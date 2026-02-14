 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Testspiele am Samstag: Oberligist siegt beim Regionalligisten

Auf FuPa Brandenburg gibt es die Übersicht.

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum morgigen Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.

Freitag

1. FC Magdeburg II – SV Babelsberg 03 1:3
Tore: 0:1 George Didoss (4.), 0:2 Darijan Silic (45.+1), 0:3 Conner Noel Schulze (81. Eigentor), 1:3 Joonas Frenzel (89.)

SV Blau-Weiß 90 Gartz – Schönower SV 1928 1:8

FSV Dynamo Eisenhüttenstadt – FC Union Frankfurt 3:2

MTV Wünsdorf 1910 – VfB Trebbin 1:0

FSV Veritas Wittenberge/Breese – Kreveser SV 3:1

Pritzwalker FHV 03 – SV Blumenthal-Grabow 7:0

BSG Stahl Brandenburg – 1. FC Lok Stendal 7:0
Schiedsrichter: Tobias Starost - Zuschauer: 35
Tore: 1:0 Nils Müller (24.), 2:0 Benjamin Nwatu (27.), 3:0 Justin Inter (39.), 4:0 Muhammed Lamin Jatta (47.), 5:0 Nils Müller (53.), 6:0 Muhammed Lamin Jatta (68.), 7:0 Ben Dayan Bleiß (73.)

BSG Chemie Leipzig II – BSV Rot-Weiß Schönow 0:3

SC Staaken – BSC Fortuna Glienicke 4:1
Tore: 1:0 Efraim Koku Gakpeto (1.), 2:0 Sebastian Gigold (17.), 2:1 Justin Hippe (41.), 3:1 Efraim Koku Gakpeto (54.), 4:1 Maurice Engst (72.)

FV Preussen Eberswalde – SC Victoria 1914 Templin 2:0
Schiedsrichter: Gero Metzner

SV Victoria Seelow – Angermünder FC 6:1

Samstag


Glückauf Brieske/Senftenberg – Bischofswerdaer FV 08 2:5
Zuschauer: 32
Tore: 0:1 (8.), 0:2 (11.), 0:3 (23.), 1:3 Alexander Cramer (35.), 2:3 Alexander Cramer (53.), 2:4 (57.), 2:5 (84.)

FC Hertha 03 Zehlendorf – SG Bornim 3:0

FSV 63 Luckenwalde – FSV Optik Rathenow 3:0
Tore: 1:0 Phillip König (20.), 2:0 Tim Schleinitz (24.), 3:0 Lucas Will (68.)

Reichenwalde Rangers FC – FV Blau-Weiß 90 Briesen 2:8
Zuschauer: 26
Tore: 0:1 Marvin Benno Lähne (13.), 0:2 George Krüger (16.), 0:3 George Krüger (19.), 1:3 Patrick Wach (35.), 1:4 Jonas Noske (35.), 2:5 Marvin Benno Lähne (41.), 2:4 Colin Halka (44.), 2:6 Paul Schröder (72.), 2:7 Alois Huth (88.), 2:8 Alois Huth (90.)

SV Germania 90 Schöneiche – FC 98 Hennigsdorf abg.

FC Eisenhüttenstadt – SV Blau-Weiss Markendorf 4:6

Birkenwerder BC 1908 – Wittenauer SC Concordia 4:0
Tore: 1:0 Moritz Reimann (9.), 2:0 Emil Schubert (10. Eigentor), 3:0 Moritz Reimann (76.), 4:0 Tom-Piet Ziemann (88.)

TSV 1814 Friedland – SV Blau-Weiß 90 Gartz abg.

TSG Einheit Bernau – SV Sparta Lichtenberg 2:6

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – SV Empor Berlin 2:0
Tore: 1:0 Blenard Colaki (21.), 2:0 Blenard Colaki (36.)

FC Carl Zeiss Jena – VfB 1921 Krieschow 0:1
Schiedsrichter: Lars Albert (Muldenhammer)
Tor: 0:1 Aaron Stephan (15.)

VfL Nauen – SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse 4:2

SpVgg Finsterwalde – SG Friedersdorf 2:3
Schiedsrichter: Sten Seliger (Finsterwalde) - Zuschauer: 37

SV Wacker 21 Schönwalde – SV Grün-Weiß Union Bestensee abg.

Pritzwalker FHV 03 – SV Rogeez abg.

SV Grün-Weiß Brieselang – FSV Admira 2016 abg.

FSV Blau-Weiß Wriezen – FC Neuenhagen 1913 2:2
Tore: keine Tore

SV Blau-Gelb Falkensee – 1. SV Oberkrämer 11 abg.

TuS 1896 Sachsenhausen II – BSC Fortuna Glienicke abg.

FC 98 Hennigsdorf – TuS 1896 Sachsenhausen II 4:1

FC Schwedt 02 – Greifswalder FC II 3:4

Oranienburger FC Eintracht 1901 – 1. FC Neubrandenburg 04 abg.

FSV Babelsberg 74 – BSG Stahl Brandenburg abg.

SG Union 1919 Klosterfelde II – MTV 1860 Altlandsberg 5:0
Zuschauer: 63
Tore: 1:0 Albert Vasile (11.), 2:0 Ilian Weber (14.), 3:0 Luc John-Poul Dräger (18.), 4:0 Willi Berg (31.), 5:0 Jompe Lischewski (51.)

SG Einheit Zepernick 1925 – TuS 1896 Sachsenhausen 1:1

1. FC Frankfurt – FC Strausberg 6:0
Tore: 1:0 Marcel Georgi (21.), 2:0 Danny Mank (30.), 3:0 (40.), 4:0 (56.), 5:0 Leon Kammradt (70.), 6:0 Leon Kammradt (77.)

SV Wacker 09 Ströbitz – FSV Union Fürstenwalde 4:3
Tore: 1:1 Richard Lampel (14.), 2:1 Max Grasme (33.), 3:1 Mohamad Dreiee (54.), 4:3 Xavier Rumplasch (65.)

Penkuner SV Rot-Weiß – FSV Schorfheide Joachimsthal abg.

SV Frankonia Wernsdorf 1919 – JFC Berlin abg.

SV Germania 90 Schöneiche – SV BW Hohen Neuendorf abg.

Ludwigsfelder FC II – SG Schulzendorf 1931 2:1

SSV Einheit Perleberg – SV Blau-Weiß Polz 9:2

SV Rot-Weiß Kyritz – FK Hansa Wittstock 1919 abg.

Fortuna Babelsberg II – SC Oberhavel Velten 2:4

TuS Leutzsch 1990 – BSV Rot-Weiß Schönow 3:4

1. FC Guben – SV Lausitz Forst abg.

SG Michendorf – SG Bornim 0:1
Tor: 0:1 Marlon Gründel (11.)

SV 1920 Zehdenick – FSV Rot-Weiß Prenzlau abg.

FSV Bernau – FV Erkner 1920 3:1

Werderaner FC Viktoria 1920 – SV Empor Schenkenberg 1928 abg.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde abg.

SV Blau-Weiß Zorbau – MSV 1919 Neuruppin abg.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – SV Blau-Weiß Dahlewitz abg.

TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau – FSV Rot-Weiß Luckau abg.

FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – LSV Bergen 1990 1:3
Schiedsrichter: Lars Kunitz - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Paul Pantke (60.), 1:1 Anton Ludwig (73.), 1:2 Lukas Exner (76.), 1:3 Benno Berlin (79.)

JFV West Göttingen von 2010 – SG Bornim 5:9
Tore: 1:0 (12.), 2:0 (17.), 3:0 (20.), 3:1 Moritz Stöckl (30.), 3:2 Multazem Munajjed (53.), 3:3 Moritz Stöckl (55.), 4:3 (57.), 4:4 Dustin Fussan (69.), 4:5 Dustin Fussan (71.), 4:6 Simon Jacob (73.), 4:7 Multazem Munajjed (75.), 4:8 Maksymilian Oskar Lakatosz (79.), 5:8 (80.), 5:9 Dustin Fussan (89.)

FC Lauchhammer – SV Motor Saspow abg.

Tennis Borussia Berlin – Berlin Türkspor 4:2
Tore: 1:0 Edonis Emini (11.), 2:0 Mohammad Moradi (36.), 2:1 Süleyman Kapan (38.), 3:1 (50.), 4:1 Muhammad Sey (78.), 4:2 Süleyman Kapan (82.)

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – VfB Herzberg 68 abg.

SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf – FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 3:0
Schiedsrichter: Sebastian Werner

TSG Lübbenau 63 – FSV Rot-Weiß Luckau 6:1
Tore: 1:0 Ricardo Kindler (14.), 1:1 (22.), 2:1 Christopher Will (35.), 3:1 Ricardo Kindler (37.), 4:1 Gino Karstädt (39.), 5:1 Justin Rossello (51.), 6:1 Ricardo Kindler (60.)

SG Grün-Weiß Golm – SG Phönix Wildau 95 2:5

SpG Lunow/Oderberg – Schönower SV 1928 2:4

Sonntag

10:00 Uhr: Ludwigsfelder FC – FSV 63 Luckenwalde II

11:00 Uhr: SV 1919 Woltersdorf – FC Strausberg

12:00 Uhr: SV BW Berolina Mitte 49 – FSV Union Fürstenwalde

12:00 Uhr: FSV Spandauer Kickers – S.D. Croatia Berlin

12:00 Uhr: SpG Vierraden/Gartz – SC Victoria 1914 Templin

13:00 Uhr: FSV Union Fürstenwalde II – SpG Tauche/Ahrensdorf

13:00 Uhr: FV Preussen Eberswalde – Füchse Berlin Reinickendorf

13:00 Uhr: VfB Weißwasser 1909 – VfB 1921 Krieschow II

13:00 Uhr: Fortuna Babelsberg – SV Grün-Weiß Großbeeren

13:00 Uhr: KSV Hessen Kassel – SG Bornim

14:00 Uhr: FC Borussia Brandenburg – Bredower SV 47

14:00 Uhr: TSV Chemie Premnitz – Brandenburger SC Süd 05

14:00 Uhr: FC Sängerstadt Finsterwalde – SV Großräschen

15:00 Uhr: SV Lok Schleife – SC Spremberg 1896

16:00 Uhr: SG Großziethen – SV Babelsberg 03 II

