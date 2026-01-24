Testspiele am Samstag: Zwei Oberligisten bezwingen Regionalligisten

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum morgigen Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Hertha BSC II – SV Babelsberg 03 4:0
Tore: 1:0 Oliver Rölke (13.), 2:0 Janne Berner (37.), 3:0 Oliver Rölke (39.), 4:0 Joel Richter (48.)
SV Grün-Weiß Bergfelde – TuS 1896 Sachsenhausen II abgesagt
---
SC Oberhavel Velten – FC 98 Hennigsdorf 4:0
Schiedsrichter: Steen Mühlenbeck
Tore: 1:0 Niklas Falkowski (40.), 2:0 Salim Abderrahmane (46.), 3:0 Salim Abderrahmane (67.), 4:0 Philipp Golembus (90.)
SG Dynamo Dresden II – SV Lichtenberg 47 1:1
Schiedsrichter: Daniel Schröder
Tore: 0:1 Luis Millgramm (42.), 1:1 k.A. (89.)
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – BFC Dynamo U19 4:1
SV Tasmania Berlin – Hallescher FC 0:4
Schiedsrichter: Johann Schwarz
Tore: 0:1 Malek Fakhro (21.), 0:2 Fatlum Elezi (90.), 0:3 Julien Damelang (90.), 0:4 Julien Damelang (90.)
SV Grün-Weiß Brieselang – SV Ziesar 31 4:0
Schiedsrichter: Sebastian Schott (Wustermark)
Tore: 1:0 Justin Stahr (12.), 2:0 Timm-Maximilian Hytrek (25.), 3:0 Justin Stahr (27.), 4:0 Justin Stahr (42.)
SG Phönix Wildau 95 – SV Babelsberg 03 abgesagt
Hoyerswerdaer FC – VfB Hohenleipisch 1912 1:4
Schiedsrichter: Malte Grünert
Tore: 0:1 Felix Kniesche (6.), 0:2 Felix Kniesche (12.), 0:3 Tom Richter (42.), 1:3 Vladyslav Basiuk (45.), 1:4 Felix Kniesche (87.)
SC Charlottenburg – Tennis Borussia Berlin 1:4
Schiedsrichter: Frank Tallner (Rehweiler)
Tore: 0:1 Ebrima Jobe (4.), 1:1 Ahmad Selman (25.), 1:2 Ebrima Jobe (35.), 1:3 Ebrima Jobe (40.), 1:4 Bastian Kummerow (70.)
SG Union 1919 Klosterfelde – Frohnauer SC 1946 4:1
Schiedsrichter: Tino Stein - Zuschauer: 25
Tore: 1:0 Leon Walter (19.), 1:1 Luis Seiffert (25.), 2:1 Leon Walter (28.), 3:1 Maximilian Boritzki (60.), 4:1 Leon Walter (86.)
BFC Dynamo – VfB 1921 Krieschow 2:4
Schiedsrichter: Kai Kaltwaßer - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Rufat Dadashov (8.), 1:1 Philipp Knechtel (27.), 2:1 Rufat Dadashov (33.), 2:2 Andy Hebler (35. Foulelfmeter), 2:3 Arvin Krautz (54.), 2:4 Aaron Stephan (76.)
TSV Rudow Berlin – FSV Union Fürstenwalde 2:1
Schiedsrichter: Jörg Tennstedt
Tore: 0:1 Ingo Wunderlich (3.), 1:1 Ahmad Haj Youssef (48.), 2:1 Melih Hortum (76.)
Hallescher FC – MSV 1919 Neuruppin 3:2
Berliner AK – MKS Polonia Slubice 3:1
SV Fortuna Magdeburg – BSG Stahl Brandenburg 5:0
Tore: 1:0 (29.), 2:0 (39.), 3:0 (44.), 4:0 (51.), 5:0 (77.)
Berlin Türkspor – BSG Stahl Brandenburg 6:6
Schiedsrichter: Maurice Kabbe
Tore: 0:1 Muhammed Lamin Jatta (3.), 1:1 Halit Bacak (24.), 2:1 Mapalo Korntreff (25.), 3:1 Malte Weise (31. Eigentor), 3:2 Romain Joel Siabe Tegefouet (41.), 4:2 Benjamin Heymann (46.), 4:3 Amar Roustm (50.), 4:4 Ibraima Cante (53.), 5:4 Mapalo Korntreff (58.), 6:4 Shawn Kauter (71.), 6:5 Ben Dayan Bleiß (77.), 6:6 Ben Dayan Bleiß (84.)
Füchse Berlin – BSC Fortuna Glienicke 6:2
SG Dynamo Schwerin – FC Eintracht Norderstedt 2:6
Tore: 0:1 (5.), 0:2 (17.), 0:3 (40.), 0:4 (42.), 1:4 Randy Dei (72.), 2:4 (83.), 2:5 (85.), 2:6 (87.)
SG Michendorf – SV Dallgow 47 abgesagt
BSC Rathenow 1994 – VfL Nauen abgesagt
SV 1920 Zehdenick – Oranienburger FC Eintracht 1901 abgesagt
VfB Fortuna Biesdorf – Brandenburger SC Süd 05 4:2
Schiedsrichter: Steven Hornig - Zuschauer: 35
Tore: 0:1 Justin Flint (3.), 1:1 Alex Steinke (49.), 2:1 Mika Friebe (62.), 3:1 Ibrahim Haj Youssef (89.), 3:2 (90.), 4:2 Jonas Maroske (90.+2)
FSV Budissa Bautzen – FC Energie Cottbus U19 0:4
Teltower FV 1913 – Fortuna Babelsberg 0:2
TSG Einheit Bernau – SV BW Hohen Neuendorf 0:0
SV Germania 90 Schöneiche – FC Strausberg abgesagt
BSV Eintracht Mahlsdorf – 1. FC Frankfurt 2:0
Tore: 1:0 Julian Mätzke (26.), 2:0 Nils Wilko Stettin (30.)
RSV Eintracht 1949 – FC Eilenburg 1:0
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – S.D. Croatia Berlin abgesagt
SC Victoria – FC Anker Wismar 7:0
1. FC Frankfurt II – SG Müncheberg abgesagt
SFC Stern 1900 – TuS Makkabi Berlin 2:3
---
12:00 Uhr: NSG Gräfenhainichen – SG Bornim
12:30 Uhr: FSV Berolina Stralau 1901 – BSV Rot-Weiß Schönow
13:00 Uhr: SV Blau-Gelb Falkensee – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde
13:00 Uhr: 1. FC Wacker 1921 Lankwitz – SV Blau-Weiß Dahlewitz
13:00 Uhr: RSV Waltersdorf 1909 – FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
14:00 Uhr: SV Sparta Lichtenberg – TSV Mariendorf 1897
14:00 Uhr: SG Saarmund – SV Grün-Weiß Großbeeren
14:00 Uhr: FC Stern Marienfelde 1912 II – VfB Trebbin
14:00 Uhr: FV Preussen Eberswalde – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
14:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde II – SV Glienicke/Nordbahn
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________