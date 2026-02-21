Testspiele am Samstag: Viele Tore und auch Überraschungen

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum morgigen Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
SV 1926 Lübbenow – SC Victoria 1914 Templin abg.
1. FC Guben – FSV Union Fürstenwalde 4:2
MTV Wünsdorf 1910 – SV Frankonia Wernsdorf 1919 1:0
---
Fortuna Babelsberg – FSV Babelsberg 74 4:2
Tore: 1:0 John Lukas Schmidt (15.), 1:1 Moritz Göring (16.), 2:1 Armand Ligouis (33.), 2:2 Moritz Göring (39.), 3:2 Cedric Cawi (41.), 4:2 (81.)
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – Einheit Dresden Mitte 3:1
Schiedsrichter: Arian Walther - Zuschauer: 22
Tore: 1:0 Jeremy Pascal Richter (38.), 2:0 John Adolph (39.), 3:0 Erik Noack (40.), 3:1 (54.)
RSV Eintracht 1949 – FC Hertha 03 Zehlendorf 2:2
Schiedsrichter: Tom Heilmann - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Nanitonda Quiala (29. Eigentor), 2:0 Jake-Robert Wilton (46. Eigentor), 2:1 Niklas Doll (58.), 2:2 Nasuhi Noah Jones (83.)
VSG Altglienicke II – SV Germania 90 Schöneiche 3:2
Tore: 1:0 Devin Lieberam (1.), 2:0 (3.), 2:1 Aaron Marcel Weber (24.), 2:2 Aaron Marcel Weber (53.), 3:2 Stanley Cross (67.)
FV Preussen Eberswalde – FSV Rot-Weiß Prenzlau 5:0
Tore: 1:0 Nikos Wolf (16.), 2:0 Rodrigo De Jesus Mendes (39.), 3:0 Rodrigo De Jesus Mendes (41.), 4:0 Magomed Makhadaev (52.), 5:0 Magomed Makhadaev (84.)
FSV Optik Rathenow – BSG Stahl Brandenburg 2:2
Schiedsrichter: Tobias Starost - Zuschauer: 58
Tore: 1:0 Luka Zdep (3.), 1:1 Sebastian Hoyer (30.), 2:1 José Luis Alejandro Aedo (38.), 2:2 Ibraima Cante (76.)
Besondere Vorkommnisse: Nils Müller (BSG Stahl Brandenburg) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (24.). Salih Aktürk (FSV Optik Rathenow) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Felix Baitz (43.).
Birkenwerder BC 1908 – FC Falkenthaler Füchse 1994 2:1
Tore: 1:0 Leandro Blum (11.), 2:0 Leandro Blum (16.), 2:1 Maximilian Thiele (49.)
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen – SG Wacker Motzen 2:2
Tore: 1:0 Ole Schadly (17.), 1:1 Christian Klasse (42.), 2:1 Lennard Kipker (64.), 2:2 Luca Schulz (67.)
Schweriner SC – Pritzwalker FHV 03 1:4
Tore: 0:1 Josef Ullmann (10.), 1:1 Sebastian Pautzke (30.), 1:2 Jan Wesoli (39.), 1:3 Josef Ullmann (57.), 1:4 Eric Mattscheck (90.)
VfL Nauen – SV Altlüdersdorf 0:0
Werderaner FC Viktoria 1920 – SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse abg.
SG Union 1919 Klosterfelde II – SV 1920 Zehdenick 2:5
Tore: 1:0 (18.), 1:1 (23.), 1:2 (54.), 1:3 (63.), 1:4 (74.), 1:5 (83.), 2:5 Willi Berg (89.)
FC Lauchhammer – VfB Herzberg 68 abg.
VfB Fortuna Biesdorf – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 1:1
Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Alex Steinke (28.), 1:1 Omidoullah Sarwari (62.)
Rot: Fabio Findeisen (89./SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde/Grobes Foul)
TSG Einheit Bernau – BFC Dynamo U19 4:3
Schiedsrichter: Tobias Behm (Eberswalde)
Tore: 1:0 (11.), 2:0 Marwin Sankowsky (24.), 3:0 Frederick Fiebig (34.), 3:1 Max Matthes Ramoth (41.), 3:2 Sven Ho (42.), 3:3 Efe Hasan Bashew (49.), 4:3 Lucas Steinert (80.)
MSV 1919 Neuruppin – SV Eintracht Alt Ruppin 3:2
Tore: 1:0 Anton Bryzhchuk (22.), 1:1 Max Hellwig (29.), 2:1 Marco Antonio Paranhos da Silva Junior (33.), 3:1 Rafael Conrado Prudente (66.), 3:2 Tim Kleeßen (76.)
FC Sängerstadt Finsterwalde – SG Friedersdorf 5:1
SV Blau-Gelb Falkensee – SV Eiche 05 Weisen 3:1
SG Michendorf – SV Blau-Weiß Dahlewitz 4:0
Tore: 1:0 Ferdinand Freitag (45.), 2:0 Moritz Kahl (56.), 3:0 Matti Müggenburg (63.), 4:0 Thorsten Josef Haubner (86.)
Teltower FV 1913 – SG Grün-Weiß Golm 1:5
Tore: 0:1 Henri Griesel (12.), 0:2 Henri Griesel (43.), 1:2 Yannick Flohr (53.), 1:3 Benjamin Milles (Kuppke) (65. Eigentor), 1:4 Oliver Tobias (74.), 1:5 Oliver Tobias (77.)
FSV Rot-Weiß Prenzlau – SV Burg Stargard 09 abg.
SV Glienicke/Nordbahn – 1. FV Eintracht Wandlitz abg.
FC Borussia Brandenburg – FV Erkner 1920 3:0
Tore: 1:0 Gino Koschate (6.), 2:0 Lucas Witschel (54.), 3:0 Florian Otto (65.)
FSV Bernau – SG Großziethen 5:1
Tore: 1:0 René Pütt (24.), 2:0 Nico Mittelstädt (40.), 2:1 Luca Marschall (41. Eigentor), 3:1 Lucas Schönborn (54.), 4:1 Hannes Straub (73.), 5:1 Hannes Straub (77.)
Oranienburger FC Eintracht 1901 – SC Oberhavel Velten 0:1
Tor: 0:1 Tom Siegert (24.)
Ludwigsfelder FC – SV Empor Schenkenberg 1928 6:0
Tore: 1:0 Lennard Quanz (4.), 2:0 Aaron Eichhorn (34.), 3:0 Kaloyan Atanasov (41.), 4:0 Uthman Mustapha (72.), 5:0 Lennard Quanz (77.), 6:0 Lennard Quanz (82.)
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 6:1
Schiedsrichter: Sebastian Rother - Zuschauer: 20
Tore: 1:0 Maksym Ivanskyi (4.), 2:0 Toni Hager (23.), 2:1 (26.), 3:1 Nick Ebert (32.), 4:1 Maksym Ivanskyi (38.), 5:1 Toni Hager (47.), 6:1 Toni Hager (71.)
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – SG Schulzendorf 1931 3:1
Tore: 1:0 Christopher Schulze (29.), 2:0 Niclas Hafsi (42.), 3:1 Niclas Hafsi (72.)
FSV Rot-Weiß Luckau – FSV Admira 2016 abg.
Breesener SV Guben Nord – KS Relax Grabice 7:1
Tore: 1:0 Luca Bäcker (38.), 2:0 Jannis Volger (54.), 2:1 (60.), 3:1 Jannis Volger (61.), 4:1 Luca Bäcker (62.), 5:1 (70.), 6:1 (74.), 7:1 Luca Bäcker (83.)
TSV Wustrau – FSV Veritas Wittenberge/Breese 3:4
Tore: 0:1 Frederik Töpfer (8.), 1:1 Erik Gürtel (16.), 2:1 Leon Spitzer (37.), 2:2 Mika Michael Dieckhoff (50.), 2:3 Robin Blum (63.), 3:3 Domenic Dean Biemann (72.), 3:4 Frederik Töpfer (77.)
FSV Rot-Weiß Luckau – Zellendorfer SV 8:1
Tore: 0:1 (13.), 1:1 (15.), 2:1 (21.), 3:1 (42.), 4:1 (58.), 5:1 (68.), 6:1 (78.), 7:1 (79.), 8:1 (88.)
FC 98 Hennigsdorf – TuS 1896 Sachsenhausen 5:1
---
11:00 Uhr: FC Motor Süd Neubrandenburg – SC Victoria 1914 Templin
12:00 Uhr: FSV Blau-Weiß Wriezen – FC Husaria Schwedt
13:00 Uhr: FSV Basdorf – BSV Rot-Weiß Schönow
14:00 Uhr: SC Oberhavel Velten – FSV Union Fürstenwalde
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________