Testspiele am Samstag in Mecklenburg-Vorpommern: Ein 0:7 und ein 4:6

Die Sommerpause neigt sich dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele der Region, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net
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SV Warnemünde – Sievershäger SV 3:2
FSV Kritzmow 1973 – TuS Neukalen 1990 5:1
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Güstrower SC 09 – Doberaner FC 8:2
SG 03 Ludwigslust/Grabow – FSV Veritas Wittenberge/Breese 1:5
Grimmener SV – HFC Greifswald 92 8:1
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FC Förderkader René Schneider U16 II – SG Bornim 1:6
Klein Lukower SV – TSG Neustrelitz abg.
SpVgg Torgelow Ueckermünde – FSV Rot-Weiß Prenzlau 4:4
Zuschauer: 185
Tore: 1:0 Martin Petzel (4.), 1:1 Lukas Theel (9.), 2:1 Martin Petzel (14.), 3:1 (20.), 3:2 Danny Blume (27.), 3:3 Danny Blume (40.), 3:4 Danny Blume (59.), 4:4 Martin Petzel (82.)
SG Empor Richtenberg – HSG Universität Greifswald 2:4
TSV Bützow 1952 – Güstrower SC 09 2:3
LSG Elmenhorst – FSV Bentwisch II 1:0
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Grimmener SV – FSV Dummerstorf 47 4:3
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FSV 90 Altentreptow – Kickers JuS 2003 4:3
SV Gützkow 1895 – FC Rot-Weiß Wolgast 0:5
Rostocker FC – FC Schönberg 95 2:0
TSG Gadebusch – MSV Pampow 2:1
Güstrower SC 09 – FSV Kühlungsborn 1:4
SV Loitzer Eintracht – FSV Malchin abg.
SC Parchim – SV Blau-Weiß Polz 3:1
SV 90 Lohmen – SG Warnow Papendorf 0:1
BSG ScanHaus Marlow – SG Wöpkendorf 1:5
Schwaaner Eintracht – TSG Neubukow 7:2
TSV Vietlübbe 1990 – SFV Nossentiner-Hütte 5:3
Faulenroster SV – Demminer SV 91 1:1
SV Warnemünde – SpVgg Cambs-Leezen Traktor abg.
SV Wittenbeck 1953 – Doberaner FC 3:3
Grimmener SV – HSG Universität Greifswald 3:2
SG Roggendorf 96 – FC Schönberg 95 II abg.
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SG SV Rogeez / PSV Röbel – FK Hansa Wittstock 1919 abg.
SV Waren 09 – FC Förderkader Rene Schneider 4:6
Klein Lukower SV – TSG Neustrelitz II 1:1
SV Burg Stargard 09 – SV Teterow 90 4:3
VFC Anklam – Pasewalker FV 2:5
SV Klütz – SV Stralendorf abg.
Schweriner SC – Neumühler SV 1946 3:3
SFV Nossentiner-Hütte – SV Prignitz-Maulbeerwalde 0:1
Doberaner FC II – Güstrower SC 09 II 0:1
FSV Testorf Upahl – PSV Rostock 4:2
FC Seenland Warin – Rehnaer SV abg.
VfL Blau-Weiß Neukloster – SV Plate 2:5
Sievershäger SV – FC Förderkader Rene Schneider II abg.
FC Anker Wismar II – Poeler SV 1923 5:1
1. FC Neubrandenburg 04 II – SV Friedrich-Ludwig-Jahn Neuenkirchen abg.
SV Pastow II – FC-KSG Lalendorf 0:7
SV Hafen Rostock 1961 – FC Mecklenburg Schwerin II 2:5
TSV 1860 Stralsund – FSV Bentwisch 0:2
SV Kröslin 1950 – TSV 1814 Friedland 4:3
Penkuner SV Rot-Weiß – FC Schwedt 02 II abg.
SG Insel Rügen – HFC Greifswald 92 abg.
SpVgg Torgelow Ueckermünde – Penzliner SV 3:2
Schiedsrichter: Enrico Schulz (Ahlbeck) - Zuschauer: 102
Tore: 1:0 Bado Dachner (23.), 1:1 Nick Albrecht (27. Eigentor), 2:1 Bado Dachner (36.), 3:1 Kay Reinke (45.+2), 3:2 Oliver Kowal (73.)
SV 90 Görmin – Greifswalder FC II 1:3
Rostocker FC II – FC Motor Süd Neubrandenburg abg.
Einheit Grevesmühlen – SG Groß Stieten 5:1
SV Prohner Wiek – SV Abtshagen 1949 abg.
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10:30 SV Parkentin – FSV Dummerstorf 47
11:00 SG Motor Neptun Rostock – FSV Nordost Rostock
13:00 Union Sanitz 03 – TSV Einheit Tessin 1863
14:00 SG Einheit Crivitz – SG Aufbau Boizenburg
14:00 FSV Bentwisch II – SV Barth 1950
14:00 TSV 1860 Stralsund II – SV Rot-Weiß Trinwillershagen
14:00 FSV Kühlungsborn II – LSG Elmenhorst
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