Testspiele am Samstag: Viele Tore und auch knappe Ergebnisse

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.
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TSV Ummendorf – SG Äpfingen/Baltringen 4:0
Schiedsrichter: Kevin Popp
Tore: 1:0 Matthias Hatzing, 2:0 Dario Ehe, 3:0 Mats Engelhart, 4:0 Justin Ehe
TSV Bad Boll – TSV Neu-Ulm 1:1
1. FC Mühlhausen – DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal 4:0
Tore: 1:0 Nik Schmid, 2:0 Philipp Neuberger, 3:0 Stefano Savarese, 4:0 Felix Jung
TSG Ehingen – FV Illertissen II 0:12
SV Oberachern – FC Auggen 4:0
Schiedsrichter: Lukas Lindenmeier (Offenburg) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Nico Huber (36.), 2:0 Noah Hampp (58.), 3:0 Mus Gjuraj (80.), 4:0 Jan Burkart (90.)
SC Geislingen – Calcio Leinfelden-Echterdingen 2:1
Tore: 1:0 Damiano de Lucia (12.), 2:0 Damiano de Lucia (20.)
TSVgg Plattenhardt – Türkspor Nürtingen 73 9:1
Tore: 1:0 Sangar Aziz, 2:0 Eimen Zalloumi, 3:0 Eimen Zalloumi, 4:0 Fabijan Krpan, 5:0 Luca Vochazer, 6:0 Mark Hörz, 7:0 Fabijan Krpan, 8:0 Eimen Zalloumi, 9:0 Tom Eichhorn
SC Sand II – Karlsruher SC II 4:1
SV Allmersbach – TURA Untermünkheim 1:3
Schiedsrichter: Levent Akin
Tore: 0:1 Jonas Dietscher (11.), 0:2 Jonas Dietscher (37.), 1:2 Yusuf Dik (48.), 1:3 Jonas Dietscher (80.)
TSV Schwieberdingen – TV Oeffingen 0:5
Tore: 0:1 (36.), 0:2 (41.), 0:3 (44.), 0:4 (45.+1), 0:5 (48.)
FC Nöttingen II – SGV Heilbronn-Freiberg 3:1
VfB Stuttgart II – FC-Astoria Walldorf 0:1
TSV Gaildorf – TSG Nattheim 4:1
Schiedsrichter: Thorsten Genthner
Tore: 0:1 (50.), 1:1 Tom Berger (55.), 2:1 Serkan Uygun (60.), 3:1 Leon Max Koppenhöfer (65.), 4:1 Elvan Beyer (85.)
FC Singen 04 – Türkischer SV Singen 1:5
SSV Jahn Regensburg – SSV Ulm 1846 Fußball 1:0
Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt)
Tor: 1:0 Marco Wörner (23.)
VfB Stuttgart – Paris FC 2:2
Tore: 1:0 Lazar Jovanovic (15.), 2:0 (54.), 2:1 Luca Koleosho (71.), 2:2 Luca Koleosho (90.+17)
Besondere Vorkommnisse: Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Kevin Trapp (32.).
Bahlinger SC – FC Wolfenweiler-Schallstadt 5:0
Tore: 1:0 Julde Riggenmann (48.), 2:0 Marin Stefotic (67.), 3:0 Alex Echner (80.), 4:0 Nikita Ebel (82. Foulelfmeter), 5:0 Rico Wehrle (88.)
SV Zimmern – Spvgg 06 Trossingen 4:3
1. FC Heidenheim – FC Ingolstadt 04 4:1
Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Oberweikertshofen) - Zuschauer: 230
Tore: 1:0 Adrian Beck (13.), 2:0 Budu Zivzivadze (39.), 2:1 Obed Ugondu (67.), 3:1 Patrick Mainka (85.), 4:1 Christian Conteh (89. Foulelfmeter)
FC Teningen – SC Lahr 3:0
Schiedsrichter: Christian Eiletz (Rheinfelden)
Tore: 1:0 Maximilian Resch (13.), 2:0 Jonas Schmieder (56.), 3:0 Joel Thoma (70.)
TSV Münchingen II – SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang 1:3
FC 08 Villingen – SV 08 Laufenburg 3:0
Schiedsrichter: Valentin Roeck (Öhningen)
Tore: 1:0 Nico Tadic (18. Handelfmeter), 2:0 Yannick Spät (87.), 3:0 Yannick Spät (90.)
TSG Backnang – FV Illertissen 3:4
SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental – TSV Crailsheim 3:2
Tore: 1:0 Ida Pröllochs (8.), 2:0 Luna Cudok (15.), 2:1 (18.), 3:1 Jasmin Pilz (44.), 3:2 (90.+3)
TSV Berg – SC Pfullendorf 0:7
TSV Sondelfingen – TSV Münchingen 4:2
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11.00 Uhr - SV 03 Tübingen - TSG Balingen II
11.00 Uhr - TSV Heimsheim - TSV Münchingen II
11.00 Uhr - SV Reinstetten - VfL Ulm/Neu-Ulm
11.00 Uhr - SGM Dettingen/Glems - 1. FC Frickenhausen
11.30 Uhr - SV Neresheim - TSV Neu-Ulm II
12.00 Uhr - SGM Oppenweiler/Sulzbach II - SV Salamander Kornwestheim
12.00 Uhr - Karlsruher SC II - FCSR Haguenau (Frankreich)
12.30 Uhr - SV Croatia Reutlingen - FC Esslingen
13.00 Uhr - SG Öpfingen/Altheim II II - SSG Ulm 99
13.00 Uhr - VfB Stuttgart II - Eintracht Frankfurt III
13.00 Uhr - FC Memmingen II - TSV Neu-Ulm
13.00 Uhr - FC Scheidegg - FC Augsburg
14.00 Uhr - VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth
14.00 Uhr - FSV Waiblingen - SV Kaisersbach
14.00 Uhr - TSV Neuenstein - SV 67 Weinberg
14.00 Uhr - FV Spfr Neuhausen - SV Fellbach
14.00 Uhr - SGM SV Gruol / SV Erlaheim - VfR Sulz
15.00 Uhr - SV Dotternhausen - VfL Mühlheim
15.00 Uhr - TSV Straßberg 1903 - FC Mengen
16.00 Uhr - TSV Hüttlingen - VfR Aalen
16.30 Uhr - SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen - FSV Zöbingen
17.00 Uhr - TSV Eschach - SC Markdorf
17.00 Uhr - TSV Heimenkirch - SV Kressbronn
19.30 Uhr - TV Darmsheim - VfL Sindelfingen
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
_________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
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