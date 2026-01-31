 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Testspiele am Samstag: Viele Tore und auch Überraschungen

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Nast

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Testspiele am Samstag, 31. Januar

Sportfreunde Schwäbisch Hall – SG MMB Michelfeld abgesagt

TSV Neu-Ulm – SC Geislingen abgesagt

VfL Nagold – FC Holzhausen 1:1

SpVgg Holzgerlingen – GSV Maichingen 2:2
Schiedsrichter: Maximilian Jäger - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Anil Sarak (11.), 0:2 Michael Klauß (21.), 1:2 Timo Paetzold (62.), 2:2 Nevio Rizzo (77.)

SV Waldhausen – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 1:4
Schiedsrichter: Sebastian Eder (Holzkirchen)
Tore: 0:1 Nico Freitag (13.), 0:2 Nico Freitag (29.), 0:3 Tim Seidler (29.), 0:4 Nermin Sehic (74. Eigentor), 1:4 Luca Mack (87.)

TV Oeffingen – FC Reka Stuttgart 16:0

TV Echterdingen – 1. FC Frickenhausen 4:3

SV Zimmern – FV Möhringen 2:2

FC-Astoria Walldorf – FC Nöttingen 4:1
Schiedsrichter: Dominik Genthner (Heidelberg)

VfR Aalen – Sportfreunde Schwäbisch Hall abgesagt

SV Stuttgarter Kickers – Calcio Leinfelden-Echterdingen abgesagt

FC-Astoria Walldorf – SGV Freiberg 4:1

TSG Tübingen – TSV Neu-Ulm 4:1

TSV Kirchberg/Iller – SC Staig 2:4
Tore: 1:0 Alexander Luppold (22.), 1:1 Oliver Bischof (51.), 1:2 (58.), 1:3 (69.), 2:3 Dominik Breher (70.), 2:4 (79.)

TSV Harthausen/Scher – SF Hundersingen 3:3

TSV Ehningen – TV Darmsheim 8:1

TSV Affalterbach – SV Kaisersbach 1:2

TSVgg Plattenhardt – SKV Rutesheim 2:1
Tore: 0:1 Flavio Heiler (3.), 1:1 Aristidis Perhanidis (65.), 2:1 Pierre Eiberger (83.)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen – TSV Weilimdorf 5:0
Schiedsrichter: Antonio Agazio

Young Boys Reutlingen – Türkspor Neckarsulm 3:0
Schiedsrichter: Justin Volz (Schömberg)
Tore: 1:0 Marko Drljo (4.), 2:0 Amir Brockman (5. Eigentor), 3:0 Adil Iggoute (90.)

FV Illertissen – FV Ravensburg 3:1
Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried)
Tore: 0:1 Daniele Gabriele (8.), 1:1 Marco Gölz (15.), 2:1 Daniel Gerstmayer (57.), 3:1 Nico Helbock (68.)

TSV Bad Boll – 1. Göppinger SV 1:9
Schiedsrichter: Fabio Grillo (Ulm)
Tore: 0:1 Gentian Lekaj (7. Foulelfmeter), 0:2 Maximilian Ziesche (19.), 0:3 Antonio Babic (20.), 0:4 Denis Lübke (23.), 0:5 Gentian Lekaj (25.), 1:5 Baran Ates (27.), 1:6 Kevin Dicklhuber (42. Foulelfmeter), 1:7 Antonio Babic (57.), 1:8 Stevan Anicic (65.), 1:9 Oguzhan Kececi (85.)

SG Heldenfingen/Heuchlingen – TSV 1889 Buch 3:4
Schiedsrichter: Pirmin Fronmüller (Gerstetten)
Tore: 0:1 Trisztan Nyari (6.), 0:2 Timo Leitner (46.), 0:3 Niklas Riedel (46.), 0:4 Manuel Schrapp (46.), 1:4 Baris Acikgöz (59.), 2:4 (63.), 3:4 Baris Acikgöz (77.)

SSV Ehingen-Süd – Türkspor Neu-Ulm 3:1
Tore: 1:1 Simon Dilger (61.), 2:1 Maurice Strobel (73.), 3:1 Kevin Ruiz Castellanos (83.)

Freiburger FC – FC 08 Villingen 1:1

FV Olympia Laupheim – TSV Blaustein 4:0

FC 1932 Pfaffenweiler – SV Seedorf abgesagt

TSV Oberboihingen – FV Spfr Neuhausen 4:6

VfL Sindelfingen – TuS Ergenzingen 3:1

TSV Bernhausen – VfL Pfullingen 3:0
Tore: 1:0 Lukas Walz (57.), 2:0 Mihael Tomic (60.), 3:0 (82.)


TSV Berg – SSV Ulm 1846 Fußball 4:6

FSV Waiblingen – 1. FC Normannia Gmünd 2:3
Schiedsrichter: Jonathan Woldai (Filderstadt)

SV Stuttgarter Kickers – SpVgg Unterhaching 3:2
Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Abdoulie Mboob (28.), 1:1 Alexander Winkler (32.), 2:1 David Tomic (39. Foulelfmeter), 2:2 Tim Hannemann (45.+1), 3:2 Mario Borac (72.)

TSV Oberensingen – TSG Backnang 5:1
Schiedsrichter: Steve Henriß - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Simon Brandstetter (3.), 1:1 Fabijan Domic (17.), 2:1 Simon Brandstetter (22.), 3:1 Patrick Werner (60.), 4:1 Patrick Werner (73.), 5:1 Nico Schmid (79.)
Gelb-Rot: Patrick Tichy (75./TSG Backnang/Diskussion mit dem Schiri)

VfR Mannheim – VfR Heilbronn 5:2

GSV Pleidelsheim – TSV Schornbach 2:2
Tore: 1:0 Mats Tutsch (34.), 1:1 Dominik Parham (68.), 1:2 Jakob Biedermann (76.), 2:2 (90.)

SV Germania Bietigheim – TSV RSK Esslingen 1:2
Tore: 0:1 (3.), 1:1 Mevlan Quni (55.), 1:2 (60.)

TSV Crailsheim – VfR Gommersdorf abgesagt

FC-Astoria Walldorf II – SV Fellbach 1:0

SpVgg Lindau – SV Reinstetten 4:0
Tore: 1:0 Omar Bun Ceesay, 2:0 Michael Riedesser, 3:0 Omar Bun Ceesay, 4:0 Tarik Hadzic

TSV Essingen – Sportfreunde Dorfmerkingen abgesagt

TSV Ehningen – FV Ingersheim abgesagt

FC Esslingen – TSG Balingen II 0:0

FV Biberach/Riß – VfB Gutenzell 4:4

DJK Schwabsberg-Buch – TSGV Waldstetten 2:6
Schiedsrichter: Marcus Fröhlich (Wasseralfingen)

SG Niedersont./Martinsz. – FV Rot-Weiß Weiler 0:3

SV Allmersbach U19 – SV Vaihingen 5:0

---

Testspiele am Sonntag, 1. Februar

11:00 Uhr: SV Walddorf - SV Nehren
11:00 Uhr: SC 04 Tuttlingen - SV Bubsheim
11:00 Uhr: TSV Heimenkirch - SV Aichstetten
11:00 Uhr: TSV Münchingen - VfL Herrenberg
11:30 Uhr: SV Germania Bietigheim - Sportfreunde Schwäbisch Hall
12:00 Uhr: TSV Weilheim/Teck - SG Eintracht Sirnau II
12:30 Uhr: 1. FC Donzdorf - 1. FC Eislingen
13:00 Uhr: TSV Schwaikheim - MTV Stuttgart
13:00 Uhr: VfR Heilbronn - SGV Freiberg
13:00 Uhr: VfL Sindelfingen - SSV Reutlingen
13:00 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Nördlingen U16
13:00 Uhr: SV Leonberg/Eltingen - SV Vaihingen
13:00 Uhr: TSV Köngen - TSV Oberensingen
13:00 Uhr: FSV Waldebene Stuttgart Ost - SpVgg Greuther Fürth
13:30 Uhr: TSG Tübingen - SSV Reutlingen II
14:00 Uhr: Sport-Union Neckarsulm - VfB Eppingen
14:00 Uhr: TSG Balingen - 1. CfR Pforzheim
14:00 Uhr: SGM Unterzeil/Seibranz - FV Bad Schussenried
14:00 Uhr: FC Wangen - TSV Eschach
14:00 Uhr: VfR Heilbronn - SpVgg Neckarelz
14:00 Uhr: TSV Hirschau - TuS Ergenzingen
14:00 Uhr: FSV Waiblingen - FV Spfr Neuhausen
14:00 Uhr: TSV Pfedelbach - SpVgg Satteldorf
14:00 Uhr: SG Schorndorf - SV Breuningsweiler
14:00 Uhr: 1. FC Heidenheim - SV 67 Weinberg
14:00 Uhr: VfR Stockach - BSV 07 Schwenningen
14:30 Uhr: SV Bonlanden - TSV Bernhausen
14:30 Uhr: 1. FC Heiningen - SC Geislingen
14:30 Uhr: 1. FC Bruchsal 1899 e.V. - FSV Hollenbach
15:00 Uhr: TSV Alemannia Freiburg-Zähringen - FC Freiburg-St. Georgen
15:00 Uhr: SV Croatia Reutlingen - TSV Genkingen
15:00 Uhr: SSC Tübingen - SV Böblingen
15:30 Uhr: FV Ravensburg - 1. FC Sonthofen
17:00 Uhr: TSV Essingen - TV Herlikofen

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________