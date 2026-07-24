 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Testspiele am Samstag: RWE und Fortuna gegen Bundesligisten

Die Pflichtspielphase rückt näher. Viel Zeit bleibt also nicht mehr, um taktische Spielereien auszutesten und etwaige Neuankömmlinge ins Team zu integrieren. So steht für einige Teams am Samstag (25. Juli) bereits der vorletzte Test vor der Pflichtspielphase an. Zwei Drittligisten bekommen es dabei mit einem Kontrahent aus dem Fußball-Oberhaus zu tun.

von Markus Becker · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser
Marvin Obuz und RWE testen gegen Borussia Mönchengladbach.
Marvin Obuz und RWE testen gegen Borussia Mönchengladbach. – Foto: Imago Images

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Regionalliga West
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Bevor in der 3. Liga in knapp zwei Wochen wieder der Ball rollt, dürfen sich die hiesigen Vertreter durchaus noch auf hochattraktive Gegner zum Anschwitzen freuen. Rot-Weiss Essen empfängt zur offiziellen Saisoneröffnung an der Hafenstraße mit Borussia Mönchengladbach einen echten Kracher. Auch die künftig ebenfalls in der Drittklassigkeit antretende Fortuna Düsseldorf darf sich mit Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund auf einen namhaften Gast freuen.

Am Nachmittag kommt es für den MSV Duisburg zu einem ernsthaften Kräftemessen mit Zweitligist Arminia Bielefeld. Für die Teams aus der Regionalliga West stehen unterdessen Generalproben vor dem Ligastart in der kommenden Woche an. Der 1. FC Bocholt kann im Rahmen eines Mini-Turniers mit 35-minütigen Spielen gegen den englischen Zweitligisten Charlton Athletic sowie den OSC Bremerhaven noch ein letztes Mal an der Startelf feilen. RW Oberhausen misst sich mit der U21 von Eintracht Frankfurt.

Dazu werden auch insgesamt acht Oberligisten am Samstag auflaufen. Besonders interessant könnte dabei das direkte Aufeinandertreffen der Ligakonkurrenten TSV Meerbusch und SV Sonsbeck werden.

Unter den weiteren Spielen fällt die Aufgabe von Bezirksligist MSV Düsseldorf ins Auge. Der hat den ortsfremden FC Bitburg aus der Rheinlandliga zu Gast. Die beiden üblichen Spielstätten der Klubs trennen über zwei Autostunden.

Mit Profi-Beteiligung

Heute, 14:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
14:00live

Heute, 13:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
13:00live

Heute, 15:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
15:00live

Heute, 14:00 Uhr
Eintracht Frankfurt
Eintracht FrankfurtE. Frankfurt II
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
14:00

Heute, 12:00 Uhr
Charlton Athletic
Charlton AthleticCharlton
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
12:00

Heute, 16:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
OSC Bremerhaven
OSC BremerhavenOSC Bremerh.
16:00

Mit Oberliga-Beteiligung

Heute, 14:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
14:00

Heute, 15:30 Uhr
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:30

Heute, 16:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
16:30

Heute, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961Brauweiler
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00

Heute, 14:30 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
1. FC Düren
1. FC Düren1. FC Düren
Abgesagt

Heute, 16:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
16:00

Auswahl weiterer Spiele

Heute, 16:15 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
FC Bitburg 1919
FC Bitburg 1919FC Bitburg
16:15live

Heute, 17:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
17:00

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