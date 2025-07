Testspiele am Samstag: viele Derbys, KFC, MSV & mehr

Wenn die Derbys in der Saison ausfallen, werden diese prestigeträchtigen Duelle eben in der Vorbereitung absolviert. So stehen am Samstag, 12. Juli, einige Duelle mit (Top-)Derbycharakter an. Unter anderem im Einsatz: der MSV Duisburg, der KFC Uerdingen oder der 1. FC Bocholt.