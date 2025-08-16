Testspiele am Samstag: Tore satt bei den Partien

Die nächsten Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
SG Sielow – SV Döbern 2:4
SpVgg Raddusch 1924 – SpG Krieschow/Kunersdorf/Kolkwitz 5:1
Schiedsrichter: Tom Schulze (Vetschau)
SV Großräschen – FC Lauchhammer 3:1
FC Sängerstadt Finsterwalde – VfB Herzberg 68 1:4
---
SV Empor Berlin U19 – FSV Union Fürstenwalde 18:0
Tore: 1:0 (3.), 2:0 (5.), 3:0 (8.), 4:0 (12.), 5:0 (22.), 6:0 (23.), 7:0 (27.), 8:0 (33.), 9:0 (34.), 10:0 (38.), 11:0 (47.), 12:0 (53.), 13:0 (63.), 14:0 (64.), 15:0 (66.), 16:0 (90.), 17:0 (90.), 18:0 (90.)
F.C. Hansa Rostock Frauen – FC Energie Cottbus 8:1
SG Union 1919 Klosterfelde II – SV Germania 90 Schöneiche II 2:1
Kreveser SV – SV Eiche 05 Weisen 1:1
Tore: 0:1 Florian Schmidt (51.), 1:1 Yannik Hannemann (76. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Christian Rosenkranz (88./Kreveser SV/)
SG Dynamo Dresden II – VfB Empor Glauchau 0:0
1. FC Magdeburg II Frauen – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1:1
---
12:00 Uhr: Füchse Berlin – BSC Fortuna Glienicke
12:30 Uhr: SG Saarmund – SV Grün-Weiß Großbeeren
13:00 Uhr: SV BW Berolina Mitte 49 – BSG Stahl Brandenburg
13:00 Uhr: FV Erkner 1920 – FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
14:00 Uhr: BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – FSV Union Fürstenwalde II
14:00 Uhr: Hertha BSC – 1. FFC Turbine Potsdam
14:00 Uhr: SV BW Hohen Neuendorf – 1. FFC Turbine Potsdam II
15:00 Uhr: SV Grün-Weiß Annahütte – Spremberger SV 1862
15:00 Uhr: SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – Glückauf Brieske/Senftenberg
15:00 Uhr: FSV Rot-Weiß Luckau – SV Grün-Weiß Union Bestensee
15:00 Uhr: SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – SG Eintracht Peitz
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________