Testspiele am Samstag: U19 schlägt Bezirksligist und ein 12:0

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
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VfL Sindelfingen – SGV Heilbronn-Freiberg II abg.
TSV Schwaben Augsburg – SSV Ulm 1846 Fußball 2:3
SG TSV Buch / Obenhausen II – FV Olympia Laupheim 2:2
1. FC Heidenheim – FC Ingolstadt 04 4:2
Schiedsrichter: Farin Münchhoff (Gaimersheim) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Maximilian Kos (10.), 2:0 Julian Eble (12.), 2:1 Yusif Kabbia (30.), 3:1 Nderim Zogaj (36.), 3:2 Leopold Jung (45.+3), 4:2 Maximilian Kos (53.)
SV Darmstadt 98 – SG Sonnenhof Großaspach 7:2
Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger (St. Wolfgang)
Tore: 1:0 Noah Weißhaupt (5.), 2:0 Fynn Lakenmacher (7.), 3:0 Lance Duijvestijn (36.), 3:1 Tim Rossmann (38.), 4:1 Fynn Lakenmacher (45.), 5:1 Nicolas Verkooijen (54.), 5:2 Marlon Faß (75.), 6:2 Lars Kehl (80.), 7:2 Fynn Lakenmacher (85.)
SG Schorndorf – 1. FC Normannia Gmünd 0:3
Schiedsrichter: Antonio Agazio
Tore: 0:1 (21.), 0:2 Luigi Mignano (51.), 0:3 Veljko Milojkovic (81.)
VfR Gommersdorf – VfR Aalen II 1:5
Zuschauer: 60
SV Germania Bietigheim – Sport-Union Neckarsulm 12:0
Tore: 1:0 Luca Bartel (6.), 2:0 Aras Setil (20.), 3:0 Mika Essig (36.), 4:0 Mika Essig (37.), 5:0 Mika Essig (44.), 6:0 Mika Essig (45.), 7:0 Mika Essig (51.), 8:0 Aras Setil (53.), 9:0 Ivan Bongiovanni (76. Foulelfmeter), 10:0 Aras Setil (78.), 11:0 Joey Seethaler (81.), 12:0 Can Aysel (89.)
FV Illertissen II – FC Wangen 0:1
TSV Essingen – SV Stuttgarter Kickers 6:0
Schiedsrichter: Timo Paukner
Tore: 1:0 Janik Wiedmann (30.), 2:0 Gökalp Kilic (34.), 3:0 Janik Wiedmann (43.), 4:0 Erman Kilic (44.), 5:0 Daniel Bux (45.)
1. FC Heidenheim – Hamburger SV 1:3
Tore: 0:1 Albert Gronbaek (38. Foulelfmeter), 0:2 Rayan Philippe (50.), 1:2 Oualid Mhamdi (55.), 1:3 Patson Daka (59.)
Stuttgarter Kickers – SSV Jahn Regensburg 1:2
Schiedsrichter: Kadir Yagci (Seitingen-Oberflacht) - Zuschauer: 1200
Tore: 0:1 David Philipp (6.), 1:1 Melkamu Frauendorf (41.), 1:2 John Xaver Posselt (84.)
SV Stuttgarter Kickers – Karlsruher SC II 3:4
Tore: 0:1 Luise Huber (35.), 1:1 Jennifer Marquart (38.), 1:2 Karen Goß (62.), 2:2 Jennifer Marquart (65.), 2:3 Milica Kuburovic (82.), 3:3 Jennifer Marquart (87. Foulelfmeter), 3:4 Milica Kuburovic (90.+3)
SGV Heilbronn-Freiberg – GSV Pleidelsheim 6:0
FSV Hollenbach – VfB Stuttgart 0:5
Schiedsrichter: Lauritz-Philipe Hafner - Zuschauer: 2500
Tore: 0:1 Tiago Tomás (21.), 0:2 Chris Führich (42.), 0:3 Maximilian Mittelstädt (51.), 0:4 Jovan Milosevic (60.), 0:5 Nikolas Nartey (64.)
SSV Ulm 1846 Fußball – VfB Stuttgart II 0:4
Schiedsrichter: Koray Aydin (Ballendorf) - Zuschauer: 500
Tore: 0:1 Mattheos Tsigkas (32.), 0:2 Antonijo Janjic (35.), 0:3 Nicolas Sessa (42. Foulelfmeter), 0:4 Jordan Majchrzak (58.)
FC 08 Villingen – Delay Sports Berlin 9:1
Schiedsrichter: Martin Wilke
Tore: 1:0 Dominik Emminger (26.), 1:1 (33.), 2:1 (34.), 3:1 Nico Tadic (36.), 4:1 Dominik Emminger (44.), 5:1 Dominik Emminger (55.), 6:1 Kevin Müller (62.), 7:1 Gian-Luca Feißt (66.), 8:1 Dean Savic (70.), 9:1 Gian-Luca Feißt (84.)
1. FC Normannia Gmünd – FV Illertissen 2:3
SpVgg Satteldorf – SGM Oppenweiler/Sulzbach II abg.
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11.00 Uhr - SV Germania Bietigheim - TV Flein
11.00 Uhr - TSV Essingen - TSG Backnang
11.00 Uhr - SpVgg Neckarelz - SGV Heilbronn-Freiberg
11.00 Uhr - FV Illertissen - SSV Reutlingen
11.00 Uhr - Sport-Union Neckarsulm - SG Sindringen/Ernsbach
11.00 Uhr - TSV Neu-Ulm II - FV Illertissen II
11.30 Uhr - TSVgg Plattenhardt - TSV Denkendorf
11.30 Uhr - SG Oppenweiler-Strümpfelbach - TSG Backnang
12.00 Uhr - SG Altheim - SV Alberweiler
12.00 Uhr - FV Illertissen - FV Ravensburg
12.30 Uhr - Aramäer Heilbronn - FV Löchgau
13.00 Uhr - VfR Aalen - 1. FC Saarbrücken
13.00 Uhr - TSV Neuenstein - SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang
13.30 Uhr - SV Böblingen - 1. FC Altburg
14.00 Uhr - TSF Ditzingen - SV Germania Bietigheim
14.00 Uhr - TSG Schnaitheim - SV Mergelstetten
15.00 Uhr - FSV Schwaigern - FC Zuzenhausen II
15.00 Uhr - TSV Schwieberdingen - Stuttgarter Kickers
18.00 Uhr - FC Teningen - TuS Binzen
18.00 Uhr - SGM Blaufelden - TSV Crailsheim
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