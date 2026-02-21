Testspiele am Samstag: Viele Tore und auch Spielabsagen

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
---
10:00 Uhr: 1. FC Eislingen II - FV Ingersheim
10:20 Uhr: TSV Ottobeuren - SSG Ulm 99
10:30 Uhr: SV Germania Bietigheim - SGV Freiberg II
11:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - SpVgg Kaufbeuren
11:00 Uhr: TSG Öhringen - SG TSV Neuenst. / Waldenburg
11:00 Uhr: SV Saar 05 II - Sportfreunde Schwäbisch Hall
11:00 Uhr: SG Köndringen / Teningen / Mundingen - SG Altheim
11:00 Uhr: SG Bad Waldsee / SV Reute - SG Uttenweiler / Unlingen
12:00 Uhr: SG Abtsgmünd / TV Neuler / Adelmannsf. II - VfL Mainhardt II
12:00 Uhr: TSV Deizisau - TSV Nellmersbach
12:00 Uhr: SV Croatia Reutlingen - MTV Stuttgart
12:00 Uhr: TSV Weilheim/Teck - 1. FC Eislingen
12:30 Uhr: SGM Deißlingen / Lauffen - SC 04 Tuttlingen
13:00 Uhr: TSV Schmiden - TSV Schornbach II
13:00 Uhr: SG Gschwend / Sulzbach-La. / Spraitbach / Frickenhofen / Ruppertsh. - SG Herlikofen / Hussenhofen / Iggingen
13:30 Uhr: VfL Nagold - SV Schönbronn
13:30 Uhr: TSG Ailingen II - VfB Friedrichshafen
13:30 Uhr: FC Esslingen - SGM Oppenweiler/Sulzbach II
14:00 Uhr: VfB Eppingen - SV Fellbach
14:00 Uhr: SGV Freiberg - VfB Eppingen
14:00 Uhr: SG Abtsgmünd / TV Neuler / Adelmannsf. - VfL Mainhardt
14:00 Uhr: SSV Aalen - VfR Aalen
14:00 Uhr: SV Unterweissach II - TSG Backnang
14:00 Uhr: TSV Neuenstein - TSV Theuern
14:00 Uhr: FSV Waldebene Stuttgart Ost - FV 09 Nürtingen
14:00 Uhr: Karlsruher SC II - VfB Stuttgart II
14:30 Uhr: GSV Hemmingen - SKV Rutesheim
14:30 Uhr: SG Weinstadt - SV Breuningsweiler
14:30 Uhr: TSV Bernhausen - SV Kaisersbach
14:30 Uhr: TuS Ergenzingen - TV Echterdingen
15:00 Uhr: TSV Musberg - MTV Stuttgart
15:00 Uhr: SGM Birkmannsweiler/Steinach - TGV Dürrenzimmern II
15:00 Uhr: SSC Tübingen - SGM Dettingen/Glems
15:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - TSV Gomaringen
15:30 Uhr: 1. FC Heiningen - 1. FC Eislingen
15:30 Uhr: VfL Kirchheim/Teck - FV Spfr Neuhausen
15:30 Uhr: SV 67 Weinberg - SV Alberweiler
15:30 Uhr: SV Beuren/Isny - TSV Buchenberg
16:00 Uhr: FC Mengen - TSV Riedlingen
16:00 Uhr: VfL Pfullingen - SW Donau
16:00 Uhr: FV Olympia Laupheim - FC Gundelfingen
16:30 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
17:00 Uhr: FC Ellwangen - TSV Essingen
17:30 Uhr: SG TSV Eschach / Brochenzell - SC Blönried
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________