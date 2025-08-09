Testspiele am Samstag: Viele Tore sind zu sehen

Die nächsten Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum morgigen Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Schweriner SC – Pritzwalker FHV 03 abgesagt
---
FSV Union Fürstenwalde II – SV Rangsdorf 28 6:1
Schiedsrichter: Marc Loßner (Hoppegarten) - Zuschauer: 23
Tore: 1:0 Arne Bartels (2.), 2:0 Patrick Hagen (20.), 2:1 Christian Freytag (34. Foulelfmeter), 3:1 Leonard Leuther (45.), 4:1 Patrick Hagen (54.), 5:1 Patrick Hagen (67.), 6:1 Christian Mlynarczyk (76.)
MTV 1860 Altlandsberg – SG Union 1919 Klosterfelde II 3:2
Glückauf Brieske/Senftenberg – SG Holtendorf / G/W Görlitz / SV Zodel 68 6:3
Tore: 1:0 Lukas Mike Dietrich (9.), 2:0 Alexander Cramer (11.), 3:0 Claus Brösel (15.), 4:0 Claus Brösel (20.), 5:0 Wahid Quraishi (21.), 6:0 Diego Weichelt (25.), 6:1 (44.), 6:2 (80.), 6:3 (84.)
SV Titania Kruge – SV Hertha 1923 Neutrebbin II 1:4
Schiedsrichter: Volker Obst - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Lukas Kurrasch (19.), 0:2 Danny Hauschild (32.), 0:3 Lukas Kurrasch (50.), 0:4 Lukas Kurrasch (62.), 1:4 Steven Zaabel (73.)
FC Schwedt 02 – Greifswalder FC II 1:1
SV Germania 90 Schöneiche II – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II 0:3
1. FC Lokomotive Leipzig U17 – SV Babelsberg 03 1:0
VfB 1921 Krieschow II – SV Motor Saspow 5:1
---
13:30 Uhr: Friedrichshagener SV 1912 – SV Babelsberg 03
14:00 Uhr: SpG Biesenthal/Melchow-Grüntal – SpG Lunow/Oderberg II
14:00 Uhr: BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SV Babelsberg 03 II
14:00 Uhr: FSG Irxleben/Niederndodeleben – BSG Stahl Brandenburg
14:00 Uhr: SV Buchholz – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
15:00 Uhr: FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SV Grün-Weiß Brieselang
15:00 Uhr: SG Schulzendorf 1931 – Sportfreunde Johannisthal II
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________