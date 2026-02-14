Testspiele am Samstag: Wahnsinnsspiele und auch ein Abbruch

FV Illertissen II – SC Staig 2:1
Tore: 0:1 Silvan Laib (56.), 1:1 Luka Petrovic (67.), 2:1 Luka Petrovic (85.)
Sportfreunde Schwäbisch Hall II – SpVgg Satteldorf abg.
SpVgg Satteldorf – SC Aufkirchen 3:2
Tore: 1:0 Benjamin Utz (12.), 2:0 Arminas Tekorius (16.), 2:1 (46.), 2:2 (77.), 3:2 Domenik Wischke (82.)
TSV Essingen – SV Waldhausen 0:1
Schiedsrichter: Matthias Wituschek (Erbach)
Tor: 0:1 Mustafa Sungur (35.)
VfL Sindelfingen – SG Empfingen 3:3
Tore: 1:0 Tobias Kubitzsch (14.), 1:1 Sergen Erdem (16.), 2:1 Tobias Kubitzsch (56.), 2:2 Pascal Schoch (67.), 2:3 Moritz Zug (83.), 3:3 Tobias Kubitzsch (85.)
FC-Astoria Walldorf II – Sportfreunde Schwäbisch Hall 4:1
Schiedsrichter: Karanovic, Alis - Zuschauer: 20
Tore: 1:0 Timur Roman Klein (25. Eigentor), 2:0 (48.), 3:0 Timur Roman Klein (52. Eigentor), 4:0 (62.), 4:1 Jonas Drechsler (70.)
Spvgg 06 Trossingen – SV Zimmern 1:5
Tore: 1:0 Vladimir Biller (10.), 1:1 Gabriel Pavic (25.), 1:2 Rico Reisert (45.), 1:3 Leo Benz (75.), 1:4 Rico Reisert (80.), 1:5 Tade Sias Campos (88.)
TSV Frommern – FC 07 Albstadt 2:2
TSV Heimsheim – ATSV Mutschelbach II 4:1
Tore: 1:0 Sophia Füeß (20.), 2:0 Jasmin Winkler (28. Foulelfmeter), 3:1 Annika Weber (55.), 4:1 Annika Weber (81.)
SG Oberdischingen/Ersingen – SV Mietingen 2:5
Tore: 0:1 Robin Ertle (9.), 0:2 Robin Ertle (22.), 1:2 Miguel Paez-Zamora (44.), 2:2 Nico Koch (50.), 2:3 Dominik Gertler (73.), 2:4 Philipp Auer (80.), 2:5 Felix Scheffold (83.)
TSV 1889 Buch – TSV Kirchberg/Iller 3:2
Tore: 1:0 Tim Voß (30.), 2:0 Tim Voß (35.), 2:1 Alexander Luppold (73.), 2:2 Alexander Luppold (74.), 3:2 (90.+2 Eigentor)
Calcio Leinfelden-Echterdingen – TSVgg Plattenhardt 2:1
FC Bad Bellingen – FC Denzlingen 0:8
Tore: 0:1 Nikita Ebel (21.), 0:2 Christian Cernenchi (30.), 0:3 Neven Ivancic (32.), 0:4 Neven Ivancic (34.), 0:5 Nikita Ebel (37. Foulelfmeter), 0:6 Kerim Vanci (48.), 0:7 Kerim Vanci (60.), 0:8 Sandro Rautenberg (68.)
SV Beuren/Isny – FC Scheidegg abg.
SC Korb – SV Germania Bietigheim abg.
TSG Balingen – FV Illertissen 0:4
Schiedsrichter: Maurice Rummel (Balingen)
Tore: 0:1 Yannick Glessing (15.), 0:2 Max Zeller (30.), 0:3 Denis Milic (60.), 0:4 Robin Muth (70.)
Sportfreunde Schwäbisch Hall – 1. FC Normannia Gmünd 3:2
Schiedsrichter: Valentino Parys - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Günter Schmidt (24.), 1:1 Alexander Aschauer (45.+3 Foulelfmeter), 2:1 Azad Toptik (61.), 2:2 Niklas Hofmeister (73.), 3:2 Jonas Dambacher (79.)
Besondere Vorkommnisse: Alexander Aschauer (1. FC Normannia Gmünd) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marc Göltenboth (64.).
Young Boys Reutlingen – SV Nehren 3:1
Türkspor Neckarsulm – TSV Weilimdorf 7:2
Schiedsrichter: Jonas Rosenberger
Tore: 4:0 Fabio Lettieri (5.), 1:0 Jonas Eichinger (11. Foulelfmeter), 2:0 Nick Hellmann (38.), 3:0 Pascal Sohm (52.), 5:0 Fabio Lettieri (67.), 5:1 Terry Offei (72.), 6:1 André-Dennis Croitoru (74.), 7:1 Pascal Sohm (82.), 7:2 Chrysowalandis Kugiumtzidis (88.)
FC Ellwangen – SV 67 Weinberg 1:4
Tore: 0:1 (16.), 0:2 (36.), 0:4 (45.), 1:4 Lauressa Osmani (60.)
SW Donau – SV Reinstetten abg.
TSV 1899 Benningen U15 – FV Ingersheim abg.
SGM Oppenweiler/Sulzbach – TSV Hüttlingen abg.
TSG 62/09 Weinheim – VfB Bretten abg.
FV Dudenhofen – FC Nöttingen 2:2
Schiedsrichter: Carsten Gassmann
SGM JF Langenau – Holzschwanger SV abg.
Hegauer FV – VfL Mühlheim 2:3
Tore: 0:1 Daniel Jakupak (21.), 1:1 Korab Vokshi (35.), 1:2 Leonard Hößrich (53.), 2:2 Luke Braeuer (60.), 2:3 Nino Rebholz (61.)
TSV Bad Boll – TSG Salach 1:1
FV Löchgau – TSV Ehningen 4:1
Tore: 1:0 Fabian Gurth (41.), 2:0 Peter Wiens (58.), 2:1 Marcel Sigloch (71.), 3:1 Lukas Mann (76.), 4:1 Lukas Aras (86.)
TSV Köngen – FC Esslingen 1:0
Tor: 1:0 Yannik Kögler (23.)
SC Pfullendorf – FV Ravensburg 2:5
Schiedsrichter: Valentin Roeck (Öhningen)
Tore: 0:1 Daniele Gabriele (6. Foulelfmeter), 0:2 Kevin Wistuba (21.), 1:2 Tim Konrad (22.), 2:2 David Fritz (52. Foulelfmeter), 2:3 Matteo Grabherr (57.), 2:4 Yannik Wolff (80.), 2:5 Matteo Grabherr (84.)
FSV Hollenbach – VfR Heilbronn 1:1
Schiedsrichter: Janik Wieland
Tore: 1:0 Hannes Scherer (26.), 1:1 Anthony Syhre (57.)
TSV Neu-Ulm – SV Offenhausen 6:1
Tore: 1:0 Felix Hörger (3.), 2:0 Alan Broll (32.), 2:1 Magnus Radlmayr (48.), 3:1 Alexander Nikiforov (58.), 4:1 Stefan Mladenovic (64.), 5:1 Stefan Mladenovic (76.), 6:1 Stefan Mladenovic (90.)
BSV 07 Schwenningen – SV Bubsheim abg.
TSV Heimerdingen 1910 – SV Allmersbach abg.
TSV Eschach – SV Kressbronn 3:1
Schiedsrichter: Michael Spieß - Zuschauer: 9
Tore: 1:0 Marius Sauter (21.), 1:1 Patrick Hübler (24.), 2:1 Simon Schmid (53.), 3:1 Pascal Ungemach (62.)
SV Maierhöfen/Grünenbach – FV Rot-Weiß Weiler 0:2
Schiedsrichter: Simone Hoffmann
Tore: 0:1 Pirmin Fink, 0:2 Michael Schmid
SSV Reutlingen – FC 08 Villingen 1:1
Schiedsrichter: Daniel Leyhr (Reutlingen)
Tore: 1:0 Riccardo Gorgoglione (30.), 1:1 Fabio Pfeifhofer (69.)
GSV Maichingen – TuS Ergenzingen abg.
FC Augsburg II – SG Sonnenhof Großaspach 2:4
Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Loris Maier (13.), 1:1 Thomas Kastanaras (16.), 1:2 Fabian Eisele (24.), 1:3 Volkan Celiktas (48.), 2:3 (74.), 2:4 (81. Eigentor)
TSV Weilheim/Teck – SG Hattenhofen / Zell u. A. / TSV Holzmad. 4:4
TSV Berg – FC Wangen 1:3
Tore: 1:0 (34.), 1:1 David Wessle (39.), 1:2 Nikica Vojnovic (68.), 1:3 Nikica Vojnovic (82.)
FC Holzhausen – Türkischer SV Singen 4:2
FSV 08 Bietigheim-Bissingen – VfB Eppingen 2:1
Tore: 1:0 Bleart Dautaj (5.), 1:1 Dino Corajevic (58.), 2:1 Emre Yalcin (65. Foulelfmeter)
1. Göppinger SV – TSV Oberensingen 3:2
Schiedsrichter: Koray Aydin (Ballendorf) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Antonio Babic (5.), 2:0 Antonio Babic (7.), 3:0 Gentian Lekaj (49.), 3:1 Luca Soloperto (54.), 3:2 Lennart Zaglauer (56.)
VfR Mannheim – SGV Freiberg 6:4
Schiedsrichter: Marc Heiker
Tore: 1:0 Pasqual Pander (1.), 1:1 Meghôn Valpoort (16.), 1:2 Marius Köhl (18.), 2:2 Alexander Esswein (23.), 3:2 Alexandru Paraschiv (29.), 4:1 Shaban Veselaj (41.), 5:2 Pasqual Pander (45.+2), 5:3 Benedikt Grawe (52. Foulelfmeter), 5:4 Julian Kudala (62.), 6:4 Erich Berko (90.+2)
TSG Backnang – FSV Waiblingen 4:0
Schiedsrichter: Stephan Nerlich
Tore: 1:0 Vincent Sadler (35.), 2:0 Ayman Mouhssine (78.), 3:0 Ayman Mouhssine (88.), 4:0 Arda Gürsel (90.)
GSV Pleidelsheim – TSV Schwieberdingen 3:0
Tore: 1:0 Nils Weindl (34.), 2:0 Jan Schlipf (46.), 3:0 Patrick Sirch (76.)
SV Fellbach – 1. CfR Pforzheim 3:2
Schiedsrichter: David Modro
1. FC Nürnberg II – SV Stuttgarter Kickers 4:4
Schiedsrichter: Peter Dotzel (Heidenfeld) - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Abdoulie Mboob (8.), 0:2 Melkamu Frauendorf (16.), 1:2 Eliyah Rau (18.), 2:2 Marko Soldic (22.), 2:3 David Tomic (44.), 2:4 Melkamu Frauendorf (50.), 3:4 Joel Skowronek (53.), 4:4 Uche Obiogumu (73.)
SV Bonlanden – TV Echterdingen abg.
Sport-Union Neckarsulm – Aramäer Heilbronn 3:2
VfL Herrenberg – TV Nebringen 2:1
SV Ebersbach/Fils – SV Allmersbach 0:1
VfB Stuttgart II – 1.FC Mühlhausen 5:2
Tore: 1:0 Emma Babic (43.), 2:0 Lavinia Haas (48.), 3:0 Anja Selensky (50.), 3:1 (55.), 4:1 Anja Selensky (62.), 5:1 (71. Eigentor), 5:2 (83.)
FC Blaubeuren – SC Geislingen 1:1
SKV Rutesheim – VfL Nagold abgebrochen
Schiedsrichter: Hannah Rapp (Ditzingen)
SV St. Stephan Griesheim – SG HD-Kirchheim 5:3
Tore: 0:1 Ole Richter (14.), 1:1 Lasse Büttner (17.), 1:2 Ole Richter (19.), 1:3 Savior Daniel (35. Foulelfmeter), 2:3 Lasse Büttner (37.), 3:3 Lasse Büttner (59.), 4:3 Ilias El Yaznasni (64.), 5:3 Ilias El Yaznasni (70.)
TSG Balingen II – TSG Tübingen 1:3
Tore: 1:0 Samuel Schneider (1.), 1:1 Henoch Grauer (41.), 1:2 Manuel Kramm (56.), 1:3 Manuel Kramm (73.)
SG Maierh./Grün / Kleinhaslach – FC Isny 2:0
Tore: 1:0 Marius Zimmerle (10.), 2:0 Felix-Leon Spieler (28. Foulelfmeter)