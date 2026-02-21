Testspiele am Samstag: Viele Tore und auch Spielabsagen

– Foto: Zafer Hosman

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Testspiele am Samstag

VfL Herrenberg – FV Ingersheim 3:1



SG TV Neuler / Abtsgmünd / Adelmannsf. – FSV Zöbingen 3:3



1. FC Germania Bargau – SG Steinheim / Gerstetten / Böhmenkirch 1:0



FC Holzhausen – FC 08 Villingen II 2:3



1. Göppinger SV – TSV Neu-Ulm 2:2



1. FC Heidenheim II – 1. FC Normannia Gmünd abg.



SG Maierh./Grün / Kleinhaslach – SG Aichstetten / Unterzeil-R. / SV Seibranz abg.



SSV Schwäbisch Hall – SGM Kreßberg 6:2

Schiedsrichter: Cihan Aksoy

Tore: 0:1 Elia Krieger (6.), 1:1 Selcuk Vural (21.), 2:1 Ali Gökdemir (31.), 3:1 Umut Demir (33.), 4:1 Dennis Koch (68.), 4:2 Marco Däschner (72.), 5:2 Dennis Koch (79.), 6:2 Dennis Koch (86.)



TV Echterdingen – SV Leonberg/Eltingen 3:1

Schiedsrichter: Stephan Nerlich

Tore: 1:0 Marc Mägerle (10.), 1:1 Patrik Hofmann (13.), 2:1 Fabian Kern (40. Eigentor), 3:1 Caglar Celiktas (57.)



TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – FV Olympia Laupheim 4:1

Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)

Tore: 1:0 Julian Köhnlein (8.), 1:1 Hugo Höfner (43.), 2:1 Julian Köhnlein (46.), 3:1 Philipp Tabatabai (77.), 4:1 Kilian Kuntz (87.)



FV Löchgau – VfB Eppingen 2:2



1. FC Donzdorf – SGM JF Langenau 2:1

Tore: 1:0 Sergen Cetin (45.+3), 1:1 Felix Mannes (48.), 2:1 (54.)



Bahlinger SC – FC Emmendingen 3:0



FC Heimertingen – TSV 1889 Buch 2:7



FV Ravensburg – FC Rot-Weiß Salem 3:1

Schiedsrichter: Michael Hilebrand (Kressbronn)

Tore: 1:0 Nicolas Jann (23.), 2:0 Daniele Gabriele (52.), 2:1 Kian Fetic (70.), 3:1 Yilmaz Daler (87.)



TSV Weilheim/Teck – SV Sillenbuch 7:3



TSV Neu-Ulm – SV Westerheim 3:0

Tore: 1:0 Maximilian Gross (34.), 2:0 Christopher Renz (55.), 3:0 Alan Broll (88.)



Hegauer FV – BSV 07 Schwenningen 1:0



VfL Sindelfingen – SV Nehren 4:3



TSV Jahn Büsnau – TSV Heimerdingen 1910 1:2



TSV Weilimdorf – FV Spfr Neuhausen 2:1

Tore: 1:0 Roman Kasiar (5.), 1:1 (26.), 2:1 Erdinc Bozoglu (60.)



SV Böblingen – TSV Oberensingen 2:4



FC 1932 Pfaffenweiler – SV Zimmern 1:3



GSV Maichingen – SKV Rutesheim 2:1

Tore: 0:1 Gianluca Crepaldi (8.), 1:1 Dzan Komarica (66.), 2:1 Dzan Komarica (75.)



SV Oberwolfach – VfB Bösingen 0:1



VfR Heilbronn – TSG Öhringen 1:0



Sportfreunde Dorfmerkingen – SV Waldhausen 2:2

Schiedsrichter: Miriam Dreher (Rohrau) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Nico Rodewald (15. Foulelfmeter), 1:1 Dennis Wolf (25.), 1:2 Tair Avdiovski (35.), 2:2 Lucas Schwarzer (42.)



TSV 1889 Buch – FV Sontheim/Brenz abg.



GSV Pleidelsheim – TSV Mühlhausen/Stuttgart 2:2

Tore: 1:0 Marcel Fidler (22.), 2:0 Arber Bylykbashi (34. Foulelfmeter)



SSV Ehingen-Süd – SV Offenhausen abg.



SSG Ulm 99 – TSV Köngen 4:2

Tore: 0:1 Simon Prinz (4.), 1:1 Finn Kürner (6.), 1:2 (39. Eigentor), 2:2 Philipp Strobel (75.), 3:2 Tobias Häußler (78.), 4:2 Nikolas Lutz (82.)



FC Hard (Austria) – VfB Friedrichshafen 1:3

Tore: 0:1 Dennis Blaser (20.), 0:2 Massimo Caltabiano (70.), 1:2 (76.), 1:3 Eugen Strom (85.)



SSV Ehingen-Süd – SV Mietingen 1:3

Schiedsrichter: Tobias Burger

Tore: 1:0 Maurice Strobel (18.), 1:1 Robin Ertle (24.), 1:2 Robin Ertle (64. Handelfmeter), 1:3 Robin Ertle (82.)



TSV Crailsheim – TSV Michelfeld 1954 2:0



FC Rottenburg – TSG Balingen II 3:3



TSV Berg – Türkspor Neu-Ulm 3:2



TV Oeffingen – TSV Nellmersbach 1:2



TSV Ilshofen – FV Lauda 3:0



SpVgg Satteldorf – SC Geislingen abg.



SpVgg Neckarelz – Sport-Union Neckarsulm 1:5

Tore: 0:1 Tolga Kilic (23.), 0:2 Binak Elshanaj (28.), 0:3 Tolga Kilic (45.), 0:4 Ugur Tuncbilek (61.), 0:5 Ugur Tuncbilek (70.)



SV Fellbach – SG Schorndorf 2:1



TSV Bernhausen – Calcio Leinfelden-Echterdingen 4:3

Tore: 1:0 Ivan Matanovic (43.), 2:0 Ivan Matanovic (51.), 3:0 Julijan Milos (63.), 3:1 Youssef Mohamed Medhat Eltayeb Elnagger (75.), 4:1 Manuel Kranz (79.), 4:2 Georgios Kaligiannidis (83.), 4:3 Philipp Seemann (90.)



1. FC Heidenheim – SC Biberbach 6:1



TSV Heimenkirch – SG HAN 4:0

Schiedsrichter: Adrian Dobler (Leutkirch)

Tore: 1:0 Valentin Kirchmann (26.), 2:0 Simon Weber (59.), 3:0 Maximilian Härtl (69.), 4:0 Valentin Kirchmann (70.)



FC Ellwangen – SG Waldebene / Stuttgart FC abg.



TSV Bad Boll – TSV Weilheim/Teck 2:0

Tore: 1:0 Baran Ates (1.), 2:0 Baran Ates (55. Foulelfmeter)



VfR Aalen II – FC Gundelfingen II 3:0



GU-Türk. SV Pforzheim – VfL Nagold 1:0

Schiedsrichter: Marvin Tieker (Pforzheim)

Tore: 1:0 Stefan Vladul (3.)



SSC Tübingen – TSG Tübingen abg.



SC Böckingen – SGM TSV Michelfeld/Juniorteam MMB 0:4

Schiedsrichter: Daniel Rigante - Zuschauer: 15

Tore: 0:1 (33. Foulelfmeter), 0:2 (52.), 0:3 (69.), 0:4 (76.)



VfL Munderkingen – SV Wilting 0:4



FSV 08 Bietigheim-Bissingen II – Sportfreunde Schwäbisch Hall 3:1

Schiedsrichter: Helmreich, Max



FC Heitersheim – FC Freiburg-St. Georgen 2:5



FC Ellwangen – TSV Crailsheim abg.



TSV Crailsheim – TSV Hüttlingen 4:2

Schiedsrichter: Felix Strauß - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Heidi Schurwonn (11.), 2:0 Leona Förstner (19.), 3:0 Jana Dill (48.), 3:1 Kristina Schnier (55.), 3:2 Jamie Wild (66.), 4:2 Naima Möbius (79.)



FC 07 Albstadt – TSV Benzingen abg.



SV Allmersbach – SV Germania Bietigheim abg.



FV Biberach/Riß – SGM Ummendorf/Fischbach 0:1



SG Frickenhofen / Sulzbach-La. / Gschwend – SG TSV Eutendo. / FC Ottendorf abg.



SG Ilshofen / TSV Dünsbach – SGM Blaufelden 2:3



SSV Reutlingen – TSV Ilshofen 4:0

Schiedsrichter: Mirko Borjanovic - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Marcel Sökler (3.), 2:0 Ben Schaal (30.), 3:0 Moritz Kuhn (74.), 4:0 Moritz Kuhn (88.)



TSG Tübingen – 1. CfR Pforzheim 2:1

Schiedsrichter: Rico Neidinger

Tore: 1:0 Henoch Grauer (28.), 1:1 Walter Vegelin (41.), 2:1 Matthias Thomas Gampert (54.)

Testspiele am Sonntag

10:00 Uhr: 1. FC Eislingen II - FV Ingersheim

10:20 Uhr: TSV Ottobeuren - SSG Ulm 99

10:30 Uhr: SV Germania Bietigheim - SGV Freiberg II

11:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - SpVgg Kaufbeuren

11:00 Uhr: TSG Öhringen - SG TSV Neuenst. / Waldenburg

11:00 Uhr: SV Saar 05 II - Sportfreunde Schwäbisch Hall

11:00 Uhr: SG Köndringen / Teningen / Mundingen - SG Altheim

11:00 Uhr: SG Bad Waldsee / SV Reute - SG Uttenweiler / Unlingen

12:00 Uhr: SG Abtsgmünd / TV Neuler / Adelmannsf. II - VfL Mainhardt II

12:00 Uhr: TSV Deizisau - TSV Nellmersbach

12:00 Uhr: SV Croatia Reutlingen - MTV Stuttgart

12:00 Uhr: TSV Weilheim/Teck - 1. FC Eislingen

12:30 Uhr: SGM Deißlingen / Lauffen - SC 04 Tuttlingen

13:00 Uhr: TSV Schmiden - TSV Schornbach II

13:00 Uhr: SG Gschwend / Sulzbach-La. / Spraitbach / Frickenhofen / Ruppertsh. - SG Herlikofen / Hussenhofen / Iggingen

13:30 Uhr: VfL Nagold - SV Schönbronn

13:30 Uhr: TSG Ailingen II - VfB Friedrichshafen

13:30 Uhr: FC Esslingen - SGM Oppenweiler/Sulzbach II

14:00 Uhr: VfB Eppingen - SV Fellbach

14:00 Uhr: SGV Freiberg - VfB Eppingen

14:00 Uhr: SG Abtsgmünd / TV Neuler / Adelmannsf. - VfL Mainhardt

14:00 Uhr: SSV Aalen - VfR Aalen

14:00 Uhr: SV Unterweissach II - TSG Backnang

14:00 Uhr: TSV Neuenstein - TSV Theuern

14:00 Uhr: FSV Waldebene Stuttgart Ost - FV 09 Nürtingen

14:00 Uhr: Karlsruher SC II - VfB Stuttgart II

14:30 Uhr: GSV Hemmingen - SKV Rutesheim

14:30 Uhr: SG Weinstadt - SV Breuningsweiler

14:30 Uhr: TSV Bernhausen - SV Kaisersbach

14:30 Uhr: TuS Ergenzingen - TV Echterdingen

15:00 Uhr: TSV Musberg - MTV Stuttgart

15:00 Uhr: SGM Birkmannsweiler/Steinach - TGV Dürrenzimmern II

15:00 Uhr: SSC Tübingen - SGM Dettingen/Glems

15:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - TSV Gomaringen

15:30 Uhr: 1. FC Heiningen - 1. FC Eislingen

15:30 Uhr: VfL Kirchheim/Teck - FV Spfr Neuhausen

15:30 Uhr: SV 67 Weinberg - SV Alberweiler

15:30 Uhr: SV Beuren/Isny - TSV Buchenberg

16:00 Uhr: FC Mengen - TSV Riedlingen

16:00 Uhr: VfL Pfullingen - SW Donau

16:00 Uhr: FV Olympia Laupheim - FC Gundelfingen

16:30 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

17:00 Uhr: FC Ellwangen - TSV Essingen

17:30 Uhr: SG TSV Eschach / Brochenzell - SC Blönried