Testspiele am Samstag: Oberligist siegt beim Regionalligisten

FSV Veritas Wittenberge/Breese – Kreveser SV 3:1Pritzwalker FHV 03 – SV Blumenthal-Grabow 7:0BSG Stahl Brandenburg – 1. FC Lok Stendal 7:0Schiedsrichter:
Tobias Starost - Zuschauer:
35Tore:
1:0 Nils Müller (24.), 2:0 Benjamin Nwatu (27.), 3:0 Justin Inter (39.), 4:0 Muhammed Lamin Jatta (47.), 5:0 Nils Müller (53.), 6:0 Muhammed Lamin Jatta (68.), 7:0 Ben Dayan Bleiß (73.)BSG Chemie Leipzig II – BSV Rot-Weiß Schönow 0:3SC Staaken – BSC Fortuna Glienicke 4:1Tore:
1:0 Efraim Koku Gakpeto (1.), 2:0 Sebastian Gigold (17.), 2:1 Justin Hippe (41.), 3:1 Efraim Koku Gakpeto (54.), 4:1 Maurice Engst (72.)
FV Preussen Eberswalde – SC Victoria 1914 Templin 2:0
Schiedsrichter: Gero Metzner
SV Victoria Seelow – Angermünder FC 6:1
---
Samstag
Glückauf Brieske/Senftenberg – Bischofswerdaer FV 08 2:5
Zuschauer: 32
Tore: 0:1 (8.), 0:2 (11.), 0:3 (23.), 1:3 Alexander Cramer (35.), 2:3 Alexander Cramer (53.), 2:4 (57.), 2:5 (84.)
FC Hertha 03 Zehlendorf – SG Bornim 3:0
FSV 63 Luckenwalde – FSV Optik Rathenow 3:0
Tore: 1:0 Phillip König (20.), 2:0 Tim Schleinitz (24.), 3:0 Lucas Will (68.)
Reichenwalde Rangers FC – FV Blau-Weiß 90 Briesen 2:8
Zuschauer: 26
Tore: 0:1 Marvin Benno Lähne (13.), 0:2 George Krüger (16.), 0:3 George Krüger (19.), 1:3 Patrick Wach (35.), 1:4 Jonas Noske (35.), 2:5 Marvin Benno Lähne (41.), 2:4 Colin Halka (44.), 2:6 Paul Schröder (72.), 2:7 Alois Huth (88.), 2:8 Alois Huth (90.)
SV Germania 90 Schöneiche – FC 98 Hennigsdorf abg.
FC Eisenhüttenstadt – SV Blau-Weiss Markendorf 4:6
Birkenwerder BC 1908 – Wittenauer SC Concordia 4:0
Tore: 1:0 Moritz Reimann (9.), 2:0 Emil Schubert (10. Eigentor), 3:0 Moritz Reimann (76.), 4:0 Tom-Piet Ziemann (88.)
TSV 1814 Friedland – SV Blau-Weiß 90 Gartz abg.
TSG Einheit Bernau – SV Sparta Lichtenberg 2:6
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – SV Empor Berlin 2:0
Tore: 1:0 Blenard Colaki (21.), 2:0 Blenard Colaki (36.)
FC Carl Zeiss Jena – VfB 1921 Krieschow 0:1
Schiedsrichter: Lars Albert (Muldenhammer)
Tor: 0:1 Aaron Stephan (15.)
VfL Nauen – SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse 4:2
SpVgg Finsterwalde – SG Friedersdorf 2:3
Schiedsrichter: Sten Seliger (Finsterwalde) - Zuschauer: 37
SV Wacker 21 Schönwalde – SV Grün-Weiß Union Bestensee abg.
Pritzwalker FHV 03 – SV Rogeez abg.
SV Grün-Weiß Brieselang – FSV Admira 2016 abg.
FSV Blau-Weiß Wriezen – FC Neuenhagen 1913 2:2
Tore: keine Tore
SV Blau-Gelb Falkensee – 1. SV Oberkrämer 11 abg.
TuS 1896 Sachsenhausen II – BSC Fortuna Glienicke abg.
FC 98 Hennigsdorf – TuS 1896 Sachsenhausen II 4:1
FC Schwedt 02 – Greifswalder FC II 3:4
Oranienburger FC Eintracht 1901 – 1. FC Neubrandenburg 04 abg.
FSV Babelsberg 74 – BSG Stahl Brandenburg abg.
SG Union 1919 Klosterfelde II – MTV 1860 Altlandsberg 5:0
Zuschauer: 63
Tore: 1:0 Albert Vasile (11.), 2:0 Ilian Weber (14.), 3:0 Luc John-Poul Dräger (18.), 4:0 Willi Berg (31.), 5:0 Jompe Lischewski (51.)
SG Einheit Zepernick 1925 – TuS 1896 Sachsenhausen 1:1
1. FC Frankfurt – FC Strausberg 6:0
Tore: 1:0 Marcel Georgi (21.), 2:0 Danny Mank (30.), 3:0 (40.), 4:0 (56.), 5:0 Leon Kammradt (70.), 6:0 Leon Kammradt (77.)
SV Wacker 09 Ströbitz – FSV Union Fürstenwalde 4:3
Tore: 1:1 Richard Lampel (14.), 2:1 Max Grasme (33.), 3:1 Mohamad Dreiee (54.), 4:3 Xavier Rumplasch (65.)
Penkuner SV Rot-Weiß – FSV Schorfheide Joachimsthal abg.
SV Frankonia Wernsdorf 1919 – JFC Berlin abg.
SV Germania 90 Schöneiche – SV BW Hohen Neuendorf abg.
Ludwigsfelder FC II – SG Schulzendorf 1931 2:1
SSV Einheit Perleberg – SV Blau-Weiß Polz 9:2
SV Rot-Weiß Kyritz – FK Hansa Wittstock 1919 abg.
Fortuna Babelsberg II – SC Oberhavel Velten 2:4
TuS Leutzsch 1990 – BSV Rot-Weiß Schönow 3:4
1. FC Guben – SV Lausitz Forst abg.
SG Michendorf – SG Bornim 0:1
Tor: 0:1 Marlon Gründel (11.)
SV 1920 Zehdenick – FSV Rot-Weiß Prenzlau abg.
FSV Bernau – FV Erkner 1920 3:1
Werderaner FC Viktoria 1920 – SV Empor Schenkenberg 1928 abg.
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde abg.
SV Blau-Weiß Zorbau – MSV 1919 Neuruppin abg.
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – SV Blau-Weiß Dahlewitz abg.
TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau – FSV Rot-Weiß Luckau abg.
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – LSV Bergen 1990 1:3
Schiedsrichter: Lars Kunitz - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Paul Pantke (60.), 1:1 Anton Ludwig (73.), 1:2 Lukas Exner (76.), 1:3 Benno Berlin (79.)
JFV West Göttingen von 2010 – SG Bornim 5:9
Tore: 1:0 (12.), 2:0 (17.), 3:0 (20.), 3:1 Moritz Stöckl (30.), 3:2 Multazem Munajjed (53.), 3:3 Moritz Stöckl (55.), 4:3 (57.), 4:4 Dustin Fussan (69.), 4:5 Dustin Fussan (71.), 4:6 Simon Jacob (73.), 4:7 Multazem Munajjed (75.), 4:8 Maksymilian Oskar Lakatosz (79.), 5:8 (80.), 5:9 Dustin Fussan (89.)
FC Lauchhammer – SV Motor Saspow abg.
Tennis Borussia Berlin – Berlin Türkspor 4:2
Tore: 1:0 Edonis Emini (11.), 2:0 Mohammad Moradi (36.), 2:1 Süleyman Kapan (38.), 3:1 (50.), 4:1 Muhammad Sey (78.), 4:2 Süleyman Kapan (82.)
SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – VfB Herzberg 68 abg.
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf – FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 3:0
Schiedsrichter: Sebastian Werner
TSG Lübbenau 63 – FSV Rot-Weiß Luckau 6:1
Tore: 1:0 Ricardo Kindler (14.), 1:1 (22.), 2:1 Christopher Will (35.), 3:1 Ricardo Kindler (37.), 4:1 Gino Karstädt (39.), 5:1 Justin Rossello (51.), 6:1 Ricardo Kindler (60.)
SG Grün-Weiß Golm – SG Phönix Wildau 95 2:5
SpG Lunow/Oderberg – Schönower SV 1928 2:4
---
Sonntag
10:00 Uhr: Ludwigsfelder FC – FSV 63 Luckenwalde II
11:00 Uhr: SV 1919 Woltersdorf – FC Strausberg
12:00 Uhr: SV BW Berolina Mitte 49 – FSV Union Fürstenwalde
12:00 Uhr: FSV Spandauer Kickers – S.D. Croatia Berlin
12:00 Uhr: SpG Vierraden/Gartz – SC Victoria 1914 Templin
13:00 Uhr: FSV Union Fürstenwalde II – SpG Tauche/Ahrensdorf
13:00 Uhr: FV Preussen Eberswalde – Füchse Berlin Reinickendorf
13:00 Uhr: VfB Weißwasser 1909 – VfB 1921 Krieschow II
13:00 Uhr: Fortuna Babelsberg – SV Grün-Weiß Großbeeren
13:00 Uhr: KSV Hessen Kassel – SG Bornim
14:00 Uhr: FC Borussia Brandenburg – Bredower SV 47
14:00 Uhr: TSV Chemie Premnitz – Brandenburger SC Süd 05
14:00 Uhr: FC Sängerstadt Finsterwalde – SV Großräschen
15:00 Uhr: SV Lok Schleife – SC Spremberg 1896
16:00 Uhr: SG Großziethen – SV Babelsberg 03 II
