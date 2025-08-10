 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
– Foto: Roy Fischer

Testspiele am Sonntag: 0:10, 3:7 und 3:4 - Tore satt

Auf FuPa Brandenburg gibt es die Übersicht.

Die nächsten Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum heutigen Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.

Freitag

Schweriner SC – Pritzwalker FHV 03 abgesagt

Samstag

FSV Union Fürstenwalde II – SV Rangsdorf 28 6:1
Schiedsrichter: Marc Loßner (Hoppegarten) - Zuschauer: 23
Tore: 1:0 Arne Bartels (2.), 2:0 Patrick Hagen (20.), 2:1 Christian Freytag (34. Foulelfmeter), 3:1 Leonard Leuther (45.), 4:1 Patrick Hagen (54.), 5:1 Patrick Hagen (67.), 6:1 Christian Mlynarczyk (76.)

MTV 1860 Altlandsberg – SG Union 1919 Klosterfelde II 3:2

Glückauf Brieske/Senftenberg – SG Holtendorf / G/W Görlitz / SV Zodel 68 6:3
Tore: 1:0 Lukas Mike Dietrich (9.), 2:0 Alexander Cramer (11.), 3:0 Claus Brösel (15.), 4:0 Claus Brösel (20.), 5:0 Wahid Quraishi (21.), 6:0 Diego Weichelt (25.), 6:1 (44.), 6:2 (80.), 6:3 (84.)

SV Titania Kruge – SV Hertha 1923 Neutrebbin II 1:4
Schiedsrichter: Volker Obst - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Lukas Kurrasch (19.), 0:2 Danny Hauschild (32.), 0:3 Lukas Kurrasch (50.), 0:4 Lukas Kurrasch (62.), 1:4 Steven Zaabel (73.)

FC Schwedt 02 – Greifswalder FC II 1:1

SV Germania 90 Schöneiche II – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II 0:3

1. FC Lokomotive Leipzig U17 – SV Babelsberg 03 1:0

VfB 1921 Krieschow II – SV Motor Saspow 5:1

Sonntag

Friedrichshagener SV 1912 – SV Babelsberg 03 3:4

BFC Meteor 06 – BSG Stahl Brandenburg abgesagt

SV Buchholz Frauen – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 0:10

FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SV Grün-Weiß Brieselang 3:7

SG Schulzendorf 1931 – Sportfreunde Johannisthal II 1:3

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

