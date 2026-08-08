Testspiele am Samstag: Tore satt beim 9:0, 0:8 und 5:4

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.
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Sportfreunde Gechingen – VfL Herrenberg 1:2
Tore: 0:1 David Weinhardt (4.), 0:2 Can Abalioglu (24.), 1:2 Jannik Reyle (54.)
FC Gundelfingen – VfR Aalen 2:4
Schiedsrichter: Florian Kempter (Neumünster) - Zuschauer: 35
Tore: 1:0 Vincent Spyrka (30.), 1:1 Fabian Bauch (34. Eigentor), 1:2 Arda Can (39.), 1:3 Silas Schultka (78.), 1:4 Maximilian Humpf (85.), 2:4 Noah Wiedmann (90.)
VfB Friedrichshafen – VfL Mühlheim 9:0
Schiedsrichter: Michael Hilebrand (Kressbronn)
Tore: 1:0 Kai Kramer (28.), 2:0 Marcin Musso (33.), 3:0 Samuel Lindinger (48.), 4:0 Samuel Lindinger (49.), 5:0 Omar Bun Ceesay (73.), 6:0 Patrick Berlet (80.), 7:0 Patrick Berlet (82.), 8:0 Romeo Lindinger (84.), 9:0 Nicolai Weissenbacher (88.)
Besondere Vorkommnisse: Kai Kramer (VfB Friedrichshafen) scheitert mit Foulelfmeter (44.).
SV Ochsenhausen – SG FC Wacker B. / Mettenberg / Rissegg 0:8
SV Nehren – TSG Balingen II 1:2
MTV Stuttgart – Calcio Leinfelden-Echterdingen 3:5
Tore: 1:2 Antonio Di Matteo (65.), 2:2 Abdallah Trabelsi (70.), 3:3 Daniel Henschke (84.)
SG Schorndorf – TSV Köngen 3:0
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Nico Klasik (8.), 2:0 Nico Klasik (29.), 3:0 Anas Hammouda (75.)
VfL Nagold – SKV Rutesheim abg.
Sportfreunde Dorfmerkingen – TSV Neu-Ulm abg.
VfB Stuttgart Frauen – TSG 1899 Hoffenheim 1:2
TSV Heimsheim – SKV Rutesheim 2:4
Tore: 0:1 (25. Eigentor), 1:1 Tim Widmaier (35.), 2:1 Lino Widmaier (45.), 2:2 Tobias Gebbert (46.), 2:3 (52. Eigentor), 2:4 Patrick Scheele (71.)
VfL Pfullingen – TSV Oberensingen 4:2
TSV 1889 Buch – Türkspor Neu-Ulm 5:4
Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Johann Ndjongang (15.), 0:2 Atahan Tekyildirim (29.), 0:3 Eduart Osmani (33.), 1:3 Manuel Schrapp (35.), 1:4 Atahan Tekyildirim (38.), 2:4 Timo Leitner (43.), 3:4 Tim Voß (53.), 4:4 Jan Freybott (55.), 5:4 Manuel Schrapp (65.)
BSV 07 Schwenningen – FV Möhringen abg.
TSV Weilheim/Teck – 1. FC Eislingen abg.
VfB Stuttgart – FC Everton 3:1
Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)
Tore: 1:0 Nikolas Nartey (16.), 2:0 Atakan Karazor (67.), 2:1 Thierno Barry (72. Foulelfmeter), 3:1 Bilal El Khannous (90.+1)
FC Wangen – SC Markdorf abg.
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10.30 Uhr - SV Burgrieden - TSV Holzheim
11.00 Uhr - SGM Oppenweiler/Sulzbach II - SV Sülzbach
11.00 Uhr - FC Scheidegg - SV Reinstetten
11.00 Uhr - SG Bad Waldsee / SV Reute - SGM Uttenweiler/Unlingen
12.00 Uhr - SV Wurmlingen - SV Croatia Reutlingen
12.00 Uhr - TSV Sondelfingen - SG Aach-Linz / Denkingen
12.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - Würzburger FV
13.00 Uhr - VfB Stuttgart II - Würzburger Kickers
13.00 Uhr - SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang - 1. FC Mühlhausen
13.00 Uhr - FV 09 Nürtingen - Karlsruher SC II
14.00 Uhr - SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Heidenheim
14.00 Uhr - VfR Sulz - SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch
14.00 Uhr - SV 67 Weinberg - SV Stuttgarter Kickers
15.00 Uhr - SV Hohentengen - SV Denkingen 1969
17.00 Uhr - SSG Ulm 99 - 1. FC Donzdorf
17.00 Uhr - TSV Riedlingen - SF Hundersingen
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