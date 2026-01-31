Testspiele am Samstag: Viele Tore und auch Überraschungen

Sportfreunde Schwäbisch Hall – SG MMB Michelfeld abgesagt
TSV Neu-Ulm – SC Geislingen abgesagt
VfL Nagold – FC Holzhausen 1:1
SpVgg Holzgerlingen – GSV Maichingen 2:2
Schiedsrichter: Maximilian Jäger - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Anil Sarak (11.), 0:2 Michael Klauß (21.), 1:2 Timo Paetzold (62.), 2:2 Nevio Rizzo (77.)
SV Waldhausen – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 1:4
Schiedsrichter: Sebastian Eder (Holzkirchen)
Tore: 0:1 Nico Freitag (13.), 0:2 Nico Freitag (29.), 0:3 Tim Seidler (29.), 0:4 Nermin Sehic (74. Eigentor), 1:4 Luca Mack (87.)
TV Oeffingen – FC Reka Stuttgart 16:0
TV Echterdingen – 1. FC Frickenhausen 4:3
SV Zimmern – FV Möhringen 2:2
FC-Astoria Walldorf – FC Nöttingen 4:1
Schiedsrichter: Dominik Genthner (Heidelberg)
VfR Aalen – Sportfreunde Schwäbisch Hall abgesagt
SV Stuttgarter Kickers – Calcio Leinfelden-Echterdingen abgesagt
FC-Astoria Walldorf – SGV Freiberg 4:1
TSG Tübingen – TSV Neu-Ulm 4:1
TSV Kirchberg/Iller – SC Staig 2:4
Tore: 1:0 Alexander Luppold (22.), 1:1 Oliver Bischof (51.), 1:2 (58.), 1:3 (69.), 2:3 Dominik Breher (70.), 2:4 (79.)
TSV Harthausen/Scher – SF Hundersingen 3:3
TSV Ehningen – TV Darmsheim 8:1
TSV Affalterbach – SV Kaisersbach 1:2
TSVgg Plattenhardt – SKV Rutesheim 2:1
Tore: 0:1 Flavio Heiler (3.), 1:1 Aristidis Perhanidis (65.), 2:1 Pierre Eiberger (83.)
FSV 08 Bietigheim-Bissingen – TSV Weilimdorf 5:0
Schiedsrichter: Antonio Agazio
Young Boys Reutlingen – Türkspor Neckarsulm 3:0
Schiedsrichter: Justin Volz (Schömberg)
Tore: 1:0 Marko Drljo (4.), 2:0 Amir Brockman (5. Eigentor), 3:0 Adil Iggoute (90.)
FV Illertissen – FV Ravensburg 3:1
Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried)
Tore: 0:1 Daniele Gabriele (8.), 1:1 Marco Gölz (15.), 2:1 Daniel Gerstmayer (57.), 3:1 Nico Helbock (68.)
TSV Bad Boll – 1. Göppinger SV 1:9
Schiedsrichter: Fabio Grillo (Ulm)
Tore: 0:1 Gentian Lekaj (7. Foulelfmeter), 0:2 Maximilian Ziesche (19.), 0:3 Antonio Babic (20.), 0:4 Denis Lübke (23.), 0:5 Gentian Lekaj (25.), 1:5 Baran Ates (27.), 1:6 Kevin Dicklhuber (42. Foulelfmeter), 1:7 Antonio Babic (57.), 1:8 Stevan Anicic (65.), 1:9 Oguzhan Kececi (85.)
SG Heldenfingen/Heuchlingen – TSV 1889 Buch 3:4
Schiedsrichter: Pirmin Fronmüller (Gerstetten)
Tore: 0:1 Trisztan Nyari (6.), 0:2 Timo Leitner (46.), 0:3 Niklas Riedel (46.), 0:4 Manuel Schrapp (46.), 1:4 Baris Acikgöz (59.), 2:4 (63.), 3:4 Baris Acikgöz (77.)
SSV Ehingen-Süd – Türkspor Neu-Ulm 3:1
Tore: 1:1 Simon Dilger (61.), 2:1 Maurice Strobel (73.), 3:1 Kevin Ruiz Castellanos (83.)
Freiburger FC – FC 08 Villingen 1:1
FV Olympia Laupheim – TSV Blaustein 4:0
FC 1932 Pfaffenweiler – SV Seedorf abgesagt
TSV Oberboihingen – FV Spfr Neuhausen 4:6
VfL Sindelfingen – TuS Ergenzingen 3:1
TSV Bernhausen – VfL Pfullingen 3:0
Tore: 1:0 Lukas Walz (57.), 2:0 Mihael Tomic (60.), 3:0 (82.)
TSV Berg – SSV Ulm 1846 Fußball 4:6
FSV Waiblingen – 1. FC Normannia Gmünd 2:3
Schiedsrichter: Jonathan Woldai (Filderstadt)
SV Stuttgarter Kickers – SpVgg Unterhaching 3:2
Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Abdoulie Mboob (28.), 1:1 Alexander Winkler (32.), 2:1 David Tomic (39. Foulelfmeter), 2:2 Tim Hannemann (45.+1), 3:2 Mario Borac (72.)
TSV Oberensingen – TSG Backnang 5:1
Schiedsrichter: Steve Henriß - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Simon Brandstetter (3.), 1:1 Fabijan Domic (17.), 2:1 Simon Brandstetter (22.), 3:1 Patrick Werner (60.), 4:1 Patrick Werner (73.), 5:1 Nico Schmid (79.)
Gelb-Rot: Patrick Tichy (75./TSG Backnang/Diskussion mit dem Schiri)
VfR Mannheim – VfR Heilbronn 5:2
GSV Pleidelsheim – TSV Schornbach 2:2
Tore: 1:0 Mats Tutsch (34.), 1:1 Dominik Parham (68.), 1:2 Jakob Biedermann (76.), 2:2 (90.)
SV Germania Bietigheim – TSV RSK Esslingen 1:2
Tore: 0:1 (3.), 1:1 Mevlan Quni (55.), 1:2 (60.)
TSV Crailsheim – VfR Gommersdorf abgesagt
FC-Astoria Walldorf II – SV Fellbach 1:0
SpVgg Lindau – SV Reinstetten 4:0
Tore: 1:0 Omar Bun Ceesay, 2:0 Michael Riedesser, 3:0 Omar Bun Ceesay, 4:0 Tarik Hadzic
TSV Essingen – Sportfreunde Dorfmerkingen abgesagt
TSV Ehningen – FV Ingersheim abgesagt
FC Esslingen – TSG Balingen II 0:0
FV Biberach/Riß – VfB Gutenzell 4:4
DJK Schwabsberg-Buch – TSGV Waldstetten 2:6
Schiedsrichter: Marcus Fröhlich (Wasseralfingen)
SG Niedersont./Martinsz. – FV Rot-Weiß Weiler 0:3
SV Allmersbach U19 – SV Vaihingen 5:0