Testspiele am Samstag in Brandenburg: 17:0, 1:12 - Was ist da los?

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an brandenburg@fupa.net
Es ist kein Spiel geplant
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FV Erkner 1920 – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh 6:0
Schiedsrichter: Jacqueline Lünser
Tore: 1:0 (12.), 2:0 Fionn Haserück (27.), 3:0 Fionn Haserück (37.), 4:0 Eric Schulze (76.), 5:0 Shawn David Kynast (78.), 6:0 Aaron Marcel Weber (81.)
SV Grün-Weiß Brieselang – Berliner SC 2:0
Tore: 1:0 Jonas Buchholz (1.), 2:0 Timm-Maximilian Hytrek (15.)
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SG Eintracht Peitz – SV Preilack 6:2
Brandenburger SC Süd 05 – Berliner AK 2:2
Schiedsrichter: Louis Ferdinand Maaß (Potsdam)
Tore: 1:1 (15.), 0:1 Nathan Wicht (19.), 2:1 Patrick Richter (77.), 2:2 Nathan Wicht (90.+1)
Breesener SV Guben Nord – SG Groß Gaglow 2:2
FSV Schorfheide Joachimsthal – Löwenberger SV 1:3
Schiedsrichter: Lilly-Sophie Ziemann (Bernau)
Tore: 0:1 (27.), 0:2 Nick Liese (36.), 0:3 Nick Liese (42.), 1:3 Moritz Fedder (83.)
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – Köpenicker FC 4:0
Tore: 1:0 Robert Szczegula (3.), 2:0 Ingmar Thede Rosenboldt (24.), 3:0 Maksym Ivanskyi (80.), 4:0 Robert Szczegula (86.)
FV Blau-Weiß 90 Briesen – SV Frankonia Wernsdorf 1919 4:2
VfB Hermsdorf Berlin – FC 98 Hennigsdorf 6:2
SV Victoria Seelow – 1. FC Frankfurt 1:1
Schiedsrichter: Dominik Kolm - Zuschauer: 165
Tore: 1:0 Theo Hahn (59.), 1:1 Jakub Cierach (74.)
SV Empor Schenkenberg 1928 – BSG Stahl Brandenburg 0:2
Schiedsrichter: Fabio Stemmler - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Muhammed Lamin Jatta (9.), 0:2 Luca Benedict Köhn (45.)
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – Füchse Berlin 0:5
Schiedsrichter: Nils Böhme (Ludwigsfelde)
Tore: 0:1 Cengizhan Haney (16.), 0:2 Emre Mert Aslan (26.), 0:3 Emincan Tekin (45.), 0:4 Victor Sunday (53.), 0:5 Derron Klemme (62.)
SG Müncheberg – FSV Union Fürstenwalde II 1:5
Schiedsrichter: Volker Scharff - Zuschauer: 76
Tore: 0:1 Christian Mlynarczyk (6.), 0:2 Marvin Fischer (8.), 0:3 Christian Mlynarczyk (27.), 0:4 Almos Attila Szabolcs-Ramalho (30.), 0:5 Khaled Alabud (42.), 1:5 Hannes Gersdorf (88.)
SC Charlottenburg – SG Union 1919 Klosterfelde 1:3
Tore: 1:0 Bryan Luca Mouassom Ngayap (8.), 1:1 Hannes Graf (31.), 1:2 Marcus James Sims (66.), 1:3 Ilian Weber (80.)
Ludwigsfelder FC – Sportfreunde Johannisthal 3:1
Tore: 1:0 Joel Silva Mavangui da Silva (20.), 2:0 Kaloyan Atanasov (66.), 3:0 Martin Kardjilov (73.)
FSV Admira 2016 – 1. FC Wacker 1921 Lankwitz 2:2
Tore: 0:1 (50.), 0:2 (60.), 1:2 (74.), 2:2 (78.)
BSC Fortuna Glienicke – Wittenauer SC Concordia 3:2
Schiedsrichter: Roman Brand
Tore: 1:0 (5.), 2:0 (32. Foulelfmeter), 2:1 (50.), 2:2 (60.), 3:2 (67.)
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VfB Cottbus 97 – SC Spremberg 1896 7:3
Schiedsrichter: Alex Tolmacs (Cottbus )
Tore: 1:0 Maurice-Andre Stein (29.), 2:0 (46.), 2:1 (48.), 3:1 (54.), 4:1 (59.), 4:2 (61.), 5:2 (78.), 5:3 (79.), 6:3 (89.), 7:3 (90.+1)
SV Eintracht Elster – VfB Herzberg 68 7:2
Schiedsrichter: Vincent Jochen Schildhauer (Wittenberg )
Tore: 1:0 Eric Schutzsch (3.), 2:0 Philipp Schneider (8. Foulelfmeter), 3:0 Moritz Schuschke (22.), 4:0 Eric Schutzsch (28.), 5:0 Ivan Lavrov (29.), 6:0 Ivan Lavrov (39.), 7:0 Moritz Donath (49.), 7:1 (59.), 7:2 (85.)
Spremberger SV 1862 – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 1:4
Schiedsrichter: Jonathan Wolf
Tore: 1:0 (17.), 1:1 Mario Wittig (18.), 1:2 Clemens Amsel (27.), 1:3 Clemens Amsel (45.+1), 1:4 Anton Ludwig (73.)
SV Sparta Lichtenberg – TSG Einheit Bernau 6:2
Tore: 1:0 Nikolas Meyer (4.), 2:0 Nikolas Meyer (8.), 3:0 Robin Thomala (12.), 3:1 Ksawier Mlynski (39.), 4:1 Nikolas Meyer (41.), 5:1 Nikolas Meyer (43.), 5:2 Ksawier Mlynski (73.), 6:2 Berkay Uysal (85.)
TuS 1896 Sachsenhausen – Frohnauer SC 1946 0:3
Tore: 0:1 Arthur Rackwitz (58.), 0:2 Louis Benedikt Denner (64.), 0:3 (90.+1)
SV Blau-Weiß Dahlewitz – SG Saarmund 3:1
VfB Steinhöfel – FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 4:6
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SV Blau-Weiß 90 Gartz – Schönower SV 1928 1:4
FV Erkner 1920 – BSV Eintracht Mahlsdorf II 1:1
Tore: 1:0 Eric Schulze (38.), 1:1 (85.)
SC Charlottenburg – SV Viktoria Potsdam 1:9
SV Titania Kruge – FSV Blau-Weiß Wriezen II 1:8
MTV Wünsdorf 1910 – SV Rangsdorf 28 5:0
SG Groß Gaglow – SV Wacker 09 Ströbitz 1:2
Tore: 1:1 Hesam Hamidavi (78.), 1:2 Gustave Djene Nseke (84.)
SG Eintracht Peitz – 1. FC Guben 0:2
SV Grün-Weiß Lübben – SpVgg Finsterwalde 3:2
Tore: 1:0 Kay Raschke (16.), 1:1 (23.), 2:1 (31.), 2:2 (68.), 3:2 (84.)
SC Victoria 1914 Templin – TSG Neustrelitz II 1:3
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TSV Chemie Premnitz – SG Eintracht Friesack 4:0
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – Post SV Dresden 0:1
Schiedsrichter: Steve Hübschmann - Zuschauer: 80
Tor: 0:1 Jakob Schulz (72.)
SV Germania 90 Schöneiche II – FV Erkner 1920 2:5
Schiedsrichter: Tim Neumann
Tore: 1:0 (15.), 1:1 Elias Roman-Visser (20.), 1:2 Aaron Marcel Weber (40.), 1:3 Aaron Marcel Weber (47.), 2:3 (58.), 2:4 Maximilian Walz (71.), 2:5 Maximilian Walz (79.)
SV Rot-Weiß Reitwein – FSV Union Fürstenwalde abg.
FSV Rot-Weiß Luckau – SG Canitz 2:2
VfB Gräfenhainichen – Ludwigsfelder FC 1:4
Schiedsrichter: Daniel König - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Phillip Vogel (6.), 1:1 Til Krüger (9.), 1:2 Romario Hartwig (59.), 1:3 Lukas Macziewski (65.), 1:4 Kaloyan Atanasov (75.)
FC 98 Hennigsdorf – SV BW Hohen Neuendorf 2:2
Schiedsrichter: Lennert Meintzen (Leegebruch)
Tore: 1:0 Luca Müller (21.), 1:1 Tim Niederau (42.), 1:2 Mika Strobel (76.), 2:2 Ron Hass (83.)
SG Kreinitz – FSV Rot-Weiß Luckau abg.
FC Strausberg – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 0:4
Schiedsrichter: René Karge (Erkner) - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 Robin Mannsfeld (23.), 0:2 Lucas Albrecht (27.), 0:3 Manuel Schmiedebach (57.), 0:4 Lemilian Lehmann (78.)
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 8:1
SV Grün-Weiß Brieselang – SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse abg.
SG Union 1919 Klosterfelde – TSV Rudow Berlin 5:1
Schiedsrichter: Tim Gerstenberg (Birkenwerder)
Tore: 0:1 Mushakir Razeek (25.), 1:1 Gia Huy Phong (37.), 2:1 Hannes Graf (53.), 3:1 Hannes Graf (61.), 4:1 Irfan Brando (77.), 5:1 Marcus James Sims (85.)
1. FC Neubrandenburg 04 – MSV 1919 Neuruppin 4:2
SV Zernsdorf – SV Grün-Weiß Großbeeren 1:5
SV Germania 90 Berge – 1. SV Oberkrämer 11 2:1
SV Empor Schenkenberg 1928 – Fortuna Babelsberg II 5:1
SV 1919 Woltersdorf – Teltower FV 1913 1:4
FSV Rot-Weiß Prenzlau – Penzliner SV 2:1
Schiedsrichter: Chris Wein - Zuschauer: 99
Tore: 0:1 Fiete Walter (31. Foulelfmeter), 1:1 Marcel Blume (34.), 2:1 Bruno Turner (85.)
SG Bornim – FSV 63 Luckenwalde II 3:0
Schiedsrichter: Stefan Hübner - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Max Schmidt (16.), 2:0 (56.), 3:0 Max Schmidt (68.)
SV Victoria Seelow – FV Blau-Weiß 90 Briesen 3:2
Schiedsrichter: Matti Roeck (Frankfurt (Oder)) - Zuschauer: 69
Tore: 0:1 Ronny Anke (31.), 0:2 Justin Gruel (37.), 1:2 Theo Hahn (51.), 2:2 Marco Rossak (55.), 3:2 Elias Wroblewski (79.)
Besondere Vorkommnisse: Lennard Flaig (SV Victoria Seelow) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sirko Galisch (60.).
SSV Einheit Perleberg – SpVgg Cambs-Leezen Traktor 2:4
Schiedsrichter: Guido Rauchstein
Tore: 1:0 Martin Behrend (5.), 1:1 (14.), 1:2 Felix Michalski (23. Foulelfmeter), 2:2 (53.), 2:3 John Nebel (60.), 2:4 Felix Michalski (75.)
SV Falkensee-Finkenkrug – SC Borsigwalde 1910 Berlin 0:1
FSV Babelsberg 74 – SG Grün-Weiß Golm 1:3
Tore: 0:1 Paul Lubner (34.), 0:2 Alfons Mensing (44.), 0:3 Leon Schade (54.), 1:3 Florent Qeret (90.)
SG Phönix Wildau 95 – Oranienburger FC Eintracht 1901 1:2
SG Michendorf – Fortuna Babelsberg 2:3
Tore: 0:1 Ben Vetter (34.), 1:1 Mateo Herrmann (57.), 1:2 Ben Vetter (69.), 1:3 Theo Wartmann (71.), 2:3 Fabian Wetterling (73.)
BSV Eintracht Mahlsdorf – TuS 1896 Sachsenhausen 6:0
Brandenburger SC Süd 05 – VfB Fortuna Biesdorf 1:1
Tore: 1:0 Can Cinar (74.), 1:1 Miguel Hartwig (82.)
FSV Optik Rathenow – FC Schwedt 02 3:1
Schiedsrichter: Tom Heilmann - Zuschauer: 66
Tore: 1:0 Maxime Langner (25.), 2:0 Salih Aktürk (45.), 3:0 Maxime Langner (56.), 3:1 Christian Staatz (80.)
FSV Schorfheide Joachimsthal – TSG Einheit Bernau 0:2
SV Germania 90 Schöneiche – Frohnauer SC 1946 2:2
Tore: 0:1 (44.), 0:2 Bachar Said (55.), 1:2 Deniz Citlak (69. Foulelfmeter), 2:2 Deniz Citlak (81.)
SpG Kausche/Drebkau – SV Großräschen 2:2
Schiedsrichter: Rene Reiter (Welzow) - Zuschauer: 18
Tore: 0:1 Marcio Stroech (30.), 1:1 Max Klausch (50.), 1:2 Marcio Stroech (55.), 2:2 Marcio Stroech (58. Eigentor)
VfB Gramzow – SpG Gramzow/Zichow II 17:0
Schiedsrichter: Marius Scholz (Schwedt) - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Michel Sziede (9.), 2:0 Michel Sziede (22.), 3:0 Julius Stephan (29.), 4:0 Pascal Lange (31.), 5:0 Chris Schmeling (32.), 6:0 Pascal Lange (57.), 7:0 Michel Sziede (58.), 8:0 Julius Stephan (59.), 9:0 Matthias Kowalski (63.), 10:0 Pascal Lange (65.), 11:0 Julius Stephan (67.), 12:0 Robin Sy (68.), 13:0 Paul Schön (70.), 14:0 Robin Gruening (73.), 15:0 Pascal Lange (78.), 16:0 Robin Gruening (84.), 17:0 Michel Sziede (86.)
SC Oberhavel Velten – SG Einheit Zepernick 1925 1:4
Schiedsrichter: Stefan Kotte (Berlin) - Zuschauer: 72
Tore: 0:1 Yulian Andres Cordoba Moreno (27.), 1:1 Jan Hofmann (39.), 1:2 Ceif Ben-Abdallah (52.), 1:3 Iven Eckardt (71.), 1:4 Oliver Eckert (84.)
VfB Hohenleipisch 1912 – Dresdner SC 1898 3:1
Schiedsrichter: Andreas Giebitz (Lauchhammer)
Tore: 1:0 David Walter (6.), 2:0 David Walter (32.), 3:0 Marvin Groll (71.), 3:1 Emilio Rau (82.)
1. FV Eintracht Wandlitz – FC Concordia Wilhelmsruh 1895 2:3
Tore: 0:1 David Ulm (36.), 1:1 Paul Roller (52.), 1:2 Tobias Tim Wickner (76.), 2:2 Roman Schmidt (88.), 2:3 David Ulm (90.)
Löwenberger SV – TuS 1896 Sachsenhausen II 4:3
SG Großziethen – Delay Sports Berlin II 2:9
Tore: 1:0 Miron Aloydov (3.), 2:0 Miron Aloydov (7.), 2:1 Jonas Rohana (22.), 2:2 Jonas Rohana (24.), 2:3 Jonas Rohana (33.), 2:4 Jonas Rohana (40.), 2:5 Jonas Rohana (47.), 2:6 Jonas Rohana (51.), 2:7 Jonas Rohana (67.), 0:9 Jonas Rohana (69.), 2:8 Jonas Rohana (77.), 2:9 Jonas Rohana (90.)
TSG Lübbenau 63 – LSZ Brody 3:1
Tore: 1:0 Christopher Will (21.), 2:0 Ricardo Kindler (23.), Ricardo Kindler (33.), 3:1 (44.)
Storkower SC – VfB Trebbin 2:8
SV Altlüdersdorf – Angermünder FC 4:2
Tore: 0:1 (4.), 0:2 (35.), 1:2 Samba Fatajo (49.), 2:2 Samba Fatajo (55.), 3:2 Lukas Bianchini (60.), 4:2 Abdoul Aziz Conte (71.)
FSV Bernau – TSV Mariendorf 1897 2:2
SG Müncheberg – FSV Blau-Weiß Wriezen abg.
Birkenwerder BC 1908 – VfB Hermsdorf Berlin 2:4
Schiedsrichter: Bastian Knuth - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Kjell Scharfe (18.), 1:1 Luis Ploschenz (21.), 1:2 Luis Ploschenz (28.), 2:2 Moritz Reimann (46.), 2:3 Charles Duncan (78. Foulelfmeter), 2:4 Charles Duncan (90.)
VfB Herzberg 68 – SV Allemannia Jessen 1:8
Schiedsrichter: Emil Czerwenka
Tore: 0:1 Daniel Michalke (19.), 0:2 Marlon Michlick (24.), 0:3 Marlon Michlick (29. Foulelfmeter), 0:4 Emil Beetz (33.), 0:5 Eddie Brandt (40.), 0:6 Miguel Askar (41.), 1:6 (47.), 1:7 Jannik-Noah Winter (71.), 1:8 Anton Kilian (85.)
FC Energie Cottbus – SV Werder Bremen 2:4
Schiedsrichter: Max Burda (Berlin) - Zuschauer: 7443
Tore: 1:0 Tolcay Cigerci (6.), 1:1 Salim Musah (31.), 1:2 Samuel Mbangula (45.), 1:3 Paul Erevbenagie (90.+14), 2:3 Axel Borgmann (90.+22), 2:4 Chuki (90.+30)
1. FC Frankfurt (Oder) – BSG Stahl Riesa 1:2
Schiedsrichter: Jakob Scheibner - Zuschauer: 503
Tore: 1:0 Lennox Liebner (16.), 1:1 Leon Noah Scholze (69.), 1:2 Leon Noah Scholze (82.)
SV Medizin Uchtspringe – SG Saarmund 6:1
SV Fichte Kunersdorf – SG Burg 2:1
Tore: 1:0 Paul Nothbaum (22.), 2:0 Paul Nothbaum (41.), 2:1 Albert Pohl (65.)
FC Bad Liebenwerda – FV Gröditz 1911 1:12
Schiedsrichter: Christopher Zeidler - Zuschauer: 152
Tore: 0:1 Kevin Perkun (11.), 0:2 Kevin Perkun (16.), 0:3 Marvin Jungnickel (20.), 0:4 Pascal Kahlert (25.), 0:5 Kevin Perkun (31.), 0:6 Kevin Perkun (41.), 0:7 Pascal Kahlert (50.), 0:8 Patrick Vanselow (54.), 0:9 Konstantin Hänsel (57.), 1:9 Mick-Antonio Thiere (61.), 1:10 Nico Steffen (76.), 1:11 Kevin Perkun (82.), 1:12 Pascal Kahlert (90.)
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12:00 Uhr: SV Falkensee-Finkenkrug – FSV Spandauer Kickers
12:00 Uhr: Füchse Berlin – SC Charlottenburg
12:00 Uhr: 1. FC Wacker 1921 Lankwitz – MSV Zossen 07
12:00 Uhr: SV Empor Berlin – FSV Union Fürstenwalde
13:00 Uhr: 1. FC Magdeburg II – FSV Babelsberg 74
13:00 Uhr: 1. FC Lok Stendal – Oscherslebener SC
13:00 Uhr: FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen – Heideseer SV
13:00 Uhr: FSV Bentwisch – F.C. Hansa Rostock II
13:00 Uhr: F.C. Hansa Rostock – TSG Neustrelitz
13:00 Uhr: SV Blau-Weiß Dahlewitz – SV Babelsberg 03 II
14:00 Uhr: FV Preussen Eberswalde – Berliner AK
14:00 Uhr: Sportfreunde Johannisthal – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
14:00 Uhr: SV Sparta Lichtenberg – VfB 1921 Krieschow
14:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde II – SV Glienicke/Nordbahn
15:00 Uhr: FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SV Blau-Gelb Falkensee
15:00 Uhr: Ludwigsfelder FC – SV Grün-Weiß Union Bestensee
15:00 Uhr: TSV 1878 Schlieben – VfB 1921 Krieschow II
15:00 Uhr: FSV Admira 2016 – Grünauer BC 1917
17:00 Uhr: SG Friedersdorf – FC Sängerstadt Finsterwalde
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