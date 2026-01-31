Testspiele am Samstag: Regionalligist siegt und viele Spielabsagen

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
MSV 1919 Neuruppin – BFC Dynamo 1:3
Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Rufat Dadashov (10.), 0:2 Rufat Dadashov (30. Foulelfmeter), 0:3 Kevin Lebersorger (33.), 1:3 Anton Bryzhchuk (54.)
FC Union Frankfurt – BSC Biendorf abgesagt
Oranienburger FC Eintracht 1901 II – Birkenwerder BC 1908 abgesagt
SV Eintracht Alt Ruppin – Füchse Berlin 3:5
Tore: 0:1 Enes Gök (8.), 1:1 Max Hellwig (16.), 1:2 Enes Gök (19.), 2:2 Benjamin Brandt (32.), 2:3 Victor Sunday (36.), 3:3 Max Hellwig (53.), 3:4 Tim Kleeßen (89. Eigentor), 3:5 Thomas Brechler (90.)
SV Blau-Weiß 90 Gartz – Schönower SV 1928 abgesagt
BSG Pneumant Fürstenwalde – FV Blau-Weiß 90 Briesen abgesagt
SFC Stern 1900 – SV Altlüdersdorf abgesagt
SC Oberhavel Velten – FC Kremmen 1920 abgesagt
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II – SV Germania 90 Schöneiche II abgesagt
SV Babelsberg 03 – Hallescher FC abgesagt
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – SV Askania Schipkau abgesagt
MSV 1919 Neuruppin – SG Union 1919 Klosterfelde 2:6
Schiedsrichter: André Stolzenburg (Neuruppin) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Irfan Brando (8.), 0:2 Irfan Brando (37.), 0:3 Maximilian Boritzki (44.), 1:3 Jannis Neumann (53.), 1:4 Philip Einsiedel (58.), 2:4 Ginel Roland Alfred Ronde (73.), 2:5 Ethan James Mullen Elmore (76. Foulelfmeter), 2:6 Ethan James Mullen Elmore (80.)
TSG Einheit Bernau – SV Karow 96 abgesagt
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen – SV 1919 Woltersdorf abgesagt
1. FC Frankfurt (Oder) II – Zieloni Lubiechnia Wielka abgesagt
FC 98 Hennigsdorf – TuS 1896 Sachsenhausen II abgesagt
SV Grün-Weiß Brieselang – SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse abgesagt
1. FC Neubrandenburg 04 – FC Schwedt 02 abgesagt
VSG Altglienicke II – Ludwigsfelder FC abgesagt
SV Lichtenberg 47 – TSV Mariendorf 1897 abgesagt
SC Charlottenburg – SG Union 1919 Klosterfelde abgesagt
VfB Hohenleipisch 1912 – FSV Rot-Weiß Luckau abgesagt
Oranienburger FC Eintracht 1901 – FV Preussen Eberswalde 4:6
FSV Optik Rathenow – Brandenburger SC Süd 05 abgesagt
FC Hertha 03 Zehlendorf II – SG Bornim abgesagt
FSV Bernau – BSV Eintracht Mahlsdorf abgesagt
Teltower FV 1913 – FV Wannsee abgesagt
SG Dynamo Dresden II – SV Babelsberg 03 0:3
VfB Fortuna Biesdorf – SV Sparta Lichtenberg abgesagt
Lichtenrader BC 1925 – MSV Zossen 07 abgesagt
Breesener SV Guben Nord – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II abgesagt
SC Staaken II – SV Blau-Gelb Falkensee abgesagt
SG Großziethen – BSG Stahl Riesa abgesagt
SG Saarmund – SG Bornim abgesagt
SV 1920 Zehdenick – Löwenberger SV abgesagt
SG Michendorf – Fortuna Babelsberg abgesagt
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – TSV Rudow Berlin abgesagt
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – FC Strausberg abgesagt
SG Dynamo Schwerin – SV Preußen Reinfeld abgesagt
Adlershofer BC 08 – SV Frankonia Wernsdorf 1919 abgesagt
SV Eintracht Elster – FSV 63 Luckenwalde II abgesagt
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II – Breesener SV Guben Nord abgesagt
Tennis Borussia Berlin – Berlin Türkspor abgesagt
SV Babelsberg 03 II – Fortuna Babelsberg II abgesagt
Abgesagt: BSG Stahl Brandenburg – S.D. Croatia Berlin
13:00 Uhr: RSV Eintracht 1949 II – VfB Trebbin
13:00 Uhr: SG Phönix Wildau 95 – SV Grün-Weiß Großbeeren
14:00 Uhr: SC Staaken – BSC Fortuna Glienicke
14:00 Uhr: MTV Wünsdorf 1910 – SV Rangsdorf 28
Abgesagt: 1. Eintracht Spandau – SV Dallgow 47
