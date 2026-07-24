Testspiele am Samstag: RWE und Fortuna gegen Bundesligisten

Marvin Obuz und RWE testen gegen Borussia Mönchengladbach. – Foto: Imago Images

Bevor in der 3. Liga in knapp zwei Wochen wieder der Ball rollt, dürfen sich die hiesigen Vertreter durchaus noch auf hochattraktive Gegner zum Anschwitzen freuen. Rot-Weiss Essen empfängt zur offiziellen Saisoneröffnung an der Hafenstraße mit Borussia Mönchengladbach einen echten Kracher. Auch die künftig ebenfalls in der Drittklassigkeit antretende Fortuna Düsseldorf darf sich mit Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund auf einen namhaften Gast freuen.

Am Nachmittag kommt es für den MSV Duisburg zu einem ernsthaften Kräftemessen mit Zweitligist Arminia Bielefeld. Für die Teams aus der Regionalliga West stehen unterdessen Generalproben vor dem Ligastart in der kommenden Woche an. Der 1. FC Bocholt kann im Rahmen eines Mini-Turniers mit 35-minütigen Spielen gegen den englischen Zweitligisten Charlton Athletic sowie den OSC Bremerhaven noch ein letztes Mal an der Startelf feilen. RW Oberhausen misst sich mit der U21 von Eintracht Frankfurt.

Dazu werden auch insgesamt acht Oberligisten am Samstag auflaufen. Besonders interessant könnte dabei das direkte Aufeinandertreffen der Ligakonkurrenten TSV Meerbusch und SV Sonsbeck werden.

Unter den weiteren Spielen fällt die Aufgabe von Bezirksligist MSV Düsseldorf ins Auge. Der hat den ortsfremden FC Bitburg aus der Rheinlandliga zu Gast. Die beiden üblichen Spielstätten der Klubs trennen über zwei Autostunden.