertle (64. Handelfmeter), 1:3 Robin Ertle (82.)

TSV Crailsheim – TSV Michelfeld 1954 2:0

FC Rottenburg – TSG Balingen II 3:3

TSV Berg – Türkspor Neu-Ulm 3:2

TV Oeffingen – TSV Nellmersbach 1:2

TSV Ilshofen – FV Lauda 3:0

SpVgg Satteldorf – SC Geislingen abg.

SpVgg Neckarelz – Sport-Union Neckarsulm 1:5
Tore: 0:1 Tolga Kilic (23.), 0:2 Binak Elshanaj (28.), 0:3 Tolga Kilic (45.), 0:4 Ugur Tuncbilek (61.), 0:5 Ugur Tuncbilek (70.)

SV Fellbach – SG Schorndorf 2:1

TSV Bernhausen – Calcio Leinfelden-Echterdingen 4:3
Tore: 1:0 Ivan Matanovic (43.), 2:0 Ivan Matanovic (51.), 3:0 Julijan Milos (63.), 3:1 Youssef Mohamed Medhat Eltayeb Elnagger (75.), 4:1 Manuel Kranz (79.), 4:2 Georgios Kaligiannidis (83.), 4:3 Philipp Seemann (90.)

1. FC Heidenheim – SC Biberbach 6:1

TSV Heimenkirch – SG HAN 4:0
Schiedsrichter: Adrian Dobler (Leutkirch)
Tore: 1:0 Valentin Kirchmann (26.), 2:0 Simon Weber (59.), 3:0 Maximilian Härtl (69.), 4:0 Valentin Kirchmann (70.)

FC Ellwangen – SG Waldebene / Stuttgart FC abg.

TSV Bad Boll – TSV Weilheim/Teck 2:0
Tore: 1:0 Baran Ates (1.), 2:0 Baran Ates (55. Foulelfmeter)

VfR Aalen II – FC Gundelfingen II 3:0

GU-Türk. SV Pforzheim – VfL Nagold 1:0
Schiedsrichter: Marvin Tieker (Pforzheim)
Tor: 1:0 Stefan Vladul (3.)

SSC Tübingen – TSG Tübingen abg.

SC Böckingen – SGM TSV Michelfeld/Juniorteam MMB 0:4
Schiedsrichter: Daniel Rigante - Zuschauer: 15
Tore: 0:1 (33. Foulelfmeter), 0:2 (52.), 0:3 (69.), 0:4 (76.)

VfL Munderkingen – SV Wilting 0:4

FSV 08 Bietigheim-Bissingen II – Sportfreunde Schwäbisch Hall 3:1
Schiedsrichter: Helmreich, Max

FC Heitersheim – FC Freiburg-St. Georgen 2:5

FC Ellwangen – TSV Crailsheim abg.

TSV Crailsheim – TSV Hüttlingen 4:2
Schiedsrichter: Felix Strauß - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Heidi Schurwonn (11.), 2:0 Leona Förstner (19.), 3:0 Jana Dill (48.), 3:1 Kristina Schnier (55.), 3:2 Jamie Wild (66.), 4:2 Naima Möbius (79.)

FC 07 Albstadt – TSV Benzingen abg.

SV Allmersbach – SV Germania Bietigheim abg.

FV Biberach/Riß – SGM Ummendorf/Fischbach 0:1

SG Frickenhofen / Sulzbach-La. / Gschwend – SG TSV Eutendo. / FC Ottendorf abg.

SG Ilshofen / TSV Dünsbach – SGM Blaufelden 2:3

SSV Reutlingen – TSV Ilshofen 4:0
Schiedsrichter: Mirko Borjanovic - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Marcel Sökler (3.), 2:0 Ben Schaal (30.), 3:0 Moritz Kuhn (74.), 4:0 Moritz Kuhn (88.)

TSG Tübingen – 1. CfR Pforzheim 2:1
Schiedsrichter: Rico Neidinger
Tore: 1:0 Henoch Grauer (28.), 1:1 Walter Vegelin (41.), 2:1 Matthias Thomas Gampert (54.)

Testspiele am Sonntag

1. FC Eislingen II – FV Ingersheim abg.

TSV Ottobeuren – SSG Ulm 99 1:3
Tore: 1:0 Lea Steller, 2:0 Celine Schüssler, 3:0 Julia Steinert

TSV Tettnang II – SV Deggenhausertal 5:0
Tore: 1:0 Jule Scheerer (2.), 2:0 Gina Rizzolo (42. Foulelfmeter), 3:0 Magdalena Dittmann (50.), 4:0 Sara Caesar (51.), 5:0 Sara Caesar (62.)

SV Germania Bietigheim – SGV Freiberg II 3:5
Tore: 0:1 (7.), 1:1 Fabio Zwigart (10.), 1:2 (22.), 2:2 Aras Setil (35.), 2:3 (40.), 2:4 (48.), 2:5 (50.), 3:5 Aras Setil (66.)

TSV Neu-Ulm – SpVgg Kaufbeuren abg.

TSG Öhringen – SG TSV Neuenst. / Waldenburg 2:2
Tore: 1:0 Hamza Alsharaa (10.), 2:0 Mohammad Mohammadi (20.)

SV Saar 05 II – Sportfreunde Schwäbisch Hall 0:4
Schiedsrichter: Anic, Dario - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Matti Rempp (21.), 0:2 Julius Stelzle (31.), 0:3 Jonas Drechsler (34.), 0:4 Julian Seybold (72.)

SG Köndringen / Teningen / Mundingen – SG Altheim abg.

SSV Aalen – VfR Aalen 0:7
Schiedsrichter: Florian Thomas (Lauchheim)

TSV Deizisau – TSV Nellmersbach 1:5
Tore: 0:1 Maike Niklas (14.), 0:2 Maike Niklas (28.), 0:3 Maike Niklas (30.), 1:3 Julia Knoblauch (38.), 1:4 Janina Jänel (85.), 1:5 Michelle Kern (90.)

SG Abtsgmünd / TV Neuler / Adelmannsf. II – VfL Mainhardt II 0:5

SV Croatia Reutlingen – MTV Stuttgart 5:2
Tore: 1:0 (31.), 1:1 Din Redzic (36.), 2:1 Vincenzo Giambrone (37. Foulelfmeter), 2:2 Tayfun Inal (57.), 3:2 (68.), 4:2 (82.), 5:2 (85.)

TSV Weilheim/Teck – 1. FC Eislingen 4:2

SGM Deißlingen / Lauffen – SC 04 Tuttlingen 1:0

TSV Schmiden – TSV Schornbach II 1:3
Tore: 1:0 (14.), 1:1 Claudio Isbaner (27.), 1:2 Marco Moreira (76.), 1:3 (90.)

SG Uttenweiler / Unlingen – SG Bad Waldsee / SV Reute abg.

VfL Nagold – SV Schönbronn 3:2

TSG Ailingen II – VfB Friedrichshafen 3:3

FC Esslingen – SGM Oppenweiler/Sulzbach II 2:1

SG FC Wacker B. / Mettenberg / Rissegg – FV Bad Saulgau 04 U19 2:2

SGV Freiberg – VfB Eppingen 2:2

SG Abtsgmünd / TV Neuler / Adelmannsf. – VfL Mainhardt 3:7

TSV Neuenstein – TSV Theuern 4:0
Schiedsrichter: Denis Sauerwald

FSV Waldebene Stuttgart Ost – FV 09 Nürtingen 6:0


SV Unterweissach II – TSG Backnang 3:2
Tore: 1:0 (16.), 2:0 (37.), 3:0 (45.+1), 3:1 (57.), 3:2 (90.+1)

GSV Hemmingen – SKV Rutesheim 3:1

SG Weinstadt – SV Breuningsweiler 3:0

TSV Bernhausen – SV Kaisersbach 1:1
Tore: 0:1 Christos Akritidis (18.), 1:1 Manuel Kranz (59.)

TuS Ergenzingen – TV Echterdingen 1:1

FC Wangen – FV Bad Waldsee 4:0
Tore: 1:0 David Wessle (2.), 2:0 David Wessle (29.), 3:0 Nikica Vojnovic (50.), 4:0 Elias Willhalm (85.)

TSV Musberg – MTV Stuttgart 5:2
Schiedsrichter: Stipe Brnic - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Florian Müller (29.), 2:0 Emre Bektas (33.), 3:1 (63. Eigentor), 4:2 Marc Wiederoder (84.), 5:2 Franc Cagalj (88.)

SSC Tübingen – SGM Dettingen/Glems 4:5

Young Boys Reutlingen – TSV Gomaringen 14:1
Tore: 1:0 (8.), 2:0 (13.), 3:0 (15.), 4:0 (22.), 5:0 (25.), 6:0 (26.), 7:0 (42.), 8:0 (45.), 9:0 (60.), 10:0 (68.), 11:0 (70.), 11:1 (78.), 12:1 (81.), 13:1 (87.), 14:1 (90.+1)

1. FC Heiningen – 1. FC Eislingen 3:1

VfL Kirchheim/Teck – FV Spfr Neuhausen abg.

SV 67 Weinberg – SV Alberweiler 8:0
Schiedsrichter: Anna Frühwald - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Anne Wagner (3.), 2:0 Nadine Hilkert (25.), 3:0 Anna Hofrichter (28.), 4:0 Anna Hofrichter (33.), 5:0 Anna Hofrichter (35.), 6:0 Lea Würth (36.), 7:0 Nadine Hilkert (42.), 8:0 Anna Hofrichter (52.)

SV Beuren/Isny – TSV Buchenberg abg.

FC Mengen – TSV Riedlingen 2:1

VfL Pfullingen – SW Donau abg.

