Testspiele am Samstag: Viele Tore, aber auch einige Spielabsagen

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
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SC Steinbach-Comburg – TSV Ilshofen 1:8
SSG Ulm 99 – SC Geislingen 2:3
SGM Deißlingen/Lauffen – SV Oberwolfach 2:3
SV Germania Bietigheim – SV Pattonville 6:2
Tore: 1:0 Reza Hosseini (9.), 2:0 Giuliano Tripoli (16.), 3:0 Giuliano Tripoli (17.), 3:1 (43.), 4:1 Luca Maisto (46.), 5:1 Giuliano Tripoli (70.), 5:2 (79.), 6:2 Mohamad Alhilu Aljawad (83. Foulelfmeter)
TSG Öhringen – SG TSV Neuenst. / Waldenburg 0:5
FV Löchgau – FC Zuzenhausen 4:1
1. Göppinger SV – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 1:2
Schiedsrichter: Tobias Endriß (Gosbach)
Sportfreunde Dorfmerkingen – Sportfreunde Dorfmerkingen II 3:1
Schiedsrichter: Stefan Schill
Tore: 1:0 Fabian Ehrmann (15.), 2:0 Felix Reimer (58.), 2:1 (64.), 3:1 (66.)
SpVgg Ansbach II – VfR Aalen II 1:3
Zuschauer: 70
SV Ebersbach/Fils – TSV Köngen abg.
1. FC Heiningen – FC Kirchheim/Teck abg.
SV Nehren – TSV Hirschau 3:2
FC-Astoria Walldorf – FC Nöttingen 5:0
Schiedsrichter: Haris Kresser (Lobbach)
Tore: 1:0 Dennis Egel (38.), 2:0 Kenny Freßle (44.), 3:0 Matej Mijic (59.), 4:0 Samuel Wetter (85.), 5:0 Yannick Thermann (87.)
TSV Oberensingen – TSG Backnang 0:3
Schiedsrichter: John Köber (Dresden) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Lukas Hornek (78.), 0:2 Marlon Suckut (90.+2), 0:3 Marlon Suckut (90.+4)
SV Baustetten – FV Olympia Laupheim 1:2
SKV Rutesheim – TSV Heimsheim 2:1
Tore: 0:1 Patric Vaihinger (54.), 1:1 Markus Wellert (60.), 2:1 Markus Wellert (82.)
FC Esslingen – TSG Balingen II 0:9
SSV Reutlingen U19 – FC Rottenburg 3:0
TSV Weilimdorf – TSG Öhringen 4:1
Tore: 1:1 Riccardo Scarcelli (65.), 2:1 Daniel Baierle (73. Foulelfmeter), 3:1 Daniel Baierle (82.), 4:1 Daniel Baierle (90.)
SV Aasen – SV Zimmern 3:3
VfL Nagold – SSV Reutlingen 0:2
Schiedsrichter: Daniel Buck (Kreis Böblingen)
Tore: 0:1 Willie Till Sauerborn (19.), 0:2 Willie Till Sauerborn (50.)
VfL Pfullingen – TV Echterdingen 1:0
VfL Sindelfingen Ladies – Karlsruher SC 1:4
SV Leonberg/Eltingen – TSV Bernhausen 5:2
Tore: 1:0 (10.), 2:0 (20.), 3:0 (23.), 3:1 (32.), 3:2 (50.), 4:2 (56.), 5:2 (81.)
FSV Waiblingen – 1. FC Eislingen 1:3
SV Seedorf – FV Möhringen 6:0
FC Mengen – TSV Heusenstamm 1:0
VfR Heilbronn II – SKG Botnang 2:0
Schiedsrichter: Jose Benitez - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 (25.), 2:0 (43.)
FV Sontheim/Brenz – TSV Neu-Ulm 2:5
Tore: 1:0 (21.), 2:0 Tom Nusser (24.), 2:1 Adel Ajkunic (32.), 2:2 Christopher Renz (34.), 2:3 Salem Fazlji (84.), 2:4 Salem Fazlji (89.), 2:5 Benjamin Klingen (90.+1)
Besondere Vorkommnisse: Adel Ajkunic (TSV Neu-Ulm) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tom Ebert (32.).
SV Böblingen – Calcio Leinfelden-Echterdingen abg.
1. FC Sonthofen – TSV 1889 Buch 2:4
Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 (20. Eigentor), 0:2 Manuel Schrapp (40.), 1:2 (44.), 2:2 (68.), 2:3 Nevio Deufel (81.), 2:4 Michael Ruf (89.)
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 – VfB Stuttgart 2:7
SGV Heilbronn-Freiberg – TSG 1899 Hoffenheim II 1:6
Schiedsrichter: Max Christian Augustin
Tore: 0:1 (5.), 1:1 Gwang-in Lee (7.), 1:2 (17.), 1:3 (19.), 1:4 Denis Donkor (44.), 1:5 Alex Honajzer (80.), 1:6 Ben Opoku (88.)
FV Ravensburg – SC Freiburg II 0:2
Schiedsrichter: Mario Doser (Scheer)
Tore: 0:1 (45.+2), 0:2 (88.)
1. FC Normannia Gmünd – VfR Aalen 1:2
Tore: 1:0 Bleart Dautaj (55.), 1:1 Jascha Döringer (64.), 1:2 Melvin Onos (89.)
SGM Langenau – 1. FC Heidenheim 0:12
Schiedsrichter: Koray Aydin (Ballendorf) - Zuschauer: 1500
Tore: 0:1 Niklas Dorsch (10.), 0:2 Marvin Pieringer (11.), 0:3 Budu Zivzivadze (24.), 0:4 Mathias Honsak (29.), 0:5 Niklas Dorsch (30.), 0:6 Budu Zivzivadze (34.), 0:7 Budu Zivzivadze (46.), 0:8 Jan Schöppner (58.), 0:9 Jan Schöppner (67.), 0:10 Maximilian Breunig (75.), 0:11 Ben Bosch (83. Eigentor), 0:12 Jan Schöppner (85.)
TSV Riedlingen – TSV Harthausen/Scher 2:2
SV Hoffeld – Stuttgarter Kickers 0:9
Schiedsrichter: Jonathan Woldai (Filderstadt) - Zuschauer: 400
Tore: 0:1 Yannick Glessing (37.), 0:2 Nevio Schembri (38.), 0:3 David Stojak (63.), 0:4 David Stojak (65.), 0:5 (70. Eigentor), 0:6 Samuel Unsöld (71.), 0:7 Christoph Meister (81.), 0:8 David Stojak (82.), 0:9 David Stojak (88.)
SC Pfullendorf – TSG Tübingen 2:1
1. CfR Pforzheim – SV Fellbach 1:3
Schiedsrichter: Nurhat Cakir
TSV Gaildorf – SG Bettringen abg.
TV Pflugfelden – TV Nellingen abg.
SV Germania Bietigheim – SV Ebersbach/Fils 1:1
Tore: 1:0 Mika Essig (20.), 1:1 (29.)
TSV Bad Boll – Türkspor Heidenheim 5:1
Türkiyemspor Krumbach – SC Türkgücü Ulm abg.
FV Rot-Weiß Weiler – FC Kempten 2:0
Tore: 1:0 Pirmin Fink, 2:0 Yigit Kocabay
FSV 08 Bietigheim-Bissingen – SG Sonnenhof Großaspach 0:7
Schiedsrichter: Felix Günter (Freiberg am Neckar )
Tore: 0:1 Lukas Stoppel (35.), 0:2 Lukas Stoppel (42.), 0:3 Loris Maier (62.), 0:4 Leon Schürer (69.), 0:5 Marius Uhl (79.), 0:6 Deli Hajdini (84.), 0:7 Leon Schürer (89.)
TV Weitnau – TSV Heimenkirch 2:2
Schiedsrichter: Kevin Mitchell (Rettenberg)
Tore: 0:1 Marian Schwärzler (18.), 1:1 Christopher Ludescher (40.), 2:1 Christopher Ludescher (45.), 2:2 Valentin Kirchmann (79.)
SSV Schwäbisch Hall – Türkspor Neckarsulm 1:3
Tore: 0:1 Pascal Sohm (36.), 0:2 Mamadou Cellou Bah (67.), 1:2 Samuel Denis Obot (73.), 1:3 Mamadou Cellou Bah (81.)
FV Illertissen II – SSV Ehingen-Süd 0:2
FC Königsfeld – SG Empfingen 2:4
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11.00 Uhr - SV Fellbach - ASV Botnang
12.00 Uhr - SSV Steinach-Reichenbach - TSG Backnang
12.30 Uhr - TSV Bernhausen - TSV Ehningen
13.00 Uhr - GSV Maichingen - GSV Pleidelsheim
14.00 Uhr - TSV Crailsheim - VfR Gommersdorf
14.00 Uhr - TSGV Waldstetten - DJK Schwabsberg-Buch
14.00 Uhr - FV Illertissen - Young Boys Reutlingen
14.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - FC Bayern München II
14.00 Uhr - SC Staig - Türkspor Neu-Ulm
15.00 Uhr - TSV Essingen - SpVgg Ansbach
17.00 Uhr - TuS Ergenzingen - SV 03 Tübingen
17.00 Uhr - BSV 07 Schwenningen - Türkischer SV Singen
17.00 Uhr - TSV Mudau - Sport-Union Neckarsulm
17.00 Uhr - SC Pfullendorf - FC Blaubeuren
17.20 Uhr - VfR Hausen - Bahlinger SC
18.00 Uhr - FC Schechingen - TSV Essingen
18.00 Uhr - TV Sottrum - SV Stuttgarter Kickers
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
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