Testspiele am Samstag: Viele Tore und auch knappe Resultate

Die anstehende Saison 2025/2026 wirft ihre Schatten bereits voraus. In dieser Woche sind weitere Testspiele geplant. FuPa gibt euch eine Übersicht der geplanten Duelle auf überregionaler Ebene.
FC Scheidegg – SV Beuren/Isny 1:0
VfB Stuttgart Frauen – TSG 1899 Hoffenheim 4:4
Schiedsrichter: Kerstin Holzmayer
Tore: 1:0 Jana Beuschlein (38.), 2:0 Nicole Billa (40.), 3:0 Nicole Billa (48.), 3:1 Selina Cerci (55. Handelfmeter), 3:2 Féli Delacauw (58.), 4:2 Jana Spengler (81.), 4:3 Lisa Doorn (88.), 4:4 Dominika Grabowska (90.+2)
SV Waldhausen – TSV Gaildorf 2:0
Schiedsrichter: Sebastian Eder (Holzkirchen)
Tore: 1:0 Dennis Wolf (34.), 2:0 Tair Avdiovski (54.)
TSV Hüttlingen – SGM Oppenweiler/Sulzbach 2:2
Schiedsrichter: Norbert Müller - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Michelle Birkle (12.), 1:1 Malou Raynoschek (36.), 2:1 Nadine Frank (72.), 2:2 (90.)
TSV Michelfeld 1954 – TSG Öhringen 0:4
Tore: 0:1 Yannick Jankowski (15.), 0:2 Sebahattin Öztürk (36.), 0:3 Maximilian Egner (43.), 0:4 Jonas Stegmeier (56.)
SKV Rutesheim – TSVgg Plattenhardt 0:2
Tore: 0:1 Ekrem Servi (61.), 0:2 Aristidis Perhanidis (64.)
SpVgg Satteldorf – VfR Gommersdorf 0:1
Tor: 0:1 Rouven Schmidt (8.)
SG Schorndorf – TSV Schornbach 0:5
VfL Sindelfingen – TSV Heimerdingen 1910 1:2
1. FC Heidenheim – FC Parma 4:0
Schiedsrichter: Marc-Philipp Eckermann
Tore: 4:0 Niklas Dorsch (57.)
TSV Bad Boll – TSG Salach 3:1
Tore: 1:0 Noah Ascherl (31.), 2:1 Yannick Ruther (58.), 3:1 Noah Ascherl (75.)
SV Wattenweiler II – SGM AHP I (Pfaffenhofen) 3:0
VfB Stuttgart – FC Bologna 0:1
Tor: 0:1 Martin Vitik (32.)
SG Bellenberg / Ludwigsfeld II – SSG Ulm 99 0:5
Tore: 0:1 (14.), 0:2 (34.), 0:3 (66.), 0:4 (77.), 0:5 (81. Foulelfmeter)
10:00 Uhr: TSV Ottmarsheim II – SGM Güglingen/Dürrenzimmern II
11:00 Uhr: TSG Balingen (U19) – SV Nufringen
11:00 Uhr: TSV Ruppertshofen – TSV Nellmersbach
11:00 Uhr: SpG St. Leon/Mingolsheim – SV Leingarten
11:30 Uhr: SGM Kreßberg – SSV Schwäbisch Hall
12:00 Uhr: FC Augsburg – SGM Aufhausen/Nellingen
12:00 Uhr: SGM Neckarwestheim – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach
12:00 Uhr: SV Salamander Kornwestheim – TSV Heumaden
12:30 Uhr: SV Böblingen – FV Löchgau
12:30 Uhr: SGM Oppenweiler/Sulzbach II – TSV Michelfeld 1954
12:30 Uhr: TSV Ottmarsheim – TSV Heimsheim
13:00 Uhr: TV Oeffingen – FC Marbach
13:00 Uhr: SV Rot 1945 II – ABV Stuttgart II
13:30 Uhr: TSV Münchingen – TSV Wendlingen
14:00 Uhr: TSV Bernhausen – 1. FC Heiningen
14:00 Uhr: SV 67 Weinberg – 1. FC Heidenheim
14:00 Uhr: FSV Waldebene Stuttgart Ost – FFC Wacker München
15:00 Uhr: FV Sontheim/Brenz – TSV Langenau
15:00 Uhr: TSV Ilshofen – TSV Rudersberg
15:00 Uhr: FC Freiburg-St. Georgen – SG Ebnet / Kappel
15:00 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – VfL Herrenberg
15:00 Uhr: SV Wittendorf – SSC Tübingen
15:00 Uhr: GSV Maichingen – SpVgg Holzgerlingen
15:00 Uhr: 1. FC Eislingen – SG Oppenweiler-Strümpfelbach
16:00 Uhr: SpVgg Ansbach – Sportfreunde Schwäbisch Hall
